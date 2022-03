Joe Biden wylądował w Polsce. Samolot prezydenta Dudy lądował awaryjnie

Prezydent USA Joe Biden jest już w Polsce. Unia Europejska podpisała umowę gazową z USA. Czwartkowy szczyt NATO zdecydował o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu. Prezydent Andrzej Duda o ewentualnej agresji Rosji na Polskę mówił m.in.: „Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować”.

Ukraińska prokuratura poinformowała w piątek o śledztwie toczącym się w sprawie rozstrzelania ukraińskich emerytów przez rosyjskich żołnierzy. Do zbrodni miało dojść w czwartek w okolicy miasta Sumy, na podwórku niedaleko domu 62-letnich kobiety i mężczyzny. Oboje zginęli od ran postrzałowych.

Biden wylądował. Duda też, ale awaryjnie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wylądował w podrzeszowskiej Jasionce po godz. 14. Jego wizyta w Polsce potrwa dwa dni. W Rzeszowie weźmie udział w spotkaniu na temat napływu uchodźców do Polski i kryzysu humanitarnego w Ukrainie. Potem spotka się ze stacjonującymi na Podkarpaciu żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, przysłanymi w ostatnich tygodniach w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. W Rzeszowie ma się też spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą, wynika z informacji zamieszczonych na stronie Kancelarii Prezydenta. Obaj przywódcy wezmą udział w rozmowach z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy.

Prezydent Duda także wyleciał na spotkanie z przywódcą USA – z Warszawy do Rzeszowa. Prezydencki samolot, który wystartował z Lotniska Chopina na Okęciu, musiał lądować awaryjnie. Doleciał w okolice Warki i zawrócił, żeby z powrotem wylądować na Lotnisku Chopina. „Obecnie jesteśmy przed wylotem rezerwowego samolotu do Rzeszowa" - przekazał Jakub Kumoch z prezydenckiej kancelarii.

Z Rzeszowa Biden poleci do Warszawy. W sobotę ponownie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz wygłosi przemówienie na temat "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych".

Podczas wizyty w Warszawie pojedzie też na Stadion Narodowy, żeby zobaczyć, jak udzielana jest tam pomoc uchodźcom. Mają mu towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Unia podpisała umowę gazową z USA

Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycje wspólnych zakupów gazu przez kraje unijne i wprowadzenie minimalnych obowiązków w zakresie magazynowania go. Ma to sprawić, że ceny gazu będą niższe, a dostawy bezpieczniejsze.

Jednym z dostawców będą Stany Zjednoczone. Wstępne porozumienie zakłada sprowadzenie dodatkowo do 15 mld m sześć. gazu z USA do końca tego roku, co zdaniem przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen pozwoli zastąpić LNG z Rosji, które teraz wpływa do europejskich gazoportów. Do 2030 roku dostawy mają wzrosnąć do 50 mld sześć. rocznie. To jedna-trzecia gazu, który teraz UE sprowadza z Rosji.

Takie dostawy wymagają rozbudowy infrastruktury służącej do magazynowania gazu. Komisja przedstawiła wniosek zobowiązujący państwa członkowskie do zapełnienia w co najmniej 80 proc. podziemnych magazynów gazu do 1 listopada 2022 roku. W kolejnych latach wskaźnik wzrośnie do 90 proc.

„Chcę powiedzieć Amerykanom, jak wdzięczna jest Europa za ich wsparcie. Chcemy jako Europejczycy dywersyfikować naszych dostawców” - powiedziała szefowa KE po zawarciu umowy z USA. „Jesteśmy na dobrej drodze do odejścia od rosyjskich dostawców paliw kopalnych” - dodała.

Biden: Nie mówiłem, że sankcje zapobiegną wojnie

„NATO nigdy nie było bardziej zjednoczone. Putin dostał coś przeciwnego niż zamierzał osiągnąć” – stwierdził w wieczornym przemówieniu prezydent USA Joe Biden, dodając, że w razie użycia przez Rosję broni masowego rażenia, NATO zareagowałoby.

Według Bidena Rosja po ataku na niepodległą Ukrainę powinna zostać usunięta z grupy najbogatszych państw G20. Relacjonował też rozmowę z chińskim prezydentem Xi Jingpingiem. „Powiedziałem mu jasno, że powinien rozumieć konsekwencje, jeśli pomoże Rosji”.

I dodał: „Nigdy nie mówiłem, że sankcje zapobiegną wojnie. Sankcje nigdy nie odstraszają. Celem sankcji jest zwiększenie ceny. Najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy byli zjednoczeni”. Zapewnił, że USA są gotowe przeznaczyć ponad miliard dolarów dla uchodźców z Ukrainy.

Duda: Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować

Prezydent Andrzej Duda w czwartek Brukseli: „Trzeba przerwać atak na miasta, na cywilów, którzy są pozbawieni żywności, środków do życia, giną w schronach. Widzimy zwłoki na ulicach ukraińskich miast, w takiej skali nie widzieliśmy tego w Europie od czasu drugiej wojny światowej”.

Mówił o zapewnieniu przez prezydenta USA przywódców krajów NATO, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego będzie chronił każdego członka Sojuszu, czego dowodem jest decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki (o tym piszemy poniżej).

I o ewentualnej agresji Rosji na Polskę: „Jeśli ktoś będzie chciał nas zaatakować, musi się liczyć z tym, że my twardo staniemy do obrony naszej ojczyzny. A zapewniam, że Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować” – stwierdził. Po czym przytoczył - jak sam to okreslił - „niezbyt ładne" polskie powiedzenie: „Nie strasz, nie strasz…”.

Więcej wojsk NATO we wschodniej flance

Po szczycie NATO Jens Stoltenberg, którego kadencja na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu zostanie przedłużona na kolejny rok z uwagi na rosyjską agresję (obecna kończy się 1 października, później Stoltenberg miał przejąć kierowanie bankiem centralnym w Norwegii), przekazał, że liderzy NATO dalej będą udzielać Ukrainie wsparcia, a na Rosję nakładać kolejne sankcje. „Wzmocnimy w ten sposób siły odstraszające” - powiedział Stoltenberg zapowiadając więcej sił wojskowych we wschodniej części Sojuszu w wyższej gotowości, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i cyberobronności. Oraz wzmocnienie obrony Ukrainy od strony technicznej również w taki sposób, by mogła bronić się przed atakiem chemicznym i biologicznym.

We face a new reality for our security due to #Russia's illegal invasion of #Ukraine.



In response, #NATO has reinforced its defensive presence in the eastern part of the Alliance with more troops, planes & ships.

Szef NATO był także pytany przez dziennikarzy o pomysł misji pokojowej Sojuszu w Ukrainie, zaproponowany przez polskie władze. Odpowiedział: „Powinniśmy wspierać Ukrainę, ale odpowiedzialnie, by konflikt ten nie stał się wojną Rosji z NATO na pełną skalę”.

Stoltenberg stwierdził również, że po rosyjskiej agresji Sojusz znalazł się w nowej rzeczywistości. Dlatego też reakcja NATO ma być długoterminowa. Chodzi o tzw. „reset obronności”. „Bezpieczeństwo nie jest rzeczą darmową. By robić więcej należy płacić więcej. Liderzy NATO zgodzili się zwiększyć wydatki na obronność” - mówił. Zapowiedział też podtrzymanie polityki "otwartych drzwi" NATO oraz utworzenie nowych grup bojowych we wschodniej flance.

Rezolucja ONZ uderza w putinowską Rosję

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję dotyczącą humanitarnych konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę. To krytyka wymierzona w działania putinowskiej Rosji. Wezwano do natychmiastowego zawieszenia broni i udzielenia wsparcia rządowi w Kijowie. Projekt poparło 140 państw, 38 wstrzymało się od głosu. Przeciw głosowało pięć - Rosja, Białoruś, Syria, Korea Północna i Erytrea.

Sześciu cywilów zginęło, a 15 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału punktu kontrolnego Nowa Poszta w Charkowie. Mieszkańcy zeszli się tam, by otrzymać pomoc humanitarną - przekazał przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeh Synegubow.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek o 18 milionach ofiar śmiertelnych i 64 potwierdzonych atakach na system opieki zdrowotnej podczas 28 dni wojny w Ukrainie.

Nadzwyczajny szczyt G7. Zełenski: Rosję trzeba odciąć od systemu GPS

Podczas czwartkowego szczytu G7 w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o potrzebie wprowadzenia embarga na handel z Rosją, donosi agencja Interfax. Stwierdził, że należy też odciąć Moskwę od używania systemu GPS w celach wojskowych, bo on pomaga rosyjskim rakietom i bombom niszczyć ukraińskie miasta. A także zablokować Bank Centralny Rosji i inne rosyjskie banki.

Państwa G7 w pewien sposób przychyliły się do ostatniego punktu, postanawiając, że ograniczą bankowi centralnemu Rosji możliwość przeprowadzania transakcji w złocie, podaje Associated Press. Poprzednie sankcje nałożone na ten bank nie utrudniały Moskwie korzystanie z rezerw złota. Kraje G7 ostrzegły też Rosję przed użyciem broni chemicznej i biologicznej.

Tymczasem premier Holandii Mark Rutte zapowiedział w Brukseli, że przywódcy państw UE nie ustalą na dzisiejszym i jutrzejszym szczycie nowych sankcji wobec Rosji. „Nie możemy dyskutować o sankcjach w tak szerokim gronie, potrzebujemy nowych propozycji. Już nałożyliśmy dużo sankcji, a teraz wchodzimy na w bardziej skomplikowany etap” - powiedział Rutte.

USA nakładają kolejne sankcje na Rosję

Departament skarbu USA ogłosił w czwartek nałożenie kolejnego pakietu sankcji na podmioty rosyjskie. Chodzi o odcięcie od zachodnich środków technologicznych i finansowych. Odczuje je 48 rosyjskich firm zbrojeniowych, 328 deputowanych Dumy Państwowej (którzy głosowali za uznaniem "niepodległości" Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej) oraz German Gref, szef największego banku Federacji Rosyjskiej.

Zdaniem departamentu skarbu sankcje będą miały znaczące i długofalowe skutki dla zasobów wojskowo-przemysłowych Rosji i jego łańcucha dostaw.

The US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating key enablers of the Russian invasion.This includes dozens of [Russia] defense companies, 328 members of the Russian State Duma, and the head of Russia's largest financial institution (Sberbank).

Premier Wielkiej Brytanii „najaktywniejszym przywódcą antyrosyjskim”

Wielka Brytania rozszerza listę sankcji o 59 podmiotów związanych z Rosją i 6 podmiotów związanych z Białorusią. Wśród nich jest m.in. Gazprombank, Alfa-Bank (bank oligarchy Michaiła Fridmana), grupa Wagnera, państwowa rosyjska firma Sovcomflot, założyciel Tinkoff Banku Oleg Tinkow, miliarder związany z branżą ropy naftowej Ewgenij Szwidler oraz prezes zarządu największego banku w Rosji Herman Gres.

Łączna wartość zasobów objętych przez Zjednoczone Królestwo sankcjami wynosi 500 miliardów funtów, wyliczył brytyjski rząd. Łączna wartość zasobów oligarchów oraz członków ich rodzin to ponad 150 miliardów funtów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow miał nazwać premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona "najaktywniejszym przywódcą antyrosyjskim”.

BREAKING: Kremlin spokesman says UK Prime Minister Boris Johnson is 'the most active anti-Russia' leader

Johnson zdaje się tym nie przejmować. W czwartek ogłosił, że jego kraj przekaże 25 milionów funtów finansowego wsparcia dla wojska Ukrainy. Do tego 6 tys. rakiet obronnych - w tym przenośnych zestawów broni rakietowej Starstreak, które są najszybszym rodzajem defensywnej broni tego typu w krótkim dystansie. Zjednoczone Królestwo przekaże również 4 miliony funtów na wsparcie BBC World, w celu walki z rosyjską dezinformacją. A także wsparcie w zakresie finansów i bezpieczeństwa dla Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

Premier Morawiecki w „The Washington Post”

W wywiadzie udzielonym amerykańskiemu dziennikowi „The Washington Post” premier Mateusz Morawiecki nie oparł się pokusie recenzowania działań innych krajów wobec wojny w Ukrainie. Stwierdził, że "Ukraina powinna otrzymać większe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych". Jego zdaniem także Niemcy, Francja i wiele innych krajów europejskich nie robią wystarczająco dużo. „Musimy dać im przynajmniej broń defensywną do obrony swoich domów, życia i rodzin. To niezwykle pilne” - podkreślił.

Zauważył, że sankcje przyjęte wobec Rosji są najsilniejsze w historii, ale także, że „musimy się przygotować na jeszcze ostrzejsze sankcje”. Chodzi o zaprzestanie kupowania rosyjskiego gazu i ropy, które są głównym źródłem twardej waluty dla Putina.

Polski premier został też zapytany o pomysł stworzenia misji pokojowej NATO w Ukrainie. „Propozycja, którą złożyłem w Kijowie, polegała na zorganizowaniu misji pokojowej kierowanej przez NATO i potencjalnie inne organizacje międzynarodowe, całkowicie skoncentrowane na obronie niewinnych ludzi” - mówił. „Humanitarna misja pokojowa musi być w stanie bronić niewinnych ludzi i nie może być atakowana przez wojska rosyjskie” - dodał.

Zełenski: Czekamy na poważne kroki NATO, EU i G7

Prezydent Ukrainy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku w nocy ze środy na czwartek ponownie wezwał NATO do większej pomocy Ukrainie. „Czekamy na poważne kroki ze strony NATO, UE i G7. Na tych trzech szczytach zobaczymy kto jest przyjacielem i kto partnerem” – mówił. Zaznaczył, że „ukraińskie niebo nie zostało zabezpieczone przed rosyjskimi rakietami i bombami lotniczymi”.

„Nigdy nie otrzymaliśmy samolotów i nowoczesnej broni przeciwrakietowej. Nie otrzymaliśmy czołgów, broni przeciwokrętowej. Rosyjskie wojska wciąż mogą zabić tysiące naszych ludzi, zniszczyć nasze miasta. Po prostu dlatego, że okupantów jest bardzo dużo. Po prostu dlatego, że Rosja od dziesięcioleci przygotowywała się do tej haniebnej wojnie” – podkreślał.

Zełenski zaapelował także do ludzi na całym świecie o organizowanie akcji wsparcia dla Ukrainy. „Proszę abyście wystąpili przeciwko wojnie! Począwszy od 24 marca – dokładnie miesiąc po inwazji rosyjskiej. Od tego dnia i później. Wyraźcie swoje zdanie! Przyjdźcie ze swoich biur, domów, szkół i uniwersytetów z ukraińskimi symbolami, aby wesprzeć Ukrainę, wesprzeć wolność, wesprzeć życie” – wzywał.

Od początku wojny z Ukrainy uciekło 3,6 mln osób, ogłosiło ONZ.

Rozszerzenie sił NATO w Europie

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział w środę, że przywódcy Sojuszu zgodzą się na rozmieszczenie czterech nowych grup bojowych Sojuszu w Europie Wschodniej: na Słowacji, Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. W praktyce oznacza to podwojenie obecnej liczby grup bojowych w naszym regionie.

„Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć Ukrainę. Ale NATO jest odpowiedzialne za to, żeby wojna nie eskalowała poza Ukrainę” – tłumaczył sekretarz Stoltenberg na konferencji przed szczytem Sojuszu. Dodał, że NATO zajmie się m.in. „rolą Chin w tym kryzysie”.

Tymczasem, jak poinformował brytyjski „Guardian”, Rosja za przesyłany do Europy gaz i ropę chce opłat tylko w rublach, a nie – jak dotychczas – w euro i dolarach. Chodzi o surowce sprzedawane przez Gazprom. Taką decyzję miał osobiście podjąć Władimir Putin. Efektem tych zapowiedzi miał być wzrost notowań rubla na moskiewskiej giełdzie.

Doradca Putina na emigracji

Anatolij Czubajs, doradca Putina ds. klimatycznych, złożył rezygnację i opuścił w środę Rosję. W ten sposób miał się sprzeciwić wojnie w Ukrainie. Wcześniej, w pierwszych dniach rosyjskiej agresji, zamieścił na Facebooku zdjęcie Borysa Niemcowa, który został zamordowany przed Kreml siedem lat temu. Czubajs, niegdyś szef administracji prezydenta Borysa Jelcyna i wicepremier Rosji, uważany za liberała i architekta rosyjskiej prywatyzacji, był szefem państwowej korporacji Rosnano, zajmującej się nanotechnologiami. Kierował nią przez ponad dekadę. Stanowisko stracił w grudniu 2020 roku, po tym jak rosyjski rząd przyjął rozporządzenie, w którym zalecił zmianę szefostwa.

To on w 1996 roku ściągnął Putina do Moskwy, by ten zajmował się nieruchomościami Kremla. Był jednym z niewielu reformatorów, którzy pozostali przy prezydencie Rosji i utrzymywali bliskie kontakty z Zachodem.

Rosja użyje broni chemicznej?

Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Rosja przygotowuje się do ataku z użyciem broni chemicznej. Prezydent Ukrainy mówił o tym w środę podczas wirtualnej sesji w parlamencie Japonii. Ataki miałyby być przeprowadzone z tzw. strefy wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu.

Zełenski podziękował Japonii za szybkie potępienie rosyjskiej inwazji i wprowadzenie sankcji na Rosję. „Byliście pierwsi w Azji w nałożeniu presji na Rosję, by przywróciła pokój, namawiam was, byście to kontynuowali” – powiedział Zełenski.

Jak podaje tygodnik Die Zeit kanclerz Niemiec Olaf Sholz ostrzegł Władimira Putina w bezpośredniej rozmowie przed użyciem broni chemicznej w Ukrainie.

W czwartek przed południem prezydent Ukrainy przemówił wirtualnie do parlamentu Szwecji. „Nie walczymy tylko o ludzi w Ukrainie, ale o bezpieczeństwo całej Europy. Pokazaliśmy, że zasługujemy na to, by być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej” - mówił.

Miasta pod ostrzałem. Rosja uprowadza Ukraińców

Sytuacja Mariupola jest dramatyczna. Miasto jest od dwóch tygodni okrążane przez rosyjskie wojska i stale bombardowane. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że ok. 100 tys. cywilów nadal się ukrywa, ale kończą się zapasy żywności, wody i leków. Konwój humanitarny, który zmierzał z pomocą, został przejęty przez rosyjskie siły. „Robimy wszystko, by uwolnić naszych ludzi i odblokować przepływ ładunków humanitarnych”, zapewnił Zełenski.

Władze Mariupola informowały o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu, który w ostatnich dniach miał rujnować miasto. Zniszczono też cztery wrogie czołgi i kilka wozów opancerzonych. Na Mariupol spadły z kolei „dwie superpotężne bomby”.

Zapasy żywności i leków wyczerpują się także w Chersoniu, gdzie wciąż przebywa 300 tys. ukraińskich obywateli. Miasto jest w rękach Rosjan. Sygnalista z FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej) informował, że Rosja na zajętych terenach chce rozpętać „wielki terror”, porywając mieszkańców i deportując ich do siebie. „Rosjanie nigdy nie planowali grać czysto”, napisał w liście opublikowanym m.in. przez brytyjski dziennik „The Times”.

Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy podaje, że Rosjanie uprowadzili już 2389 z okupowanych terenów Ługańska i Doniecka. „To nie jest pomoc, to jest porwanie”, oświadczyła ambasada USA w Kijowie, która te informacje przekazała. Resort zdrowia alarmował z kolei, że Rosjanie zniszczyli dziesięć szpitali, co tylko pogłębia problem z zaopatrywaniem ludności w leki.

Władze stolicy z kolei ostrzegły, że Rosja sięga po białą broń, wskazując na ślady użycia fosforu. „Broń chemiczna jest jedną z najstraszniejszych, jakie można sobie wyobrazić. Jeśli Państwo myślicie, że to jak zatrucie gazem – utrata przytomności i niemal bezbolesny koniec – to niestety jesteście w błędzie” – pisze na polityka.pl Michał Fiszer.

W środę plan KE, w czwartek szczyt NATO

W środę Komisja Europejska ma przedstawić plan dla ukraińskich uchodźców dotyczący ich zatrudnienia, dostępu do pracy i mieszkań. To pilne potrzeby.

Ale niejedyne. Z powodu wojny kraj opuściło już 3,5 mln mieszkańców – poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Większość z nich uciekła do Polski. Przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce Paloma Cuchi ocenia, że ludzie ci cierpią na różne dolegliwości zdrowotne, m.in. zatrucia układu pokarmowego i problemy wynikające z odwodnienia. „Największym wyzwaniem jest jednak zapewnienie tym osobom pomocy w związku z traumą wojenną” – stwierdziła podczas wtorkowego briefingu prasowego w Genewie Cuchi. Według niej ok. 500 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy uciekli do Polski, potrzebuje pomocy z powodu zaburzeń mentalnych. Ok. 30 tys. ma poważne schorzenia psychiczne.

W czwartek 24 marca w Brukseli odbędzie się szczyt NATO poświęcony sytuacji w Ukrainie. Do Europy przyleci prezydent USA Joe Biden, który ma forsować nowe sankcje przeciw Rosji i więcej pakietów pomocowych na rzecz Ukrainy. Wołodymyr Zełenski z przywódcami w Brukseli połączy się zdalnie.

Przywódcy państw Unii Europejskiej zamierzają stworzyć „fundusz powierniczy” dla Ukrainy, by pomóc jej odbudować się po wojnie. Rozmowy m.in. na ten temat mają się toczyć na brukselskim szczycie. Dziennikarze francuskiej AFP dotarli do dokumentu zapowiadającego to spotkanie: „Mając na uwadze zniszczenia i ogromne straty, jakie przyniosła Ukrainie agresja militarna Rosji, Unia Europejska jest zobowiązana do udzielenia wsparcia rządowi ukraińskiemu w jego pilnych potrzebach, a po ustaniu rosyjskiego natarcia – w odbudowie demokratycznej Ukrainy. W tym celu Rada Europejska zgadza się na utworzenie Funduszu Powierniczego Solidarności Ukrainy i wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia przygotowań”.

Białoruś przystąpi do wojny?

„Prawdopodobieństwo inwazji Białorusi na Ukrainę jest dość wysokie” – stwierdziła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jej zdaniem z terytorium Białorusi może wymaszerować od 10 do 15 tys. żołnierzy. Mieliby zająć Włodzimierze w obwodzie rówieńskim, Kowel i Łuck.

Doniesienia o możliwym zaangażowaniu wojsk białoruskich w wojnę skłoniło liderkę opozycji Swiatłanę Cichanouską do wystosowania apelu do żołnierzy. W nagraniu zamieszczonym na portalu YouTube mówi: „Bezpośrednia inwazja armii białoruskiej na Ukrainę będzie hańbą dla stosunków z narodem ukraińskim i dalszą izolacją Białorusinów od świata zewnętrznego”.

Oznajmiła także, że rozkaz inwazji wojsk białoruskich na Ukrainę, bez względu na stanowisko i stopień wojskowy, zostanie oceniony przed trybunałem, a każdy kto go wykona, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. „Rozkaz sprowadzenia wojsk na Ukrainę to nie tylko rozkaz skazania żołnierzy naszego kraju na pewną śmierć, ale także rozkaz dla nas wszystkich, Białorusinów, wyrzeczenia się niepodległości i naszej przyszłości” – podsumowała Cichanouska.

Nawalny skazany po raz kolejny

Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista wtrącony do aresztu przez reżim Putina, został we wtorek skazany na jeszcze jedną karę, tym razem za rzekome oszustwo i obrazę sądu - podaje rosyjska agencja TASS. Prokuratura domagała się za ten czyn 13 lat więzienia, ostatecznie dostał 9 lat.

Nawalny odsiaduje obecnie karę dwóch i pół roku więzienia, został aresztowany po powrocie do Rosji z Berlina w lutym 2021 roku. W Niemczech przez kilka miesięcy dochodził do siebie po zatruciu środkiem nerwowym Nowiczok. Za atak obwinia rosyjskie służby bezpieczeństwa i samego prezydenta Rosji Władimira Putina.

Nawalny i jego współpracownicy znajdują się w federalnym rejestrze „ekstremistów i terrorystów”. Jego Fundacja Antykorupcyjna (FBK) została uznana w zeszłym roku jako organizacja "ekstremistyczna".