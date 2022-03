Po pierwszej turze negocjacji w Turcji: Rosja zobowiązała się zmniejszyć działania wojskowe

Dwóch ukraińskich negocjatorów i Roman Abramowicz po spotkaniu na początku marca mieli objawy otrucia wskazujące na użycie broni chemicznej. Skończyła się pierwsza tura negocjacji w Stambule. Joe Biden nie wycofuje się ze swoich słów o Putinie.

Po blisko trzech godzinach rozmów skończyła się pierwsza tura stambulskich negocjacji między Ukrainą a Rosją. Ukraińscy negocjatorzy przekazali, że Kijów chciałby ośmiu krajów, w tym Polski, Izraela, Kanady i Turcji, jako gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją. Ukraina wyszła też z propozycją podpisania nowej umowy o gwarancji bezpieczeństwa międzynarodowego, która będzie zawierała artykuł podobny do art. 5 Karty NATO.

Z kolei Rosja zobowiązała się do znacznego zmniejszenia działań wojskowych w Kijowie oraz w mieście Czernihów na północy Ukrainy. Jeżeli chodzi o kwestię Krymu, to ma być ona podniesiona w odrębnej części negocjacji.

Russia says it will "drastically reduce" assault on Ukraine's capital Kyiv, where its advance is stalled https://t.co/OQQ128oy8i — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 29, 2022

Według szefa tureckiego MSZ Mevluta Cavusoglu wtorkowe rozmowy przyniosły najbardziej znaczący postęp w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich. Tymczasem, jak donosi francuska AFP, powołując się na członka ukraińskiej delegacji, otworzyły też możliwość spotkania prezydenta Zełenskiego z Putinem.

Rozmowy mają być kontynuowane dziś wieczorem.

Media cytują Siergieja Szojgu

Donbas jest aktualnie głównym celem Moskwy w Ukrainie - przynajmniej tak twierdzi Siergiej Szojgu, rosyjski minister obrony. ''Główne zadania pierwszego etapu operacji zostały zakończone” - tłumaczył, cytowany przez agencję Interfax Szojgu. „Potencjał bojowy Sił Zbrojnych Ukrainy został znacznie zmniejszony, co pozwala skupić naszą uwagę i wysiłek na osiągnięciu głównego celu - wyzwolenia Donbasu''.

Nie ma jednak pewności, czy są to autentyczne słowa rosyjskiego ministra obrony. Siergiej Szojgu „zniknął” dla mediów 11 marca. Wtedy po raz ostatni pokazał się publicznie. Według władz Ukrainy Szojgu miał zawał serca i przebywa w szpitalu. Ale rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że minister unika mediów, bo nie ma czasu ze względu na ''specjalną operację wojskową'', jak Rosja nazywa swój atak na Ukrainę.

Czytaj też: Odsunie Putina? Siergiej Szojgu, kandydat na Brutusa

Atak na ratusz w Mikołajowie. Są ofiary śmiertelne

Rosjanie ostrzelali Mikołajów na południu Ukrainy. Pociski trafiły w główną siedzibę lokalnych władz. Zdaniem szefa Obwodowej Administracji Państwowej Witalija Kima pod gruzami budynku nadal znajdują się ranni. Do godz. 13 ratownikom udało się wydobyć 22 osoby. Siedem osób nie żyje.

Witalij Kim uważa, że atak na siedzibę administracji to znak, że Rosjanie nie chcą przejąć miasta, tylko je zniszczyć. W ukraińskich mediach pojawiły się też informacje, że z Krymu do Mikołajowa wyleciały rosyjskie samoloty. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy, ludzie zeszli do schronów.

#BREAKING At least two dead after Russian strike on Mykolaiv govt building: AFP pic.twitter.com/eIX1UPUTn0 — AFP News Agency (@AFP) March 29, 2022

„W Mikołajowie nie było ambicji wojskowych, ludzie w Mikołajowie nie stanowili zagrożenia dla Rosji. I mimo tego jak wszyscy Ukraińcy, stali się celem dla wojsk rosyjskich” - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy.

Do ataku na siedzibę mikołajowskich władz doszło nad ranem, w czasie negocjacji pokojowych w Stambule, których celem powinno być zakończenie wojny (o negocjacjach piszemy niżej).

W nocy wojska rosyjskie atakowały też rejony Buczy, Hostomla i Irpienia, który jak podały w poniedziałek ukraińskie władze, został wyzwolony. Północna część Czernihowa została kilkakrotnie ostrzelana w ciągu ostatniej doby. W większości dzielnic miasta nie ma prądu, gazu, wody i ogrzewania.

Rozmowy pokojowe w Stambule. Ukraina dąży do trwałych porozumień

We wtorek rano w Stambule rozpoczęła się kolejna runda negocjacji między Rosją a Ukrainą. „Minimalny program w negocjacjach w Turcji to rozwiązanie problemów humanitarnych, maksymalny to zawieszenie broni, osiągnięcie trwałych porozumień w sprawie zakończenia wojny” – powiedział Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, w wywiadzie dla Radia Swoboda. Minister dodawał, że nie będą poruszane kwestie referendów.

„Nasze priorytety w negocjacjach są znane: suwerenność, integralność terytorialna Ukrainy są niekwestionowalne” – mówił w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski. „Oczywiście naszym celem jest pokój i jak najszybszy powrót do normalnego życia w naszym kraju” – dodał.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Prezydent Wołodymyr Zełenski w nocnym oświadczeniu mówił, że sytuacja w Ukrainie pozostaje napięta. Wprawdzie rosyjscy najeźdźcy zostali wyparci z miasta Irpień koło Kijowa, ale walki toczą się zarówno tam, jak i w innych częściach kraju. Przyznał, że armia rosyjska utrzymuje kontrolę nad północną częścią obwodu kijowskiego, a sytuacja w Czernihowie, Sumach, Charkowie, Donbasie i na południu Ukrainy pozostaje bardzo trudna. Prezydent wezwał ponownie Zachód do wprowadzenia ostrzejszych sankcji wobec Rosji. „Brak mi słów” – powiedział Zełenski odnosząc się do dyskutowanego obecnie embarga na dostawy ropy naftowej z Rosji i tego, że do zaostrzenia sankcji doszłoby tylko wtedy, gdyby Rosja użyła broni chemicznej. „Pomyślcie, jak daleko to zaszło. Czekamy na broń chemiczną” – mówił Zełenski. Prezydent pytał także, czy wszystko, co Rosja uczyniła do tej pory, nie zasługuje na takie embargo. Zapowiedział, że w tym tygodniu powstanie grupa ukraińskich i międzynarodowych ekspertów, którzy stale będą analizować skuteczność zastosowanych wobec Rosji sankcji. „Chodzi o to, by sankcje były zastosowane tak, by nie można było ich obejść. To ważne dla całego demokratycznego świata” – mówił Zełenski.

Irpień został wyzwolony przez Ukraińców – stwierdził Ołeksandr Markuszyn, burmistrz miasta. Walki o Irpień toczyły się od początku wojny. Miasto jest obecnie sprzątane, ale spodziewane są kolejne rosyjskie ataki. Mieszkańcy wciąż są proszeni o niewracanie do miasta, gdyż, jak twierdzi burmistrz Markuszyn, nadal nie jest bezpiecznie.

Abramowicz i ukraińscy negocjatorzy z objawami otrucia

Dziennik „Wall Street Journal” i portal śledczy Bellingcat podały w poniedziałek, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz i dwóch ukraińskich uczestników negocjacji z Rosją, w tym poseł Rustem Umerow, mieli objawy otrucia. Według Bellingcat objawy wskazują na użycie broni chemicznej. Po spotkaniach, które miały miejsce 3-4 marca w Kijowie ich uczestnicy mieli zaczerwienienie oczu, bolesne łzawienie i łuszczenie skóry na rękach oraz twarzy. Według WSJ Abramowicz na kilka godzin stracił wzrok, był leczony w Turcji, podobnie jak Umerow. Wszyscy trzej wrócili do zdrowia.

Uczestnicy spotkania jedli jedynie czekoladę i pili wodę na kilka godzin przed wystąpieniem objawów. Według Bellingcat eksperci stwierdzili, że dawka i rodzaj użytej toksyny były prawdopodobnie niewystarczające, aby spowodować szkody zagrażające życiu i najprawdopodobniej miały na celu przestraszenie ofiar, a nie spowodowanie trwałych szkód dla ich zdrowia. Wszyscy trzej uczestnicy spotkania jedli jedynie czekoladę i pili wodę na kilka godzin przed wystąpieniem objawów.

WSJ powołując się na źródło powiązane ze sprawą oskarżyło o podejrzany atak Moskwę, która zamierzała sabotować rozmowy zmierzające do zakończenia wojny. Według osoby związanej z Abramowiczem nie jest jasne, kto stał za atakiem na grupę. Wołodymyr Zełenski, który również spotkał się z Abramowiczem nie wykazywał symptomów otrucia.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w ukraińskim portalu NV.UA zapewnił w poniedziałek, że wszyscy uczestnicy negocjacji ukraińsko-rosyjskich pracują tak, jak zwykle. W ten sposób Podolak odniósł się do doniesień mediów, że negocjatorzy mieli objawy otrucia wskazujące na broń chemiczną.

Mimo tego, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro kułeba zalecił wszystkim, którzy będą brać udział we wtorkowych rozmowach z Rosją, żeby niczego nie jedli, nie pili i w miarę możliwości unikali dotykania powierzchni.

PAP, powołując się na anglojęzyczny ukraiński portal „Kyiv Post”, poinformował o kolejnej próbie zamachu na prezydenta Ukrainy. 25-osobowa grupa wojskowa dowodzona przez rosyjskie służby specjalne miała zostać schwytana niedaleko słowacko-węgierskiej granicy. Doradca Zełenskiego powiedział na początku marca, że przeprowadzono już kilkanaście prób zamachów na prezydenta Ukrainy.

Czytaj także: Dzieje rosyjskich zabójstw politycznych

Mariupol na skraju katastrofy humanitarnej

Doradca prezydenta Zełenskiego stwierdził w poniedziałek w radiu BBC4, że Ukraina nie chce oddać Rosji żadnego ze swych terytorium. Stwierdzenie to padło na dzień przed planowanymi rozmowami między Ukrainą a Rosją, które odbędą się we wtorek w Stambule.

Rosjanie ostrzelali w poniedziałek wieś Stiepanowka pod Charkowem. 6 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Jedna z nich trafiła do szpitala, pięć innych ma mniej groźne rany odłamkowe. Jeden z pocisków trafił w okno Ośrodka Rehabilitacji Społecznej i Psychologicznej Dzieci. Ponadto ostrzał zniszczył 20 innych domów we wsi. To wybite okna, zniszczone mury i ogrodzenia. Ostrzał uszkodził też gazociąg.

Mariupol jest na skraju katastrofy humanitarnej i musi zostać całkowicie ewakuowany, twierdzi mer miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez BBC. W Mariupolu uwięzionych jest około 160 tys. mieszkańców, którzy nie mają prądu. Na ewakuację przygotowano 26 autobusów, ale siły rosyjskie nie zgadzają się na ich bezpieczny wyjazd z miasta. Według informacji „Ukraińskiej Prawdy” w Mariupolu zginęło już 5 tys. osób, w tym 210 dzieci.

PiS chce odwołać Grodzkiego

Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chce odwołać Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu. Miałby go zastąpić Marek Pęk. PiS twierdzi, że wypowiedź Grodzkiego na temat wojny w Ukrainie „wyczerpuje znamiona zdrady stanu”. Chodzi o te słowa: „sankcje muszą być stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom – finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi".