Kolejna runda rozmów w poniedziałek. USA ostrzegają Chiny i Rosję

USA ostrzegają Rosję przed użyciem broni chemicznej. Nie żyje amerykański dziennikarz. Papież wzywa do zakończenia wojny. Zełenski: kluczowym zadaniem Mariupol. Rosjanie biorą na cel transporty broni dla Ukrainy. Rano ostrzelany został poligon w Jaworowie, blisko granicy z Polską.

Andrzej Duda przyznał także, że nie jest możliwe przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 ani też objęcia Ukrainy strefą zakazu lotów, ponieważ oznaczałoby to konfrontacje powietrznych sił NATO z siłami rosyjskimi i początek trzeciej wojny światowej. Duda wyraził też obawę, że Rosja może potencjalnie dokonać inwazji na Polskę, jeśli odniesie sukces na Ukrainie. Prezydent wierzy jednak, że sojusznicy z NATO będą jej bronić, gdyby tak się stało. Przypomniał też słowa byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który po inwazji Rosji na Gruzję w 2008 r. stwierdził: „Dzisiaj jest Gruzja, jutro może to być Ukraina, potem kraje bałtyckie, a potem może nadejść czas na Polskę”.

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie ze stacją BBC powiedział w niedzielę, że w obecnej sytuacji Władimir Putin może użyć broni chemicznej. „Politycznie już przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać” – uważa Duda. Pytany, czy użycie tej broni mogłoby spowodować interwencję NATO, stwierdził, że wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić. „Ale jeśli użyje broni masowego rażenia, będzie to zmiana całej sytuacji. Na pewno [NATO] musiałoby usiąść do stołu i poważnie zastanowić się, co zrobić, bo wtedy sytuacja staje się niebezpieczna nie tylko dla Europy, ale i dla całego świata” – powiedział.

W niedzielę o gotowości Stolicy Apostolskiej do mediacji w związku z wojną w Ukrainie mówił watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin. W wywiadzie dla włoskiej telewizji Mediaset powiedział m.in. że strona rosyjska przyjęła to do wiadmości, lecz dotychczas nie było sygnałów, że chce tę watykańską gotowość wykorzystać. Kilka dni wcześniej kard. Parolin rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznym Siregiejem Ławrowem .

President Zelensky walked to a hospital today to visit wounded Ukrainian soldiers and award them with state honors for their sacrifices. pic.twitter.com/LI0JScdkX7

W 18. dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo mówił m.in. że w ciągu 17 dni Rosja straciła niemal 13 tys. żołnierzy, czyli więcej niż w obu wojnach czeczeńskich, ponad 1000 jednostek techniki wojskowej, 84 samoloty, 86 śmigłowców. „Rozumiemy, że mają więcej, ale rozumiemy także, że będziemy się bronić dalej. Ukraina się nie poddaje, armia się nie poddaje, naród się nie poddaje. Ukraina walczy cała, bohatersko” – mówił Zełenski. Prezydent poinformował także, że przez korytarze humanitarne do bezpiecznych miejsc udało się wywieść niemal 125 tys. osób, ale dziś kluczowym zadaniem jest Mariupol – gdzie w odległości 80 km od oblężonego miasta znajduje się konwój humanitarny ze 100 tonami pomocy, jednak jest on zablokowany przez siły okupanta. „Wiemy, że wszystkim 40 milionom Ukraińców jest teraz ciężko, ale zwyciężymy” – mówił Zełenski.

In Russian-occupied Berdiansk, Zaporizhia Oblast, people rallied for Ukraine.–UkrPravda citing city residents pic.twitter.com/YlvUdEMeRO

Ludzie wychodzą na ulice w związku z pojawiającymi się pogłoskami, że okupant planuje referenda, które mają określić chęć mieszkańców przynależności do Rosji. Uważa się, że referenda będą sfałszowane i posłużą Rosji jako pretekst do przyłączenia do niej rzekomo sprzyjających jej terenów.

Cytowany przez agencję Reutera doradca prezydenta Ukrainy i negocjator Mychajło Podolak powiedział wcześniej w państwowej telewizji, że Ukraina współpracuje z Izraelem i Turcją jako mediatorami, by zatwierdzić miejsce i ramy rozmów pokojowych z Rosją, a gdy to się stanie, dojdzie do spotkania obu prezydentów. „Myślę, że tak się stanie i że droga do tego nie jest tak długa” – mówił Podolak, ale przyznał, że do tego potrzebny jest czas.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!

Władze obwodu lwowskiego potwierdziły w niedzielę rano, że ostrzelane zostało Międzynarodowe Centrum Utrzymania Pokoju i Bezpieczeństwa w Jaworowie, gdzie mieści się jednostka wojskowa i poligon. To bardzo blisko granicy z Polską, ok. 6 km od przejścia w Korczowej i kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa – do tej pory najbliżej położony granic NATO cel zaatakowany przez Rosję. Rosjanie wystrzelili tam ponad 30 rakiet. Rosyjskie ministerstwo obrony przyznało, że celem ataku były magazyny z bronią dostarczanej Ukrainie przez Zachód.

Z kolei Ołeksij Biłoszycki, komendant policji w Popasnej w obwodzie ługańskim, oskarżył rano Rosjan o użycie silnie trujących pocisków fosforowych. Według konwencji genewskiej nie mogą być one stosowane na terenach zaludnionych. Z kolei władze obwodu donieckiego poinformowały, że ok. północy doszło do ataku na pociąg ewakuacyjny Krematorsk-Lwów, w wyniku którego zginęła jedna osoba, jedna została ranna – obie ofiary są konduktorkami. Pociąg jechał do miasta Łyman, skąd miał zabrać mieszkańców z okręgów ługańskiego i donieckiego. W pociąg uderzyły odłamki pocisku, trwają próby ewakuacji pasażerów, wśród których znajduje się setka dzieci, ze stacji w Łymaniu.

W innych miastach atakowane są również obiekty cywilne. W niedzielę ostrzelano szkołę w obwodzie mikołajewskim, doszło do pożaru i zawalenia budynku, pod gruzami są ludzie. W sobotnich atakach na Mikołajów zginęło dziewięć osób. W niedzielę przed południem alarmy przeciwlotnicze słyszane były w wielu miastach Ukrainy. Syreny włączono m.in. w Kijowie, ale też we Lwowie, Iwano-Frankowsku, w Humaniu i Żytomierzu w centralnej części kraju oraz w Sumach na północnym wschodzie oraz obwodach tarnopolskim i chmielnickim na zachodzie kraju. W Charkowie w wyniku ostrzału w pobliżu przystanku trolejbusowego zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Wszystkie ofiary to osoby cywilne. W niedzielę rano rosyjskie pociski uderzyły także w budynki mieszkalne, wywołując pożary.

Zełenski: Porwany mer Melitopola jest torturowany

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na konferencji prasowej w Kijowie, że w ciągu 17 dni wojny zginęło blisko 1,3 tys. ukraińskich żołnierzy. Dodał, że 500–600 żołnierzy rosyjskich poddało się siłom ukraińskim.

„Jest szereg małych miasteczek w Ukrainie, których już nie ma. Zniknęli ludzie, wszyscy jesteśmy na froncie. Rosjanie zniszczyli Wołnowachę, centrum Charkowa. Na wschodzie nie ma już życia” – mówił prezydent Ukrainy. I dodał: „Nawet jeśli przywiozą tutaj na rzeź milion Rosjan, to okupacja jest niemożliwa”.

Według Zełenskiego jego ewentualne negocjacje z Władimirem Putinem powinny rozpocząć się od zawieszenia broni, a właściwym miejscem na rozmowy mogłaby być Jerozolima. Dodał, że rosyjskie i ukraińskie zespoły negocjacyjne zaczęły rozmawiać na konkretne tematy, zamiast wymieniać ultimatum.

Wspomniał także o Polsce. „Jestem wdzięczny Polakom, że przyjmują Ukraińców. W takich sytuacjach okazuje się, kto jest kim. W Polsce jest wielu Ukraińców. Wczoraj występowałem przed polskim parlamentem i mówiłem, że teraz łączą nas szczególne relacje”.

Prezydent Ukrainy dodał też w sobotę, że porwany mer Melitopola Iwan Fiodorow żyje, ale jest torturowany w rosyjskiej niewoli. Na Twitterze Zełenski napisał m.in.: „Rozmawiałem z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Emmanuelem Macronem. Dyskutowaliśmy na temat przeciwstawiania się agresorowi oraz zbrodni popełnianych Federację Rosyjską przeciwko ludności cywilnej. Poprosiłem o pomoc w uwolnieniu uprowadzonego mera Melitopola”.

O to samo miał poprosić premiera Izraela Naftalego Bennetta.

W niedzielę ukraiński minister dyplomacji Dmytro Kułeba poinformował, że porwano kolejnego demokratycznie wybranego burmistrza, chodzi o włodarza miejscowości Dniprorudne Jewhienia Matwiejewa.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022

Z powodu gwałtownie pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa i na zachodzie kraju Indie przenoszą tymczasowo swoją ambasadę z Ukrainy do Polski. 1 marca po ewakuacji wszystkich obywateli Indii z Kijowa placówka została przeniesiona z Kijowa do Lwowa.

ONZ: z Ukrainy uciekło już prawie 2,7 mln osób

Wysoki Komisarz ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi poinformował w niedzielę w telewizji France 24, że od początku wojny z Ukrainy uciekło 2 698 280 osób. Od soboty liczba ukraińskich uchodźców wzrosła o ponad 100 tys. osób. „To największy exodus uchodźców w Europie od czasów drugiej wojny światowej” – ocenił.

ONZ szacowała początkowo, że z Ukrainy przed wojną uciec może ok. cztery milionów uchodźców, ale liczby te są korygowane coraz bardziej w górę. Najwięcej osób z Ukrainy uciekło do Polski – w sumie ponad 1,6 mln. Na Węgry dotarło 246 tys. uchodźców, na Słowację 195 tys., ok. 106 tys. do Rosji, 284 tys. do Mołdawii, co najmniej 85 tys. do Rumunii, a do 11 marca ok. 304 tys. osób udało się do innych państw w Europie.

Rozmowa telefoniczna Macron-Scholz-Putin

Scholz i Macron rozmawiali w sobotę z Putinem i poprosili go o zawieszenie działań wojennych przed kolejnymi krokami dyplomatycznymi i negocjacjami. Francuska prezydencja (półroczne przywództwo w UE) ujawniła, że Putin nie wykazał chęci zakończenia w tej chwili wojny w Ukrainie. Jak donosi AFP cytowana przez BBC News, francuska prezydencja oskarżyła także Putina o „kłamstwa”, gdyż miał on powiedzieć, że to ukraińscy żołnierze są odpowiedzialni za łamanie praw człowieka.

W najbliższych dniach w Brukseli członkowie UE mają przeanalizować nowe sankcje w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia wojenne, w tym oblężenie Mariupola, który jest na skraju katastrofy humanitarnej (Macron wezwał Putina do przerwania ataku na to miasto). Celem kolejnych sankcji ma być – jak pisze BBC News – „osaczenie Putina i odsunięcie go od społeczności międzynarodowej”.

Pomoc dla uchodźców – tak, bezkarność – nie

Sejm przyjął w sobotę ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przypomnijmy: zakłada ona przyznanie uchodźcom m.in. prawa pobytu na terenie Polski przez 18 miesięcy, numeru PESEL, świadczeń pieniężnych, socjalnych i bezpłatnej pomocy psychologicznej. Ale pod pozorem pomocy uchodźcom w projekcie znalazł się też zapis o bezkarności urzędników za nadużycie uprawnień i naruszenie dyscypliny finansów publicznych podczas „obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”. Gdy zrobiło się o tym głośno zapis ten zniknął z projektu, żeby po kilkunastu godzinach do niego wrócić. W piątek Senat złożył poprawkę odrzucającą urzędniczą bezkarność. Sejm poprawkę tę przyjął. Przeciwko bezkarności urzędników głosowało trzech posłów PiS.

Największy sukces opozycji w tej kadencji. Zatrzymaliśmy bezkarność. Nie będzie amnestii dla przestępców! Idzie prawo i sprawiedliwość! — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) March 12, 2022

Rosjanie bliżej Kijowa

Długa na 63 km kolumna rosyjskich wojsk zbliża się do Kijowa – wskazują dane satelitarne. W sobotę 12 marca rano w ukraińskiej stolicy zawyły syreny, było słychać eksplozje. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że wojna jest w strategicznym momencie, a rosyjskie wojska przegrupowują się, by uderzyć na Kijów. Z analiz amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War wynika, że Rosja nie czyni dużych postępów ani pod Kijowem, ani w okolicach Charkowa, grzęźnie, oczekując na konwoje z zaopatrzeniem.

Była wiceszefowa NATO, Rose Gottemoeller skromnie ocenia szansę sił rosyjskich w ewentualnym ataku na Kijów. „Zastanawiam się czy w tym momencie są w stanie się przegrupować. Ich logistyka jest w naprawdę złym stanie, nie mają zapasów paliwa, których potrzebowaliby do ataku na Kijów” - tłumaczy w rozmowie z BBC.

Po południu siły zbrojne Ukrainy poinformowały o zatrzymaniu kolumny wroga w rejonie Kijowa. „Rosjanie przywieźli do miasta około trzech tuzinów czołgów i bojowych wozów piechoty, ale wpadli w zasadzkę” – czytamy.

Mimo to, mer Kijowa Witalij Kliczko wzywa mieszkańców do tworzenia zapasów produktów, leków i niezbędnych towarów. Dodaje, że stolica wzmacnia punkty kontrolne. „Również trzeci dzień stolica pomaga regionowi kijowskiemu ewakuować mieszkańców Hostomel, Bucza, Worzel, Irpień. Miasto zapewnia autobusy. A ci, którzy chcą wyjechać z Kijowa, są wysyłani pociągiem na Ukrainę Zachodnią” – mówi Kliczko w opublikowanym w sobotę nagraniu.