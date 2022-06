Dziś decyzja UE o statusie kandydata dla Ukrainy. Rosja narusza granice Estonii

Dziś rozpoczyna się szczyt UE, który ma zdecydować o europejskiej przyszłości Ukrainy (a także Mołdawii i Gruzji). Tymczasem Estonia oskarżyła Rosję o naruszanie granic i symulowanie ataków rakietowych.

W ubiegły piątek Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej. Dziś zaczyna się szczyt UE, na której ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. Po „kijowskiej deklaracji” kanclerza Niemiec Olafa Scholza było już niemal pewne, że cała Unia zgodzi się z rekomendacjami Komi (zarekomendowała także przyznanie analogicznego statusu Mołdawii, a Gruzji tzw. perspektywę europejską).

Jak pisał brukselski korespondent „Deutsche Welle” i „Polityki” Tomasz Bielecki, uznanie przez całą Wspólnotę Ukrainy jako formalnego kandydata do członkostwa byłoby bardzo ważnym początkiem długiej, być może nawet kilkunastoletniej drogi do jej ostatecznego wejścia do UE.

Ze statusem kandydackim nie wiążą się uprawnienia, nie ma również gwarancji dostępu do środków europejskich, ale politycznie to bardzo mocny sygnał. Chociaż Niemcy już nie są zaliczane do grupy „krajów wątpiących”, to wciąż trzeba było przekonać kilku innych członków UE. To m.in. Holandia, Belgia, Szwecja, Dania, które, jak twierdzili ich przedstawiciele, nie chcą dawać Ukraińcom fałszywych nadziei, że członkostwo jest łatwe do osiągnięcia. Chodziło też o koszty rozszerzenia – to argument, który również jest podnoszony w kilku europejskich stolicach.

Rosja narusza granice Estonii

Białoruskie ministerstwo obrony zapowiedziało „ćwiczenia mobilizacyjne” w obwodzie homelskim, przy granicy z Ukrainą. Ćwiczenia zaczynają się w środę, potrwają do 1 lipca. „Celem jest sprawdzenie gotowości komisariatów wojskowych do przeprowadzenia działań mobilizacyjnych” – podał resort. W ćwiczeniach wezmą udział siły operacji specjalnych białoruskiego wojska, co ma stworzyć „środowisko bliskie rzeczywistości”.

Szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował na Telegramie, że Rosjanie ostrzelali we wtorek pociskami kasetowymi mieszkańców miasta Czasiw Jar, którzy odpoczywali na plaży nad stawem. Jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych. Sześcioro poszkodowanych to dzieci.

Estońskie ministerstwo obrony oskarżyło Rosję o wielokrotne naruszenie granic przez helikoptery i symulowanie ataków rakietowych na Estonię. Według źródeł NATO Rosja przeprowadziła w ostatnich dniach takie symulacje także na inne kraje bałtyckie.

Parlament Europejski debatuje nad przyznaniem statusu kandydata trzem krajom

Parlament Europejski będzie dziś (w środę) debatował nad przyznaniem statusu państwa kandydującego do UE dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie w czwartek

„Całkowita kwota bezpośrednich szkód wyrządzonych gospodarce ukraińskiej przez zniszczenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (szkoły, szpitale…) oraz infrastruktury wyniosła 105,5 miliarda dolarów, w tym 40 miliardów z powodu zniszczenia transportu” – powiedział w rozmowie z francuskim „Le Monde” minister infrastruktury Ukrainy Aleksander Kubakow. Ocenił, że przez cztery miesiące wojny zniszczeniu uległo od 20 do 30 proc. ukraińskiej infrastruktury – dróg, mostów, portów, linii kolejowych, lotnisk. Najbardziej, zdaniem Kubakowa, ucierpiały Mariupol, Charków, Czernihów, Siewierodonieck i Lisiczańsk.

Serhij Hajdaj, szef obwodu ługańskiego, przekazał, że w schronach zakładów chemicznych Azot w Siewierodoniecku przebywa obecnie 568 osób, w tym 38 dzieci.

Turcja udrożni szlaki zbożowe?

W tym tygodniu turecka delegacja wojskowa pojedzie do Rosji, aby omówić możliwy bezpieczny korytarz morski na Morzu Czarnym dla ukraińskiego zboża. W najbliższych tygodniach w Stambule ma odbyć się czterostronne spotkanie, w którym uczestniczyć mają Turcja, Rosja, Ukraina oraz ONZ. W rozmowach udział wezmą prawdopodobnie również prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan i sekretarz generalny ONZ António Guterres. Według źródeł medialnych plan zakłada utworzenie trzech korytarzy z ukraińskiego miasta portowego Odessa pod nadzorem Kijowa, z którego miałyby być wysyłane zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie produkty spożywcze. W ciągu najbliższych sześciu do ośmiu miesięcy można stamtąd przetransportować od 30 do 35 milionów ton zboża.



Czytaj także: Globalne problemy z żywnością

Zełenski podpisuje konwencję stambulską

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w Kijowie konwencję stambulską, czyli Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W poniedziałek ratyfikację konwencji przegłosowała Rada Najwyższa Ukrainy (259 deputowanych za, 8 przeciw). „Główna treść jest prosta, ale niezwykle ważna. To zobowiązanie do ochrony kobiet przed przemocą i różnymi formami dyskryminacji. Podzielamy europejskie wartości. Dla nas życie i zdrowie człowieka są wartościami najwyższymi” – stwierdził Zełenski po podpisaniu dokumentu.

Białoruś wstrzymuje opłatę za rosyjski gaz z powodu wysokiego kursu rubla

Według nowego kontraktu Białoruś miała płacić Rosji 128 dolarów za tysiąc metrów sześciennych gazu, co jest bardzo atrakcyjną ceną biorąc pod uwagę, że ta sama ilość gazu w Europie w marcu była sprzedawana po prawie 4 tysiące euro. Jednak kontrakt zakłada też, że reżim Łukaszenki ma płacić za surowiec w rublach, tak jak „nieprzyjazne” Rosji kraje, a kurs tej waluty jest sztucznie pompowany (obecnie 54:1 do dolara amerykańskiego). W marcu bieżącego roku kurs wynosił 120:1, a przed wojną 71:1. Płatność po obecnym kursie oznaczałaby, że rosyjski gaz kosztowałby Białoruś o około 30 procent więcej.

Szpiedzy w ukraińskiej administracji

Służby Specjalne Ukrainy (SBU) zatrzymały dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o szpiegostwo. Obaj zostali namierzeni wśród pracowników sekretariatu Rady Ministrów oraz Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy.

Mężczyźni mieli przekazywać rosyjskiemu wywiadowi (FSB) informacje na temat możliwości obronnych Ukrainy, informacji na temat organizacji obrony granic oraz dane osobowe oficerów ukraińskiej policji i służb bezpieczeństwa. Za swoją pracę mieli otrzymywać wynagrodzenie od dwóch do 15 tys. dolarów, w zależności od poziomu tajności informacji oraz ich objętości.

SBU postawiły zatrzymanym zarzuty popełnienia zdrady z artykułu 111 Kodeksu Karnego Ukrainy. Grozi im za to kara więzienia od 12 do 15 lat i możliwość pozbawienia majątku.

Ukraińcy pewni zwycięstwa

93 proc. Ukraińców jest przekonanych, że ich kraj wygra wojnę z Rosją, wynika z sondażu przeprowadzonego 18-19 czerwca przez grupę socjologiczną „Rating”, na który powołuje się agencja Interfax. Co więcej, 63 proc. ankietowanych jest absolutnie przekonanych co do wygranej.

39 proc. Ukraińców uważa, że wojna po​​trwa od sześciu miesięcy do roku, a 18 proc. – że jeszcze dłużej. Jedna czwarta ankietowanych wierzy w zwycięstwo odniesione w ciągu kilku miesięcy, a prawie 6 proc. – w ciągu kilku tygodni. Tylko 5 procent respondentów wyraziło niepewność, co do wyniku wojny. Wysoki poziom zaufania zaobserwowano wśród mieszkańców wszystkich regionów i osób w każdym wieku.