Mariupol znów pod ostrzałem. Unia zakaże importu rosyjskiej ropy?

Po ostatnich akcjach ewakuacji z Mariupola Rosjanie ponowili ataki na zakłady Azowstal, gdzie nadal ukrywają się cywile i żołnierze. Kolejny pakiet sankcji UE ma uderzać przede wszystkim w import rosyjskiej ropy.

Białoruś prowadzi ćwiczenia wojskowe

O nagłych ćwiczeniach zdolności bojowej białoruskiej armii informuje w środę agencja Reuters, cytując tamtejsze ministerstwo obrony. Ma w nich uczestniczyć „znaczna liczba pojazdów wojskowych, które mogą spowolnić ruch na drogach publicznych”. W ocenie resortu testy białoruskich wojsk nie powinny niepokoić sąsiednich państw ani społeczności europejskiej.

Mariupol pod ostrzałem. Unia zablokuje import rosyjskiej ropy?

Wzmożone ataki Rosjan w Mariupolu mają przyspieszyć decyzję Brukseli o nałożeniu nowych sankcji – w akcjach ewakuacji z ostatnich dni udało się wydostać z miasta 156 osób, które dotarły we wtorek bezpiecznie do Zaporoża, ale w samej hucie ukrywa się wciąż 200 cywilów i ok. 2 tys. żołnierzy. W Mariupolu nadal przebywa ok. 100 tys. jego mieszkańców. „Mamy wreszcie pierwszy wynik naszej akcji ewakuacyjnej w Azowstalu, którą organizujemy już od bardzo dawna – podsumował prezydent Wołodymyr Zełenski. – Wymagało to wiele wysiłku, długich negocjacji i rozmaitych mediacji”.

Po chwilowym zawieszeniu broni Rosjanie znów prowadzą ostrzał w mieście. W całym obwodzie donieckim zginęło we wtorek 21 cywilów, 27 zostało rannych – jak podkreślił gubernator tego rejonu Pawło Kyrylenko, to największa liczba ofiar jednego dnia od ataku na pociąg w Kramatorsku, gdy ucierpiało 50 osób. W środę planowane są kolejne ewakuacje do Zaporoża, „jeśli sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli”, jak podkreśliła wicepremier Ukrainy Iryna Werieszczuk.

Nowy, szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji przede wszystkim ma uderzać w import rosyjskiej ropy naftowej – dziś Rosja dostarcza krajom wspólnoty średnio 25 proc. zapotrzebowania. Zakaz nie wejdzie w życie natychmiast, lecz stopniowo, do końca roku. Komisja Europejska zaproponuje najpewniej okresy przejściowe dla Węgier i Słowacji ze względu na stopień, w jakim oba kraje są uzależnione od rosyjskiej ropy. O zakazie importu ambasadorowie państw UE będą rozmawiać w środę w Brukseli, szczegóły ma tego dnia ogłosić szefowa KE Ursula von der Leyen. Jak podkreślił we wtorek szef Rady Europejskiej Charles Michel, nowe sankcje mają „złamać rosyjską machinę wojenną”.

Kluczowa była zmiana podejścia Niemiec, które już ograniczyły import rosyjskiej ropy z 35 proc. w ubiegłym roku do 12 proc. Dziennik „Financial Times” pisał jeszcze w poniedziałek, że Niemcy zaostrzają kurs wobec Rosji i wzywają do stopniowego wprowadzania zakazu importu ropy do UE, chcąc w ten sposób nakłonić KE do szybszego znalezienia kompromisu pomiędzy podzielonymi w tej sprawie członkami UE. Hamulcowymi mają być m.in. Węgry, Austria, Słowacja, Hiszpania, Włochy oraz Grecja. Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó we wtorek oświadczył: „To proste: dostawy energii do Węgier nie mogą być zagrożone, bo nikt nie może oczekiwać, że Węgrzy będą płacić za tę wojnę”.

„W ramach UE prowadzimy działania kampanię na rzecz wspólnego wycofywania rosyjskiej ropy naftowej w ramach (przygotowywanego) szóstego pakietu sankcji” – powiedziała z kolei w telewizji ARD minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Potwierdziła jednocześnie, że jej kraj popiera embargo na dostawy rosyjskiej ropy. Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck dodał, że jego kraj jest gotowy poprzeć embargo na rosyjską ropę, ale musi się odpowiednio do tego przygotować. „Należy wziąć także pod uwagę zależność innych krajów Unii od surowców z Rosji” – dodał.

„Polska jest gotowa do całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiej ropy naftowej i jest gotowa wspierać inne kraje w ograniczaniu dostaw paliw kopalnych z Rosji” – stwierdziła Anna Moskwa z resortu środowiska przed spotkaniem unijnych ministrów odpowiedzialnych za energię.

Jak się szacuje, wart 1,8 bilionów dol. majątek Rosji skurczy się wskutek sankcji najmocniej od 1991 r. Władimir Putin w rozmowie z Emmanuelem Macronem we wtorek oświadczył, że „zachodnie kraje mogłyby zatrzymać zbrodnie ukraińskiego wojska”. Rosyjski prezydent podpisał też dekret w sprawie kontrsankcji, choć szczegóły nie są znane. Rosja zapowiedziała zbojkotowanie planowanego na środę posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (to instytucja pomocnicza przy Radzie Europejskiej, odpowiedzialna za politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i kwestie obrony).

Biden w fabryce Lockheed Martin: Dyktatorów trzeba powstrzymać

Prezydent USA Joe Biden odwiedził we wtorek siedzibę fabryki Lockheed Martin w miejscowości Troy w stanie Alabama. To znany na świecie producent uzbrojenia, tu powstają m.in. wykorzystywane przez Ukraińców pociski przeciwpancerne Javelin. Na front wysłano ich ok. 5,5 tys. Biden przypomniał, że USA przeznaczą na wsparcie dla Ukrainy jeszcze więcej środków – w kolejnym pakiecie mowa aż o 33 mld dol., które musi jeszcze zatwierdzić Senat. W sumie Amerykanie wydali na ten cel 3 biliony dol.

„Musimy mieć pewność, że pomoc będzie płynąć do Ukrainy nieprzerwanie”, mówił Joe Biden. „W przeciwnym razie, jak uczy historia, dyktatorzy wciąż powracają. Ciągle przychodzą. Ich głód władzy ciągle rośnie”. Jak dodał, Ukraińcy są tak skuteczni, że „szczerze mówiąc, rosyjscy żołnierze wychodzą na głupców”.

Biden przypomniał, że ważnym komponentem pocisków są półprzewodniki – Rosja głównie je importuje, a teraz, dzięki sankcjom, ma niedobory także w tej kwestii. Prezydent USA podkreślił, że Rosji nie można dostarczać zaawansowanej technologii, by nie wykorzystała jej do wzmocnienia swojej armii. „Ta broń, która była w waszych rękach – mówił do pracowników Lockheed Martin – czyni w Ukrainie różnicę”.