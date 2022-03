Joe Biden w Warszawie: „Art. 5 jest świętym obowiązkiem”. Rosjanie ostrzelali Lwów

Po spotkaniu z Andrzejem Dudą Joe Biden mówił dziś: „Doświadczeni dwoma światowymi wojnami nie możemy się nigdy dystansować od tego, co się dzieje w Europie”. Będąc wśród uchodźców na Stadionie Narodowym powiedział o Władimirze Putinie: „To rzeźnik”. W czasie wizyty prezydenta USA w Polsce Rosjanie ostrzelali Lwów.

Trwa wizyta Joe Bidena w Polsce. Jej najważniejszym punktem ma być sobotnie przemówienie prezydenta USA na dziedzińcu Zamku Królewskiego (ma się rozpocząć około godz. 18, bezpośrednio ma go słuchać około 500 zaproszonych przed Amerykanów gości, w tym najwyższe polskie władze i byli prezydenci RP). Według Białego Domu, przemówienie będzie dotyczyło „zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych".

Biden do Dudy: Art. 5 jest świętym obowiązkiem. Możecie na nas liczyć

W sobotę po godz. 12 rozpoczęła się w Pałacu prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozmowa Duda-Biden. W transmitowanych po spotkaniu przemowach obu prezydentów Andrzej Duda mówił m.in.: „Mimo trudnych czasów relacje polsko-amerykańskie kwitną. Jesteśmy pierwszym odbiorcą amerykańskiego gazu LNG, to ogromnie ważne wobec agresji Rosji i jej szantażu energetycznego. Jesteśmy wdzięczni za amerykańskie wsparcie w tym zakresie, podobnie za rozpoczęcie ścieżki rozwoju pokojowej energetyki nuklearnej (…) Wierzę, że ten program wspólnie z amerykańskimi firmami i pod patronatem Białego Domu, udać nam się szybko zrealizować”.

„Cieszymy się ze wszystkich inwestycji amerykańskich w Polsce, tak samo witamy z radością amerykańskich żołnierzy. Ale też jesteśmy poważnym partnerem, przyjęliśmy nową ustawę o obronie ojczyzny, przewidujemy już w przyszłym roku wydanie 3 proc. PKB na obronność, zamierzamy kupować wyposażenie wojskowe produkowane w Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się z każdego elementu tej kooperacji” – dodawał polski prezydent.

I zakończył: „Te wszystkie więzi wzmacnia wizyta pana prezydenta. Przeżywamy wielką tragedię narodu ukraińskiego, wiemy, co znaczy rosyjski imperializm, bo nasi dziadkowie, a czasem rodzice, to przeżyli. Dziękujemy za mocny głos, stoimy przy USA, liczymy na twarde i zdecydowane przywództwo Stanów Zjednoczonych”.

Joe Biden mówił z kolei: „25 lat temu, kiedy występowałem tu z wykładem na Uniwersytecie, a także potem, gdy dokładaliśmy starań, by Polska weszła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, użyłem zwrotu „za wolność naszą i waszą”. I to samo mówię teraz (…). Cieszę się, że znowu jestem tutaj. Jedną z rzeczy, o których rozmawialiśmy, jest zdolność Ameryki do sprostania oczekiwaniom reszty świata i ta odpowiedzialność dotyczy również zjednoczonej Europy. Doświadczeni dwoma wojnami nie możemy się nigdy dystansować od tego, co się dzieje w Europie”.

I dodał: „Musimy być w ciągłym kontakcie. Mówiłem wielokrotnie, że art. 5 jest dla nas obowiązkiem świętym. To dotyczy każdego z członków NATO. Najważniejszym kryterium w świecie, w którym tyle rzeczy się zmienia, jest to, że NATO musi być absolutnie zjednoczone, żadnych rozbieżności. Putin myślał, że będzie w stanie nas rozdzielić, że uda mu się oddzielić flankę wschodnią, ale my jesteśmy zjednoczeni. Musimy utrzymać pełne partnerstwo”.

I na koniec powtórzył: „Art. 5 jest dla nas obowiązkiem świętym. Możecie na nas liczyć”

Biden po spotkaniu z uchodźcami: „Putin to rzeźnik”

Z Pałacu prezydenckiego Biden udał się na Stadion Narodowy, by zapoznać się z pomocą udzielaną przez Polskę ukraińskim uchodźcom i systemem nadawania im numerów PESEL. Prezydentowi USA towarzyszą premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent USA rozmawiał z uchodźcami, pozował z nimi do zdjęć, brał na ręce dzieci. „Ci ludzie chcą się po prostu przytulić. Te dzieci mówiły coś na wzór: pomódl się za mojego tatę, za dziadka, brata, którzy zostali na wojnie. Cudowni ludzie” – mówił. „Byłem w wielu obozach dla uchodźców i jestem zaskoczony głębią i siłą człowieczeństwa, to dla mnie niesamowite. Człowiek jest bardzo dumny, gdy na to patrzy” – dodał.

Pytany o Władimira Putina, który taki los Ukraińcom zgotował, Biden powiedział krótko i mocno: „To rzeźnik”.

Jeszcze w piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślał, że Polska przyjęła na siebie największe brzemię poza Ukrainą, jeśli chodzi o humanitarne skutki inwazji i napływ uchodźców: „Polska to miejsce, gdzie napłynęła znacząca liczba naszych sił, by móc obronić i wzmocnić wschodnią flankę, Polska musi się mierzyć nie tylko z konfliktem na Ukrainie, ale też obecnością wojsk Rosji na Białorusi, co fundamentalnie zmieniło sytuację bezpieczeństwa”.

Natomiast w sobotę rano ambasador Ukrainy w Polski Andrij Deszczyca zapowiedział w RMF FM, że podczas wizyty prezydenta USA dojdzie do spotkania z przedstawicielami władz Ukrainy. „Mamy ministrów spraw zagranicznych i obrony, mam nadzieję, że dojdzie do takiego spotkania. Jestem zaproszony na wystąpienie pana prezydenta Bidena w Zamku Królewskim" - powiedział Deszczyca. Biały Dom potwierdził taką możliwość, a Biden miał przed południem dołączyć do spotkania sekretarza stanu Antony Blinkena i sekretarza obrony Lloyda Austina z szefem ukraińskiego MSZ Dmytro Kułebą oraz szefem MON Ołeksijem Reznikowem.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

W piątek Biden odwiedził amerykańskich żołnierzy 82. Airborne Division, spotkał się po raz pierwszy z prezydentem Andrzejem Dudą, w Rzeszowie rozmawiał z organizacjami wspierającymi uchodźców z Ukrainy.

Przyjazd Joe Bidena jest 14 wizytą prezydenta USA w Polsce. Wizyta ma się zakończyć w sobotę późnym popołudniem.

Ostrzelany Lwów. Ukraina szykuje się na kolejne ataki

Mimo spadku intensywności działań wojennych po stronie wroga, sytuacja pozostaje trudna i Ukraina musi przygotować się na kolejne ataki – powiedziała wiceminister obrony Ukrainy Anna Maliar, cytowana przez agencję Ukrinform. „Front jest olbrzymi, szeroki na 1800 kilometrów. Armia rosyjska mobilizuje swoje siły i personel. Oznacza to, że będą kontynuować ofensywę.

W sobotę po południu, w trakcie wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, Rosjanie ostrzelali jedną z dzielnic Lwowa. Najpierw słychać było syreny alarmowe, a potem trzy wielkie eksplozje. Wybuchł ogromny pożar, nad częścią miasta widać kłęby dymu. Według nieoficjalnych informacji trafiona została duża stacja, w której magazynowane jest paliwo. Mer Lwowa Andrij Sadowy prosi, by nie rozpowszechniać fotografii i nagrań.

Rosjanie próbują zintensyfikować działania grup dywersyjno-zwiadowczych na terenie Kijowa w celu destabilizacji systemu administracji państwowej i wojskowej - poinformował w sobotę rano Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych na Facebooku. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła w ciągu ostatniej doby kolejne trzy rosyjskie samoloty i co najmniej pięć pocisków manewrujących – podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując komunikat ukraińskich sił powietrznych.

Zdaniem brytyjskiego wywiadu solidna ukraińska obrona przeciwlotnicza ograniczyła rosyjskie loty załogowe poza linię frontu, co zmusza Rosję do większego korzystania z dronów i innych bezzałogowych statków powietrznych. Brytyjskie ministerstwo obrony zwróciło uwagę, że wśród kolejnych 65 rosyjskich obywateli i podmiotów, które w czwartek objęto sankcjami, znalazła się firma zbrojeniowa Kronsztadt, producent drona Orion i innych bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

Zełenski: Zadaliśmy przeciwnikowi silne ciosy

W tym tygodniu Siły Zbrojne Ukrainy zadały wrogowi silne ciosy” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w zamieszczonym w piątek wieczorem na Facebooku nagraniu. Zaalarmował, że sytuacja w zablokowanym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie kraju pozostaje tragiczna.

Jak zaznaczył, siły zbrojne Ukrainy kontynuują odpieranie ataków wroga na południu kraju, w Donbasie, na kierunku charkowskim, w obwodzie kijowskim. „Powstrzymując działania Rosji nasi obrońcy i obrończynie prowadzą kierownictwo Rosji do prostej i logicznej myśli: trzeba rozmawiać. Rozmawiać treściwie, pilnie, szczerze i dla osiągnięcia rezultatu, a nie po to, by przeciągać czas" - powiedział prezydent.

Jak dodał, w wojnie zginęło już 16 tys. rosyjskich żołnierzy. „Po co? Co to komu daje? Rozmowa powinna być poważna. Ukraińska suwerenność powinna być zagwarantowana. Integralność terytorialna Ukrainy powinna być zapewniona. Warunki mają być sprawiedliwe. Innych ukraiński naród po prostu nie zaakceptuje” - zaznaczył Zełenski.

„Mówi się, że gdzieś przepadł minister obrony Rosji Siergiej Szojgu; ciekawe, może też osobiście zechciał odwiedzić Czornobajiwkę" - dodał prezydent, odnosząc się do lotniska w obwodzie chersońskim. Wojska rosyjskie, które wykorzystują to lotnisko jako bazę dla śmigłowców, poniosły tam już duże straty.

Prezydent poinformował, że przez tydzień na Ukrainie udało się uruchomić 18 korytarzy humanitarnych; łącznie z zablokowanych miast uratowano 37,6 tys. ludzi. Z Mariupola do Zaporoża przewieziono ok. 26,5 tys. osób.

Co się dzieje z rosyjskim ministrem Szojgu?

Ukraińskie MSW podało, że rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, który od kilkunastu dni nie pokazywał się publicznie, przeszedł zawał serca i jest w szpitalu. „Szojgu doznał ataku serca po tym, gdy usłyszał od Putina zarzuty w sprawie całkowitej porażki inwazji na Ukrainę" - stwierdził Anton Heraszczenko, doradca szefa ukraińskiego MSW.

Rosjanie odpowiedzieli w sobotę rano pokazują nagranie, które ma przedstawiać naradę prowadzoną przez Szojgu z kierownictwem swojego ministerstwa. Media jednak podkreślają, że trudno dokładnie stwierdzić, z jakiego dnia pochodzi zaprezentowane nagranie.

Rozstrzelani emeryci

Ukraińska prokuratura poinformowała w piątek o śledztwie toczącym się w sprawie rozstrzelania ukraińskich emerytów przez rosyjskich żołnierzy. Do zbrodni miało dojść w czwartek w okolicy miasta Sumy, na podwórku niedaleko domu 62-letnich kobiety i mężczyzny. Oboje zginęli od ran postrzałowych.

TVN: rosyjski oligarcha przyjechał w tajemnicy do Polski

Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha, przybył w czwartek do Polski - donosi dziennikarz TVN Jakub Stachowiak. Podróż odbyła się w tajemnicy, miliarder podróżował specjalnym pociągiem z Ukrainy. „Wall Street Journal” pisał wcześniej, że Abramowicz mógł pełnić rolę pośrednika w pokojowych rozmowach Rosji i Ukrainy. Według amerykańskiego dziennika Wołodymyr Zełenski miał poprosić prezydenta Bidena, by z tego powodu nie nakładał sankcji na oligarchę.

Z kolei dziennikarz TVN twierdzi, że może dojść do nieformalnego spotkania Abramowicza z prezydentem USA, który obecnie przebywa z wizytą w Polsce.

Erdogan: Ukraina i Rosja są prawdopodobnie bliskie kompromisu

Oba państwa są ponoć bliskie kompromisu w czterech z sześciu punktów - twierdzi prezydent Turcji, cytowany przez „Milliyet”. Po pierwsze: Ukraina gotowa jest wycofać się z zabiegania o członkostwo w NATO. Po drugie: Zełenski może pozwolić na zatwierdzenie rosyjskiego jako języka urzędowego (w którym i tak mówi się prawie wszędzie w Ukrainie). Po trzecie: strona ukraińska może poczynić pewne ustępstwa w kwestii rozbrojenia kraju. O całkowitym rozbrojeniu nie ma jednak mowy. I po czwarte: zdaniem Erdogana Ukraina wykazała się pozytywnym podejściem do kwestii nazywanej „bezpieczeństwem zbiorowym”.

Punkt piąty i szósty, czyli sprawa Krymu i sytuacji w Donbasie pozostają na razie nierozstrzygnięte.