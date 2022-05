Duda w TVP: Trzeba Rosję przywołać do porządku. Szef FAO: Kryzys zbożowy dopiero się zacznie

Podróż papieża Franciszka do Kijowa „nie jest wykluczona”, ujawnił watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin. Najgorsza faza kryzysu żywnościowego z powodu wojny na Ukrainie dopiero nastąpi, alarmują eksperci. „Trzeba twardo postawić tamę imperialnym zamiarom Rosji” – przekonywał Andrzej Duda w TVP.

Wraz z Wielką Brytanią i Unią Europejską powołaliśmy Grupę Doradczą ds. Zbrodni Okrucieństwa, wielonarodowy projekt wspierający jednostki ds. zbrodni wojennych ukraińskiego Biura Prokuratora Generalnego. Wspólnie będziemy dążyć do rozliczenia zbrodni” – napisał na Twitterze sekretarz stanu USA Antony Blinken.

„Rosja powinna się wycofać ze wszystkich ziem, które zajęła”

„Normy prawa międzynarodowego muszą być przestrzegane, a to oznacza, że Ukraina powinna wrócić do swoich granic uzgodnionych międzynarodowo, czyli Rosja powinna się wycofać ze wszystkich ziem, które zajęła (...) oddać okręg doniecki, ługański, oddać Krym” – mówił w środę wieczorem w programie „Gość Wiadomości” na TVP Info prezydent Andrzej Duda.

Komentując sytuację w Ukrainie, prezydent Duda wielokrotnie podkreślał wagę twardej polityki sankcji wobec Rosji. W obecnej sytuacji niezbędna jest jedność, to, by NATO mówiło jednym głosem, by UE mówiła jednym głosem, by „w sposób mądry ustanowiła szósty pakiet sankcji” – przekonywał. Zwrócił uwagę, że w dotychczasowej zdecydowanej postawie społeczności międzynarodowej wobec Rosji jako agresora „zaczynają pobrzmiewać głosy o tym, że jednak trzeba dać Putinowi zachować twarz”. „Trudno mi zrozumieć te głosy”, mówił Duda. „Ciekawe, czy w czasie II wojny światowej ktoś mówił o tym, że Hitlerowi trzeba dać zachować twarz i jednak trzeba przyhamować, muszą się kraje pogodzić z tym, że znajdują się pod okupacją. Jakoś sobie nie przypominam, by wtedy były takie głosy” – powiedział prezydent. Według niego ci, którzy mówią o zachowaniu twarzy Putina, „nie doceniają imperialnych apetytów Rosji”.

O wycofaniu rosyjskich wojsk do linii sprzed 24 lutego jako możliwym pierwszym kroku do rozmów pokojowych mówił też w środę rano w Davos prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W trakcie konferencji online w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w zaznaczył, że zgodzi się wyłącznie na format bezpośrednich negocjacji z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy podkreślił, że dyplomatyczne zakończenie konfliktu jest realne, wciąż jednak nie widzi w Rosji zainteresowania zakończeniem wojny. Zastrzegł także: „Ukraina zamierza walczyć, dopóki nie odzyska całego swojego terytorium”.

Szef FAO: Kryzys zbożowy? To, co widzieliście do tej pory, to nic

Najgorsza faza kryzysu żywnościowego z powodu wojny na Ukrainie może dopiero nastąpić, Polska Agencja Prasowa cytuje wypowiedź Pierre′a Vauthiera, szefa misji ekspertów ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Repubblica” ekspert podkreślił, że dramatyczna sytuacja nie ogranicza się wyłącznie do blokady czarnomorskich portów i faktu, że zgromadzone w ukraińskich silosach zboże „nie jest wieczne, psuje się, traci wartość odżywczą i ekonomiczną”, ale ma dużo bardziej skomplikowane źródła i dalekosiężne skutki. „Nie mówię tylko o portach, ale o siewach i zbiorach niemożliwych z powodu walk; o braku rosyjskich nawozów, które trzeba zastąpić, o braku dostępu do kredytów rolnych, o maszynach zajętych przez sztab generalny wojska, bo potrzebne są części zamienne, o warsztatach, gdzie kiedyś reperowało się traktory, a dziś czołgi” – wymienił Vauthier. FAO rozważa różne możliwości ratowania ukraińskich zbóż, najważniejsze jest jednak wznowienie ich wysyłki.

Według szacunków Światowego Programu Żywnościowego na Ukrainie ma znajdować się blisko 22 mln ton zboża, które ze względu na rosyjską blokadę portów nie może opuścić kraju. Aż 36 państw - podaje z kolei ONZ - w tym wiele z grupy najbiedniejszych i najbardziej narażonych na kryzys żywnościowy, jak Liban, Syria, Jemen czy Somalia, ponad połowę pszenicy importuje z Ukrainy i Rosji.

Tymczasem „pociągi nie są wystarczającym rozwiązaniem” – uważa Vauthier. „Myślimy o karawanie tysięcy ciężarówek, które przewiozą zboże przez granicę rumuńską, by tam załadować je na barki płynące do delty Dunaju” – cytuje eksperta PAP. Jeszcze bardziej sceptyczne jest brytyjskie ministerstwo obrony, które podaje w wątpliwość, że uniemożliwienie wysyłania ukraińskiego zboża drogą morską może zostać w pełni zastąpione eksportem szlakami lądowymi. Będzie to miało swoje konsekwencje we wzroście cen wielu produktów, podkreślają brytyjskie służby wywiadowcze.

Blokada ukraińskich portów to temat dyskutowany szeroko, szczególnie przez polityków spotykających się w Davos. Już w miniony piątek brytyjskie MSZ oskarżyło Rosję o używanie żywności jako broni i wezwało do natychmiastowego zakończenia blokady ukraińskich portów. Szef ukraińskiego MSW Dmytro Kułeba „szantażem” nazwał w Davos wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Rosji Andrieja Rudenki o tym, że Moskwa jest gotowa otworzyć korytarze humanitarne dla statków transportujących produkty rolne z Ukrainy. Według ukraińskiego ministra propozycja odblokowania portów na Morzu Czarnym ma na celu wymuszenie na wspólnocie międzynarodowej złagodzenia sankcji nałożonych na Moskwę. Kułeba podkreślił także, że skoro NATO nie zamknęło w pierwszych tygodniach wojny nieba nad Ukrainą, nie wierzy w scenariusz, w którym Zachód odważyłby się na siłowe odblokowanie ukraińskich portów.

Do propozycji Rudenki odniósł się także rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, który oznajmił, że USA nie złagodzą sankcji wobec Rosji w zamian za odblokowanie ukraińskich portów. „Nie wierzymy w puste obietnice Moskwy, a jedyny sposób, w jaki Rosja może doprowadzić do zniesienia sankcji, to zaprzestanie agresji na Ukrainę” – podkreślił Price.

Wojna w Ukrainie. Na froncie

Siły rosyjskie nacierają na miasta Bachmut i Łyman w obwodzie donieckim i szykują się do ataku na Zaporoże – poinformował w środę wieczorem na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu minionej doby Ukraińcy odparli dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim – podał w środę rano sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku. W trakcie walk na tych terenach wojska ukraińskie miały zniszczyć należące do Rosjan trzy czołgi, osiem systemów artyleryjskich i osiemnaście bojowych wozów opancerzonych.

„Jednostki obrony przeciwlotniczej zniszczyły na tym kierunku sześć bezzałogowców Orłan-10 i jeden ZALA” – dodał sztab.

Wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w kierunku Siewierodoniecka, 100-tysięcznego miasta w obwodzie ługańskim. Oprócz tego wojska rosyjskie kontynuowały ostrzał artyleryjski i moździerzowy pozycji ukraińskich w obwodzie sumskim, a także miejscowości Rubiżne w obwodzie charkowskim. Rosjanie zaktywizowali też działania bojowe w okolicach węzła kolejowego Łyman w obwodzie donieckim – poinformowało ukraińskie dowództwo.

Minionej doby w wyniku rosyjskiego ostrzału Siewierodoniecka zginęło sześć osób – poinformował w środę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Zdaniem Hajdaja rosyjskie wojsko wie o lokalizacji schronów w mieście i celowo ostrzeliwuje te miejsca. „Wróg wie też, które szkoły mają schronienie; zbierają te informacje m.in. za pomocą dronów” – podał szef władz obwodu.

Rosjanie planują wcielenie do wojska mężczyzn z okupowanego przez siebie obwodu chersońskiego na południu Ukrainy; chcą zmusić Ukraińców do walki przeciwko Ukrainie – podała w środę agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

„Władze okupacyjne i armia raszystów (Rosjan) chcą zmusić miejscowych do współpracy i zaakceptowania okupacji. Według dostępnych danych zamierzają zmobilizować Ukraińców z okupowanych terytoriów obwodu chersońskiego na wojnę przeciwko Ukrainie” – napisano w komunikacie.

Dowództwo operacyjne Południe zaznaczyło, że takie działanie jest sprzeczne z prawem humanitarnym i stanowi zbrodnię wojenną. Rosja postępuje tak również na okupowanych terenach w Donbasie na wschodzie Ukrainy – podkreślono.

Zełenski: Rosja będzie musiała opuścić okupowane tereny

Ukraiński prezydent dodał, że zgodziłby się jedynie na bezpośrednie rozmowy z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

„Okupanci będą musieli opuścić Krym. Podobnie jak Chersoń, Melitopol, Energodar, Mariupol i wszystkie inne miasta i gminy, które uważają za swoje. Na pewno nie będą tam gospodarzami” – prezydent Ukrainy mówił z kolei we wtorek.

Podkreślił, że przełamanie przewagi Rosji w wojnie pod względem ilości sprzętu i uzbrojenia wymaga czasu i wysiłku ze strony Ukrainy. „Sytuacja w Donbasie jest niezwykle trudna. W rzeczywistości cała armia rosyjska jest tam rzucona do ataku. Popasna, Siewierodonieck, Słowiańsk – okupanci chcą wszystko tam zniszczyć” – mówił prezydent.