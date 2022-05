Ostrzał Charkowa. Rosyjscy żołnierze przyznali się do zbrodni wojennych

Shishimarin jako dowódca czołgu dopuścił się zabójstwa w pierwszych dniach wojny w północno-wschodniej ukraińskiej wiosce Czupachiwka. „Zastrzeliłem, żeby mnie zostawili w spokoju” – tłumaczył przed sądem. W czwartek żołnierz poprosił o wybaczenie wdowę po 62-latku Katerynę Szelipową. „Byłem zdenerwowany tym, co się dzieje. Nie chciałem zabijać. Naprawdę i szczerze przepraszam. Nie chciałem, żeby to się stało, nie chciałem tam być, ale tak się stało. Chciałbym jeszcze raz przeprosić. Przyjmę wszelką karę” – mówił.

Adwokat Shishimarina wystąpił o jego uniewinnienie, argumentując, że ten zabił na rozkaz. Kijowska prokuratura żąda dla niego kary dożywocia.

Kreml poinformował, że nie ma informacji o tym procesie, a „brak przedstawicielstwa dyplomatycznego w Ukrainie ogranicza jego możliwości udzielania pomocy prawnej”.

A Kiev court sentenced the Russian soldier Shishimarin to life imprisonment. The first convicted Russian occupant. This will happen to everyone. #Ukraine #Russia #poland #BreakingNews #breaking #war #UkraineWar #ukraina pic.twitter.com/IewurDYKG1

Podczas forum ekonomicznego w Davos kanclerz Niemiec Olaf Scholz obiecał, że Niemcy zrezygnują z korzystania z rosyjskiej ropy do końca roku. Zapewnił też, że jego kraj ciężko pracuje, aby przestać być zależnym od rosyjskiego gazu. Jego zdaniem Rosja nie wygra wojny w Ukrainie. „Musimy uświadomić Putinowi, że nie będzie dyktowanego pokoju, Ukraina go nie zaakceptuje” – powiedział kanclerz Scholz.

Okupujący Mariupol Rosjanie ustawili na ulicach miasta 12 dużych, 75-calowych, ekranów, z których transmitują swoją propagandę, poinformował doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko. Z „wiadomości” mieszkańcy dowiadują się, jak poprawiło się ich życie pod rządami okupantów. Jak donosi Biełsat, po mieście jeżdżą też trzy busy z ekranami pokazującymi nagrania z rosyjskich kanałów propagandowych.

Wraz z Wielką Brytanią i Unią Europejską powołaliśmy Grupę Doradczą ds. Zbrodni Okrucieństwa, wielonarodowy projekt wspierający jednostki ds. zbrodni wojennych ukraińskiego Biura Prokuratora Generalnego. Wspólnie będziemy dążyć do rozliczenia zbrodni” – napisał na Twitterze sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Together with the UK and the EU, we have launched the Atrocity Crimes Advisory Group, a multinational effort to support the War Crimes Units of the Ukrainian Office of the Prosecutor General. Together we will pursue accountability. We remain #UnitedWithUkraine.