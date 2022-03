Putin o sprzedaży gazu „nieprzyjaznym krajom”. Kto zagwarantuje bezpieczeństwo Ukrainie?

Dmitrij Miedwiediew oskarżył Polskę o chęć aneksji zachodniej części Ukrainy. W piątek kolejne rozmowy Ukrainy z Rosją. Przedstawiciele Rosji i Chin zgodzili się na rozszerzenie współpracy obu państw.

Rosja nie widzi żadnych oznak przełomu w rozmowach pokojowych z Ukrainą - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow cytowany przez agencję Reuters. Jego zdaniem obie strony czeka jeszcze dużo pracy w Stambule, ale docenia fakt, że Kijów przedstawił swoje warunki na piśmie. Ukraina zgadza się przyjąć status państwa neutralnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. To znaczy, że nie mogłaby dołączyć do żadnego sojuszu wojskowego oraz posiadać obcych baz wojskowych na swoim terytorium.

#JustIn The meeting between Chinese Foreign Minister Wang Yi and his Russian counterpart Sergei Lavrov has begun in Tunxi in east China's Anhui Province. pic.twitter.com/asIiZS0kKf

Fires of war. @AFP 's Fadel Senna photographs fire and smoke lighting up the night sky, east of Kharkiv. Ukrainian forces have pushed back Russian troops from a highway outside Kharkiv and fighting still rages in the country despite Russia's indication it plans to deescalate pic.twitter.com/YtL9jPrY3J

Ponadto, stwierdził że Ukraina zaobserwowała pewne ruchy sił rosyjskich z rejonów Kijowa i Czernihowa, ale nie uznała tego za masowe wycofanie się. Przypomnijmy: Rosja zobowiązała się we wtorek do znacznego zmniejszenia działań wojskowych w Kijowie i Czernihowie. Według Pentagonu są to jednak deklaracje te nie pokrywają się z rzeczywistością.

Rosyjskie siły w Ukrainie przegrupowują się i przygotowują do wznowienia ofensywy – twierdzi ukraińskie ministerstwo obrony. Zdaniem rzecznika resortu Ołeksandra Motuzjanyka Rosja skupia się głównie na okrążeniu wojsk ukraińskich we wschodniej części kraju. Motuzjanyk wyjaśnił, że rosyjskie siły wciąż próbują zająć oblężony Mariupol oraz miasta Popasna i Rubiżne w Ługańsku.

⚡️ Ground Forces: Five villages in Zaporizhzhia Oblast liberated. The Ukrainian Ground Forces wrote that Ukrainian troops are back in control of villages – Zatyshshia, Malynivka, Vesele, Zelenyi Hai, and Chervone – east of Zaporizhzhia.

Jak donosi rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti Władimir Putin podpisał dekret o handlu gazem z „nieprzyjaznymi Rosji krajami”. Co to zmienia? Od piątku zachodnie państwa, chcąc kupić od Rosji gaz będą musiały otworzyć rachunki w rosyjskich bankach.

Dawyd Arachamija, główny ukraiński negocjator oznajmił, że podpisanie umowy pokojowej z Rosją będzie możliwe tylko wtedy, gdy jej wojska wycofają się na pozycje zajmowane 23 lutego, czyli przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę.

Straż Graniczna podała dane dotyczące ruchu na granicy polsko-ukraińskiej. Od 24 lutego z Ukrainy do Polski przekroczyło ją 2,368 mln osób; tylko we wtorek - 22,4 tys. podróżnych. W odwrotnym kierunku, z Polski do Ukrainy, przemieściło się od początku inwazji 377 tys. osób.

Tymczasem Ukrainę opuściło już 4,02 mln osób, wynika z danych ONZ. W ciągu ostatnich pięciu tygodni ok. co jedenasty Ukrainiec opuścił swój kraj.

Rosjanie blokują statki z żywnością

Ukraina stworzyła strategiczne zapasy żywności na kilka lat – poinformował w środę portal „Ukrainska Prawda”, powołując się na słowa premiera Denysa Szmyhala. Rząd zaczął realizować program bezpłatnego rozdawania kluczowych artykułów spożywczych w miastach przyfrontowych. „Państwo kupuje ponad 10 takich artykułów i rozdaje ludziom. Jest to także wsparcie dla ukraińskich producentów, wsparcie naszej produkcji żywności" - powiedział premier Szmyhal.

Rosjanie blokują w rejonie Morza Czarnego ponad 90 statków zaopatrujących świat w żywność - poinformowała we wtorek zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman. 30 proc. światowego eksportu pszenicy i 75 proc. oleju słonecznikowego pochodzi z tego regionu, objętego obecnie działaniami wojennymi. "Rosjanie ostrzelali dotąd co najmniej trzy statki cywilne transportujące towary z portów Morza Czarnego" - powiedziała podczas briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ Sherman. "Konsekwencje wojny [rozpętanej przez] Władimira Putina są odczuwane również daleko poza Ukrainą i bezpośrednio wpływają na światowe bezpieczeństwo żywnościowe" - dodała.

Pentagon: Rosja się nie wycofuje. Ukraińcy potwierdzają

Według Pentagonu nie ma oznak wycofania wojsk rosyjskich spod Kijowa, a deklaracje wiceministra obrony FR Aleksandra Fomina „drastycznego ograniczenia działań wojennych” pod Kijowem i Czernihowem nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. „Nikt nie powinien dać się nabrać na ostatnie stwierdzenia Kremla, że nagle zredukuje ataki pod Kijowem, ani na doniesienia, że wycofa stamtąd swoje siły” – powiedział na zwołanej we wtorek konferencji prasowej rzecznik Pentagonu John Kirby. Niewielkie ruchy wojsk, jakie zaobserwowano w okolicy Kijowa, oznaczają raczej element przegrupowania sił rosyjskich, tłumaczył Kirby. Choć głównym celem rosyjskiej inwazji od początku Kijów, teraz priorytetem działań Rosjan stał się według Pentagonu Donbas.

W środę informacje Pentagonu potwierdził doradca szefa MSW Wadym Denysenko. „Na razie nie można mówić o tym, że Rosja zmniejszyła intensywność działań zbrojnych w obwodzie kijowskim i czernihowskim” – powiedział agencji Interfax-Ukraina. W nocy z wtorku na środę rosyjskie wojsko prowadziło naloty i ostrzał celów na większości terytorium Ukrainy, w tym na Czernihów i Kijów, czyli tam, gdzie zmniejszenie działań bojowych Rosjanie obiecali podczas wtorkowych negocjacji w Stambule.

Na wtorkowej konferencji John Kirby przekazał także informację o przeniesieniu z bazy Cherry Point w Karolinie Północnej na Litwę 200-osobowej jednostki dowodzenia i kontroli sił powietrznych Korpusu Piechoty Morskiej USA wraz z dziesięcioma myśliwcami F/A-18. Do innego kraju Europy Wschodniej ma zostać także wysłany dodatkowy 200-osobowy oddział marines z samolotami transportowymi C-130 Hercules.

Wojna w sieci: cyberatak i farmy botów

W poniedziałek 28 marca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że od wybuchu wojny zlikwidowała pięć wrogich farm botów liczących ponad 100 tys. fałszywych kont. Farmy działały w Charkowie, Czerkasach, Tarnopolu, Połtawie i na Zakarpaciu, fałszywe konta w różnych mediach społecznościowych rozpowszechniały fake newsy o wojnie Rosji przeciw Ukrainie.

Z kolei we wtorek wieczorem portal Euromaidan PR przekazał informację o cyberataku, w którym zniszczono dane Rosawiacji – rosyjskiej federalnej agencji transportu lotniczego. Z jej serwerów zniknęło 65 terabajtów danych, w tym maile, dokumenty i rejestracje samolotów, a jak uważa Euromaidan, zapasowe kopie tych danych nie istnieją. Do ataku, który miał miejsce w sobotę, przyznała się organizacja @AnonOpsSE (Anonymous Operations).

Brak przełomu po rozmowie Macrona z Putinem

Władimir Putin rozmawiał we wtorek wieczorem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W rozmowie telefonicznej poruszyli m.in. temat negocjacji w Stambule, płatności za dostawy gazu w rosyjskiej walucie i ewakuacji ludności cywilnej z Mariupola. Prezydent Francji przekazał Putinowi, że spełnienie żądania Kremla dotyczące opłat za import rosyjskiego gazu w rublach „nie jest możliwe” – przekazała agencja Reuters.

Macron i Putin nie porozumieli się także w sprawie ewakuacji cywilów z Mariupola. Operację wyprowadzenia mieszkańców tego obleganego i zrujnowanego miasta planowały Francja, Turcja i Grecja, by przeciwdziałać katastrofie humanitarnej. Według Reutersa Władimir Putin miał się „zastanowić”, w komunikacie Pałacu Elizejskiego czytamy natomiast, że przedstawił on trudny do zaakceptowania warunek: „aby znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji humanitarnej w tym mieście, ukraińscy nacjonalistyczni bojownicy muszą przestać stawiać opór i złożyć broń”.

Mariupol. Rosjanie nie pozwalają na ewakuację i uprowadzają mieszkańców

Mariupol stoi na skraju katastrofy humanitarnej i musi zostać całkowicie ewakuowany, twierdzi mer miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez BBC. W Mariupolu uwięzionych jest blisko 160 tys. mieszkańców, którzy nie mają prądu. Na ewakuację przygotowano 26 autobusów, ale siły rosyjskie nie zgadzają się na ich bezpieczny wyjazd z miasta. Według informacji „Ukraińskiej Prawdy” w Mariupolu zginęło już 5 tys. osób, w tym 210 dzieci.

Tymczasem Rosjanie sami wywożą mieszkańców Mariupola, tyle że w głąb Rosji i bez ich zgody. Jak informują władze miasta, już ponad 20 tys. mieszkańców w ten sposób opuściło Mariupol i zostało wywiezionych do odległych rosyjskich miast. „Obywatelom Ukrainy odbierane są dokumenty tożsamości i odsyła się ich do tzw. obozów filtracyjnych”, informują mariupolscy urzędnicy. Dziś, we wtorek 29 marca, Rosjanie wywieźli przymusowo personel i pacjentów szpitala położniczego nr 2 w Mariupolu – łącznie 70 osób. Uprzednio uprowadzono w ten sposób personel i pacjentów szpitala miejskiego nr 1 w Mariupolu, łącznie blisko 600 ludzi.

Dyplomaci i agenci

Onet donosi, że Rosja zablokowała konta ambasady RP w Moskwie. W krótkim czasie może to doprowadzić do sytuacji, w której placówka nie będzie w stanie opłacać bieżących rachunków za prąd i gaz, wypłacać pensji czy kupować paliwa do samochodów.

Ruch Rosji może być odpowiedzią na zablokowanie przez Polskę kont ambasady Rosji w Warszawie. Decyzja ta zapadła w tym samym czasie, co ta o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów uznanych za szpiegów. Jej powodem było podejrzenie finansowania „działalności terrorystycznej” przez rosyjskich dyplomatów.

Tymczasem, jak informuje Reuters, Holandia także wydaliła 17 rosyjskich agentów wywiadu, którzy przebywali tam jako dyplomaci. Powodem decyzji są informacje holenderskich służb bezpieczeństwa, według których osoby te były potajemnie aktywne jako oficerowie wywiadu.

Polska będzie mogła zamrozić majątki firm wspierających Rosję

Rada Ministrów przyjęła projekt umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że chodzi jedynie o zamrożenie majątków, do ich konfiskaty - zdaniem Müllera – potrzebna jest zmiana konstytucji. Temu z kolei przeciwni są politycy opozycji. Listę zamrożonych podmiotów będzie prowadził przez szefa MSWiA i będzie miała charakter publiczny. Ustawa umożliwi też blokowanie importu węgla z Rosji na poziomie krajowym.

„Polska skieruje do Rosji notę dyplomatyczną informującą o wycofanie zgody na związanie Polski umową z Rosją w sprawie popierania i ochrony wzajemnych inwestycji” – mówił rzecznik rządu.

Pierwsza tura negocjacji w Stambule. Rosja ma zmniejszyć działania wojskowe

Po blisko trzech godzinach rozmów skończyła się pierwsza tura stambulskich negocjacji między Ukrainą a Rosją. Ukraińscy negocjatorzy przekazali, że Kijów chciałby ośmiu krajów, w tym Polski, Izraela, Kanady i Turcji, jako gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją. Ukraina wyszła też z propozycją podpisania nowej umowy o gwarancji bezpieczeństwa międzynarodowego, która będzie zawierała artykuł podobny do art. 5 Karty NATO.

Z kolei Rosja zobowiązała się do znacznego zmniejszenia działań wojskowych w Kijowie oraz w mieście Czernihów na północy Ukrainy. Jak poinformowała telewizja CNN Rosja zaczęła wycofywać część sił spod Kijowa. Jeżeli chodzi o kwestię Krymu, to ma być ona podniesiona w odrębnej części negocjacji.

Russia says it will "drastically reduce" assault on Ukraine's capital Kyiv, where its advance is stalled https://t.co/OQQ128oy8i — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 29, 2022

Według szefa tureckiego MSZ Mevluta Cavusoglu wtorkowe rozmowy przyniosły najbardziej znaczący postęp w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich. Tymczasem, jak donosi francuska AFP, powołując się na członka ukraińskiej delegacji, otworzyły też możliwość spotkania prezydenta Zełenskiego z Putinem.

Tymczasem Anthony Blinken, sekretarz stanu USA, w taki sposób skomentował doniesienia o rosyjskich ustępstwach: „Nie widzieliśmy jeszcze sygnałów, że Rosja poważnie podchodzi do negocjacji pokojowych”. Dodał też, że Moskwa powinna natychmiast wycofać swoje wojska. Sceptyczny jest też brytyjski premier Boris Johnson. „Chcemy zobaczyć jedynie całkowite wycofanie rosyjskich wojsk z ukraińskiego terytorium”. Zauważył jednak, że rosyjskie bombardowania wokół Kijowa osłabiły się.

Rozmowy mają być kontynuowane dziś wieczorem.

Media cytują Siergieja Szojgu

Donbas jest aktualnie głównym celem Moskwy w Ukrainie - przynajmniej tak twierdzi Siergiej Szojgu, rosyjski minister obrony. ''Główne zadania pierwszego etapu operacji zostały zakończone” - tłumaczył, cytowany przez agencję Interfax Szojgu. „Potencjał bojowy Sił Zbrojnych Ukrainy został znacznie zmniejszony, co pozwala skupić naszą uwagę i wysiłek na osiągnięciu głównego celu - wyzwolenia Donbasu''.

Nie ma jednak pewności, czy są to autentyczne słowa rosyjskiego ministra obrony. Siergiej Szojgu „zniknął” dla mediów 11 marca. Wtedy po raz ostatni pokazał się publicznie. Według władz Ukrainy Szojgu miał zawał serca i przebywa w szpitalu. Ale rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że minister unika mediów, bo nie ma czasu ze względu na ''specjalną operację wojskową'', jak Rosja nazywa swój atak na Ukrainę.

Atak na ratusz w Mikołajowie. Są ofiary śmiertelne

Rosjanie ostrzelali Mikołajów na południu Ukrainy. Pociski trafiły w główną siedzibę lokalnych władz. Zdaniem szefa Obwodowej Administracji Państwowej Witalija Kima pod gruzami budynku nadal znajdują się ranni. Spod gruzów wydobyto 20 ciał, 36 osób zostało rannych.

Witalij Kim uważa, że atak na siedzibę administracji to znak, że Rosjanie nie chcą przejąć miasta, tylko je zniszczyć. W ukraińskich mediach pojawiły się też informacje, że z Krymu do Mikołajowa wyleciały rosyjskie samoloty. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy, ludzie zeszli do schronów.

#BREAKING At least two dead after Russian strike on Mykolaiv govt building: AFP pic.twitter.com/eIX1UPUTn0 — AFP News Agency (@AFP) March 29, 2022

„W Mikołajowie nie było ambicji wojskowych, ludzie w Mikołajowie nie stanowili zagrożenia dla Rosji. I mimo tego jak wszyscy Ukraińcy, stali się celem dla wojsk rosyjskich” – powiedział we wtorek prezydent Ukrainy.

Do ataku na siedzibę mikołajowskich władz doszło rano, w czasie negocjacji pokojowych w Stambule, których celem powinno być zakończenie wojny.

W nocy z poniedziałku na wtorek wojska rosyjskie atakowały też rejony Buczy, Hostomla i Irpienia, który jak podały w poniedziałek ukraińskie władze, został wyzwolony. Północna część Czernihowa została kilkakrotnie ostrzelana w ciągu ostatniej doby. W większości dzielnic miasta nie ma prądu, gazu, wody i ogrzewania.

Rozmowy pokojowe w Stambule. Ukraina dąży do trwałych porozumień

We wtorek rano w Stambule rozpoczęła się kolejna runda negocjacji między Rosją a Ukrainą. „Minimalny program w negocjacjach w Turcji to rozwiązanie problemów humanitarnych, maksymalny to zawieszenie broni, osiągnięcie trwałych porozumień w sprawie zakończenia wojny” – powiedział Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, w wywiadzie dla Radia Swoboda. Minister dodawał, że nie będą poruszane kwestie referendów.

„Nasze priorytety w negocjacjach są znane: suwerenność, integralność terytorialna Ukrainy są niekwestionowalne” – mówił w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski. „Oczywiście naszym celem jest pokój i jak najszybszy powrót do normalnego życia w naszym kraju” – dodał.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Prezydent Wołodymyr Zełenski w nocnym oświadczeniu mówił, że sytuacja w Ukrainie pozostaje napięta. Wprawdzie rosyjscy najeźdźcy zostali wyparci z miasta Irpień koło Kijowa, ale walki toczą się zarówno tam, jak i w innych częściach kraju. Przyznał, że armia rosyjska utrzymuje kontrolę nad północną częścią obwodu kijowskiego, a sytuacja w Czernihowie, Sumach, Charkowie, Donbasie i na południu Ukrainy pozostaje bardzo trudna. Prezydent wezwał ponownie Zachód do wprowadzenia ostrzejszych sankcji wobec Rosji. „Brak mi słów” – powiedział Zełenski odnosząc się do dyskutowanego obecnie embarga na dostawy ropy naftowej z Rosji i tego, że do zaostrzenia sankcji doszłoby tylko wtedy, gdyby Rosja użyła broni chemicznej. „Pomyślcie, jak daleko to zaszło. Czekamy na broń chemiczną” – mówił Zełenski. Prezydent pytał także, czy wszystko, co Rosja uczyniła do tej pory, nie zasługuje na takie embargo. Zapowiedział, że w tym tygodniu powstanie grupa ukraińskich i międzynarodowych ekspertów, którzy stale będą analizować skuteczność zastosowanych wobec Rosji sankcji. „Chodzi o to, by sankcje były zastosowane tak, by nie można było ich obejść. To ważne dla całego demokratycznego świata” – mówił Zełenski.

Irpień został wyzwolony przez Ukraińców – stwierdził Ołeksandr Markuszyn, burmistrz miasta. Walki o Irpień toczyły się od początku wojny. Miasto jest obecnie sprzątane, ale spodziewane są kolejne rosyjskie ataki. Mieszkańcy wciąż są proszeni o niewracanie do miasta, gdyż, jak twierdzi burmistrz Markuszyn, nadal nie jest bezpiecznie.

Abramowicz i ukraińscy negocjatorzy z objawami otrucia

Dziennik „Wall Street Journal” i portal śledczy Bellingcat podały w poniedziałek, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz i dwóch ukraińskich uczestników negocjacji z Rosją, w tym poseł Rustem Umerow, mieli objawy otrucia. Według Bellingcat objawy wskazują na użycie broni chemicznej. Po spotkaniach, które miały miejsce 3-4 marca w Kijowie ich uczestnicy mieli zaczerwienienie oczu, bolesne łzawienie i łuszczenie skóry na rękach oraz twarzy. Według WSJ Abramowicz na kilka godzin stracił wzrok, był leczony w Turcji, podobnie jak Umerow. Wszyscy trzej wrócili do zdrowia.