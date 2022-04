Indie ślą sygnały poparcia Rosji. Szczyt Unii Europejskej i Chin

Ukraińskie wojska kontratakują, odbiły 11 miejscowości w rejonie Chersonia. Rosjanie wycofują się z obwodu czernihowskiego. Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek wieczorem dwustopniowy plan obniżenia cen ropy naftowej i osiągnięcia niezależności energetycznej.

Oil depot on fire in the Russian city of Belgorod, close to the Ukrainian border. Cause unknown. pic.twitter.com/XInyx33Znn

It is reported that #Bucha has been liberated from the occupants and is under the control of the AFU. pic.twitter.com/VgrNFmwwAj

„Mówię dość, dość obsypywania inwestorów nadmiernymi zyskami. To czas, by zwiększyć produkcję dla dobra kraju, dla dobra świata, by pomóc w odpowiedzi Władimirowi Putinowi i dać trochę ulgi klientom, a nie inwestorom i dyrektorom” – stwierdził Biden.

Putin o sprzedaży gazu „nieprzyjaznym krajom”

Jak donosi rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti Władimir Putin podpisał dekret o handlu gazem z „nieprzyjaznymi Rosji krajami”. Co to zmienia? Od piątku zachodnie państwa, chcąc kupić od Rosji gaz będą musiały otworzyć rachunki w rosyjskich bankach.

„Oferujemy kontrahentom z nieprzyjaznych krajów jasny i przejrzysty schemat. Aby kupić rosyjski gaz ziemny, muszą otworzyć rachunki rublowe w rosyjskich bankach. To na podstawie tych rachunków gaz będzie dostarczany od jutra, od 1 kwietnia” - przekazał Putin. Dodał też, że odmowa płacenia za gaz w rublach będzie skutkowało wstrzymaniem kontraktów.

Niemcy i Francja jeszcze tego samego dnia odrzuciły rosyjskie żądanie. Zdaniem władz obu krajów wymaganie zapłaty wyłącznie w rublach to niedopuszczalne naruszenie kontraktów i szantaż.

Tymczasem jeszcze dziś (w czwartek) prezydent USA Joe Biden ma ogłosić plan uwolnienia rezerw strategicznych ropy naftowej oraz wezwać Kongres do nakładania kar na koncerny nieeksploatujące swoich pól naftowych. Według zapowiedzi Białego Domu uwolnione ma zostać milion baryłek ropy dziennie przez najbliższe pół roku.

Turcja może być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy

Turcja jest gotowa wystąpić w roli gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy – stwierdził w czwartek prezydent Recep Erdogan. Dodał jednak, że wcześniej należy dopracować szczegóły takiego rozwiązania. Wcześniej z taką propozycją wyszli Niemcy. Wielka Brytania przedstawia w tej sprawie sprzeczne głosy.

Przypomnijmy: podczas negocjacji w Stambule Ukraina zgodziła się przyjąć status państwa neutralnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Przyjęcie neutralności przez Ukrainę oznaczałoby, że nie mogłaby dołączyć do żadnego sojuszu wojskowego oraz posiadać obcych baz wojskowych na swoim terytorium.

Zdaniem Ołeksjieja Arestowycza, doradcy prezydenta Ukrainy cytowanego przez Reutera, stambulska propozycja pokojowa jest „idealnym porozumieniem, które kilkakrotnie, w sposób podstawowy wzmacnia naszą pozycję”. Jego zdaniem międzynarodowe gwarancje, których Rosja nie mogłaby zawetować, chroniłyby Ukrainę przed przyszłymi zagrożeniami.

Niezależna rosyjska pracownia badawcza Lewady przeprowadziła sondaż poparcia Władimira Putina w Rosji. Wynika z niego, że obecnego prezydenta popiera 83 proc. społeczeństwa; o 12 punktów proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. To najwyższy wskaźnik od lat.

Ukraińska armia podała w czwartek informację o pięciu wsiach w obwodzie zaporowskim, wyzwolonych z rąk Rosjan.

⚡️ Ground Forces: Five villages in Zaporizhzhia Oblast liberated.



The Ukrainian Ground Forces wrote that Ukrainian troops are back in control of villages – Zatyshshia, Malynivka, Vesele, Zelenyi Hai, and Chervone – east of Zaporizhzhia. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 31, 2022

Miedwiediew oskarża Polskę

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w swoim artykule dla „Sputnika” oskarżył Polskę o chęć aneksji zachodniej części Ukrainy. W polskiej telewizji, jego zdaniem, pokazywana jest mapa Ukrainy z zachodnią jej częścią włączoną w terytorium Polski. Miedwiediew przekonuje, że terytoria te to dla Warszawy „smakowity kąsek”.

Prócz tego były prezydent Rosji po raz kolejny podjął temat „polskiej rusofobii”, tym razem tweetując po polsku: „Nie dziwi mnie wypowiedź tow. Morawieckiego, że rusofobia, o której wczoraj tylko mówili, stała się dziś mainstreamem Polski, przyjęta jako oczywista idea i kraj z nią żyje”.

Pozorne ruchy Rosji

Rosyjskie siły w Ukrainie przegrupowują się i przygotowują do wznowienia ofensywy – twierdzi ukraińskie ministerstwo obrony. Zdaniem rzecznika resortu Ołeksandra Motuzjanyka Rosja skupia się głównie na okrążeniu wojsk ukraińskich we wschodniej części kraju. Motuzjanyk wyjaśnił, że rosyjskie siły wciąż próbują zająć oblężony Mariupol oraz miasta Popasna i Rubiżne w Ługańsku.

Ponadto, stwierdził że Ukraina zaobserwowała pewne ruchy sił rosyjskich z rejonów Kijowa i Czernihowa, ale nie uznała tego za masowe wycofanie się. Przypomnijmy: Rosja zobowiązała się we wtorek do znacznego zmniejszenia działań wojskowych w Kijowie i Czernihowie. Według Pentagonu są to jednak deklaracje te nie pokrywają się z rzeczywistością.

Tymczasem, jak w środę doniosła AFP, ukraińskie siły odbiły kluczową drogę niedaleko Charkowa.

Fires of war.@AFP's Fadel Senna photographs fire and smoke lighting up the night sky, east of Kharkiv.



Ukrainian forces have pushed back Russian troops from a highway outside Kharkiv and fighting still rages in the country despite Russia's indication it plans to deescalate pic.twitter.com/YtL9jPrY3J — AFP News Agency (@AFP) March 31, 2022

Ostrzelany magazyn Czerwonego Krzyża w Mariupolu

Według telewizji CNN Rosjanie w ostatnich dniach co najmniej dwukrotnie zbombardowali magazyn czerwonego krzyża, który zlokalizowany jest w centrum Mariupola. Te informacje potwierdziło dowództwo wojsk, które od tygodni bronią oblężonego miasta, które znajduje się w stanie humanitarnej katastrofy.

„Nie mamy tam swojego zespołu, więc nie wiemy nic o potencjalnych ofiarach i wyrządzonych szkodach” – mówi rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jason Straziuso. „Wcześniej rozdaliśmy wszystkie zapasy pomocy, które były w magazynie” – dodał.

Ławrow w Chinach mówi o budowaniu demokratycznego świata

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow spotkał się w środę ze swoim odpowiednikiem w Chinach, Wangiem Yi. Przed rozmową Ławrow nazwał Chiny częścią nowego „porządku światowego”. Stwierdził, że oba kraje będą zmierzać w kierunku „wielobiegunowego, sprawiedliwego, demokratycznego świata”.

Politycy zgodzili się na rozszerzenie współpracy obu państw. Ma ona dotyczyć m.in. budowania koordynacji polityki zagranicznej i mówienia jednym głosem w sprawach światowych - przekazał Reuters.

#JustIn The meeting between Chinese Foreign Minister Wang Yi and his Russian counterpart Sergei Lavrov has begun in Tunxi in east China's Anhui Province. pic.twitter.com/asIiZS0kKf — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) March 30, 2022

Ławrow przybył do chińskiej prowincji Anhui na szczyt poświęcony sytuacji w Afganistanie. Poza nim udział w konferencji wzięli też przedstawiciele rządzących w Afganistanie talibów, Pakistanu, Iranu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

Ukraina: podpiszemy umowę z Rosją, gdy ta wycofa swoje wojska

Rosja nie widzi żadnych oznak przełomu w rozmowach pokojowych z Ukrainą - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow cytowany przez agencję Reuters. Jego zdaniem obie strony czeka jeszcze dużo pracy w Stambule, ale docenia fakt, że Kijów przedstawił swoje warunki na piśmie. Ukraina zgadza się przyjąć status państwa neutralnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. To znaczy, że nie mogłaby dołączyć do żadnego sojuszu wojskowego oraz posiadać obcych baz wojskowych na swoim terytorium.