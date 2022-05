Pierwszy wyrok za zbrodnie wojenne. Davos: bunt rosyjskiego dyplomaty

Zapadł pierwszy wyrok za zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Rosyjski dyplomata zrezygnował ze stanowiska w ONZ, mówiąc, że wstydzi się za swój kraj.

W rozmowie z agencją Reuters potwierdził, że powodem odejścia ze stanowiska jest wojna z Ukrainą. „Poszedłem do pracy jak w każdy poniedziałek rano, przesłałem rezygnację i wyszedłem. Zacząłem to sobie wyobrażać kilka lat temu, ale skala tej katastrofy skłoniła mnie do tego” – opisywał. Dodał też, że kilkakrotnie zgłaszał swoje obawy dotyczące inwazji na Ukrainę do wyższego personelu ambasady. Jak twierdzi, odpowiedziano mu, by „trzymał gębę na kłódkę, by uniknąć konsekwencji”.

Rosyjskie MSZ, w którym pracuje od 20 lat, skrytykował za rosnący poziom kłamstwa i braku profesjonalizmu. „Ci, którzy wymyślili tę wojnę, chcą tylko jednego – pozostać przy władzy na zawsze, mieszkać w pompatycznych, pozbawionych smaku pałacach, pływać na jachtach porównywalnych tonażem i kosztami do całej rosyjskiej marynarki wojennej, ciesząc się nieograniczoną władzą i całkowitą bezkarnością. Aby to osiągnąć, są gotowi poświęcić tyle żyć, ile potrzeba. Tysiące Rosjan i Ukraińców już za to zginęło” – pisze dalej w swoim oświadczeniu rosyjski dyplomata.

Do zebranych w Davos przez łącze wideo zwrócił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Daliśmy radę zatrzymać armię Rosji, drugą armię świata. Ale czy musielibyśmy to robić, gdyby posłuchano nas lata temu i zastosowano sankcje prewencyjne?. Jestem przekonany, że nie byłoby wtedy wojny” – mówił Zełenski. „Nie czekajcie, aż Rosja zastosuje broń chemiczną, biologiczną, nie daj boże jądrową. Od razu brońcie maksymalnie wolności i normalności. Twórzcie warunki dla wolności światowej” – dodał, apelując o kolejne sankcje nakładane na Rosję” – dodał apelując o nałożenie kolejnych sankcji na Rosję.

Jak wynika z komunikatu unijnej agendy, w końcu ubiegłego roku liczba przymusowo przesiedlonych osób w skali świata wynosiła 90 mln. Najwięcej uchodźców zarejestrowano w Etiopii, Burkina Faso, Birmie, Nigerii, Afganistanie i Demokratycznej Republice Konga. Trwająca od lutego rosyjska agresja na Ukrainę dopisała do tego smutnego rachunku kolejne 8 mln osób, które przed konfliktem uciekają w granicach kraju, i ponad 6 mln tych, które wyjechało do innych państw. Łączna liczba uchodźców to ponad 1 proc. globalnej populacji.

Uchwałę w tej sprawie rząd przyjął 13 maja, po tym jak Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem. W rozmowie z PAP minister Moskwa przypomniała, że operatorem gazociągu jamalskiego od 12 lat jest polska spółka, zaś w w 2022 r. przyjęto ustawę, zgodnie z którą operator ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci. Jak dodała, gazociąg funkcjonuje bez zakłóceń i Polska ma zdolność do przesyłania gazu do Niemiec.

A Kiev court sentenced the Russian soldier Shishimarin to life imprisonment. The first convicted Russian occupant. This will happen to everyone. #Ukraine #Russia #poland #BreakingNews #breaking #war #UkraineWar #ukraina pic.twitter.com/IewurDYKG1

Shishimarin jako dowódca czołgu dopuścił się zabójstwa w pierwszych dniach wojny w północno-wschodniej ukraińskiej wiosce Czupachiwka. „Zastrzeliłem, żeby mnie zostawili w spokoju” – tłumaczył przed sądem. W czwartek żołnierz poprosił o wybaczenie wdowę po 62-latku Katerynę Szelipową. „Byłem zdenerwowany tym, co się dzieje. Nie chciałem zabijać. Naprawdę i szczerze przepraszam. Nie chciałem, żeby to się stało, nie chciałem tam być, ale tak się stało. Chciałbym jeszcze raz przeprosić. Przyjmę wszelką karę” – mówił.

Prezydent Polski wygłosił orędzie w Radzie Najwyższej Ukrainy

„Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości…” – mówił w swoim orędziu w ukraińskim parlamencie Andrzej Duda. – „Nic o tobie bez ciebie”. Duda przemawiał w Radzie Najwyższej Ukrainy jako pierwsza od wybuchu wojny głowa obcego państwa.

Duda: The free world today has the face of Ukraine@AndrzejDuda pic.twitter.com/h2ZnzzYt41 — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) May 22, 2022

„Jestem dziś w stolicy wolnej i demokratycznej Ukrainy, która od prawie 90 dni stawia bohaterski opór barbarzyńskiej agresji. Byłem tu także kilka godzin przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji” – mówił w Werchownej Radzie Andrzej Duda. „Chciałem zapewnić, że Polska nigdy nie zostawi Ukrainy samej. Razem jesteśmy silniejsi, nie wolno nam tej szansy zmarnować. Drodzy ukraińscy przyjaciele, miliony ludzi, którzy musieli wyjechać, nie są w naszym kraju uchodźcami, tylko gośćmi. Są bezpieczni i będą mogli wrócić, jak tylko pokonacie rosyjskiego okupanta. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Wielkie zło wyzwoliło wielkie dobro. Będziemy dobrymi sąsiadami już na zawsze. To wielka dziejowa szansa, wielki przełom” – zapewniał Duda. „Nie wystraszyliśmy się rosyjskich gróźb, ale to wy jesteście bohaterami”.

„Jeśli Ukraina zostanie poświęcona z powodów ekonomicznych czy ambicji politycznych, choćby centymetr jej terytorium, będzie to ogromny cios nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale dla całego świata zachodniego” – mówił prezydent. Polska jest zwolennikiem sankcji wobec Rosji i popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej – przekonywał. „Nie spocznę”, dopóki to się nie stanie – mówił Duda.

Polski prezydent mówił także o zbliżeniu Polski i Ukrainy: „W moim głębokim przekonaniu, czas podpisać nowe dobrosąsiedzkie porozumienie, które uwzględni to, co zbudowaliśmy w naszych relacjach przynajmniej w ostatnich miesiącach”, podała agencja Ukrinform. „Granica polsko-ukraińska powinna łączyć, a nie dzielić” – mówił Duda o drogowych, kolejowych i infrastrukturalnych połączeniach między oboma krajami. I zapowiedział stworzenie szybkiego połączenia kolejowego między Kijowem a Warszawą.

Jak poinformował ukraiński deputowany Roman Hryszczuk, w trakcie wystąpień prezydentów Polski i Ukrainy w ukraińskiej Radzie Najwyższej, wojsko rosyjskie wystrzeliło pociski w stronę Kijowa. „Deputowani przeszli do schronu” – zatweetował Hryszczuk.

During Zelensky's and Duda's speeches at the Verkhovna Rada, russian missiles were fired at Kyiv.



The deputies are now in shelter.

Air alert. — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) May 22, 2022

Prezydent Polski spotkał się również z Wołodymyrem Zełenskim. Odbyły się także rozmowy między delegacjami obu krajów, prezydentowi Polski towarzyszyli m.in. szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch oraz szef BBN Paweł Soloch.

Duda był już w Kijowie w czasie wojny – razem z prezydentami Estoni, Łotwy i Litwy: Alarem Karisem, Egilsem Levitsem i Gitanasem Nausedą. W połowie kwietnia wszyscy odwiedzili wtedy Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie doszło do masowych morderstw ludności cywilnej dokonanych przez rosyjskich żołnierzy.

Specjalny status dla Polaków w Ukrainie

Jeszcze w czasie niedzielnych wystąpień w Radzie Najwyższej Zełenski dziękował Sejmowi RP za uchwaloną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, a następnie zapowiedział przedstawienie ukraińskiemu parlamentowi analogicznego projektu i „nadanie Polakom specjalnego statusu na Ukrainie”. „Nie daj Boże, aby obywatele polscy kiedykolwiek potrzebowali tych wszystkich przywilejów w takich warunkach, w warunkach wojny” – zastrzegł prezydent Ukrainy, podkreślił jednak, że ma nadzieję, że Rada Najwyższa jego kraju poprze ustawę szybko i zdecydowaną większością głosów.

„Wdzięczny jestem prezydentowi Polski, parlamentowi i narodowi polskiemu, ale przede wszystkim chcę podkreślić, że jest to ważny krok historyczny dla połączenia, zjednoczenia naszych ludzi” – mówił Zełenski o polskiej ustawie. Przyznanie obywatelom Ukrainy niemal takich samych praw, jakimi cieszą się Polacy, nazwał „bezprecedensową decyzją”. „Legalny pobyt, zatrudnienie, szkolenia, opieka medyczna i ubezpieczenie społeczne. To wielki krok i gest wielkiej duszy, do którego zdolny jest tylko wielki przyjaciel Ukrainy” – podkreślił Wołodymyr Zełenski. Nie pozostanie nieodwzajemniony, dodał.

Zapytany o szczegóły projektu na wspólnej z Andrzejem Dudą konferencji prasowej prezydent Ukrainy uściślił: „wszystkie te prawa, które obecnie Ukraińcy otrzymali w Polsce (...) będą przysługiwać polskim obywatelom na terytorium Ukrainy”.

Zapis konferencji prasowej Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego:

Stan wojenny w Ukrainie przedłużony

Parlament Ukrainy o 90 dni przedłużył w niedzielę stan wojenny – będzie on obowiązywać co najmniej do 23 sierpnia. Prezydent Wołodymyr Zełenski dekrety o przedłużeniu stanu wojennego w Ukrainie i powszechnej mobilizacji podpisał w środę. Za ich zatwierdzeniem głosowała w niedzielę zdecydowana większość ukraińskich parlamentarzystów.

YouTube usunął 70 tys. nagrań z rosyjską propagandą

Według danych serwisu YouTube kanały informacyjne relacjonujące przebieg działań wojennych miały dotąd ponad 40 mln odtworzeń w samej Ukrainie. Jak powiedział brytyjskiemu dziennikowi „The Guardian” Neil Mohan, dyrektor ds. produktu w YouTube, serwis usunął właśnie 9 tys. kanałów z ponad 70 tys. filmów, z których większość powielała kłamstwa na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Choć YouTube zrezygnował z reklam w Rosji i z jednej strony blokuje kanały rosyjskich ministerstw obrony i spraw zagranicznych oraz treści publikowane przez propagandystów Kremla, prorosyjskie kanały anglojęzyczne oraz Sputnika i RT, a z drugiej strony zamieszcza nagrania opozycjonistów takich jak Aleksiej Nawalny, nie został dotąd w Rosji zamknięty. Inaczej niż Facebook i Instagram – społecznościówki koncernu Meta Marka Zuckerberga, do których dostęp w Rosji został zablokowany. YouTube ma w tym kraju ogromną bazę użytkowników – z serwisu korzysta ich blisko 90 mln, to największa platforma tego typu na rosyjskim rynku.

Rosja odcina gaz Finlandii

Od godz. 7 w sobotę Rosja wstrzymała przesyłanie gazu do Finlandii. Gazprom zapowiedział to już kilka dni wcześniej.

Finlandia, tak jak wiele innych państw, nie zgodziła się na płacenie Rosji za gaz – wbrew podpisanym kontaktom – w rublach. Specjalny dekret o obowiązku płatności w rosyjskiej walucie podpisał Władimir Putin, ale jest to niezgodne z pakietem sankcji, jaki na Moskwę nałożyła Unia Eurpejska. Fiński operator Gasgrid zapewnia, że fiński rynek nie odczuje braku gazu z Rosji, bo system jest równoważony innymi dostawami. Zresztą warto też pamiętać, że fińska gospodarka nie jest oparta na gazie w takim stopniu, jak wiele innych w Europie i na świecie.

„Starannie przygotowaliśmy się na tę sytuację i jeśli nie wystąpią inne zakłócenia, możemy zaopatrywać wszystkich naszych klientów” – udpokajał jeszcze w piątek Mika Wiljanen, dyrektor generalny fińskiej spółki gazowej Gasum.

Oczywiście powodem odcięcia gazu nie jest tylko odmowa płatności w rublach. Rosja ostro krytykuje niedawną decyzję Helsinek o złożeniu wniosku akcesyjnego do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zarówno Finlandia, jak i Szwecja zdecydowały się na taki krok zaraz po bezprawnej agresji putinowskiej Rosji na niepodległą Ukrainę. Teraz trwają konsultacje z członkami NATO w sprawie przyjęcia dwóch nowych krajów. Turcja straszy wetem.