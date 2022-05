Morawiecki wzywa do izolacji Putina. „Nie można negocjować z terrorystą”

Prezydent Turcji zapowiedział, że jego kraj odrzuci wnioski Szwecji i Finlandii o wstąpienie do NATO. W Warszawie trwa konferencja PISM Strategic Arc. KE przedstawiła plan odejścia od rosyjskich paliw i przejścia na odnawialne źródła energii.

Przypomnijmy: w środę Turcja zablokowała wstępną decyzję o rozpatrzeniu wniosków Finlandii i Szwecji o przystąpienie do NATO na spotkaniu ambasadorów Sojuszu. Jak donosi „Financial Times” przez sprzeciw Ankary nie doszło nawet do głosowania. Swoje wnioski kraje skandynawskie złożyły w środę rano (o czym więcej piszemy poniżej).

Szwecja i Finlandia nie chcą broni jądrowej na swoim terytorium po ewentualnym wstąpieniu do NATO. Fińska premier Sanna Marin powiedziała to w rozmowie z włoską gazetą „Corriere della Sera”. Dodała, że jej kraj nie życzy sobie też stałych baz Sojuszu. Szwedzka premier Magdalena Andersson zapowiedziała to samo.

„Nie powinniśmy być naiwni i zakładać, że niedźwiedź jest już na kolanach. Rosja nie wykorzystała wszystkich swoich zasobów. W jej przypadku liczy się nie jakość, ale ilość” – zauważył podczas konferencji gen. Piotr Błazeusz, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dodał, że Rosjanie, gdy są przyparci do muru, potrafią wyciągać wnioski i dostosować się do sytuacji. Jako przykłady podał rok 1945, gdy mimo wielu porażek wreszcie dotarli do Berlina oraz Gruzję w 2008 roku, gdzie z początku też im się nie wiodło. Zdaniem gen. Błazeusza odpowiedzią Zachodu musi być „jedność, spójność, solidarność i mówienie jednym głosem”.

Rozpoczęła się konferencja PISM Strategic Arc w Warszawie. „Dochodzi do mnie, że pojawiają się zabiegi, by pozwolić Putinowi w jakiś sposób zachować twarz. Ale jak można ocalić coś, co zostało tak doszczętnie stracone?” – powiedział podczas otwarcia premier Mateusz Morawiecki. „Dyplomacja wymaga dialogu, ale nie można negocjować z terrorystą. Zbrodniarze muszą stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości” – dodał.

Europa chce odejść od surowców z Rosji

Komisja Europejska przedstawiła w środę trzyetapowy plan, którego celem jest uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych i – w dłuższym okresie – przejście na odnawialne źródła energii. Pierwszy cel ma zostać osiągnięty do 2027 roku, poprzez przejście na import większej ilości nierosyjskiego gazu. Kolejne etapy zakładają szybsze wprowadzenie energii odnawialnej i więcej wysiłków na rzecz oszczędzania energii. Mają w tym pomóc nowe przepisy europejskie, zalecenia dla rządów krajów członkowskich i nowe programy dotacyjne. Oraz 210 miliardów euro do 2027 roku i kolejne 300 miliardów euro, by wypełnić cele klimatyczne. Z czego 86 miliardów euro ma zostać przeznaczonych na energię odnawialną, 56 – na oszczędzanie energii, 29 – na sieci energetyczne, a 27 miliardów – na infrastrukturę wodorową.

Planowy skutek? 45 proc. energii UE w 2030 roku ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. To o 5 punktów proc. więcej w stosunku do poprzedniej propozycji.

Prócz tego KE przedstawiła też zapowiadaną wcześniej pomoc finansową dla Ukrainy. Jej wysokość to 9 miliardów euro w bieżącym roku. „Ukraina jest na pierwszej linii frontu i broni wartości europejskich. Będziemy stać po ich stronie przez całą wojnę i kiedy zaczną odbudowywać swój kraj” – powiedziała szefowa Komisji Ursula von der Leyen.

We will continue to be by Ukraine's side - throughout this war and when they start rebuilding.



We are proposing new macro-financial assistance for Ukraine of up to €9 billion in 2022. pic.twitter.com/zC1dTTq49o — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

Szwecja i Finlandia podjęły decyzję

Szwecja i Finlandia oficjalnie złożyły dziś wnioski o dołączenie do NATO. Ruch ten zapowiedzieli we wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto oraz premier Szwecji Magdalena Andersson. W czwartek mają się spotkać z prezydentem USA Joe Bidenem, aby omówić ich wnioski.

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

„Jesteście naszymi najbliższymi partnerami, a wasze członkostwo w NATO wzmocni nasze wspólne bezpieczeństwo” – powiedział w środę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg w trakcie ceremonii przekazania wniosków.

Decyzja o dołączeniu do NATO tych dwóch krajów jest związana z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Oba kraje były neutralne w czasie zimnej wojny i ich decyzje to jedna z najważniejszych zmian w architekturze bezpieczeństwa Europy od dziesięcioleci. Odzwierciedlają one przemiany w opinii publicznej w krajach nordyckich po rosyjskiej inwazji – wskazuje agencja Reuters.

Wniosek ma teraz zostać rozpatrzony przez 30 krajów członkowskich Sojuszu. Może to zająć około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku i nie jest ściśle sformalizowany. Jak pisze AP, Sojusz zamierza go przyspieszyć w przypadku Finlandii i Szwecji.

Turcja, jeden z krajów Sojuszu, wyraziła zastrzeżenia dotyczące członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. Stoltenberg w środę wyraził przekonanie, że te problemy mogą zostać rozwiązane, a dołączenie dwóch krajów do NATO ma silne poparcie wszystkich pozostałych państw sojuszniczych.

Przedstawiciel Watykanu w Ukrainie

W środę rozpoczyna się wizyta sekretarza do spraw relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Paula Gallaghera w Ukrainie. To pierwsza podróż szefa dyplomacji Watykanu od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej wyjaśnił na Twitterze, że oficjalnym powodem wizyty jest 30-lecie relacji dyplomatycznych między Ukrainą a Watykanem. Abp Gallagher ma odwiedzić Kijów, Lwów oraz miejsca szczególnie dotknięte przez wojnę, aby „okazać bliskość papieża i Stolicy Apostolskiej i potwierdzić znaczenie dialogu dla przywrócenia pokoju”.

Szef watykańskiej dyplomacji spotka się też z przewodniczącym polskiego episkopatu arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który wraz z delegacją jest w Ukrainie z wizytą solidarnościową. Na piątek planowane jest też spotkanie abp. Gallaghera z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą.

Ukraina broni się na południu

Siły ukraińskie w dalszym ciągu powstrzymują ofensywę wojsk rosyjskich na południu Ukrainy; minionej doby zabiły 130 rosyjskich żołnierzy i zniszczyły dwa składy amunicji – podała w środę agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Na linii frontu w obwodach mikołajowskim i chersońskim wciąż trwają walki. Rosjanie, nie mogąc postępować naprzód, starają się umocnić swoje pozycje i ostrzeliwują jednostki ukraińskie z artylerii i moździerzy – napisano. W ciągu doby wojska ukraińskie przeprowadziły na tym odcinku 110 uderzeń na rosyjskie pozycje, niszcząc między innymi trzy czołgi, 10 pojazdów opancerzonych i 12 samochodów. Zniszczone składy amunicji znajdują się w obwodzie chersońskim.

W środę rano wojska rosyjskie przeprowadziły kolejny atak rakietowy na obwód odeski – poinformowało dowództwo operacyjne Południe. Rakiety na obwód odeski zostały wystrzelone z Morza Czarnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie doszło do istotnych zniszczeń; nie ma ofiar. W Mikołajowie po ataku rakietowym w środę rano, doszło do zniszczeń i pożaru w dzielnicy mieszkaniowej. Jedna osoba odniosła obrażenia – rany spowodowane odłamkami.

Ruch oporu w Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy wyeliminował wysokich rangą wojskowych z Rosji - powiadomiły w środę na Telegramie władze tego regionu. Poinformowano również, że pod Zaporożem powstały dwie linie fortyfikacji w celu obrony miasta przed spodziewanym szturmem rosyjskich sił. „Według wielu wskazań Rosja przygotowuje się do długotrwałej operacji militarnej. Eksperci są zdania, że wojna wkracza w fazę przewlekłego konfliktu. W obwodzie zaporoskim okupanci prowadzą aktywne prace inżynieryjne: budują umocnienia, aby w razie potrzeby przejść do obrony” – napisano w komunikacie regionalnej administracji.

Wykorzystywanie przez Rosję personelu pomocniczego, w tym oddziałów czeczeńskich, do przełamania ukraińskiego oporu w Mariupolu świadczy o jej poważnych problemach z zasobami na Ukrainie – przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony. „Mimo że siły rosyjskie okrążały Mariupol przez ponad 10 tygodni, zacięty opór ukraiński opóźnił przejęcie przez Rosję pełnej kontroli nad miastem. Próbując przezwyciężyć ukraiński opór, Rosja w znacznym stopniu wykorzystywała personel pomocniczy. Obejmuje to rozmieszczenie sił czeczeńskich, liczących prawdopodobnie kilka tysięcy bojowników, skoncentrowanych głównie w sektorach Mariupola i Ługańska” – napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Ewakuacja z Azowstalu

Jak podaje Reuters co najmniej siedem autobusów z ukraińskimi żołnierzami wyjechało we wtorek z huty Azowstal w Mariupolu. Obrońcy eskortowani są przez siły prorosyjskie. Jeden ze świadków stwierdził, że opuszczając zakłady nie wyglądali na rannych. „Ratowanie żołnierzy z Azowstalu się nie zakończyło” – zapowiedziała we wtorek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. „Będziemy kontynuować tę operację, dopóki wszyscy ci ludzie nie trafią na terytorium kontrolowane przez Ukrainę” – dodała.

W poniedziałek wieczorem wiceminister obrony Ukrainy Anna Maljar poinformowała, że w ramach wymiany jeńców z Azowstalu ewakuowano ponad 260 żołnierzy. 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości. „Dzięki obrońcom Mariupola Ukraina zyskała krytycznie ważny czas. Spełnili wszystkie swoje zadania. Ale odblokowanie Azowstalu środkami militarnymi było niemożliwe” – powiedziała. Wcześniej Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy w komunikacie umieszczonym na Facebooku poinformował, że obrońcy kombinatu wypełnili swoje zadanie i naczelne dowództwo poleciło dowódcom oddziałów w w Azowstalu ratowanie życia personelu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek późnym wieczorem w nagraniu wideo podkreślał, że ma nadzieję, iż obrońcy Azowstalu zostaną uratowani. „Ukraina potrzebuje swoich bohaterów żywych” – powiedział Zełenski.