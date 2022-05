Ponad 200 zatrzymań w Rosji 1 maja. Zaporoże odpiera ataki Rosjan

Przy Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy do niedawna działał rosyjski szpieg – poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Według Arestowycza, oprócz agenta w Sztabie Generalnym, ujawniono siatkę szpiegowską, która nie miała związku z dowództwem wojskowym.

„Jeden z rosyjskich szpiegów to pracownik sztabu generalnego, inni mieli za zadanie zestrzelić samolot pasażerski nad Rosją lub Białorusią. Potem Rosja zrzuciłaby winę na stronę ukraińską” - cytuje Arestowycza ukraińska agencja Ukrinform.

Według doradcy ukraińskiego prezydenta fałszywy atak miał być przeprowadzony przy użyciu ukraińskiej broni - przenośnych przeciwlotniczych systemów rakietowych.

Prawdopodobnie ponad jedna czwarta jednostek zaangażowanych przez Rosję do inwazji na Ukrainę stała się niezdolna do dalszej walki, a odbudowa niektórych z nich zajmie lata – podało w poniedziałek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

„Na początku konfliktu Rosja zaangażowała ponad 120 batalionowych grup taktycznych, co stanowiło około 65 proc. jej wszystkich lądowych sił bojowych. Prawdopodobnie ponad jedna czwarta tych jednostek stała się obecnie nieefektywna bojowo. Niektóre z najbardziej elitarnych jednostek rosyjskich, w tym siły powietrznodesantowe poniosły największe straty. Odbudowa tych sił zajmie Rosji prawdopodobnie lata” – napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Według brytyjskiego dziennika „The Times” rosyjskie władze opracowały plan inwazji, zgodnie z którym Mołdawia zostanie wkrótce zaatakowana według tzw. donbaskiego scenariusza. Według cytowanych przez dziennik ukraińskich źródeł wywiadowczych w bliskiej perspektywie może dojść do ataku na to byłe państwo radzieckie, w którego armii służy zaledwie 3250 żołnierzy.

Już teraz obserwuje się pewną aktywność na lotnisku w Tyraspolu, stolicy nieuznawanej republiki Naddniestrza. Rosjanie mogą próbować przerzucać swoje wojska na pokłady samolotów i śmigłowców Ił76 startujących z okupowanego Krymu. W tym samym czasie w stolicy Mołdawii Kiszyniowie mają być organizowane protesty i zamieszki.

Według doniesień Rosja może podjąć próbę inwazji na Mołdawię około 9 maja, kiedy to w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. W tym dniu prezydent Władimir Putin może ogłosić uznanie niepodległości Naddniestrza.

„Uważamy, że Kreml podjął już decyzję o ataku” - mówi anonimowe źródło cytowane przez „The Times”. Według rozmówcy gazety nowy front będzie egzystencjalnym zagrożeniem dla Ukrainy, ponieważ wtedy rosyjska armia mogłaby zaatakować Ukrainę od zachodu, w tym czarnomorski port w Odessie.

Rząd Niemiec popiera europejskie plany wprowadzenia zakazu importu rosyjskiej ropy. Podczas wstępnych rozmów na temat szóstego pakietu sankcji Berlin opowiedział się za wprowadzeniem embarga – dowiedziała się niemiecka agencja dpa od unijnych dyplomatów. Embargo na rosyjską ropę nadal hamują Węgry, Austria, Słowacja, a także Hiszpania, Włochy i Grecja – informuje dpa.

Przyczyną zwrotu Niemiec jest zapewne postęp w zmniejszaniu zależności energetycznej od Rosji. Poczyniono postępy, zwłaszcza w odniesieniu do ropy naftowej i węgla – pisze dpa, powołując się na raport ministerstwa gospodarki i klimatu. Według raportu, zależność od rosyjskiej ropy spadła z około 35 proc. w zeszłym roku do 12 proc. obecnie, a od rosyjskiego gazu – z 55 proc. do około 35 proc. Od początku roku zależność od węgla została zmniejszona z 50 proc. do około 8 proc.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział szefowi unijnej dyplomacji Josepowi Borrelowi, że następny pakiet sankcji wobec Rosji musi zawierać embargo na ropę. Rozmowę z wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych zrelacjonował w niedzielę na Twitterze.

Szef MSZ Ukrainy napisał: „Podkreśliłem także, że nie ma alternatywy dla przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE”. Zaznaczył, że tematem rozmowy była też kwestia dalszej bezpiecznej ewakuacji z oblężonego Mariupola.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że rozpoczęła się ewakuacja cywilów z zakładów Azowstal w Mariupolu; pierwsza grupa złożona z około 100 osób kieruje się na obszary pod kontrolą Ukrainy.

Grupa ta oczekiwana jest w poniedziałek w Zaporożu – dodał prezydent Ukrainy. „Dziękujemy naszej ekipie! Pracuje ona obecnie, razem z przedstawicielami ONZ, nad ewakuacją pozostałych cywilów z terytorium zakładów” - napisał Zełenski na Twitterze.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) potwierdził ewakuację ludności z oblężonego Mariupola - podała w niedzielę telewizja CNN.

W rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, sąsiadującym z Ukrainą trwa pożar na terenie obiektu podlegającego ministerstwu obrony Rosji - poinformował w niedzielę szef obwodu Wiaczesław Gładkow. „Trwa ustalanie danych o ofiarach i zniszczeniach” - napisał Gładkow na komunikatorze Telegram.

Niezależny rosyjski portal Mediazona przekazał, że w mediach społecznościowych pojawiły się relacje o słupach dymu i eksplozjach. Według tych doniesień policja nie wpuszcza aut na most przez rzekę Doniec.

Rosyjski dziennikarz Rusłan Lewijew, założyciel grupy dziennikarskiej Conflict Intelligence Team (CIT) poinformował, że na lotnisku w Biełgorodzie stacjonowały w niedzielę samoloty ministerstwa obrony i gwardii narodowej Rosji.

Grupa CIT podała na Twitterze, że obecność samolotów jest związana z podróżą gen. Walerija Gierasimowa, szefa rosyjskiego sztabu generalnego, który wkrótce po przylocie odleciał znów do Moskwy.

Our sources tell us they were greeted by an unidentified Russian colonel general.



Reportedly one of the helicopters brought Russia's Chief of General Staff Valery Gerasimov, who quickly left on a plane to Moscow shortly after.