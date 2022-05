Niemcy popierają embargo na rosyjską ropę. Generał Gierasimow ranny?

Rząd Niemiec popiera europejskie plany wprowadzenia zakazu importu rosyjskiej ropy. Podczas wstępnych rozmów na temat szóstego pakietu sankcji Berlin opowiedział się za wprowadzeniem embarga – dowiedziała się niemiecka agencja dpa od unijnych dyplomatów. Embargo na rosyjską ropę nadal hamują Węgry, Austria, Słowacja, a także Hiszpania, Włochy i Grecja – informuje dpa.

Przyczyną zwrotu Niemiec jest zapewne postęp w zmniejszaniu zależności energetycznej od Rosji. Poczyniono postępy, zwłaszcza w odniesieniu do ropy naftowej i węgla – pisze dpa, powołując się na raport ministerstwa gospodarki i klimatu. Według raportu, zależność od rosyjskiej ropy spadła z około 35 proc. w zeszłym roku do 12 proc. obecnie, a od rosyjskiego gazu – z 55 proc. do około 35 proc. Od początku roku zależność od węgla została zmniejszona z 50 proc. do około 8 proc.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział szefowi unijnej dyplomacji Josepowi Borrelowi, że następny pakiet sankcji wobec Rosji musi zawierać embargo na ropę. Rozmowę z wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych zrelacjonował w niedzielę na Twitterze.

Szef MSZ Ukrainy napisał: „Podkreśliłem także, że nie ma alternatywy dla przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE”. Zaznaczył, że tematem rozmowy była też kwestia dalszej bezpiecznej ewakuacji z oblężonego Mariupola.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że rozpoczęła się ewakuacja cywilów z zakładów Azowstal w Mariupolu; pierwsza grupa złożona z około 100 osób kieruje się na obszary pod kontrolą Ukrainy.

Grupa ta oczekiwana jest w poniedziałek w Zaporożu – dodał prezydent Ukrainy. „Dziękujemy naszej ekipie! Pracuje ona obecnie, razem z przedstawicielami ONZ, nad ewakuacją pozostałych cywilów z terytorium zakładów” - napisał Zełenski na Twitterze.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) potwierdził ewakuację ludności z oblężonego Mariupola - podała w niedzielę telewizja CNN.

W rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, sąsiadującym z Ukrainą trwa pożar na terenie obiektu podlegającego ministerstwu obrony Rosji - poinformował w niedzielę szef obwodu Wiaczesław Gładkow. „Trwa ustalanie danych o ofiarach i zniszczeniach” - napisał Gładkow na komunikatorze Telegram.

Niezależny rosyjski portal Mediazona przekazał, że w mediach społecznościowych pojawiły się relacje o słupach dymu i eksplozjach. Według tych doniesień policja nie wpuszcza aut na most przez rzekę Doniec.

Rosyjski dziennikarz Rusłan Lewijew, założyciel grupy dziennikarskiej Conflict Intelligence Team (CIT) poinformował, że na lotnisku w Biełgorodzie stacjonowały w niedzielę samoloty ministerstwa obrony i gwardii narodowej Rosji.

Grupa CIT podała na Twitterze, że obecność samolotów jest związana z podróżą gen. Walerija Gierasimowa, szefa rosyjskiego sztabu generalnego, który wkrótce po przylocie odleciał znów do Moskwy.

Our sources tell us they were greeted by an unidentified Russian colonel general.



Reportedly one of the helicopters brought Russia's Chief of General Staff Valery Gerasimov, who quickly left on a plane to Moscow shortly after.