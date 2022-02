Putin stawia siły nuklearne w stan gotowości. Rozmowy Ukrainy z Rosją?

Prezydent Ukrainy potwierdził, że jego przedstawiciele spotkają się z Rosjanami na granicy z Białorusią. Władimir Putin stawia w stan gotowości swoje siły odstraszania nuklearnego. Wojska Aleksandra Łukaszenki mogą się przyłączyć do inwazji, twierdzi ukraiński think tank.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid, be strong & repel it! Support of must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too.

Prezydent Ukrainy odrzucił też możliwość prowadzenia z Rosją rozmów pokojowych na Białorusi, zaznaczając, że ten kraj pomógł Moskwie w inwazji. Przedstawiciel biura ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak potwierdził w niedzielę, że rosyjska delegacja przybyła już do białoruskiego Homla, by tam spotkać się z Ukraińcami, chociaż zdawała sobie sprawę z tego, że do rozmów nie dojdzie. W rozmowie z agencją Reuters określił to zachowanie jako „propagandowe”.

Nie jest na razie jasne, z czym wiązał się „specjalny tryb dyżuru bojowego”. Putin ostrzegł w czwartek inne kraje, by nie ingerowały w jego inwazję na Ukrainę, mówiąc, że może to prowadzić do „nigdy niewidzianych konsekwencji”. Rosja umieściła pociski przeciwlotnicze i inne zaawansowane systemy rakietowe na Białorusi oraz rozmieściła swoją flotę na Morzu Czarnym, aby zapobiec rzekomej zachodniej interwencji na Ukrainie.

Do dwóch potężnych eksplozji doszło ok. 1 w nocy 30 km na południowy zachód od stolicy, w okolicach Wasilkowa, gdzie znajduje się lotnisko wojskowe i zbiornik z ropą. Mieszkańcom poradzono zamykać okna w obawie przed szkodliwymi oparami. Burmistrz Wasilkowa Natalia Bałasinowicz podała na Facebooku: „Pożar objął niestety magazyn ropy we wsi Kryachky. Wróg chce zniszczyć wszystko, ale to się nie uda. Lotnisko też było ostrzeliwane, ale pozostało w rękach Ukraińców”. W Charkowie rakiety uderzyły w gazociąg, tu też mieszkańcom zaleca się zamykać okna. Reporterzy na miejscu donoszą, że najpewniej nie ma ofiar, ale straty dla środowiska naturalnego będą kolosalne, a ogień będzie tlił się długo.

Vasylkiv, oil depot on fire pic.twitter.com/hbd1RKJ3OU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 26, 2022

Brytyjski resort obrony poinformował, że Rosja ma w tej wojnie problemy logistycznie i nie może przełamać oporu Ukraińców. „Rosyjskie siły nie osiągają zamierzonych postępów”, czytamy w oświadczeniu Foreign Office. Z kolei amerykańscy wyżsi urzędnicy powiedzieli stacji CNN, że Rosja ponosi duże straty, ma kłopoty z zaopatrzeniem i nie zyskała przewagi w powietrzu. Mimo że – jak pisze BBC – to jak wojna Dawida z Goliatem. Z danych International Institute for Strategic Studies wynika, że w 2021 r. Rosja wydała na zbrojenia 45,8 mld dol., Ukraina – 4,7 mld. Rosja ma 900 tys. czynnych żołnierzy i 2 mln rezerwistów, Ukraina odpowiednio 196 tys. i 900 tys. w rezerwie. Rosja ma ponad 15,8 tys. opancerzonych wozów bojowych, Ukraina – 3,3 tys. Agresor ma do dyspozycji więcej samolotów i śmigłowców. Do tego 49 okrętów podwodnych – Ukraina ani jednego.

Reporterka BBC Sarah Rainsford tymczasem donosi, że mieszkanki Dniepropetrowska – nauczycielki, prawniczki, gospodynie domowe – same sporządzają koktajle Mołotowa do obrony. „Nie zastanawiają się nad tym, co robią, nie wybrały wojny. Ale chcą być gotowe” – podała Rainsford.

In #Dnipro crowds of women spent Saturday making Molotov cocktails. Teachers, lawyers, housewives, all crouched on the grass, filling bottles. They told me they try not to think about what they’re doing. They didn’t choose this. But they have to be ready to defend their city pic.twitter.com/TSEKmEs2XG — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) February 26, 2022

Z danych zastępcy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców wynika, że z Ukrainy wyjechało już 120 tys. osób, a 850 tys. przesiedliło się w granicach kraju. Szacuje się, że w razie narastania kryzysu Ukrainę opuści nawet 4 mln ludzi.

Inwazję po raz pierwszy potępił publicznie były prezydent USA Donald Trump. „Rosyjski atak jest przerażający. Módlmy się za dumnych mieszkańców Ukrainy. Niech Bóg im wszystkim błogosławi”. Po czym dodał – tu już bez zaskoczenia – że gdy rządził USA, Rosja nie dokonała inwazji na żaden kraj, i gdyby nadal był przywódcą, takie zdarzenia nie miałyby miejsca.

Zachód zdecydował: Rosja zostanie wyłączona ze SWIFT

USA, Kanada, przywódcy Komisji Europejskiej, Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania zgodziły się wykluczyć wybrane rosyjskie banki z systemu SWIFT, czyli międzynarodowego systemu komunikacji międzybankowej. Na razie ogłoszono tylko wspólne stanowisko, szczegóły jeszcze nie są znane. Ale to i tak przełom. „Zobowiązujemy się wyłączyć wybrane rosyjskie banki z systemu SWIFT. Zostaną odcięte od globalnego systemu finansowania i zaszkodzi to ich działalności na skalę światową” – czytamy. I dalej: „Po drugie, zobowiązujemy się nałożyć restrykcyjne środki na Rosyjski Bank Centralny, by uniemożliwić mu umieszczanie rezerw na międzynarodowych rynkach i tym samym omijać nałożone na Rosję sankcje”.

Kolejnym krokiem będzie zablokowanie rosyjskim elitom możliwości ubiegania się o obywatelstwa innych krajów (tzw. złote paszporty) i bogacenia się poza Rosją. Ma też powstać specjalna „transatlantycka grupa zadaniowa” do pilnowania wdrażania i skuteczności sankcji, m.in. tego, czy rosyjskie aktywa pozostają zamrożone.

As a result of Putin’s war on Ukraine, we join with leaders of EU, France, Germany, Italy, UK and Canada to ensure key sanctioned Russian banks are disconnected from SWIFT, impose restrictions on Russian Central Bank, and further identify and freeze assets of sanctioned Russians. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2022

Agencja Reuters twierdzi, że odcięcie Rosji od systemu SWIFT „to kwestia kilku dni”. Prezydent Wołodymyr Zełenski wzywa do tego od początku inwazji. Kraje, które do tej pory wahały się w tej sprawie, ostatecznie zmieniły zdanie. Sankcji nie będą już wetować Włochy, o czym zapewnił w piątek w Brukseli szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio, a w sobotę premier Mario Draghi. „Niemcy są otwarte na odcięcie Rosji od systemu SWIFT” – powiedział z kolei Christian Lindner, niemiecki minister finansów, którego kraj też wcześniej oponował.

Zdanie zmienił także Cypr. „Udało się. Cypr potwierdził, że nie będzie blokować decyzji o odłączeniu Rosji od SWIFT. Ukraińska dyplomacja pracuje 24 godz. na dobę siedem dni w tygodniu, by podjąć ważne decyzje i ochronić Ukrainę przed rosyjskimi najeźdźcami” – podał na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Ostatni byli Węgrzy:

Rozmawiałem dzisiaj ponownie z premierem Węgier V. Orbanem. I po raz kolejny zapewnił mnie o poparciu dla daleko idących sankcji skierowanych wobec Rosji. W tym także o zablokowaniu systemu SWIFT. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 26, 2022

W piątek Komitet Rady Ministrów Rady Europy, na wniosek Polski i Ukrainy, rozpoczął procedurę zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy. Rada ds. Zagranicznych Unii Europejskiej podjęła zaś decyzję o drugim pakiecie sankcji wobec Rosji. Zamroziła wszystkie aktywa Putina i Ławrowa – nie będą mieli do nich dostępu. „Przygotowujemy trzeci pakiet sankcji” – poinformował Edgars Rinkēvičs, minister spraw zagranicznych Łotwy. Podobną decyzję o zamrożeniu majątku tej dwójki zapowiedziały chwilę później Stany Zjednoczone. Wsparcie przyszło też z nieoczekiwanej strony:

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Niemcy dozbrajają Ukrainę

W niedzielę spotkają się ministrowie spraw zagranicznych UE, by dyskutować o kolejnych sankcjach wobec Rosji – poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Napisał na Twitterze: „Zaproponuję pakiet pomocy nadzwyczajnej dla ukraińskich sił zbrojnych, aby wesprzeć je w heroicznej walce”.

W trybie nadzwyczajnym ma się też zebrać w niedzielę Rada Bezpieczeństwa ONZ. W ostatni piątek nie udało się przyjąć rezolucji potępiającej rosyjską inwazję (Rosja postawiła weto, od głosu wstrzymały się Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie). W głosowaniu 15-osobowego składu Rady żaden z jej członków nie ma prawa weta, więc dyplomaci zakładają, że tym razem rezolucja zostanie przyjęta. I choć nie jest wiążąca, to ma znaczenie polityczne.

Z kolei Niemcy ogłosiły, że wyślą do Ukrainy tysiąc sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków typu Stinger. „Naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukrainie obronić się przed inwazją armii Putina” – poinformował kanclerz kraju Olaf Scholz. W sobotę Niemcy zgodziły się także, by Holandia wysłała Ukrainie 400 granatników przeciwpancernych, a Estonia działa artyleryjskie z zapasów NRD. Zgoda Berlina jest konieczna, bo broń ma klauzulę, by nie wykorzystywać jej w strefach konfliktu.

Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

Rosyjskie wojska w sobotę zbliżyły się do ukraińskiej elektrowni jądrowej w Zaporożu, wycelowały w nią rakiety – poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko. Wcześniej na celowniku Kremla znalazła się elektrownia w Czarnobylu, której pracownicy od czwartku są przetrzymywani przez rosyjskich żołnierzy. Ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych przekazała też, że wrogie wojsko ostrzeliwuje z wyrzutni rakietowych Grad szpitale, przedszkola i budynki mieszkalne w Czernihowie.