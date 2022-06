Papież Franciszek: Wojna w Ukrainie „być może została sprowokowana”

Rosjanie wyparli Ukraińców z centrum Siewierodoniecka, ale obrońcy miasta nie są całkowicie okrążeni. Ukraińskie siły są już kilkanaście kilometrów od okupowanego od marca Chersonia. Papież Franciszek stwierdził, że wojna w Ukrainie mogła zostać w jakiś sposób sprowokowana.

”Jesteśmy już nieodwołalnie Federacją Rosyjską. Trzeba o tym pamiętać, odbudować, zdobyć paszporty obywateli Federacji Rosyjskiej i pamiętać, że naprawdę będziemy się tam czuć jak w domu i dobrze” – stwierdził wiceszef narzuconej przez Rosję administracji wojskowo-cywilnej w okupowanym Chersoniu Kirył Stremousow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti.

Jednocześnie Stremousow grozi „karą” urzędnikom, nauczycielom i lekarzom, jeśli ci odmówią współpracy z władzami okupacyjnymi. W odpowiedzi mieszkańcy Chersonia opublikowali jego podobiznę, podali adres i napisali: „Idziemy po twoją głowę”. Chersońscy partyzanci rozpowszechniają też ulotki informujące o tym, kto kolaboruje z Rosjanami.

Collaborator Kirill #Stremousov threatens to "punish" officials, teachers, and medics who refuse to cooperate with the occupation authorities of the #Kherson region. pic.twitter.com/HH7EmAojxn — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2022

Natalija Aluszyna, szefowa Narodowej Agencji ds. Służby Państwowej Ukrainy podała we wtorek, że do ukraińskiej armii wstąpiło 3144 urzędników państwowych z jej kraju. 39 z nich zginęło, nie ma danych o tych, którzy trafili do niewoli.

Reuters donosi, że prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz pojadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Papież Franciszek: wojna w Ukrainie została „być może w jakiś sposób sprowokowana”

Zdaniem papieża Franciszka przyczyny wojny w Ukrainie nie są czarno-białe, a wojna została „być może w jakiś sposób sprowokowana”. Dowiadujemy się tego z opublikowanego we wtorek zapisu rozmowy, którą Franciszek odbył w zeszłym miesiącu z redakcją jezuickich mediów.

Papież skrytykował jednak Rosję za jej działania w Ukrainie, mówiąc, że jej wojska były brutalne, okrutne i dzikie. Dodał, że wykorzystywanie przez Rosję najemników, w tym Czeczenów i Syryjczyków, jest „okrutne”. Pochwalił też Ukraińców za walkę o przetrwanie.

Rosjanie z dużą przewagą artylerii

Według ukraińskich lokalnych władz wojska rosyjskie zniszczyły ostatni most łączący Siewierodonieck z Lisiczańskiem w obwodzie ługańskim i wciąż dysponują dużą przewagą artylerii. Ukraińcy bronią się w zakładach chemicznych Azot i wciąż mogą w ograniczonym zakresie ewakuować żołnierzy i ściągać posiłki, ale nie ma możliwości ewakuować cywilów – ocenia Instytut Badań nad Wojną (ISW).

#Russian forces pushed Ukrainian defenders from the center of #Severodonetsk and reportedly destroyed the remaining bridge to #Lysychansk on 6/13, but Ukrainian officials said that Ukrainian forces are not encircled in the city. New w/ @criticalthreats: https://t.co/vvecBlKADX pic.twitter.com/NWWkjwMOjU — ISW (@TheStudyofWar) June 14, 2022

Rosja w dalszym ciągu wysyła ochotników i rezerwistów do wsparcia trwających działań. Z doniesień prokremlowskich mediów wynika, że na kilka dni przed wysłaniem na Ukrainę rezerwiści jeszcze szkolili się z obsługi broni ręcznej.

Wojska rosyjskie przeprowadziły w poniedziałek nieudane próby ataków lądowych, by przeciąć ukraińskie linie komunikacji w pobliżu Popasnej (obwód ługański) i Bachmutu (obwód doniecki). Niepowodzeniem Rosji zakończyły się też próby działań ofensywnych na południowy wschód od Iziumu (obwód charkowski) i na północ od Słowiańska (obwód doniecki) – podkreślono w raporcie.

Rosjanie przerzucają nowe siły na Ukrainę

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek, że Rosjanie przerzucili w rejon Siewierodoniecka dwie batalionowe grupy taktyczne.

Na południu Ukrainy Rosjanie rozmieścili na terenie obwodu chersońskiego dodatkowe baterie artylerii rakietowej i lufowej w rejonach miejscowości: Stanisław, Tomyna Bałka i Doslidne. Na Morzu Czarnym przebywa pięć jednostek przenoszących pociski manewrujące Kalibr.

Rosjanie wzmacniają też oddziały na północy Ukrainy. Oddziały 1. armii pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego zostały wzmocnione dwoma batalionowymi grupami taktycznymi ze składu wojsk powietrzno-desantowych.

Zełenski: walki w Donbasie wejdą do historii

„W walkach w Donbasie, a wejdą one na pewno do historii wojskowości jako jedna z najokrutniejszych bitew w Europie i o Europę, armia ukraińska i nasz wywiad mimo wszystko ogrywają taktycznie wojskowych rosyjskich” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym w poniedziałek na YouTube. Dodał, że dzieje się tak "mimo znacznej przewagi Rosjan pod względem uzbrojenia, szczególnie systemów artyleryjskich".

Prezydent przyznał, że cena tej walki jest dla Ukraińców bardzo wysoka, „po prostu straszna”. „Codziennie zwracamy naszym partnerom uwagę, że tylko wystarczająca ilość nowoczesnej artylerii dla Ukrainy zapewni naszą przewagę i położy wreszcie kres pastwieniu się Rosji nad ukraińskim Donbasem” - powiedział.

Ukraińskie wojska blisko Chersonia

„Jesteśmy już blisko, 10 km od miasta, dlatego czekajcie na nas, bo na pewno przyjdziemy” – zwrócił się ukraiński żołnierz do mieszkańców okupowanego Chersonia w nagraniu wideo opublikowanym w poniedziałek przez agencję UNIAN.

Wcześniej, w poniedziałek wieczorem, doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz poinformował w rozmowie z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejginem, że ukraińskie oddziały znajdują się w odległości 18 km od Chersonia. Nagranie wywiadu z Arestowyczem ukazało się na kanale Fejgina w serwisie YouTube.

„Sytuacja pod Chersoniem jest zmienna, lecz można mówić o kontrofensywie naszych sił. Ukraińskie wojska były już 15 km od miasta, lecz zostały odrzucone na odległość 18 km. Nie stało się jednak nic strasznego, to nie wpływa na ogólny obraz walk” - ocenił prezydencki doradca.

W ostatnich dniach sztab generalny ukraińskiej armii przekazywał doniesienia o sukcesach natarcia w obwodzie chersońskim. 9 czerwca poinformowano o odzyskaniu części terytoriów w tym regionie. Wcześniej, pod koniec maja i na początku czerwca, resort obrony i wywiad wojskowy (HUR) Ukrainy alarmowały, że rosyjska armia buduje pod Chersoniem fortyfikacje złożone z trzech linii umocnień. Leżące na południu Ukrainy obwodowe miasto Chersoń i niemal cały obwód chersoński znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca.

Sztab Generalny Ukrainy: Rosja straciła już 32,5 tys. żołnierzy

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły już około 32,5 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu poprzedniej doby - ogłosił we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też dwa czołgi, 11 pojazdów opancerzonych, trzy systemy artylerii, trzy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, śmigłowiec i trzy drony – zaznaczono w zestawieniu zamieszczonym na Facebooku.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 14 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1434 czołgi, 3503 pojazdy opancerzone, 213 samolotów, 179 helikopterów, 721 systemów artylerii, 229 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 97 systemów przeciwlotniczych, 2473 pojazdy i cysterny, 13 jednostek pływających i 588 dronów.

Ambasador Ukrainy już w Polsce

Ukraina ma nowego ambasadora w Polsce. To Wasyl Zwarycz, dyplomata z wieloletnim stażem, który właśnie przybył do Polski. W 1999 r. pracował w Sekretariacie Komitetu Rady Najwyższej ds. zagranicznych i stosunków z WNP. Później był zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej MSZ Ukrainy. Pracował w ambasadach w Turcji i USA oraz był radcą Ambasady Ukrainy w Polsce.

„Pozdrowienia z Polski! Przybyliśmy zdecydowani pracować 24/7 dla wzmocnienia przyjaźni ukraińsko-polskiej! Razem z Polską jesteśmy silniejsi i razem na pewno wygramy! Dziękuje za solidarność i wsparcie dla Ukrainy” – napisał na Facebooku nowy ambasador.

Witaj Polsko, drodzy Polacy! Przybyliśmy z pełną determinacją pracować 24/7 na rzecz wzmocnienia przyjaźni ukraińsko-polskiej! Razem z Polską jesteśmy silniejsi i razem na pewno zwyciężymy! Dziękuję za solidarność i wsparcie Ukrainy #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/IuRElH4WAn — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) June 12, 2022

Mianowany przez prezydenta Ukrainy jeszcze 8 lutego Zwarycz zastąpił ambasadora Andrija Deszczycę, który przebywał w Warszawie od października 2014 roku.

Putin odwołał krytyczną wobec wojny prokurator

Natalja Pokłońska, prawniczka i była deputowana do Dumy Państwowej Rosji, została odwołana przez Putina w trybie natychmiastowym. Pokłońska odgrywała jedną z kluczowych propagandowych ról podczas aneksji Krymu, po zajęciu którego pełniła tam funkcję prokuratora generalnego. Od marca wzywała do zakończenia wojny z Ukrainą. W jednym z wywiadów oświadczyła, że „Ukraina to nie Rosja”. W internetowej telewizji natomiast nazwała literę „Z”, symbol tej wojny, „symbolem tragedii i żalu”. „Rosyjscy żołnierze i Rosjanie też umierają, a rodzice otrzymują różne wieści. To katastrofa” – powiedziała.

Не задержалась: Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества: По словам экс-"генпрокурора" Крыма, указ об отставке был подписан из-за ее перехода на другую работу. На должности замглавы Россотрудничества Поклонская, несколько раз негативно отозвавшаяся о… https://t.co/pzHPEagRfR pic.twitter.com/njhYqSZ5Zh — focus.ua (@focusua) June 13, 2022

Siewierodonieck jak Mariupol

Sytuacja w Siewierodoniecku z humanitarnego punktu widzenia przypomina tę z obleganego Mariupola – powiedział doradca ministra obrony Ukrainy Jurij Sak w wywiadzie dla Deutsche Welle. Ukraińcy kontrolują kombinat Azot, na terenie którego chroni się około 500 cywilów (w tym 40 dzieci). Trwają walki uliczne. „W niektórych miejscach armia ukraińska przypuszcza kontrataki, które mogłyby być skuteczniejsze, gdyby Ukraina jak najszybciej otrzymała ciężkie uzbrojenie” – dodał Sak.