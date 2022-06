Macron, Scholz i Draghi na Ukrainie. Trwają ciężkie walki w Donbasie

Przywódcy Francji, Niemiec i Włoch jadą do Kijowa - podały w środę wieczorem światowe media. Mają się m.in. spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim. Tymczasem na froncie ukraińskie siły są już kilkanaście kilometrów od okupowanego od marca Chersonia, nadal bronią się też w Siewierodoniecku.

Według nieoficjalnych informacji przywódcy Francji, Niemiec i Włoch na Ukrainę wjechali na Ukrainę przez granicę z Polską. Ich samoloty miały wcześniej wylądować w Rzeszowie, gdzie przesiedli się do specjalnego pociągu i skierowali się w kierunku ukraińskiej stolicy. Na miejscu Emanuel Macron, Mario Draghi i Olaf Scholz mają spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono więcej szczegółów tej misji.

Według wielu mediów trzej europejscy przywódcy przywiozą do Kijowa „mocne przesłanie solidarności z Ukrainą i Ukraińcami”. Macron odwiedził niedawno sąsiadów Ukrainy, czyli Rumunię i Mołdawię, gdzie mówił o koniecznym wsparciu całej UE dla Ukrainy i jej narodu. Z drugiej strony przypomina się, że przed podróżą do Kijowa prezydent Francji oświadczył, że „ukraiński prezydent i jego urzędnicy powinni negocjować z Rosją" oraz że nie należy "upokarzać Rosji".

Draghi, Macron et Scholz en direction de Kiev.

Photo via La @repubblica pic.twitter.com/escDKbhEGm — Alexis Karklins-Marchay (@alexiskarklins) June 16, 2022

W piątek Komisja Europejska ma wydać rekomendację w sprawie statusu Ukrainy jako kandydata do członkostwa w UE.

Kto jest gotów ustąpić Rosji?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zostanie zaproszony do przemówienia przywódców NATO na szczycie Sojuszu w Madrycie w dniach 28-29 czerwca, powiedział sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg confirms Zelensky to be invited to next NATO summit.



NATO Chief Jens Stoltenberg said on June 15 that President Volodymyr Zelensky will be invited to address NATO leaders at the alliance's summit in Madrid on June 28-29, European Pravda reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 15, 2022

Z sondażu przeprowadzonego przez think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) wynika, że obywatele 10 krajów – Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii – chcą zakończenia wojny w Ukrainie, nawet kosztem ustępstw wobec Rosji. Jedynie w Polsce więcej osób popiera ukaranie Moskwy za rozpoczętą agresję.

„W pewnym momencie, po tym jak pomogliśmy stawić opór, będziemy musieli negocjować z Rosją. Ukraiński prezydent będzie musiał negocjować. A my, Europejczycy, będziemy przy tym stole” – powiedział w środę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Rumunii.

Siewierodonieck się nie poddaje

Jak podaje Reuters Ukraińcy w Siewierodoniecku nie podporządkowali się rosyjskiemu ultimatum. Przypomnijmy: Rosja zażądała, by ukraińscy żołnierze zaszytyci w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku złożyli broń do godz. 8 w środę czasu moskiewskiego. Według agencji nie ma żadnych oznak podporządkowania się Ukraińców rosyjskiemu ultimatum.

„Rosjanie zakazali mieszkańcom Mariupola zapalać w domu więcej niż jedną żarówkę” – taką informację przekazał w środę doradca ukraińskiego mera miasta Petro Andruszczenko. Powodem ma być słaba sieć elektryczna w okupowanym mieście. Mieszkańcy mają też być pozbawieni używania lodówek, klimatyzatorów, kuchenek elektrycznych, pralek i innych urządzeń codziennego użytku.

Zełenski: Wynik bitwy w Donbasie przesądzi o losach wojny

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w nocy z wtorku na środę, że starcie w Donbasie przesądzi o przebiegu wojny w Ukrainie. Najcięższe walki toczą się obecnie w Siewierodoniecku. Ukraińcy próbują odeprzeć Rosjan, by zablokować im drogę do pobliskich miejscowości, „ponoszą przy tym bolesne straty”.

Zełenski ponowił też apele do zachodnich przywódców o dostawy ciężkiej broni, której dramatycznie brakuje. Do odparcia Rosjan potrzeba zwłaszcza systemów antyrakietowych. „Nie ma uzasadnienia dla opóźnień w dostawach”, mówił Zełenski.

Wicepremier Ukrainy Hanna Malar szacuje, że Ukraina dostała 10 proc. tego, o co prosiła, i bez pomocy nie zwycięży: „Nieważne, jak bardzo Ukraina się stara, nieważne, jak profesjonalna jest nasza armia. Bez pomocy zachodnich partnerów nie wygramy tej wojny”.

Rosja stawia ultimatum

Rosja postawiła ultimatum ukraińskim żołnierzom zaszytym w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku. Mają złożyć broń do godz. 8 w środę czasu moskiewskiego. Michaił Mizincew, szef rosyjskiego Centrum Zarządzania Obroną Narodową (to on zarządzał sytuacją w Mariupolu), powiedział, by „przestali stawiać bezsensowny opór”. Na środę zapowiedziano też utworzenie korytarza humanitarnego dla cywilów.

Pojawiają się tymczasem doniesienia, że ukraińscy żołnierze sami ewakuują ludność cywilną wtedy, kiedy „Rosjanie się wyciszają” i robią przerwy w ostrzale. Wszystkie trzy mosty łączące miasto z okolicą zostały przez agresora zniszczone, trasa ucieczki cywilów jest nieznana.

Stoltenberg: Trzeba wzmocnić wschodnią flankę

We wtorek spotkali się w Hadze przywódcy europejskich krajów NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Jen Stoltenberg mówił potem dziennikarzom, że wschodnia flanka musi zostać wzmocniona i być w stanie wyższej gotowości. NATO planuje wzmocnić na wschodzie swoje zdolności bojowe jeszcze przed szczytem Sojuszu w Madrycie pod koniec miesiąca. Szczegóły nie są znane. Stoltenberg odniósł się też do wniosku Szwecji i Finlandii o przystąpienie do NATO: „Bardzo mnie to cieszy. To historyczna decyzja. Wzmocnienie dla nich i wzmocnienie dla nas”.

W spotkaniu w Hadze wziął udział także premier Mateusz Morawiecki. Na zaproszenie premierów Danii i Holandii dotarli tu m.in. szefowie rządów Polski, Belgii, Łotwy oraz prezydent Rumunii.

Chersoń odmawia współpracy z okupantami

„Jesteśmy już nieodwołalnie Federacją Rosyjską. Trzeba o tym pamiętać, odbudować, zdobyć paszporty obywateli Federacji Rosyjskiej i pamiętać, że naprawdę będziemy się tam czuć jak w domu i dobrze” – stwierdził wiceszef narzuconej przez Rosję administracji wojskowo-cywilnej w okupowanym Chersoniu Kirył Stremousow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti.

Jednocześnie Stremousow grozi „karą” urzędnikom, nauczycielom i lekarzom, jeśli ci odmówią współpracy z władzami okupacyjnymi. W odpowiedzi mieszkańcy Chersonia opublikowali jego podobiznę, podali adres i napisali: „Idziemy po twoją głowę”. Chersońscy partyzanci rozpowszechniają też ulotki informujące o tym, kto kolaboruje z Rosjanami.

Collaborator Kirill #Stremousov threatens to "punish" officials, teachers, and medics who refuse to cooperate with the occupation authorities of the #Kherson region. pic.twitter.com/HH7EmAojxn — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2022

Natalija Aluszyna, szefowa Narodowej Agencji ds. Służby Państwowej Ukrainy podała we wtorek, że do ukraińskiej armii wstąpiło 3144 urzędników państwowych z jej kraju. 39 z nich zginęło, nie ma danych o tych, którzy trafili do niewoli.

Reuters donosi, że prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz pojadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rzeczniczka francuskiego rządu Olivia Gregoire powiedziała jednak, że decyzja co do wizyty Macrona w Kijowie jeszcze nie zapadła.

Franciszek: wojna została „być może w jakiś sposób sprowokowana”

Zdaniem papieża Franciszka przyczyny wojny w Ukrainie nie są czarno-białe, a wojna została „być może w jakiś sposób sprowokowana”. Dowiadujemy się tego z opublikowanego we wtorek zapisu rozmowy, którą Franciszek odbył w zeszłym miesiącu z redakcją jezuickich mediów.

Papież skrytykował jednak Rosję za jej działania w Ukrainie, mówiąc, że jej wojska były brutalne, okrutne i dzikie. Dodał, że wykorzystywanie przez Rosję najemników, w tym Czeczenów i Syryjczyków, jest „okrutne”. Pochwalił też Ukraińców za walkę o przetrwanie.