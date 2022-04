Kijów znów pod ostrzałem. Franciszek na Wielkanoc: „Bezsensowna wojna”

„Sukcesy naszego wojska na polu bitwy są naprawdę znaczące, historycznie znaczące. Ale to nadal za mało, by oczyścić naszą ziemię z okupantów” – mówił w briefingu z soboty na niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski. Ponownie zaapelował do Zachodu o wsparcie militarne i oświadczył, że świat musi być gotowy na scenariusz użycia przez Rosję broni jądrowej. Doradca ukraińskiego prezydenta Oleg Ustenko zaapelował w niedzielę do krajów G7 o 50 mld dol. wsparcia. Kraj rozważa wyemitowanie 0-proc. obligacji kuponowych na pokrycie deficytu budżetowego wywołanego wojną.

Sytuację w Mariupolu Zełenski ostatniej nocy nazwał „nieludzką”. Rosjanie postawili tu obrońcom ultimatum – do niedzielnego poranka mieli zdecydować, czy się poddają, czy wolą zginąć. Rosyjski resort obrony informował, że miasto „zostało oczyszczone z ukraińskich sił”, a część obrońców ukryła się w hucie Ilicza. Kreml w piątek podał, że zakład został przez Rosjan zajęty.

Rosyjskie siły zbrojne twierdzą też, że zestrzeliły lecący do Odessy samolot z transportem zachodniego uzbrojenia.

Rosjanie ponawiają ataki na Kijów w odwecie za zatopienie krążownika „Moskwa”. W niedzielę od rana w stolicy było słychać wybuchy. Zdaniem ekspertów chcą w ten sposób zneutralizować i okrążyć obrońców, zanim ruszą do pełnej ofensywy na wschodzie kraju.

