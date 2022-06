Obywatele USA pojmani przez Rosjan. Szpiedzy w Radzie Ministrów Ukrainy

Rosjanie pojmali dwóch obywateli USA za walkę po stronie Ukrainy, nie wykluczają kary śmierci. 93 proc. Ukraińców jest przekonanych, że ich kraj wygra wojnę z Rosją.

Służby Specjalne Ukrainy (SBU) zatrzymały dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o szpiegostwo. Obaj zostali namierzeni wśród pracowników sekretariatu Rady Ministrów oraz Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy.

Mężczyźni mieli przekazywać rosyjskiemu wywiadowi (FSB) informacje na temat możliwości obronnych Ukrainy, informacji na temat organizacji obrony granic oraz dane osobowe oficerów ukraińskiej policji i służb bezpieczeństwa. Za swoją pracę mieli otrzymywać wynagrodzenie od dwóch do 15 tys. dolarów, w zależności od poziomu tajności informacji oraz ich objętości.

SBU postawiły zatrzymanym zarzuty popełnienia zdrady z artykułu 111 Kodeksu Karnego Ukrainy. Grozi im za to kara więzienia od 12 do 15 lat i możliwość pozbawienia majątku.

Ukraińcy pewni zwycięstwa

93 proc. Ukraińców jest przekonanych, że ich kraj wygra wojnę z Rosją, wynika z sondażu przeprowadzonego 18-19 czerwca przez grupę socjologiczną „Rating”, na który powołuje się agencja Interfax. Co więcej, 63 proc. ankietowanych jest absolutnie przekonanych co do wygranej.

39 proc. Ukraińców uważa, że wojna po​​trwa od sześciu miesięcy do roku, a 18 proc. – że jeszcze dłużej. Jedna czwarta ankietowanych wierzy w zwycięstwo odniesione w ciągu kilku miesięcy, a prawie 6 proc. – w ciągu kilku tygodni. Tylko 5 procent respondentów wyraziło niepewność, co do wyniku wojny. Wysoki poziom zaufania zaobserwowano wśród mieszkańców wszystkich regionów i osób w każdym wieku.

Cywile z Azotu odmawiają ewakuacji

”Cywile, którzy ukrywają się w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku odmawiają ewakuacji mimo naszych licznych apeli” – poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Wyjaśnił, że w Azocie przebywają głównie pracownicy fabryki i członkowie ich rodzin. „Jest tam tylko kilka schronów, bez porównania mniej, niż w kombinacie Azowstal w Mariupolu. Niektórzy cywile uważają, że lepiej pozostać w tych schronach, niż wyjeżdżać stamtąd pod rosyjskim ostrzałem. Proponowaliśmy im jednak ewakuację, gdy jeszcze dało się bez przeszkód opuścić teren fabryki. Niestety nie skorzystali”.

Zdaniem Hajdaja w schronach są zapasy wody, żywności i wszystkiego, co niezbędne, które powinny wystarczyć na dosyć długi czas. „Nie na pół roku, ale na pewno na kilka tygodni” – sprecyzował.

Medal noblowski sprzedany za rekordową sumę

Noblowski medal Dmitrija Muratowa, redaktora naczelnego rosyjskiej „Nowej Gaziety”, został sprzedany na aukcji w USA za rekordową sumę 103,5 mln dolarów. Dochód zostanie przekazany na program UNICEF na rzecz ukraińskich dzieci. „Chodzi o to, by dać dzieciom uchodźców szansę na przyszłość” – uzasadnił Muratow. W rozmowie z agencją AP powiedział, że szczególnie martwi się o dzieci, które zostały osierocone z powodu konfliktu w Ukrainie. Nabywca złotego medalu nie został ujawniony z imienia i nazwiska.

„Nowa Gazieta” została zamknięta w marcu z powodu krytyki inwazji Rosji na Ukrainę, a wcześniej aneksję Krymu. Redaktorowi naczelnemu grożono śmiercią. Opuścił swój kraj w czwartek i przez Europę Zachodnią udał się do Nowego Jorku.

Obywatel USA zginął w Ukrainie

Stephen Zabielski, obywatel USA, który ochotniczo pomagał Ukrainie w walce z Rosją, zginął 15 maja w trakcie działań wojennych. Informację o śmierci 52-letniego mieszkańca Nowego Jorku podał w poniedziałek Departament Stanu USA. Departament ponowił ostrzeżenie, że obywatele Stanów Zjednoczonych nie powinni podróżować do Ukrainy.

Ponadto dwóch Amerykanów – Andy Huynh i Alexander Drueke – zostali zatrzymani podczas walk po stronie ukraińskiej. Tę informację potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem Amerykanie „byli najemnikami, którzy narazili życie rosyjskich żołnierzy i powinni ponieść odpowiedzialność za swoje czyny”. Pieskow dodał, że nie może zagwarantować, że nie zostaną skazani na karę śmierci. Stwierdził, że „to zależy od śledztwa”.

Agencja Interfax, powołując się na źródło w strukturach władzy samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, podała, że Amerykanie przebywają w Doniecku.

Zełenski: Już jesteśmy częścią zjednoczonej Europy

Zaatakowana przez Rosję Ukraina każdego dnia udowadnia, że już jest częścią zjednoczonej Europy i jej systemu wartości” – mówił Zełenski w swoim nocnym wystąpieniu w mediach społecznościowych. Po raz kolejny odniósł się w ten sposób do oczekiwanego w tym tygodniu głosowania państw członkowskich Unii ws. przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. W piątek ukraiński wniosek w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała Komisja Europejska. Zełenski zapewnił także, że jako prezydent zrobi wszystko, by zainteresowanie świata sytuacją w Ukrainie nie osłabło, „bo im dłużej trwa ta wojna, tym trudniej będzie konkurować o uwagę setek milionów ludzi w różnych krajach”.

Zginęło blisko 10 tys. ukraińskich i niemal 34 tys. rosyjskich żołnierzy

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz podsumował w poniedziałek straty poniesione dotąd przez ukraińskie siły wojskowe od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zginęło blisko 10 tys. ukraińskich żołnierzy, a rannych zostało ich ok. 30 tys., informował. Arestowycz podkreślił także, że niemal wszyscy ranni na froncie Ukraińcy – oprócz tych, którzy „zostali inwalidami do końca życia” – wracają do służby. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy z kolei w poniedziałek oszacował straty po stronie rosyjskiej – to ok. 33,8 tys. żołnierzy.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk podała, że w rosyjskiej niewoli przebywa obecnie z górą 1,5 tys. ukraińskich cywilów. To osoby niemające nic wspólnego z wojskiem: samorządowcy, aktywiści społeczni, dziennikarze, wolontariusze, duchowni. „Siedzą tam jako jeńcy wojenni, chociaż nie powinni być za jeńców uważani. Muszą zostać uwolnieni”, cytuje wicepremierkę agencja Ukrinform. Ze względu na trudne negocjacje z Rosją udało się uwolnić do tej pory zaledwie 103 ukraińskich cywilów.

Sytuacja Siewierodoniecka „nadzwyczaj trudna”

„W Siewierodoniecku walki trwają już w strefie przemysłowej. Wojska ukraińskie kontrolują jedynie teren zakładów Azot” – napisał w mediach społecznościowych szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Wojska rosyjskie intensywnie ostrzeliwują miasto i okoliczne miejscowości, w tym obiekty cywilne.

Informacje Hajdaja znajdują potwierdzenie w wieczornym komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego, który podał, że infrastruktura cywilna została ostrzelana ogniem artyleryjskim w okolicach Lisiczańska, Hirskego i Ustyniwki, a walki o kontrolę nad Siewierodonieckiem trwają. Silne ostrzały obiektów cywilnych miały też miejsce w rejonie Bachmutu, Awdijiwki, Wuhłedaru, Hulajpola i innych miejscowości, także z wykorzystaniem lotnictwa.

Niemcy zajęli mieszkania rosyjskiego parlamentarzysty

Niemieckie służby przejęły trzy mieszkania w Monachium należące do rosyjskiego parlamentarzysty objętego unijnymi sankcjami. Nazwiska parlamentarzysty nie podano, wiadomo jednak, że jest członkiem rosyjskiej Dumy, jego żona natomiast mieszka w południowych Niemczech. Służby przejęły także konto bankowe, na które wpływał miesięczny czynsz z tytułu wynajmu w wysokości ok. 3,5 tys. euro miesięcznie. To pierwszy przypadek skonfiskowania własności prywatnej w Niemczech w związku wojną w Ukrainie.

Obrońcy Azowstalu w niewoli

„Wiemy, że obrońcy Azowstalu żyją” – stwierdził szef administracji prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Przypomnijmy: żołnierze broniący huty Azowstal w Mariupolu zostali wzięci do rosyjskiej niewoli w maju. Jermak powiedział, że ich uwolnienie to obecnie „główne zadanie” władz Ukrainy. Dodał, że nie wiadomo, w jakich warunkach przebywają obrońcy, ale na pewno żyją.

Tymczasem, jak poinformował doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko, Rosjanie rozpoczęli ekshumację zwłok w mieście. Jego zdaniem może im to pomóc ukryć dokładną liczbę ofiar.

Advisor to the #Mayor of Mariupol Andryushchenko reports that the occupiers have begun the exhumation of the dead in #Mariupol.



Probably, this will allow #Russians to hide the exact number of victims in the city. pic.twitter.com/EuUW7zmb1i — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2022

Borrell: Blokowanie eksportu zboża to zbrodnia wojenna

W Niemczech, Rumunii i Polsce trwają pracę nad adaptowaniem linii kolejowych, co umożliwi eksport milionów ton zboża zablokowanego w Ukrainie, przekazała ukraińska minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock przed spotkaniem unijnych szefów dyplomacji w Luksemburgu.

Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, powiedział w poniedziałek, że blokowanie eksportu zboża przez Rosję to zbrodnia wojenna.

Szef MSZ Ukrainy: Jeśli nie dostaniemy broni, będziemy walczyć łopatami

„Wojna jest obecnie wojną artyleryjską. Rosyjskie wojska mają przewagę 15:1 w broni artyleryjskiej, dlatego Ukraina pilnie potrzebuje broni takiej jak systemy artyleryjskie, przeciwlotnicze i rakietowe” – powiedział w niemieckiej telewizji Dmytro Kułeba, szef ukraińskiego MSZ. Wyraził też nadzieję, że Niemcy „będą robić więcej”, by pomóc Ukrainie pokonać Rosję.

„Im szybciej broń dotrze na miejsce, tym większa będzie pomoc i tym mniej ludzi zginie” – stwierdził Kułeba. I dodał: „Jeśli nie dostaniemy broni, to w porządku, będziemy walczyć łopatami, ale będziemy się bronić, bo ta wojna jest wojną o naszą egzystencję”.

Sztab generalny ukraińskiej armii podał, że Ukraińcy zlikwidowali jak dotąd 33,8 tys. rosyjskich żołnierzy. Zniszczyli też 1477 czołgów i 3588 opancerzonych pojazdów bojowych.

Zełenski o historycznym tygodniu. Unia wypowie się w sprawie statusu kandydata dla Ukrainy

„Jutro zaczyna się historyczny tydzień. Jeden z najważniejszych od 1991 r. Tydzień, w którym usłyszymy odpowiedź Unii Europejskiej w sprawie statusu kandydata dla Ukrainy” – mówił w niedzielę wieczorem w swoim nagraniu w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „W tym tygodniu należy spodziewać się też nasilenia wrogiej aktywności Rosji. Nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko Europie. Przygotowujemy się i ostrzegamy partnerów” – przekazał Zełenski.

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała w piątek wniosek Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej. W tym tygodniu decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. Jest szansa, że po czwartkowej deklaracji kanclerza Niemiec Olafa Scholza cała UE zgodzi się z rekomendacjami KE. Komisja zarekomendowała bowiem przyznanie analogicznego statusu także Mołdawii, a Gruzji tzw. perspektywę europejską.

Jak donosi brukselski korespondent „Deutsche Welle” i „Polityki” Tomasz Bielecki, uznanie przez całą Wspólnotę Ukrainy jako formalnego kandydata do członkostwa byłoby bardzo ważnym początkiem długiej, być może nawet kilkunastoletniej drogi do jej ostatecznego wejścia do UE.

Ze statusem kandydackim nie wiążą się uprawnienia, nie ma również gwarancji dostępu do środków europejskich, ale politycznie to bardzo mocny sygnał. Ostateczna decyzja – także w sprawie Mołdawii – będzie teraz należała do rozpoczynającego się za tydzień szczytu UE, na którym zgoda musi być wyrażona jednomyślnie.

Czy jest taka szansa? Chociaż Niemcy już nie są zaliczane do grupy „krajów wątpiących”, to wciąż trzeba przekonać kilku innych członków UE. To m.in. Holandia, Belgia, Szwecja, Dania, które, jak twierdzą ich przedstawiciele, nie chcą dawać Ukraińcom fałszywych nadziei, że członkostwo jest łatwe do osiągnięcia. Chodzi też o koszty rozszerzenia – to argument, który również jest podnoszony w kilku europejskich stolicach.