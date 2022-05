Pelosi w Polsce. Niemiecka minister: Już nigdy nie można uwierzyć Putinowi

Szefowa Izby Reprezentantów USA po wizycie w Kijowie przyjechała do Polski. Według źródeł ukraińskich rosyjskie wojska straciły już 23,5 tys. żołnierzy. Rosjanie zaatakowali lotnisko w Odessie, zniszczony pas startowy nie nadaje się do użytku.

W sobotę minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył Zachód o ingerowanie w sprawy polityczne Ukrainy. Jak dodał, Stany Zjednoczone i NATO wykorzystują trwający konflikt, by „powstrzymywać Rosję”. „Wyrażając publicznie poparcie dla reżimu w Kijowie, państwa NATO uniemożliwiają nam dokończenie operacji”, oświadczył. Mówił też o „płynącym nieprzerwanie strumieniu pomocy militarnej”, który wiedzie z Zachodu przez Polskę. Jak podkreślił, to tylko pretekst do zwalczania Rosji, a w gruncie rzeczy „los Ukrainy jako niezależnego podmiotu na arenie międzynarodowej jest im absolutnie obojętny”. Gdyby było inaczej – dodał – Zachód nie dozbrajałby władz w Kijowie. Szef rosyjskiej dyplomacji ponadto uważa, że wojska mają prawo atakować transporty z dostawami broni, skoro ma być przekazana „reżimowi” i zagraża „rosyjskojęzycznej ludności” na wschodzie Ukrainy.

Pytana, czy na Ukrainie wystarczy zawieszenie broni, czy też warunkiem pokoju jest całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy Baerbock odpowiada: „Zawieszenie broni może być tylko pierwszym krokiem. Dla nas jest jasne, że sankcje mogą zostać zniesione tylko wtedy, gdy Rosja wycofa swoje wojska. Pokój na warunkach dyktowanych przez Rosję nie przyniósłby ani Ukrainie, ani nam w Europie bezpieczeństwa, którego pragniemy. W najgorszym wypadku byłoby to zaproszenie do kolejnej wojny - jeszcze bliżej naszych granic.”

Minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock wzywa do wycofania rosyjskich żołnierzy z Ukrainy i nie ufa obietnicom Władimira Putina. „Nie ma możliwości powrotu do czasów sprzed 24 lutego. Nigdy więcej nie możemy polegać wyłącznie na obietnicach Putina” – stwierdziła w wywiadzie dla niedzielnego wydania tabloidu „Bild am Sonntag”. Jej zdaniem dzisiaj „chodzi o coś więcej niż brak wojny, chodzi o bezpieczeństwo życia w wolności. Jednak porządek pokojowy, jaki znaliśmy w Europie, został nieodwracalnie zburzony przez Putina.”

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 1 maja to według ukraińskich danych: około 23,5 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 1026 czołgów, 2471 bojowych pojazdów opancerzonych, 451 systemów artyleryjskich, 151 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 80 systemów obrony przeciwlotniczej, 192 samoloty, 155 śmigłowców, 1796 pojazdów kołowych, 8 jednostek pływających, 245 bezzałogowców, 84 pociski manewrujące.

Pelosi podkreśliła, że USA w dalszym ciągu angażują się wraz z Polską w pomoc Ukrainie. „Będziemy dziękować polskiemu rządowi za gościnność dla uchodźców oraz rozmawiać o tym, co jeszcze możemy zrobić” – powiedziała. Skomentowała też najnowszą propozycję prezydenta Joe Bidena, który zwrócił si e do Kongresu o zgodę na pakiet pomocy dla Ukrainy wart 33 mld dol.: „Chcemy, żeby jak najszybciej nastąpiło rozwiązanie konfliktu, stąd inicjatywa prezydenta Bidena, która została poddana pod dyskusję Kongresu.”

Angelina Jolie we Lwowie

Do Lwowa poleciała aktorka i aktywistka społeczna (była wysłanniczką ONZ ds. migracji) Angelina Jolie:

Angelina Jolie popped into Lviv today and spent some time at the railway station meeting displaced people. pic.twitter.com/734EKQrijG — Raf Sanchez (@rafsanchez) April 30, 2022

Wielki pakiet pomocy USA dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden poprosił Kongres USA o dodatkowe fundusze na pomoc dla napadniętej przez Rosję Ukrainy. Tym razem chodzi o ogromną sumę – 33 miliardów dolarów.

Ponad 20 mld dol. z pakietu ma być przeznaczona na dalszą pomoc wojskową dla broniącej się Ukrainy: dostawy broni, sprzętu oraz uzupełnienie zapasów sojuszników NATO, którzy oddają Kijowowi swoją broń na Ukrainę.

8,5 mld dol. przeznaczona będzie na pomoc ekonomiczną dla Ukrainy, której gospodarka jest w dużej części zrujnowana przez działania wojenne, a 3 mld dol. to środki na „pomoc humanitarną” dla Ukraińców, którzy stracili domy, oraz na zapasy żywności i lekarstw dla żyjących w wojennej rzeczywistości ludzi.

Wniosek o tak dużą pomoc Biały Dom skierował właśnie do Kongresu. Więcej o nowym pakiecie pisze na Polityka.pl Tomasz Zalewski w relacji z Waszyngtonu.

Ukraińcy się poddali, Rosjanie ich rozstrzelali

Ambasador USA do spraw światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Beth Van Schaack podała, że ma informacje o tym, że rosyjska jednostka, która operowała w okolicach Doniecka, rozstrzelała ukraińskich żołnierzy, którzy chcieli się poddać. „Zabili ich, zamiast wziąć do niewoli” – stwierdziła przypominając, że obowiązuje zakaz egzekucji na żołnierzach i cywilach, którzy z własnej woli nie podejmują walki lub nie są do niej zdolni.

Zapowiedziała pociągnięcie winnych do odpowiedzialności i zauważyła, że okrucieństwa rosyjskiej armii to nie są incydenty nieposłuszeństwa poszczególnych jednostek, ale wzorzec nadużyć, który obowiązuje w tej armii.

„Będziemy pomagać sądom krajowym na całym świecie w przypadku, gdyby przeprowadzały dochodzenia w sprawie rosyjskich zbrodni. Będziemy wspierać postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka” – dodała Van Schaack.

Ukraina to dopiero początek? Rosyjskie prowokacje w Naddniestrzu

W separatystycznej republice Naddniestrza na terytorium Mołdawii od poniedziałku do wtorkowego wieczora odnotowano szereg incydentów określanych jako prowokacje służb rosyjskich. W poniedziałek nieznani sprawcy ostrzelali z granatników sztab ministerstwa bezpieczeństwa w Tyraspolu, głównym mieście Naddniestrza, zniszczono także dwa rosyjskie przekaźniki radiowe w miejscowości Maiac oraz zaatakowano jednostkę wojskową we wsi Parkany pod Tyraspolem. Jak twierdzi doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, w ten sposób Moskwa dąży do zdestabilizowania sytuacji w Naddniestrzu i zasygnalizowania władzom w Mołdawii, że powinny spodziewać się „gości”. „Jeśli Ukraina nie wytrzyma i ulegnie Rosji, to jutro wróg stanie u bram Kiszyniowa” – ostrzegał na Twitterze Podolak.

„Prowokacje Rosji w Naddniestrzu przeprowadziła Federalna Służba Bezpieczeństwa, a ich celem jest otwarcie dodatkowego frontu w obwodzie odeskim. Taka sytuacja zmusi ukraińskie siły zbrojne do przemieszczenia sił w tym kierunku i ich osłabienia w obwodzie mikołajowskim” – komentuje sytuację centrum ds. walki z dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO). Jak donosi PAP, centrum wskazuje jeszcze kilka innych przyczyn poniedziałkowo-wtorkowych rosyjskich prowokacji w Naddniestrzu: (1) zaangażowanie republiki w konflikt według scenariusza białoruskiego, czyli poprzez „poparcie Rosji bez udziału w aktywnej fazie wojny”; (2) usprawiedliwienie własnych działań w Ukrainie: jeśli to armia ukraińska zostanie oskarżona o ataki w Naddniestrzu, Rosja zyska wygodne uzasadnienie dla wkroczenia do Ukrainy, a śmierć rosyjskich żołnierzy stworzy pretekst do „ratowania swoich”; (3) odciągnięcie uwagi od rosyjskich zbrodni wojennych i ludobójstwa narodu ukraińskiego w Mariupolu.

Władze Mołdawii wyraziły zaniepokojenie sytuacją. Według biura ds. reintegracji przy rządzie tego kraju celem incydentów „jest stworzenie pretekstu do zaostrzenia sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionie naddniestrzańskim, niekontrolowanym przez władze konstytucyjne”. O spokój do mieszkańców zaapelowała prezydent Mołdawii Maia Sandu. W regionie ogłoszono 15-dniowy alarm antyterrorystyczny, odwołano też paradę z okazji Dnia Zwycięstwa w II Wojnie Światowej zaplanowaną na 9 maja.

Naddniestrze to zdominowana przez ludność rosyjskojęzyczną separatystyczna republika na terytorium Mołdawii, jej niepodległości nie uznaje żadne państwo, nawet Rosja, która jednak kontroluje i wspiera politycznie i gospodarczo republikę. W Naddniestrzu stacjonuje blisko 1,5 tys. rosyjskich żołnierzy. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, siły te zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej.

Zajęcie Donbasu i południa Ukrainy to cele „drugiego etapu operacji” w Ukrainie. Takie informacje przekazał w piątek urzędnik Kremla gen. Rustam Minnekajew. Zajmując te rejony, Rosja utorowałaby sobie drogę do Naddniestrza. Wołodymyr Zełenski skomentował te plany: „Ukraina to dopiero początek”. W ocenie ukraińskiego prezydenta Rosja chce utworzyć korytarz na Krym i dalej, do Mołdawii.

Zełenski skomentował także pretekst do ataku, czyli rzekome „wyzwalanie” uciskanej ludności rosyjskojęzycznej: „Szczerze mówiąc, terytorium, na którym Rosja powinna wspierać ludność rosyjskojęzyczną, jest sama Rosja. Kraj bez wolności słowa, bez wolności wyboru. W którym nie ma prawa do sprzeciwu. W którym kwitnie ubóstwo, a ludzkie życie nie ma wartości. Do tego stopnia, że ci, którzy przyszli walczyć do nas, kradną to, co imituje normalne życie”.