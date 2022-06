Rosja grozi Litwie. Papież Franciszek skrytykował atak atak ukraińskie na centrum handlowe

Na początku szczytu NATO w Madrycie Turcja odblokowała rozmowy ze Szwecją i Finlandią w sprawie wejścia do sojuszu. Joe Biden ogłosił nowe rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Europie.

President @ZelenskyyUa suggested introducing the term of "terrorist state" at the urgent meeting of UN Security Council. "I call upon you to deprive the delegation of a terrorist state of powers in UN General Assembly, and it's possible." #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/4wnIRGQrwb

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się we wtorek do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, by sformułowali prawną definicję „państwa terrorystycznego” i ukarali Rosji za jej działania przeciwko ludności cywilnej. Dodał, że Rosja codziennie popełnia akty terroru.

Türkiye , Finland , and Sweden sign agreement paving the way for Finnish and Swedish #NATO membership #NATOSummit

Tymczasem prezydent USA Joe Biden ogłosił podczas szczytu NATO w Madrycie nowe rozmieszczenie wojsk USA w Europie. Zakłada ono stworzenie stałej kwatery głównej V korpusu armii USA w Polsce; wysłanie dodatkowej brygady rotacyjnej do Rumunii; dwóch dodatkowych eskadr F-35 do Wielkiej Brytanii; wzmocnienie wojsk rotacyjnych w krajach bałtyckich; wysłanie do hiszpańskiej marynarki wojennej dwóch dodatkowych niszczycieli i rozmieszczenie dodatkowej obrony przeciwlotniczej w Niemczech i Włoszech.

„Na co dzień noszę w sercu kochaną i męczeńską Ukrainę, która wciąż jest biczowana barbarzyńskimi atakami, jak ten, który uderzył w centrum handlowe w Krzemieńczuku. Modlę się, aby ta szalona wojna wkrótce się skończyła i ponawiam swój apel o wytrwanie, niestrudzenie w modlitwie o pokój” – to z kolei słowa papieża Franciszka wygłoszone do wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie.

First lady Olena Zelenska says Ukrainians must prepare themselves for a "marathon" conflict: "We cannot see the end of our suffering," she tells CNN https://t.co/u3kpPkkEZU

Szkolenia odbywają się w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Litwie, Polsce, Słowacji, Słowenii, Francji i Niemczech.

Atak na centrum handowe w Krzemieńczuku

We wtorek Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi rosyjskie ataki przeciwko celom cywilnym w Ukrainie. W poniedziałek po południu rosyjski pocisk trafił w centrum handlowe w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie, gdzie w chwili ataku było ponad tysiąc osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił od początku, że liczba ofiar „jest nie do wyobrażenia”. Do wtorku rano potwierdzono śmierć 18 osób, co najmniej 59 osób jest rannych, w tym 25 trafiło do szpitala. Akcja ratunkowa trwała całą noc, ekipa prawie tysiąca osób przeszukiwało gruzowisko i gasiła pożary, nadal kilkadziesiąt osób uważa się za zaginione.

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych podało, że w budynek trafiły rakiety Ch-22 wystrzelone z bombowców Tu-22M3 z samolotów, które wyleciał z lotniska Szajkowka w obwodzie kałuskim w Rosji. Pociski zostały wystrzelone, gdy maszyny znajdowały się w obwodzie kurskim. Jedna rakieta została odpalona w kierunku centrum handlowego Amstor, druga w kierunku miejskiego stadionu.

Krzemieńczuk to 200-tysięczne miasto nad Dnieprem, położone 300 km na południowy wschód od Kijowa. Centrum handlowe Amstor miało ok. 10 tys. metrów kwadratowych.

Відэа з Краменчуга, дзе расійскія ракеты ўдарылі па гандлёвым цэнтры



Прэзідэнт Уладзімір Зяленскі напісаў, што ў будынку магло быць больш за тысячу чалавек.



Крамянчуг — значны прамысловы цэнтр у Палтаўскай вобласці. Раней расіяне разбамбілі там нафтаперапрацоўчы завод. pic.twitter.com/nKaRWITvSl — Наша Ніва (@nashaniva) June 27, 2022

„Rosja stała się największą organizacją terrorystyczną na świecie” – oświadczył w wieczornym wystąpieniu Zełenski. Jego zdaniem atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku to jeden „najbardziej zuchwałych” zamachów w historii Europy. „Spokojne miasto, zwykłe centrum handlowe, w środku kobiety, dzieci, zwyczajni cywile”. Zełenski mówił, że na szczęście wiele osób zdążyło wyjść, ale w środku zostali pracownicy i część klientów. Jego zdaniem za atakiem stoją „całkowicie bezduszni terroryści” i nie był on pomyłkowym trafieniem rakietą, lecz skalkulowanym rosyjskim uderzeniem. Prezydent Ukrainy zaapelował o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm.

Amerykański sekretarz stanu USA Antony Blinken skomentował na Twitterze, że „świat jest przerażony atakiem w Krzemieńczuku”. Jego zdaniem żadne obiekty infrastruktury cywilnej nigdy nie powinny być celami ataków, i dotyczy to oczywiście również centrów handlowych.

The world is horrified by Russia’s missile strike today, which hit a crowded Ukrainian shopping mall -- the latest in a string of atrocities. We will continue to support our Ukrainian partners and hold Russia, including those responsible for atrocities, to account. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 27, 2022

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził z kolei, że rosyjski atak na centrum handlowe to „absolutny horror”. „Dzielimy ból ofiar. I czujemy ogromną złość” – napisał Macron na Twitterze.

„Kolejna straszna rosyjska zbrodnia wojenna – atak rakietowy na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Nadejdzie dzień, kiedy osoby za to odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, do tego czasu przestańmy dzwonić na Kreml – muszą być całkowicie odizolowani, potrzeba więcej sankcji” – to komentarz szefa łotewskiej dyplomacji Edgarsa Rinkeviczsa.

G7 potępia „retorykę nuklearną” Kremla

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział rozwinięcie sił szybkiego reagowania. „Jestem przekonany, że Polska odczuje wzrost zaangażowania sojuszników w obronę i odstraszanie na różne sposoby” – przekazał Stoltenberg.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział podczas szczytu G7, że chce aby wojna została zakończona do końca roku przed nadejściem zimy. Poprosił też o systemy obrony powietrznej i ostrzejsze sankcje wobec Rosji.

Zelenskyy asked the G7 for air defense systems and tougher sanctions against Russia.



— Reuters pic.twitter.com/fEclv3JHaV — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) June 27, 2022

Grupa G7 opublikowała wspólne oświadczenie, w którym obiecuje dalsze zapewnianie wsparcia finansowego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego Ukrainie. Potępia użycie „retoryki nuklearnej” przez Rosję i wyraża zaniepokojenie po ogłoszeniu przez Rosję możliwości przesyłania na Białoruś rakiet jądrowych. G7 zapewnia też kontynuowanie starań o zaopatrzenie Ukrainy w sprzęt wojskowy i obronny.

Tymczasem Kanada wysyła dwa okręty wojenne na Bałtyk, poinformowała European Pravda. Rosja z kolei nałożyła sankcje na 43 obywateli Kanady, w odpowiedzi na zachodnie sankcje. Wśród osób, którym zakazano wjazdu do Rosji są przewodnicząca rządzącej w Kanadzie Partii Liberalnej Suzanne Cowan oraz były prezes Banku Anglii i Banku Kanady Mark Carney.

Rosja nie spłaciła zagranicznego długu

W ciągu minionego weekendu Rosja wystrzeliła na Ukrainę 63 rakiety.

Russia launched 63 missiles on Ukraine this weekend, according to President Zelenskyy. @nytimes made a map of where they were launched from. pic.twitter.com/XtVeMcP6Go — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 27, 2022

Wojska specjalne Wielkiej Brytanii, Francji, Litwy i Kanady pomagają w koordynacji dostaw broni i szkolą ukraińskich żołnierzy, poinformował w poniedziałek „The New York Times”. Dziennik podał też, że w Ukrainie są agenci CIA pomagający w przekazywaniu informacji wywiadowczych ukraińskim wojskom.

Z kolei Bloomberg podał, że Rosja po raz pierwszy od ponad stu lat nie wywiązała się ze spłaty zagranicznego długu. Miała zapłacić 100 mln dolarów odsetek od dwóch obligacji rządowych wyemitowanych w dolarach i euro, 30-dniowy okres karencji w spłacie odsetek upłynął w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Separatyści nacierają na Lisiczańsk

Wspierani przez Rosję separatyści poinformowali, że nacierają na Lisiczańsk, ostatnie duże miasto we wschodniej części obwodu ługańskiego, które wciąż jest w rękach wojsk ukraińskich – podała w poniedziałek agencja Reuters.

Bliźniacze dla Lisiczańska miasto – Siewierodonieck – upadło w sobotę po wycofaniu się stamtąd ukraińskich żołnierzy, zagrożonych odcięciem od pozostałych ukraińskich sił.

Z kolei agencja informacyjna TASS zacytowała w niedzielę przedstawiciela separatystów, który ogłosił, że siły rosyjskie wkroczyły do Lisiczańska z pięciu kierunków i izolują ukraińskich obrońców.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że Rosjanie używają artylerii, aby odciąć Lisiczańsk od południa, ale nie wspomniał o separatystach wkraczających do miasta.

Elena, mieszkanka Lisiczańska, która została ewakuowana do Pokrowska relacjonuje, że życie w mieście przez cały ubiegły tydzień „było horrorem”. „Wczoraj nie byliśmy już w stanie tego wytrzymać. Mówiłam mężowi, że jeśli zginę, chcę, żeby pochował mnie za domem” – mówiła w rozmowie z agencją Reutera.

Liderzy G7 w Niemczech

W Niemczech w niedzielę rozpoczął się szczyt liderów G7. Liderzy partnerskich krajów będą mówić o skutkach rosyjskiej napaści na Ukrainę, przede wszystkim o globalnym kryzysie energetycznym i żywnościowym. Jak pisze „Guardian”, na Zachodzie jest wola wywierania w dalszym ciagu presji na Kreml, ale już nie zaostrzania sankcji, które przynoszą na świecie skutki inflacyjne. Agencja Reuters donosi z kolei, że tematem rozmów będzie m.in. zakaz importu rosyjskiego złota.

Atak rakietowy na Kijów

W Kijowie nad ranem w niedzielę było słychać wybuchy. O eksplozjach w rejonie szewczenkiwskim informował na Telegramie mer stolicy Witalij Kliczko. Nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał, mieszkańcy są ewakuowani; jedna z rakiet uderzyła w budynek mieszkalny. Ten sam obszar został zaatakowany 28 kwietnia – w czasie wizyty sekretarza ONZ w Kijowie i tuż po decyzji USA o przyznaniu Ukrainie kolejnego ogromnego pakietu wsparcia. Rejon szewczenkiwski to słynna, zwykle tętniąca życiem dzielnica uniwersytecko-kulturalna.

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że wszystkie cztery jej pociski wystrzelone na fabrykę broni w Kijowie trafiły w swój cel, a pocisk, który w weekend uderzył w budynek mieszkalny w Kijowie, mógł być wynikiem awarii ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Jak by to miało wyglądać? Zdaniem resortu ukraiński system rakietowy Buk przechwycił pocisk obrony powietrznej S-300, który następnie „spadł na budynek mieszkalny”.

Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że ataki na Kijów były kolejnym dowodem na barbarzyństwo Rosji w ofensywie przeciwko Ukrainie.

Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba podał na Twitterze, że systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad ranem rosyjski pocisk.