ISW: Rosyjskie wojska mają przerwę operacyjną. Kułeba: Czekamy na papieża

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzi, że wojska rosyjskie w Ukrainie mają przerwę w działaniach po zdobyciu Lisiczańska. Rosjanie ostrzelali Wyspę Węży.

„Bardzo czekamy na Papieża i przypominamy, że zaproszenie pozostaje aktualne. Może przyjechać każdego dnia. Jesteśmy gotowi przygotować jego wizytę – byłaby ona dla nas, Ukraińców, bardzo ważna” – napisał na telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. I dalej: „Papież zachowuje wielką rolę jako rozjemca w polityce międzynarodowej i myślę, że lepiej zrozumiałby przyczyny tej wojny, widząc cierpienie na własne oczy. Umożliwiłoby to znalezienie dodatkowych sposobów zaangażowania go w zakończenie tej wojny lub rozwiązanie pewnych problemów humanitarnych, wywołanych tą wojną”.

Finlandia postawi mur?

Kancelaria prezydenta Zełenskiego podała warunki, pod jakimi Ukraina zgodziłaby się na wznowienie negocjacji z Rosją. Chodzi o natychmiastowe zawieszenie broni, usunięcie wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy i powrót uprowadzonych obywateli tego kraju. Kancelaria domaga się też ujawnienia zbrodniarzy wojennych, uruchomienia mechanizmu wypłaty reparacji i uznania suwerennych praw Ukrainy.

Finlandia uchwaliła tzw. ustawę o gotowości. Jej celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy z Rosją, a jeden z punktów mówi o możliwości postawienia zapory na 1,3 tys. km granicy z Rosją. Instalacja miałaby zapobiegać przedostawaniu się osób szukających azylu.

Atak na Wyspę Węży

Rosjanie ostrzelali okolice Odessy i wyzwoloną przed kilkoma dniami przez siły Ukraińskie Wyspę Węży. Ataki rozpoczęły się w środę nad ranem, poinformował Serhij Bratczuk, rzecznik odeskiej administracji wojskowej. W okolicy Odessy trafione zostały dwa gospodarstwa rolne, zniszczono 35 ton zboża.

W nadbrzeża Wyspy Węży trafiły natomiast dwa pociski. Zdaniem Bratczuka Rosjanie chcą uszkodzić pomost, dzięki któremu ukraińskie łodzie mogą cumować przy wyspie.

Ukraińska flaga zawisła na Wyspie Węży w poniedziałek. Jest na niej napis przypominający rosyjskim żołnierzom, że ​​jest to terytorium Ukrainy.

Przerwa operacyjna wojsk rosyjskich w Ukrainie

Władze Rosji nie ogłosiły w środę żadnych zdobyczy terytorialnych w Ukrainie, po raz pierwszy od początku wojny. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) uważa, że oznacza to przerwę operacyjną w działaniach wojsk rosyjskich w Ukrainie. Ta miała się rozpocząć po przejęciu kontroli nad Lisiczańskiem w obwodzie ługańskim.

Przerwa operacyjna nie zakłada zaprzestania wszelkich działań wojennych. Oznacza natomiast, że Rosjanie będą ograniczeni do działań na małą skalę, będą się starali przygotować grunt pod większe operacje ofensywne i odzyskać zdolności bojowe, oceniają eksperci ISW.

The #Kremlin continues to prepare for a protracted war by setting conditions for crypto-mobilization of the economy and largely initiating an operational pause in #Ukraine.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/n3lhjHyTm3 pic.twitter.com/DIDgABo3gV — ISW (@TheStudyofWar) July 6, 2022

Niemcy: Nie dla Putina na szczycie G20

„Nie będziemy stać z boku i nie pozwolimy Rosji na wykorzystanie tego spotkania jako platformy” – powiedziała przed rozpoczęciem spotkania szefów dyplomacji państw G20 minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Przypomnijmy: Rosja została wyrzucona z grupy państw G8, jednak nie z G20. Niewykluczone, że Władimir Putin pojawi się na najbliższym spotkaniu państw członkowskich.

Minister Baerbock uważa, że nie powinno się na to pozwolić, gdyż Rosja może wykorzystać szczyt do szerzenia swojej propagandy. „W interesie nas wszystkich leży to, by sprawić, że prawo międzynarodowe jest szanowne i przestrzegane” – napisała w komunikacie.

Przekazywała adresy domów członków ukraińskiej armii

„Rosyjskie paszporty są wciskane ludziom, gdzie tylko się da. Nawet krewni osób aresztowanych muszą napisać odpowiednie wnioski w zamian za wolność swoich bliskich” – napisał na Facebooku wiceszef rady regionu obwodu chersońskiego Jurij Sobolewski. Dodał, że na okupowanych terenach nasiliła się też rosyjska propaganda. Uprawiana głównie przy pomocy kanałów na Telegramie i lokalnych mediów.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) aresztowała kobietę, która przekazywała Rosjanom adresy domowe członków ukraińskiej armii, podała agencja Ukrinform. Została zwerbowana przez agenta rosyjskiego wywiadu, który zlecił jej prowadzenie działalności dywersyjnej, wzywała również publicznie Ukraińców do wstąpienia w szeregi wojsk okupacyjnych i usprawiedliwiała zbrodnie najeźdźców. Grozi jej do 15 lat więzienia.

Najtrudniejsza zima w historii Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto zapowiedział, że jego kraj nie dostarczy broni Ukrainie, żeby „nie narażać 150 tys. Węgrów mieszkających na zachodzie Ukrainy na ryzyko ataku ze strony Rosji”. To tylko jeden z powodów. Kolejnym jest rosyjska ropa i gaz. W rozmowie z CNN Szijjarto powiedział: „Pytanie brzmi, czy możemy zastąpić rosyjski gaz i ropę, aby działały w kraju. Na razie nasza odpowiedź brzmi nie. Nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że jest to fizycznie niemożliwe”.

Tymczasem Serhij Makogon, szef operatora systemu przesyłowego Ukrainy powiedział w środę, że najbliższa zima będzie najprawdopodobniej najtrudniejszą w historii jego kraju. „Ukraina ma 11 mld m sześc. gazu ziemnego w podziemnych magazynach. Rządowy cel to 19 mld”. Dodał, że przed inwazją Rosji Ukraina zużywała około 30 mld m sześc. gazu rocznie, ale spodziewał się, że zużycie skurczy się do 21-22 mld.

Ławrow w Wietnamie: Świat ewoluuje w skomplikowany sposób

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow poleciał na spotkanie ze swoim wietnamskim odpowiednikiem w Hanoi. Jak mówił, kraje łączy historia i walka o sprawiedliwość, a Wietnam to dla Rosji ważny partner ze Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of South-East Asian Nations, ASEAN). Ławrow zaapelował enigmatycznie do swoim partnerów z regionu o wzmożone wysiłki na rzecz „ochrony prawa międzynarodowego”, bo „świat ewoluuje w skomplikowany sposób”.

Wietnam do tej pory nie potępił wojny w Ukrainie. Jak podkreślał Ławrow, Hanoi i Moskwa są „strategicznymi partnerami” od dziesięciu lat. Szef rosyjskiej dyplomacji w tym tygodniu weźmie udział w szczycie ministrów spraw zagranicznych G20 w Indonezji.

Następny będzie Słowiańsk. „Ewakuujcie się”

Rosjanie prowadzą silny ostrzał w Słowiańsku, atakując obiekty cywilne, w tym osiedla mieszkalne, dlatego burmistrz miasta Vadim Lakh wzywa mieszkańców do ewakuacji. Słowiańsk może być kolejnym celem Rosjan po zajęciu Łysyczańska. Rosyjskie media spekulują, że planowane jest utworzenie połączenia kolejowego między obwodem rostowskim (w Rosji) a terenami Doniecka i Ługańska podbitymi we wschodniej Ukrainie.

Do ewakuacji wezwał też gubernator Doniecka Pawło Kyrylenko, argumentując, że im mniej cywilów będzie na miejscu, tym większa szansa na odparcie agresora. Chodzi o 350 tys. mieszkańców całego obwodu, który jest teraz silnie atakowany przez Rosjan. Ukraińskie siły zajmują tu nowe pozycje i budują fortyfikacje, szykując się prawdopodobnie do kontrofensywy.

Rosyjscy separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej zajęli tymczasem statki z obcą banderą i uznali je za „własność państwową”. Strona ukraińska twierdzi, że najeźdźcy przejęli statek z 7 tys. ton zboża, teraz cumujący na granicy z Turcją i badany przez tamtejszych celników.

Rosja przestawia się na wojenne tory

Reuters podaje, że do rosyjskiej Dumy wpłynął projekt ustawy przestawiającej tamtejszą gospodarkę na wojenne tory. Zakłada m.in. że prywatne przedsiębiorstwa na żądanie państwa będą musiały dostarczać zaopatrzenie niezbędne do prowadzenia wojny (pracownicy, jeśli to konieczne, będą musieli w takim wypadku robić nadgodziny. Wicepremier Jurij Borisow stwierdził, że zmiana prawa jest konieczna ze względu na zachodnią presję na Rosję.

„Ostatnie zwycięstwo Rosji na ukraińskim terytorium”

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz stwierdził, że obecne zdobycze na wschodzie Ukrainy to jest „ostatnie zwycięstwo Rosji na ukraińskim terytorium". Jak podał z kolei Sztab Generalny ukraińskiej armii, od początku inwazji wojsko rosyjskie straciło ponad 36 tys. żołnierzy. Tylko w ciągu ostatniej doby zginąć miało 150 rosyjskich wojskowych. A także: 5 czołgów, 18 pojazdów opancerzonych czy dwa systemy artylerii.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss powiedziała, że jej kraj chce przejąć rosyjskie aktywa zgromadzone na swoim terenie i przekazać je Ukrainie.

„Teraz jest możliwe, że kiedy wrócę z Kanady, to może uda mi się pojechać na Ukrainę” – powiedział agencji Reuters papież Franciszek. „Pierwszą rzeczą jest to, by pojechać do Rosji, by pomóc w jakiś sposób, ale chciałbym pojechać do obu stolic” – dodał. Podróż papieża do Kanady zapowiedziano na 24–30 lipca.

Szwecja i Finlandia bliżej NATO

We wtorek 5 lipca Szwecja i Finlandia podpisały protokoły akcesyjne, co oficjalnie otwiera im drogę do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał wszystkie kraje do szybkiej ratyfikacji tych wniosków – teraz wszystkie parlamenty sojuszniczych państw muszą zatwierdzić akces obu skandynawskich krajów. Pierwsza uczyniła to Kanada.

Konferencja o zasadach powojennej odbudowy Ukrainy

W poniedziałek w Lugano w Szwajcarii rozpocznie się konferencja „Odbudowy Ukrainy URC2022”. Przywódcy kilku krajów, organizacji międzynarodowych i ukraińscy urzędnicy będą debatować nad „nowym Planem Marshalla”, jak w społeczności międzynarodowej określa się program powojennej odbudowy Ukrainy.

Konferencja nie będzie poświęcona bezpośrednio zbieraniu funduszy, zauważa AFP. Uczestnicy spróbują wypracować podstawowe zasady i priorytety odbudowy, które muszą rozpocząć się jeszcze przed zakończeniem wojny.

W Lugano pojawią się m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss, premier Ukrainy Denys Szmygal. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemówi do zebranych za pośrednictwem łącza wideo.

Rosja przejęła kontrolę nad Łysyczańskiem

Po ciężkich walkach o Łysyczańsk w obwodzie ługańskim Siły Zbrojne Ukrainy były zmuszone wycofać się z zajmowanych pozycji”, poinformował w niedzielę wieczorem ukraiński Sztab Generalny. W komunikacie podkreślono, że wyjście wojsk ukraińskich z Lisiczańska miało na celu ochronę obrońców. „W warunkach wielokrotnej przewagi rosyjskich wojsk okupacyjnych pod względem artylerii, lotnictwa, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, amunicji i żołnierzy, kontynuowanie obrony miasta doprowadziłoby do fatalnych następstw” – czytamy w facebookowym wpisie. Kończy się on stanowczym: „Wrócimy i z pewnością zwyciężymy!”.

Wcześniej w niedzielę rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że – zgodnie z informacjami przekazanymi przez generała armii Siergieja Szojgu – w wyniku udanych operacji bojowych Siły Zbrojne Rosji wraz z jednostkami Milicji Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej ustanowiły „pełną kontrolę” nad miastem Lisiczańsk i pobliskimi pobliskimi miejscowościami.

Przypuszczeniami na ten temat podzielił się w niedzielę także amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według analityków, którzy zbadali wideo z Lisiczańska, siły ukraińskie najprawdopodobniej wycofały się z miasta. Na analizowanym nagraniu według ekspertów widać rosyjskich żołnierzy w północnych i północno-wschodnich dzielnicach, co z dużym prawdopodobieństwem oznacza, że siły ukraińskie – lub znaczna ich część – wycofały się już z miasta.

Doniesienia Rosjan i amerykańskich analityków długo nie były potwierdzane, a ukraińskie władze wprost im zaprzeczały. Doradca ministra obrony Ukrainy Jurij Sak mówił BBC, że choć walki w Lisiczańsku są „od pewnego czasu bardzo intensywne”, a Rosjanie atakują miasto nieprzerwanie, nie sprawują nad nim „pełnej kontroli”. „Nawet jeśli zajmą cały obwód ługański, bitwa o Donbas nie będzie skończona – mówił Sak. I przypomniał, że na obszarze Donbasu są także inne duże miasta, które wciąż pozostają pod kontrolą Ukraińców. Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Lisiczańsk nie jest pod kontrolą rosyjskiej armii, choć sytuacja jest tam „rzeczywiście najtrudniejsza, najbardziej niebezpieczna i nie mamy tam przewagi i to prawda – to nasze słabe miejsce” – przyznał.

Z kolei szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj donosił w niedzielę rano w social mediach: „Rosjanie umacniają się w rejonie Lisiczańska, miasto jest w ogniu”. Choć według Hajdaja Rosjanie „ponoszą spore straty, uparcie posuwają się naprzód”. „Wydaje się, że okupanci rzucili wszystkie siły na Lisiczańsk” – napisał.