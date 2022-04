Putin ogłasza „drugi etap operacji” w Ukrainie. Masowe groby pod Mariupolem

Zdjęcia satelitarne wskazują, że Rosjanie próbowali w Mariupolu ukryć ślady swoich zbrodni. W masowym grobie może spoczywać nawet 9 tys. zabitych.

W hucie przebywa ponad 2 tys. ukraińskich i zagranicznych bojowników, którzy do tej pory odmawiają podporządkowania się żądaniom armii rosyjskiej dotyczącym złożenia broni i poddania się. Ostatnie zdjęcia satelitarne sugerują, że pod Mariupolem znajduje się masowy grób. Rosjanie próbowali w ten sposób ukryć ślady swoich zbrodni (inaczej niż w Buczy, Irpieniu, Borodziance). W mieście zginęło ok. 9 tys. osób.

W czwartek w swoim cyklicznym wystąpieniu na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Mariupol, „wbrew temu, co mówią okupanci”, nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Jak dodał, Rosja kontynuuje przerzucanie wojsk w celu prowadzenia wojny na Ukrainie. „Gromadzą siły i wprowadzają nowe oddziały wojsk do naszego kraju”, powiedział i dodał, że „Rosjanie robią wszystko, aby przynajmniej móc mówić o jakichś zwycięstwach”.

Zajęcie Donbasu i południa Ukrainy – to cele „drugiego etapu operacji” w Ukrainie. Takie informacje przekazał w piątek urzędnik Kremla gen. Rustam Minnekajew. Zajmując te rejony, Rosja utorowałaby sobie drogę do Naddniestrza.

Tune in as I provide an update on our efforts to support the people of Ukraine and announce additional assistance. https://t.co/mjwhdQVcTC

– Ogłaszam dziś pakiet kolejnych 800 mln dol. pomocy, by dodatkowo wzmocnić zdolność Ukrainy do walki na wschodzie i w regionie Donbasu. Pakiet zawiera ciężką artylerię, dziesiątki haubic i 144 tys. sztuk amunicji. Zawiera też więcej dronów taktycznych – powiedział prezydent USA w Białym Domu, po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

25 marca na szczycie UE przywódcy zobowiązali się do udzielenia wsparcia rządowi ukraińskiemu w jego pilnych potrzebach, a po ustaniu rosyjskiego ataku do odbudowy demokratycznej Ukrainy.

„Jak powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, UE jest zobowiązana do zapewnienia silnego wsparcia dla demokratycznej Ukrainy po ustaniu inwazji" – mówi rzeczniczka. „Unia zaprasza do pomocy także swoich partnerów, w tym organizacje międzynarodowe i instytucje finansowe. Plan gospodarczo-inwestycyjny UE dla partnerów wschodnich, który ma zmobilizować inwestycje o wartości do 6,5 mld euro, również wesprze odporność i odbudowę kraju" - zaznaczyła Pisonero.

Wojska rosyjskie nadal blokują Charków i ostrzeliwują siły ukraińskie oraz obiekty infrastruktury w tym rejonie. W rejonie Iziumu (obw. charkowski) Rosjanie skoncentrowali do 25 grup batalionowych. W tym rejonie wojska rosyjskie doszły do północnych granic miejscowości Dibrowne.

Dodatkowo prezydent USA zapowiedział, że rosyjskie statki nie będą miały wstępu do amerykańskich portów (wcześniej taką decyzję ogłosiły Unia Europejska i Wlk. Brytania). Ogłosił również powstanie nowego programu mającego ułatwić imigrację Ukraińców do USA. Administracja amerykańska zobowiązała się do przyjęcia 100 tys. uchodźców z Ukrainy.

Biden ogłosił również wypłatę kolejnej transzy pomocy finansowej dla rządu w Kijowie w wysokości 500 mln dol. i wezwał Kongres do udostępnienia kolejnych funduszy na pomoc dla Ukrainy.

Premierzy Hiszpanii i Danii w Kijowie

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez i szefowa rządu Danii Mette Frederiksen, którzy spotkali się w czwartek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zadeklarowali dalszą pomoc dla ukraińskich sił zbrojnych.

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022

Hiszpania - jak obiecał Sanchez - wyśle na Ukrainę 200 ton amunicji i sprzętu. Z kolei Fredriksen zapowiedziała, że jej kraj udzieli Ukrainie dalszej pomocy wojskowej o wartości 90 mln dol. i poprze dalsze sankcje wobec Rosji.

300 tys. uchodźców w Warszawie

Według szacunków warszawskiego ratusza w stolicy przebywa obecnie blisko 300 tys. uchodźców z Ukrainy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w czwartek podkreślił potrzebę większej interwencji władz krajowych i europejskich.

Według danych warszawskiego ratusza od początku wojny na Ukrainie przez Warszawę przejechało 700 tys. uchodźców. Do tej pory w specjalnym punkcie na stadionie PGE Narodowy i w stołecznych urzędach wydano 90 tys. numerów PESEL.

Dzienna liczba osób przybywających do Polski jest znacznie mniejsza niż na początku kryzysu. Ale widzimy, że sytuacja w Ukrainie wciąż jest trudna. To jest ten moment, aby mądrze przygotować się na ewentualne kolejne fale przybywających uchodźców. #StandWithUkraine pic.twitter.com/D7kyVUi8Ku — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 21, 2022

– Robimy, co możemy, ale władze miejskie są bardzo obciążone - powiedział Trzaskowski. – Dlatego apeluję o stworzenie strategii krajowej i europejskiej. Przebywający u nas Ukraińcy nie wiedzą na przykład, czy nadany im w Polsce numer PESEL nie pozbawi ich wsparcia w innych państwach UE - takie kwestie wymagają jasnego wyjaśnienia na poziomie europejskim.

Według Trzaskowskiego kolejną kwestią wymagającą podjęcia działań na poziomie krajowym jest sprawa edukacji. Warszawskie szkoły przyjęły już prawie 17 tys. ukraińskich uczniów, ale według ratusza większość uczniów z Ukrainy powinna kontynuować naukę w trybie zdalnym, w oparciu o zalecenia ukraińskiego ministerstwa edukacji. Miasto nie jest w stanie przyjąć do szkół wszystkich chętnych dzieci, których jest już około 100 tys.

Trzaskowski zaznaczył, że populacja Warszawy podczas ostatnich 50 dni zwiększyła się o 15 proc. Wiąże się to nie tylko z wydatkami przeznaczonymi m.in. na transport publiczny, ale i z długofalowymi kosztami, takimi jak gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę czy obsługa służby zdrowia. – Kwestia finansowego wsparcia dla samorządów jest w tym momencie sprawą fundamentalną, dlatego ponownie apeluję o utworzenie strategii, która obejmie zarówno Polskę jak i Europę – podkreślił Trzaskowski.

Rosjanie kontrolują 80 proc. obwodu ługańskiego

„Po wycofaniu naszych wojsk z Kreminnej. 80 procent terytorium obwodu ługańskiego jest pod kontrolą wojsk rosyjskich” – poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. „Linia obrony biegnie od Rubieżnego do Popasnej" - dodał. Armia rosyjska szturmuje teraz właśnie Rubiżne, Popasne oraz Zołote. „Ataki nic im nie dają. Okupanci kontrolują tylko części miast, nie mogą się dostać dalej? - stwierdził. Chociaż rano zaczęły pojawiać się pierwsze relacje z opanowanego przez Rosjan centrum Rubiżnego.

Nie będzie „wielkanocnej przerwy humanitarnej”

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres apelował o wprowadzenie czterodniowej „wielkanocnej przerwy humanitarnej" (chodzi o święta prawosławne), żeby zorganizować korytarze humanitarne i ewakuacę ludności cywilnej. Jak poinformował stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kysylyca, Moskwa odrzuciła prośbę. „Stanowisko moskiewskiego Führera przedstawił w Radzie Bezpieczeństwa przedstawiciel Rosji, który powiedział, że wezwania do pokoju i zawieszenia broni są w obecnej sytuacji bardzo nieprawdziwe i nieszczere" - napisał. Kysylyca dodał, według Rosji możliwość ratunku dla cywilów to „chęć dania wytchnienia kijowskim nacjonalistom i radykałom, aby mogli się przegrupować".

.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Rosyjskie „deportacje” Ukraińców

”Okupacyjne wojska nielegalnie wywiozły do Rosji ponad 500 tys. obywateli Ukrainy, spośród których 121 tys. stanowią dzieci” – poinformował kilka godzin wcześniej Kysłycia podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. W jego ocenie osoby przeznaczone do „deportacji” są wcześniej przetrzymywane przez rosyjskie wojska w tzw. obozach filtracyjnych. Jeden z nich ma się znajdować w obwodzie donieckim (na zachód od Mariupola), drugi w miejscowości Bezimenne. W sumie ma w nich przebywać ok. 20 tysięcy Ukraińców. Kysłycia twierdzi, że Ukraińcy są deportowani do regionów Rosji, które zmagają się z trudnościami ekonomicznymi, przede wszystkim na daleką północ i wyspę Sachalin.

Tymczasem, jak twierdzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, Rosja ostrzegła Szwecję i Finlandię o konsekwencjach przystąpienia tych krajów do NATO. „Wydaliśmy wszystkie nasze ostrzeżenia zarówno publicznie, jak i za pośrednictwem kanałów dwustronnych” – powiedziała Zacharowa nadawcy Rosja-24. „Oni [Szwecja i Finlandia] o tym wiedzą, nie będą mieli się czemu dziwić, zostali poinformowani o wszystkim, do czego to doprowadzi” – dodała.