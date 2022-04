Prezydenci jadą do Kijowa, Rosja szykuje się do ofensywy

Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii są już na Ukrainie, mają się dziś spotkać z Wołodymirem Zełenskim. Rosja gromadzi wojska przy granicy ze wschodnią Ukrainą.

Prezydencki doradca ds. zagranicznych Jakub Kumoch poinformował, że prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci Litwy Gitanas Nauseda, Łotwy Egils Levits i Estonii Alar Karis, przebywają na Ukrainie. Głowy państw jadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Naszym celem jest wsparcie prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie” – powiedział PAP Kumoch, który wraz z szefem BBN Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem towarzyszy prezydentowi. Prezydent RP @AndrzejDuda jest wraz z prezydentami @GitanasNauseda @valstsgriba @AlarKaris na Ukrainie i jedzie właśnie do Kijowa. Nasze kraje okazują w ten sposób wsparcie bratniej Ukrainie i jej prezydentowi @ZelenskyyUa



fot. @jakub_szymczuk pic.twitter.com/r5FzdsWE4j — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) April 13, 2022 „Państwa bałtyckie są naszymi kluczowymi partnerami w sprawach bezpieczeństwa w regionie. Wspólnie postanowiliśmy, że pojedziemy do Kijowa razem. Polska jest organizatorem wizyty i wraz z Ukrainą zapewnia jej logistykę i bezpieczeństwo” – dodał Kumoch. Wizyta prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie będzie pierwszą wizytą głów państw w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej agresji. Rosjanie szykują się do ofensywy Rosja wciąż bombarduje z powietrza Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy i rozpoczyna ofensywę w pobliżu kombinatu metalurgicznego Azowstal i portu morskiego – napisano w środę rano w sprawozdaniu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. W najnowszym komunikacie Sztabu Generalnego ukraińskiej armii napisano również, że siły rosyjskie w dalszym ciągu atakują infrastrukturę cywilną w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy oraz w obwodzie zaporoskim na południu kraju. W ciągu ostatnich 24 godzin obrońcy Ukrainy odparli sześć rosyjskich ataków, zniszczyli dwa pojazdy i trzy systemy artyleryjskie nieprzyjaciela w obwodach ługańskim i donieckim na wschodzie kraju; siły powietrzne zestrzeliły natomiast rosyjski samolot szturmowy Su-25 – dodano w komunikacie. W obwodzie chersońskim wojska ukraińskie wyzwoliły ponad 15 miejscowości – poinformował szef wojskowej administracji Krzywego Roku Ołeksandr Wilkul cytowany przez agencję Ukrinform. Tymczasem Rosja szykuje się od ofensywy we wschodniej Ukrainie. Według BBC gromadzi żołnierzy i sprzęt wojskowy w obwodach biełgorodzkim i woroneskim oraz w pobliżu miasta Matwiejew Kurhan w obwodzie rostowskim. CNN informowała we wtorek, że zlokalizowała koło tej miejscowości dużą kolumnę rosyjskiego wojska, zmierzającą w stronę Donbasu. Na terytorium Ukrainy Rosja nasila działania wokół miasta Izium w obwodzie charkowskim i przygotowuje się do ataku na położony dalej na południowy wschód od niego Słowiańsk – ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zsyłki Ukraińców w głąb Rosji Prawie 100 tys. ukraińskich uchodźców ma w ramach przymusowych przesiedleń zostać wysłanych w odległe zakątki Rosji, w tym na Syberię i za koło podbiegunowe – wynika z dekretu Władimira Putina, o którym napisał we wtorek brytyjski „The Independent”. Jak podaje gazeta, w marcu Kreml wydał nadzwyczajny dekret nakazujący przesiedlenie 95 739 obywateli Ukrainy, w tym z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oraz samej Federacji Rosyjskiej na tereny z dala od tych objętych wojną. W dekrecie napisano, że „biorąc pod uwagę obecną sytuację” na Ukrainie, Kreml „zatwierdza dystrybucję” obywateli do „podmiotów składowych Federacji Rosyjskiej” i zwraca się do ich władz o „zapewnienie przyjęcia” 95 739 osób. W dokumencie znalazło się postanowienie o wysłaniu m.in. 11 398 osób na Syberię, 7218 na Daleki Wschód i 7023 na Kaukaz Północny, w tym do silnie zmilitaryzowanych Czeczenii, Inguszetii i Dagestanu. Prorosyjski Wiktor Medwedczuk zatrzymany Zatrzymano prorosyjskiego ukraińskiego polityka Wiktora Medwedczuka – poinformował we wtorek prezydent Wołodymyr Zelenski. „Przeprowadzono operację specjalną dzięki Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Zuchy! Szczegóły później. Chwała Ukrainie!” - napisał Zełenski na Facebooku. Na zdjęciu opublikowanym przez prezydenta Medwedczuk ma na sobie mundur ukraiński. Ręce ma skute kajdankami. Medwedczuk, jeden z liderów zabronionej prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma-Za Życie, uważany jest za lobbystę interesów Rosji. Putin jest ojcem chrzestnym jego córki. Od maja 2021 r. polityk przebywał w areszcie domowym, do którego trafił w związku z podejrzeniem o zdradę stanu i próbę kradzieży surowców na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Później prokuratura poinformowała o wysunięciu wobec niego nowego podejrzenia o zdradę stanu i o sprzyjanie działalności organizacji terrorystycznej. Chodzi o związek z nielegalnymi dostawami węgla z separatystycznych republik w Donbasie na przełomie lat 2014 i 2015. 27 lutego, już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pojawiły się informacje o tym, że polityk uciekł z aresztu domowego. Na Ukrainie powstała specjalna grupa śledczych poszukująca Medwedczuka. W marcu sąd pozwolił na areszt polityka. „By przeżyć, Wiktor Medwedczuk musi się ukryć w ukraińskim więzieniu” – uważa Mychajło Podolak, doradca Zełenskiego. „Z zagwarantowaną wieloletnią karą więzienia" - napisał na Twitterze. Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022 Według niego „w Rosji na pewno go zlikwidują, jako osobę, która regularnie kłamała w sprawie nastrojów na Ukrainie, kradła pieniądze i w sumie stała się jednym z inicjatorów wojny”. Prezydent Niemiec w Polsce We wtorek z wizytą w Polsce przebywa niemiecka para prezydencka: prezydent Frank-Walter Steinmeier oraz pierwsza dama Elke Buedenbender. Polska jest pierwszym państwem, do którego prezydent Niemiec przybył z wizytą po swojej reelekcji. Głównym tematem rozmów z Andrzejem Dudą była rosyjska agresja na Ukrainę i współpraca obu krajów, by doprowadzić do zakończenia konfliktu. W Belwederze Prezydent @AndrzejDuda z Małżonką przyjęli Parę Prezydencką Niemiec.



Więcej informacji: https://t.co/vmz0eajhIE pic.twitter.com/EivCzJXvpQ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 12, 2022 Na konferencji prasowej po rozmowach prezydent Duda zwracał uwagę na konieczność ustanowienia kolejnych sankcji, które zniechęcą reżim Putina do dalszej agresji. „Powiedziałem panu prezydentowi jakie działania prowadzimy w Polsce, że rezygnujemy całkowicie z rosyjskiego węgla, że mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zakończy się kupowanie przez Polskę rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy naftowej” – mówił. Steinmeier zapewnił, że Niemcy będą solidarnie uczestniczyć w przyjmowaniu uchodźców. „Obiecuję, że nie zostawimy Polski i innych sąsiadów Ukrainy w tej kwestii samych” – oświadczył. Dodał, że rosyjskie zbrodnie wojenne muszą zostać rozliczone. Prezydent Niemiec podkreślił też, że kluczowe znaczenie ma zachowanie jedności i determinacji NATO oraz UE. „Nie udało się prezydentowi Putinowi nas podzielić. Wprost przeciwnie” – stwierdził. Według informacji niemieckiego tabloidu „Bild” Steinmeier chciał pojechać do Kijowa w ślad za innymi delegacjami krajów Unii Europejskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski miał jednak nie wyrazić zgody na przyjazd Niemca do stolicy Ukrainy. Mer Mariupola: 21 tys. ofiar cywilnych Według najnowszych szacunków, od początku inwazji Rosji na Ukrainę w oblężonym przez Rosjan Mariupolu zginęło 21 tys. cywilów – powiedział we wtorek mer tego miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez agencję Reuters. Bojczenko dodał, że w Mariupolu pozostaje ok. 120 tys. osób. Leżący między okupowanym przez Rosjan Krymem a zajmowaną przez zależnych od Moskwy rebeliantów częścią Donbasu Mariupol od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego był celem ciężkich ostrzałów i nalotów, które zamieniły miasto w ruinę.

Dotychczas znaleziono 403 ciała ofiar rosyjskiej agresji w podkijowskiej Buczy - poinformował we wtorek mer tego miasta Anatolij Fedoruk. Nie wykluczył, że bilans zabitych wzrośnie. Fedoruk przekazał podczas briefingu, że we wtorek rozpoczęto prace związane z drugim masowym grobem w mieście. Zaznaczył, że jest zbyt wcześnie na to, by mieszkańcy wracali do domów. W związku z częściową okupacją rosyjską miast Popasna i Rubiżne w obwodzie ługańskim zabici i zmarli są chowani na podwórkach osiedli mieszkaniowych - poinformował we wtorek szef władz tego obwodu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. „Kostnice są przepełnione ciałami zmarłych i zabitych cywilów” - napisał Hajdaj w komunikatorze Telegram. Prądu nie ma w ogóle albo jest z przerwami.

Według oficjalnych informacji biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) odnotowano do tej pory 4450 ofiar cywilnych wojny: 1892 zabitych i 2558 rannych. Większość odnotowanych ofiar była spowodowana użyciem broni wybuchowej o szerokim obszarze rażenia, w tym ostrzałem ciężkiej artylerii i systemów rakietowych, a także nalotami powietrznymi. OHCHR uważa, że faktyczny bilans ofiar cywilnych jest znacznie wyższy, ale z niektórych miejsc, w których toczą się intensywne działania wojenne, dane spływają bardzo powoli. OHCHR odnotowuje wtorkowy raport Prokuratury Generalnej Ukrainy, według którego zginęło już 186 dzieci, a co najmniej 344 zostało rannych. Zełenski w litewskim parlamencie Katowanie niemowląt to obraz rosyjskiego wojska, oto historia walki o rosyjski świat – powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do posłów litewskiego parlamentu. „Cały świat zapamiętał nazwę miasta Bucza, ale to tylko jeden z symboli zbrodni Federacji Rosyjskiej" – zaznaczył ukraiński prezydent. Dodał, że we wszystkich miastach zajmowanych przez dłuższy czas przez Rosjan „okupanci zrobili to samo, co w Buczy”. „Prawie codziennie znajdowane są nowe masowe groby, tysiące ofiar, setki przypadków zakatowania na śmierć. Znajdujemy ciała w kanalizacji, ciała zniekształcone. W dużych wsiach prawie nie ma mieszkańców, są setki dzieci bez rodziców, osieroconych. Nie znamy dokładnej liczby ofiar. Dowiadujemy się o setkach przypadków gwałtów, w tym na niepełnoletnich dziewczynkach” – mówił. Podkreślił dramat południa i wschodu Ukrainy, Mariupola i Wołnowachy, „niemal doszczętnie zniszczonych przez armię rosyjską". Zełenski zaznaczył, że Ukraina może okazać się tylko jedną z ofiar Moskwy, a następne mogą być kraje bałtyckie, Mołdawia, Gruzja, Polska czy kraje Azji Środkowej. Jako podstawowy sposób na powstrzymanie rosyjskich ambicji mocarstwowych wskazał stanowczą decyzję o uniezależnieniu się od rosyjskiego gazu. „Tylko wtedy rosyjski rząd może zrozumieć, że musi dążyć do pokoju”. „Wojna nie złamie ani nas, ani was. Jestem przekonany, że jej koniec nadejdzie niebawem” – zakończył Zełenski. Spotkanie kanclerza Austrii z Putinem Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w poniedziałek z Władimirem Putinem. To pierwszy europejski przywódca, który przyjechał do prezydenta Rosji od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego. „Bezpośrednie, otwarte, twarde” – w taki sposób austriacki kanclerz opisał trwającą ponad godzinę rozmowę w rezydencji Nowo-Ogariowo pod Moskwą. Nehammer, cytowany przez Reuters, powiedział, że nie było to przyjacielskie spotkanie. Dodał, że jego najważniejszym przesłaniem dla rosyjskiego przywódcy było to, że wojna musi się skończyć, ponieważ „w wojnie są tylko przegrani po obu stronach”.

Spotkanie, na prośbę strony austriackiej, odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Jeszcze przed wyjazdem do Rosji Nehammer zatweetował, że Austria jest „militarnie neutralna”, ale ma „jasne stanowisko w sprawie agresji Rosji na Ukrainę”. „To musi się skończyć! Potrzebujemy korytarzy humanitarnych, zawieszenia broni i pełnego dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych”. Ukraińscy żołnierze: Zostaliśmy spisani na straty ”Zrobiliśmy wszystko, co możliwe i co niemożliwe; w poniedziałek prawdopodobnie stoczymy ostatnią walkę, ponieważ nie mamy już amunicji” – przekazała cytowana przez PAP ukraińska brygada piechoty morskiej, broniąca oblężonego przez Rosjan Mariupola. „Walczyliśmy przez ponad miesiąc bez dostaw uzbrojenia, bez wody, bez jedzenia. Niemalże piliśmy wodę z kałuż, umieraliśmy całymi grupami. Prawie połowa naszej brygady to ranni. Ci, którym nie oderwało ręki lub nogi i mogą chodzić, wracają na pole walki. Cała piechota zginęła, dlatego do wroga strzelają już artylerzyści, żołnierze obrony przeciwlotniczej, łącznościowcy, a nawet kierowcy, kucharze i orkiestra. Oni giną, ale walczą”. W dalszej części komunikatu opublikowanego na Facebooku żołnierze żalą się, że „nikt nie chce już z nimi rozmawiać”, „zostali spisani na straty”, „pozostała im już tylko walka wręcz”, co „dla większości z nich oznacza śmierć”. Na wpis zareagował dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walery Załużny, pisząc że „prowadzenie operacji obronnych nie jest tematem do publicznej dyskusji”. Dodał też, że dowództwo utrzymuje kontakt z obrońcami, którzy pozostali w mieście. „Skala rasistowskiego terroru w Mariupolu bije wszystkie rekordy nazistów” – napisała na Facebooku ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Chodzi o 33 tys. mieszkańców wywiezionych z miasta. Denisowa poinformowała też o ok. 10 tys. osób przebywających w rosyjskich obozach filtacyjnych zlokalizowanych na terenie Mariupola. Unia szykuje kolejne sankcje Minister spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofod powiedział w poniedziałek, że wewnątrz Unii Europejskiej toczą się rozmowy o szóstym pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Informację tę przekazał też Gabrielius Landsbergis, szef litewskiego MSZ. Możliwe, że w pakiecie znajdzie się embargo na rosyjską ropę. „Ze strony duńskiej będziemy gotowi posunąć się tak daleko, jak to możliwe, aby znaleźć konsensus w sprawie sankcji, w tym także w zakresie energii” – powiedział duński minister. Litewski z kolei, zapytany, czego jeszcze Ukrainie potrzeba od UE, odparł że „najlepiej pojechać do Kijowa, pojechać do Irpinia, pojechać do Buczy i przekonać się, dlaczego musimy nałożyć sankcje”. Tymczasem, jak poinformował ambasador UE w Kijowie Matti Maasikas, przedstawiciele Unii i Ukrainy rozpoczęli omawianie kwestionariusza dotyczącego przystąpienia tego kraju do Wspólnoty. W Kijowie toczą się rozmowy dotyczące kwestionariusza akcesyjnego, który będzie podstawą dla przyszłej opinii Komisji Europejskiej w sprawie ukraińskiego wniosku o akcesję. Niemiecki dziennik „Die Welt” zatrudnił Marinę Owsiannikową, rosyjską dziennikarkę, która podczas transmitowanych na żywo wiadomości w rosyjskiej telewizji zaprotestowała przeciwko wojnie w Ukrainie. Owsiannikowa będzie korespondentką gazety i jej telewizyjnego kanału informacyjnego. Czytaj też: Blokada. Sankcje cofną Rosję prawie do epoki kamienia łupanego Masowy grób, ofiary w Charkowie W nocy doszło do silnych eksplozji w Charkowie i Mikołajowie – doniosły agencje informacyjne. We wsi Buzowa pod Kijowem odnaleziono masowy grób z ciałami cywilów zabitych przez rosyjskich żołnierzy – poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko, cytowany w poniedziałek przez agencję Ukrinform. Jak dodał, siły wroga zabiły co najmniej 50 mieszkańców tej wsi. „Na wyzwolonych terytoriach obwodu kijowskiego wciąż odnajdywane są dowody na okrucieństwa Rosjan wobec ludności cywilnej" - napisał Heraszczenko na Telegramie. Naoczni świadkowie przekazali, że w pobliżu masowego grobu w Buzowej stoi samochód, w którym spalono żywcem 17-latka – przekazał doradca szefa MSW. Ukraińska prokurator generalna Iryna Wenediktowa przekazała w niedzielę, że w obwodzie kijowskim znaleziono jak dotąd ciała 1222 cywilów zabitych przez rosyjskich najeźdźców. Jak poinformował na Telegramie szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Synegubow, w wyniku ataku rakietowego w niedzielę wieczorem w Charkowie zginęło dwóch cywilów. „Rosyjska armia kontynuuje wojnę z ludnością cywilną, ponieważ nie ma zwycięstw na linii frontu” - oświadczył Synegubow w mediach społecznościowych. We wcześniejszym wpisie na Telegramie w niedzielę Synegubow poinformował, że wyniku rosyjskich ostrzałów miejscowości w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło 11 cywilów, w tym siedmioletnie dziecko. Ostrzeliwane były m.in. Bałaklija, Pisoczyn, Zołocziw i Dergacze. Charków, liczący blisko 1,5 mln mieszkańców, jest drugim co do wielkości miastem Ukrainy i leży zaledwie 40 km od granicy z Rosją.

Czeczeński lider Ramzan Kadyrow oświadczył w nagraniu zamieszczonym w nocy z niedzieli na poniedziałek na Telegramie, że siły rosyjskie przeprowadzą ofensywę nie tylko na oblężony port w Mariupolu, ale także na Kijów i inne ukraińskie miasta. „Będzie ofensywa nie tylko na Mariupol, ale także inne miasta i wsie” – oznajmił Kadyrow i dodał” „Ługańsk i Donieck wyzwolimy w pierwszej kolejności, a następnie zajmiemy Kijów i wszystkie inne miasta”. Bank Światowy: PKB Ukrainy spadnie o 45 proc. W raporcie opublikowanym w niedzielę przez Bank Światowy stwierdzono, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę produkt krajowy brutto tego kraju spadnie w 2022 roku o 45,1 proc.. Jako przyczyny tak drastycznego spadku bank wymienia zamknięcie firm, zmniejszenie eksportu i uniemożliwienie działalności gospodarczej na dużych obszarach kraju oraz zakłócenie procesu sadzenia i zbiorów w rolnictwie. Bank Światowy oszacował również, że PKB Rosji w 2022 roku spadnie o 11,2 proc. z powodu sankcji finansowych nałożonych przez USA i ich sojuszników na rosyjskie banki, przedsiębiorstwa państwowe i inne instytucje. Raport informuje, że ponad połowa przedsiębiorstw na Ukrainie jest zamknięta, podczas gdy inne, które nadal funkcjonują, działają znacznie poniżej normalnej wydajności. Zamknięcie szlaków żeglugowych z Ukrainy przez Morze Czarne odcięło około 90 proc. eksportu zboża z tego kraju i połowę jego całkowitego eksportu. W raporcie wymieniane są ogromne zniszczenia w infrastrukturze oraz odpływ siły roboczej jako czynniki negatywnie wpływające na przyszłe wyniki gospodarki Ukrainy. Szacunki dotyczące zniszczeń infrastruktury, które na początku marca przekroczyły 100 mld dol. – około dwie trzecie PKB Ukrainy w 2019 roku – są już nieaktualne, „ponieważ wojna trwa i powoduje dalsze zniszczenia”. „Rosyjska inwazja jest ogromnym ciosem dla gospodarki Ukrainy i wyrządziła ogromne szkody w infrastrukturze” – oświadczyła Anna Bjerde, wiceprezes Banku Światowego na Europę i Azję Środkową. „Ukraina potrzebuje natychmiast znaczącego wsparcia finansowego. Bank Światowy przekazał dotychczas Ukrainie około 923 mln dol. w formie kredytów i grantów, a obecnie przygotowuje kolejny pakiet wsparcia w wysokości ponad 2 mld dol. Papież Franciszek apeluje o rozejm Podczas niedzielnego nabożeństwa na Pl. Św. Piotra w Watykanie papież Franciszek zaapelował o „wielkanocny rozejm” w Ukrainie. „Nie po to, by naładować broń i wznowić walki” – powiedział. „Rozejm, żeby osiągnąć pokój poprzez prawdziwe negocjacje”.