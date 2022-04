Egzekucje, zbiorowe mogiły. W odbitych miastach widać okrucieństwo Rosjan

Ukraińcy odkrywają zbrodnie Rosjan w odbitych miejscowościach i utrzymują linię frontu na wschodzie kraju. Rosną szanse na bezpośrednie rozmowy Zełenskiego z Putinem.

Nad ranem w niedzielę eksplozje było słychać m.in. w rejonie Odessy. W ostatnim briefingu prezydent Zełenski potwierdził, że ukraińskie siły odbiły z rąk okupanta miejscowości w okolicy Kijowa i obwodzie czernihowskim. Ale i dodał, że Rosja ma rezerwy, by wciąż atakować na wschodzie kraju. „Rosjanie chcą zdobyć Donbas i południe Ukrainy” – mówił Zełenski. I podkreślił, że liczył na więcej zachodniego wsparcia, w tym większe zapasy nowoczesnego sprzętu antyrakietowego. „Każdy rosyjski pocisk skierowany na nasze miasta i każda rosyjska bomba zrzucona na naszych ludzi to czarna plama w historii każdego, od kogo zależały losy tej wojny”, mówił.

Z miast odbitych przez Ukraińców, m.in. z Buczy, docierają relacje, potworne obrazy zniszczeń i okrucieństwa. Dzieci używano jako żywych tarcz, ciała i porzucone miny leżą na ulicach i zbiorowych mogiłach. Wycofujący się Rosjanie dokonali egzekucji na ludności cywilnej, na zdjęciach widać, że mieszkańcy mieli związane z tyłu ręce. Ukraiński resort obrony pisze o wyjątkowym barbarzyństwie.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Mariupol czeka na ratunek. Bliżej spotkania Zełenskiego z Putinem

Ukraińska agencja Interfax w sobotę podała, że Wołodymyr Zełenski spotka się z Władimirem Putinem najpewniej w Turcji, by podjąć negocjacje pokojowe. Już w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan miał zadzwonić do Putina i zapewnić go, że jest w stanie zaaranżować warunki dla takich rozmów. Ukraiński przywódca od początku wojny apeluje o bezpośrednie spotkanie. Amerykański wywiad donosi tymczasem, że zgodnie z planem Rosja chce opanować Donbas przed 9 maja:

#US intelligence believes that #Russia wants to take full control of #Donbas by May 9, reports #CNN. Intelligence services think that #Putin now intends to focus on the Donbas. In the rest of Ukraine, Russian troops cannot hold control over areas where they are fighting. pic.twitter.com/7jBAv3BA0r — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

Zełenski w sobotę rano alarmował, że wycofując się, Rosjanie porzucają miny, zastawiając w ten sposób pułapki na ludność cywilną. Jak dodał, agresor utrudnia prowadzenie akcji ewakuacyjnych. A także oszacowanie liczby rannych. Prokurator generalny podał, że w wojnie ucierpiało dotąd 412 dzieci, zginęło co najmniej 158 spośród nich. W sobotę podano, że relacjonując wydarzenia, zginął także ukraiński fotoreporter Maksim Levin, wieloletni współpracownik agencji Reutera.

Rosjanie brutalnie obchodzą się z cywilami. W sobotę rozgonili pokojowo protestujący tłum w miejscowości Enerhodar, która jest w rękach agresora od początku marca. Tutaj mieści się największa elektrownia atomowa na kontynencie. Mieszkańcy spotykają się na wiecach i śpiewają ukraiński hymn. Rosjanie otworzyli ogień moździerzowy, używają granatów dźwiękowych i świetlnych, są ranni.

Rosjanie przejęli kontrolę nad miastem Izium w obwodzie charkowskim we wschodniej Ukrainie – ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie powoli wycofują się z obwodu czernihowskiego – poinformował szef lokalnych władz Wjaczesław Czaus. „Mam nadzieję, że [wróg] odchodzi stąd na zawsze” – napisał na Telegramie. Agencja Nexta doniosła, że Ukraińcom udało się też odzyskać kontrolę nad Buczą. Wyzwolona ma być również Borodzianka, ważne strategicznie miasto na północy zachód od Kijowa. W sobotę ukraińskie władze podały, że odbiły 30 miejscowości i wsi z okolic Kijowa, utrzymują także front na wschodzie kraju, gdzie toczą się najkrwawsze walki. Straty są jednak druzgocące – na ulicach leżą ciała, Rosjanie używali dzieci jako żywych tarcz.

It is reported that #Bucha has been liberated from the occupants and is under the control of the AFU. pic.twitter.com/VgrNFmwwAj — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Według telewizji CNN Rosjanie w ostatnich dniach co najmniej dwukrotnie zbombardowali magazyn Czerwonego Krzyża w centrum Mariupola. Te informacje potwierdziło dowództwo wojsk, które bronią oblężonego miasta, znajdującego się w stanie humanitarnej katastrofy. „Nie mamy tam swojego zespołu, więc nie wiemy nic o potencjalnych ofiarach i wyrządzonych szkodach” – mówi rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jason Straziuso.

Czerwony Krzyż usiłuje dostać się do Mariupola, by ewakuować stąd ludność cywilną. W piątek te wysyłki torpedowali Rosjanie, w weekend są ponawiane. Ostatniej doby udało się wydostać z Ukrainy ponad 4 tys. osób.

Carla Del Ponte, w latach 1999–2003 główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, zaapelowała do MTK, by wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta. W sobotę ton wobec rosyjskiej agresji zaostrzył nawet papież Franciszek. Dotąd lawirował, a teraz stwierdził, że rosyjski „możnowładca” podżega do nacjonalistycznych konfliktów.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow wybrał się w piątek do Indii, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Subrahmanyamem Jaishankarem oraz premierem Narendrą Modi. Modi celowo nie spotkał się z żadnym z innych ministrów spraw zagranicznych, którzy odwiedzili Indie w ciągu ostatnich kilku tygodni, podczas gdy rosyjska inwazja na Ukrainę postępowała. Zdaniem brytyjskiego „Guardiana” można to odczytywać jako silny dyplomatyczny sygnał poparcia Indii dla Rosji.

Tymczasem kraje bałtyckie całkowicie wstrzymały import rosyjskiego gazu i namawiają na to samo Unię Europejską. Komisja Europejska przedstawiła niedawno propozycję uproszczenia wykorzystania funduszy rozwoju regionalnego na rzecz państw, które przyjmują uchodźców z Ukrainy.

