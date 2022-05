Finlandia chce do NATO, Turcja robi problemy

Rząd Finlandii oficjalnie poinformował, że rozpoczyna procedurę przystąpienia kraju do NATO. Fiński parlament ma zająć się wnioskiem już w poniedziałek. Niezadowolenie z planów Finlandii i Szwecji wyraził w weekend prezydent Turcji, która jest członkiem NATO i powinna zgodzić się na przyjęcie nowych krajów do Sojuszu.

Rząd Finlandii poinformował, że rozpoczął oficjalną procedurę zawnioskowania o członkostwo kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO). Rządząca Partia Socjaldemokratyczna na czele z premierką Sanną Marin zatwierdziła w sobotę wniosek w tej sprawie, otwierając drogę do głosowania parlamentarnego w przyszłym tygodniu. Wniosek rządu trafił do fińskiego parlamentu (Eduskunta), który zajmie się nim już w poniedziałek. W weekend niezadowolenie z planów Finlandii wyraził Recep Tayyip Erdoğan, prezydent Turcji, która jest członkiem NATO. Jak powiedziała dziennikarzom minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto, Turcja wcześniej wyrażała się pozytywnie o scenariuszu ich przystąpienia do Sojuszu. Choć pojawiały się i komentarze bardziej sceptyczne: prezydent Erdogan miał stwierdzić, że nie byłby zadowolony, gdyby Skandynawowie dołączyli do NATO (Szwecja ma dużą kurdyjską diasporę). „Pracować nad stanowiskiem Turcji” ma Biały Dom. Putin ostrzega Finlandię przed dołączeniem do NATO W sobotę Rosjanie w odwecie zawiesili dostawy prądu do Finlandii. Prezydent Sauli Niinistö w czasie telefonicznej rozmowy tego samego dnia poinformował Władimira Putina o planach przystąpienia do NATO. W odpowiedzi rosyjski prezydent miał zagrozić, że odejście Finalndii od neutralności zostanie odebrane w Moskwie jako wrogi ruch, na który pojawi się odpowiedź. „Dyskusja [z Putinem] była konkretna i rzeczowa” – poinformował Niinistö, prezydent od 2012 r. i jeden z nielicznych zachodnich przywódców, który przez ostatnią dekadę prowadził regularny dialog z Putinem. Referendum w Mariupolu? „Moskwa przygotowuje się do przeprowadzenia w Mariupolu referendum w sprawie przystąpienia miasta do Rosji” – poinformowali w sobotę ukraińscy urzędnicy po ogłoszeniu podobnego sondażu w separatystycznym gruzińskim regionie Osetii Południowej. Petro Andruszczenko doradca burmistrza tego miasta portowego, powiedział, że z dostępnych mu źródeł wynika, że głosowanie w sprawie przyszłości Mariupola jest w toku, mimo że większość z 150-170 tys. mieszkańców tego miasta nie ma dostępu do bieżącej wody, w mieście brakuje też żywności, a piwnice są zalane. Tymczasem ogłoszenie referendum może nastąpić już w niedzielę. Czytaj także: Mariupol, agonia bohaterskiego miasta

Rosjanie stracili w Ukrainie 27 tys. żołnierzy W ostatnim briefingu z piątku na sobotę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że Rosjanie stracili w wojnie 27 tys. żołnierzy, głównie młodych z poboru. Ukraińcy zestrzelili 200 rosyjskich samolotów wojskowych i zniszczyli przeszło 3 tys. czołgów. „I po co to wszystko? Żeby pomnik Lenina postał chwilę dłużej w okupowanym Heniczesku? – pytał retorycznie Zełenski. – Innego wyniku dla Rosji nie ma i nie będzie”. W rozmowie z włoską telewizją RAI1 Zełenski zapewnił, że jest gotów przystąpić do rozmów pokojowych za kilka tygodni z Władimirem Putinem. Ale tylko z Putinem i na zasadzie dialogu, a nie stawianego Ukrainie ultimatum. W piątek sekretarz obrony USA Lloyd Austin rozmawiał z rosyjskim ministrem Siergiejem Szojgu po raz pierwszy od wybuchu wojny 24 lutego. Wezwał go m.in. do natychmiastowego zawieszenia broni w Ukrainie. Z kolei minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w piątek zapowiedział, że kraj zamierza uzbroić milion mieszkańców na nowy, „długi etap wojny”. Rosjanie szturmują Azowstal W briefingu z piątku na sobotę Zełenski stwierdził, że negocjacje z Rosją w sprawie ewakuacji ludzi uwięzionych w zakładach Azowstal – obrońców, głównie z pułku Azow, i cywilów – są „niezwykle trudne”, mimo że w sprawę zaangażowali się uznani na świecie mediatorzy. Nieco wcześniej w tym tygodniu wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk informowała o trwających negocjacjach między Ukrainą, Rosją i Turcją zmierzających do ewakuacji obrońców Azowstalu do Turcji, gdzie mieliby pozostać do końca wojny. W zamian Ukraina jest gotowa wymienić się na rosyjskich jeńców wojennych. Jak na razie Rosja nie chce zaakceptować takiego rozwiązania. Co najmniej kilka tysięcy Ukraińców wysłanych do tzw. ośrodków filtracyjnych i dziesiątki tysięcy kolejnych wywiezionych do Rosji lub na terytorium przez nią kontrolowane – takie dane podał ambasador USA przy Organizacji ds. Bezpieczeństwa i współpracy w Europie (OBWE) Michael Carpenter. „Przymusowe wysiedlenie – i zgłoszone przypadki przemocy, z jakimi spotykają się osoby przebywające w tak zwanych centrach filtracyjnych – są równoznaczne ze zbrodniami wojennymi” – stwierdził. „Rosyjskie wojska pod osłoną ognia próbują przedrzeć się na teren zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu. Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej skomplikowana” – poinformował w piątek rano za pośrednictwem Telegrama doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko załączając zdjęcia żołnierzy szturmujących fabrykę. Jak dotąd – dzięki stworzonym wraz z ONZ korytarzom humanitarnym – Ukraińcom udało się ewakuować kilkuset cywilów ukrywających się w podziemnych korytarzach i schronach Azowstalu. Z podobnej drogi ewakuacji strona ukraińska chciałaby skorzystać w przypadku ciężko rannych żołnierzy. Jak poinformowała w środę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, trwają negocjacje ws. wymiany ich na rosyjskich jeńców wojennych, jak dotąd nie przyniosły one jednak rezultatu. Rosja nie zgadza się na przekazanie rannych stronie trzeciej, np. Turcji. Szacuje się, że w Mariupolu mogło dotąd zginąć ponad 20 tys. osób. Czytaj też: Mariupola już nie ma. To nigdy nie było rosyjskie miasto

Amerykański think thank: Ukraina wygrała w Charkowie W ocenie amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War Ukraina „prawdopodobnie wygrała bitwę o Charków”, drugie największe miasto w kraju. Czytamy: „Ukraińskie siły nie tylko nie pozwoliły Rosjanom okrążyć miasta, nie mówiąc już o jego zajęciu, ale wypędziły je stąd tak, jak to uczyniły w Kijowie”. W dodatku Rosjanie nie opierali się kontratakom i nie próbowali się bronić – w Charkowie i na innych kierunkach działań wojennych. „Nie poczynili żadnych postępów”, czytamy. Nie posuwają się naprzód w miejscowości Popasna, nie udało im się także sforsować Dońca, szerokiej rzeki, która od dawna nastręcza im problemów. O udaremnionych próbach przekroczenia rzeki informowały też lokalne władze i brytyjski wywiad, dodając, że Rosjanie tracą w ten sposób mnóstwo pancernego sprzętu ze swojej batalionowej grupy taktycznej. Według think tanku Ukraińcy skupią się teraz m.in. na zakłócaniu sygnałów łączności na linii między Biełgorodem (w Rosji) a siłami Rosji w okolicy okupowanego Iziumu. Jakie jeszcze wnioski płyną z obserwacji instytutu? Po pierwsze, w Zaporożu Rosjanie próbują nawiązać kontakt z własną artylerią (znajdującą się w okolicy). Po drugie, Ukraińcy próbują odbić Wyspę Węży nieopodal granicy z Rumunią, a przynajmniej zablokować Rosjanom możliwość korzystania z jej położenia. W sobotni poranek ukraiński sztab generalny podał, że Rosjanie nie prowadzą w Charkowie „żadnej aktywnej walki”. Bój o Wyspę Węży Ukraińcy toczą zażarty bój o odzyskanie Wyspy Węży z rąk Rosjan. Ukraińskie myśliwce typu Su-27 zbombardowały zajęte przez Rosjan budynki w centrum wyspy. Wcześniej bomby kierowane przez ukraińskie drony Bayrakatr zniszczyły rozmieszczoną przez wroga mobilną wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych. Na zdjęciach satelitarnych udostępnionych przez amerykańską firmę Maxar widać skalę zniszczeń. Na wyspie ostały się już w zasadzie tylko latarnia morska i pomost w porcie. Dlaczego bój o Wyspę Węży jest dla Ukraińców tak ważny, wyjaśnił podczas konferencji prasowej szef ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kirył Bogdanow: „Ten, kto kontroluje wyspę, może w każdej chwili zablokować ruch statków cywilnych we wszystkich kierunkach na południe od wybrzeża Ukrainy. Będziemy o nią walczyć tak długo, jak będzie trzeba. To strategicznie ważny punkt, by otworzyć szlaki handlowe, importować drogą morską broń i wykluczyć ewentualne rosyjskie działania wojskowe na terenie Naddniestrza, skąd Rosjanie mogliby atakować zachodnią część Ukrainy”. Wyspa Węży – niewielki skrawek ziemi na Morzu Czarnym (35 km od ukraińskiego wybrzeża) stał się sławny na początku wojny, po tym jak broniący go ukraińscy marynarze nakazali rosyjskiemu okrętowi wojennemu „iść na ch...”. Obrońcy zostali pojmani przez Rosjan i wywiezieni na Krym. Po kilku tygodniach zostali wymienieni na rosyjskich marynarzy, których Ukraińcy uratowali z Morza Czarnego po zatonięciu ich statku. Rosyjski żołnierz przed ukraińskim sądem Wadim Sziszimarin, 21-letni Rosjanin oskarżony o zbrodnie wojenne, stanął dziś (w piątek) przed sądem w Kijowie. Jest pierwszym rosyjskim żołnierzem postawionym przed ukraińskim sądem za zabicie cywila. Był dowódcą załogi czołgu stacjonującego w Moskwie. Według prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenediktowej 28 lutego Sziszimarin miał zabić nieuzbrojonego cywila w Czupachiwce w obwodzie sumskim. Wraz z innymi żołnierzami próbował uciec przed ukraińskimi wojskami, prowadząc skradziony samochód. Po wejściu do Czupachiwki kilkakrotnie postrzelił 62-letniego mężczyznę przez szybę samochodu z karabinu AK. Mężczyzna zginął na miejscu, niedaleko swojego domu, przekazała prokurator Wenediktowa. Żołnierz został oskarżony na podstawie artykułu „Naruszenie praw i zwyczajów wojennych” Kodeksu Karnego Ukrainy. Grozi mu dożywocie. W Kijowie rozpoczyna się proces pierwszego rosyjskiego żołnierza. Wadim Szyszymarin stanie przed sądem za zabójstwo cywila w obwodzie sumskim. Grozi mu dożywocie - Ukraińska Prawda. pic.twitter.com/NrBmHF1kbc — Cezary Faber (@CezaryFaber) May 13, 2022 Ocieplenie na linii Kijów–Berlin Gazprom ogłosił w czwartek, że nie będzie transportował już gazu przez gazociąg Jamał-Europa (biegnący przez terytorium Polski) po tym, jak Rosja nałożyła sankcje na firmę posiadającą polską sekcję gazociągu. Zdaniem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy Polska poradzi sobie bez przepływu gazu przez ten gazociąg. Tymczasem, jak donosi „The Kyiv Independent” kanclerz Olaf Scholz i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier mają odwiedzić Kijów. Może to oznaczać ocieplenie relacji między Ukrainą a Niemcami. Wskazywać na to może też czwartkowa wizyta w Berlinie szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytry Kułeby i jego wywiad dla Niemieckiej telewizji ARD. „Niemcy przejęły wiodącą rolę” – powiedział Kułeba. „Można zauważyć zmianę nastawienia do dostaw broni oraz do debaty na temat sankcji” – dodał. Materiał CNN o Rosjanach strzelających do cywilów CNN przygotował materiał dotyczący jednej z potencjalnych zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan w Ukrainie. Zawiera on nagranie z monitoringu pokazujące rosyjskich żołnierzy strzelających w plecy dwóm cywilom. Do zbrodni doszło 16 marca pod Kijowem, gdy siły rosyjskie starały się zdobyć stolicę Ukrainy. Stacja zidentyfikowała ofiary: to właściciel salonu samochodowego splądrowanego przez Rosjan oraz 68-letni ochroniarz. W materiale jest więcej ujęć z kamer rozmieszczonych na terenie salonu. Na jednym z nich widać, jak pięciu rosyjskich żołnierzy próbuje włamać się do sklepu. Na innym, jak żołnierze rozmawiają z mężczyznami tuż przed otwarciem do nich ognia. Nagrania zostały zweryfikowane przez CNN. Cały materiał można obejrzeć tutaj.

Ukraińskie SB udaremniły zamach terrorystyczny Agencja Unterfax-Ukraina poinformowała, że ukraińskie Służby Bezpieczeństwa zapobiegły zamachowi terrorystycznemu w Zaporożu i zatrzymały osobę, która go planowała. Nie wiadomo, które dokładnie miejsce miało być celem zamachu, agencja podaje, że chodzi o „jeden z obiektów zgromadzeń masowych”. Niedoszłym zamachowcem okazał się 56-letni mieszkaniec Dniepru. Służby donoszą, że mężczyzna sam wykonał ładunek wybuchowy, który ukrył w piwnicy jednego z mieszkań. Do Zaporoża przyjechał z zachodniej części kraju, dwa dni przed planowanym terminem ataku. Ładunek wybuchowy, informują służby, został już zneutralizowany. Tymczasem Rosjanie ostrzelali szkołę i internat znajdujące się w okolicy Czernihowa, poinformowała ukraińska Państwowa Służba Ratunkowa. Do ataku doszło w czwartek o godz. 12:20. W wyniku ostrzału w szkole wybuchł pożar. Ogień zniszczył elementy konstrukcyjne na powierzchni 280 metrów kwadratowych. Trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych. Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko powiedział agencji Associated Press, że niektórzy pozostali mieszkańcy miasta współpracują z okupantami w zamian za żywność. W Mariupolu jest obecnie ok. 100 tysięcy mieszkańców, przed wojną było ich cztery razy więcej. Niewiele budynków nadaje się do zamieszkania. Do tego, twierdzi Andruszczenko, siły rosyjskie zablokowały wszystkie drogi ewakuacyjne z miasta. Finlandia o krok od decyzji o wejściu do NATO Fiński prezydent i premierka ogłosili dzisiaj, że popierają wejście Finlandii do NATO. „Odbyła się ważna dyskusja na temat ewentualnego członkostwa Finlandii w Sojuszu. Był czas, aby nasz parlament i całe społeczeństwo zajęły stanowisko w tej sprawie, a także na nawiązanie bliskich kontaktów międzynarodowych z NATO i jego członkami, również ze Szwecją” – napisali w oświadczeniu Sauli Niinisto i Sanny Marin. Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw — TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022 To oświadczenie, nie przesądza jeszcze ostatecznie decyzji o przystąpieniu Finlandii do NATO, musi się odbyć glosowanie w parlamencie, ale praktycznie jest już pewne, że ten kraj będzie chciał zostać członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. „Członkostwo w NATO wzmocniłoby bezpieczeństwo Finlandii. Finlandia wzmocniłaby cały sojusz obronny. Finlandia musi bezzwłocznie złożyć wniosek o członkostwo" – oświadczyli prezydent i premierka Finlandii. Zdaniem moskiewskich władz ruch ten nie sprawi, że świat i Europa będą bardziej stabilne. „Za to z całą pewnością stanowi zagrożenie dla Rosji” – powiedział podczas czwartkowego wideopołączenia z dziennikarzami rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem akces Finlandii do NATO stanowi uzasadniony powód, by Rosja dokonała „symetrycznej odpowiedzi”. Co miałoby być tą odpowiedzią, Pieskow nie wyjaśnił. Tymczasem rosyjskie MSZ opubikowało komunikat, w którym zauważa, że „Finlandia w NATO to radykalna zmiana polityki zagranicznej tego państwa”. Tu też pojawia się kwestia „odwetowych działań w celu powstrzymania nowych zagrożeń dla rosyjskiego bezpieczeństwa”. Działania te miałyby dotyczyć „zarówno natury wojskowo-technicznej i innych”. Szef Pentagonu: NATO będzie bronić Polski Amerykański minister obrony Lloyd Austin zapytany w środę w Kongresie o konsekwencje ewentualnego ataku Rosji na rozmieszczone w Polsce i innych krajach instalacje rakietowe, odpowiedział: „Jeśli Rosja zdecyduje się na atak na cele w Polsce, NATO stanie w jej obronie jako koalicja”. Według Austina USA są na taką sytuację przygotowane.