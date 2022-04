Rosja ostrzega USA. Zełenski: „Czas na embargo na rosyjską ropę"”

Jak doniosły amerykańskie media, Rosja postanowiła w ostatnich dniach ostrzec USA przed konsekwencjami militarnego wsparcia Ukrainy i wysyła w tej sprawie formalną notę dyplomatyczną. Bez efektu. Chwilę później Joe Biden ogłosił wielki pakiet pomocy wojskowej warty 800 mln dolarów.

Jeżeli zaś chodzi o sam Mariupol, dowódca broniącej go piechoty morskiej określił sytuację w mieście jako krytyczną. Mjr Serhij Wołyna wezwał też władze do jak najszybszego odblokowania Mariupola, militarnego lub politycznego. Jego zdaniem miejscowe siły zbrojne są w stanie bronić miasta maksymalnie jeden dzień.

Pięć rannych osób i jedna zabita – to efekt rosyjskiego ostrzału w Wasylówce w obwodzie zaporowskim. Ostrzelanych zostało kilka budynków mieszkalnych w centrum miasta oraz dworzec kolejowy. O ataku poinformowała w piątek Administracja Wojskowa Obwodu Zaporowskiego. Miasto okupują Rosjanie, ale tereny na północ od niego znajdują się już pod kontrolą Ukraińców. Przez Wasylówkę przebiegają korytarze humanitarne służące do ewakuacji mieszkańców z obwodu zaporowskiego i Mariupola w obwodzie donieckim.

„Wzywamy Stany Zjednoczone i ich sojuszników do zaprzestania nieodpowiedzialnej militaryzacji Ukrainy, która pociąga za sobą nieprzewidywalne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego" – tak, według „Washington Post”, miało brzmieć rosyjskie przesłanie do amerykańskich władz.

W piątkowym, cyklicznym wystąpieniu w sieci prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński mówił o konieczności przyspieszenia pokoju, co - jak podkreślał - jest zadaniem najważniejszym. „Nasza armia robi to świetnie. Powstrzymują ataki, przeprowadza kontrnatarcia – mówił.

Tymczasem samorząd miasta poinformował, że rosyjscy żołnierze okupujący Mariupol wykopują ciała osób pochowanych wcześniej na podwórkach domów i zakazują nowych pochówków. Władze miasta uważają, że celem Rosjan jest usunięcie śladów zbrodni wojennych w mieście.

W nocy z czwartku na piątek wybuchy słychać było pod Kijowem, w obwodzie chersońskim i w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy. Według brytyjskiego Guardiana w Kijowie miały miejsce najpotężniejsze eksplozje od czasu wycofania się rosyjskich wojsk z tego obszaru dwa tygodnie temu. Kreml poinformował, że to rosyjskie bomby niszczące „obiekt wojskowy” na przedmieściach Kijowa. Chodzi o fabrykę ''Vizar'' w Żulianach produkującą m.in. pociski przeciwokrętowe. W tym pociski Neptun – jeden z nich miał trafić w krążownik „Moskwa”. Stąd pojawiają się interpretacje, że piątkowy atak na podkijowską fabrykę jest zemstą za zniszczenie „Moskwy”.

#BREAKING Ukraine missile manufacturing site outside Kyiv hit by Russian strike: AFP pic.twitter.com/PTxg6XtgNu — AFP News Agency (@AFP) April 15, 2022

2,8 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,8 mln osób – poinformowała w piątek popołudniu Straż Graniczna. Tylko w czwartek 14 kwietnia funkcjonariusze SG odprawili 26,8 tys. podróżnych, a w piątek do godziny 7 rano – 6,2 tys. W przeciwnym kierunku, z Polski na Ukrainę, od 24 lutego wyjechało 652 tys. osób.

Mark Brzezinski, nowy ambasador USA w Polsce, powiedział w telewizji Al-Dżazira, że „nigdy w przeszłości żaden kraj nie zrobił tego dla uchodźców przybywających do jego granic”.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaapelowało do Organizacji Narodów Zjednoczonych o ułatwienie powrotu ukraińskich dzieci, które zostały „nielegalnie deportowane” do Rosji. W oświadczeniu ministerstwo stwierdziło, że Rosja „zaangażowała się w zorganizowane przez państwo porywanie dzieci i niszczenie przyszłości narodu ukraińskiego”.

Zełenski: „Zarabianie pieniędzy cudzą krwią”

Prezydent Ukrainy w rozmowie z BBC oskarżył kraje europejskie, które nadal kupują rosyjską ropę, „o zarabianie pieniędzy cudzą krwią”. Wołodymir Zełenski wspomniał, że Niemcy i Węgry blokują według niego wysiłki na rzecz embarga na sprzedaż energii, z czego Rosja ma w tym roku zarobić nawet 326 miliardów dolarów. „Niektórzy z naszych przyjaciół i partnerów rozumieją, że teraz jest inny czas, że nie jest to już kwestia biznesu i pieniędzy, że jest to kwestia przetrwania” – powiedział.

Tymczasem Turcja nadal pracuje nad zorganizowaniem spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Żeleńskiego, potwierdził turecki minister spraw zagranicznychf. Rzecznik Kremla Dmitrij Peskow powiedział, że warunkiem spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy jest dokument gotowy do podpisania przez obu przywódców.

Rosja straszy Szwecję i Finlandię w sprawie NATO

Jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do Sojuszu Północnoatlantyckiego, reakcja Rosji będzie „jednoznaczna” – twierdzi były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. „Jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO, długość granic lądowych Sojuszu z Rosją zwiększy się ponad dwa razy. Oczywiście granice te muszą zostać wzmocnione. Należałoby poważnie wzmocnić formacje wojsk lądowych i obronę przeciwlotniczą, a w Zatoce Fińskiej rozmieścić znaczne siły morskie. Wówczas nie może być mowy o niejądrowym statusie regionu bałtyckiego, równowaga musi zostać przywrócona. Jak na razie Rosja nie podjęła takich działań i nie zamierza ich podejmować” – stwierdził wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Według premier Litwy, Ingridy Simonyte, rosyjska groźna zwiększenia obecności wojskowej w rejonie Bałtyku, w tym rozmieszczenia tam broni atomowej, to „nic nowego”. Z kolei minister obrony Litwy w rozmowie z serwisem BNS stwierdził, że broń jądrowa jest już rozmieszczona w obwodzie kaliningradzkim i stało się to jeszcze przed wojną w Ukrainie.

Prezydenci Estonii, Litwy, Łotwy i Polski w Ukrainie

Andrzej Duda odwiedził miejscowość Borodzianka pod Kijowem. Wraz z nim byli prezydenci Estonii, Litwy i Łotwy, którzy także przyjechali w środę z wizytą do Ukrainy. „Prezydenci obejrzeli świat, który narodom wokół proponuje Rosja. Nie ma na to słów” – napisał Jakub Kumoch na Twitterze. Do wpisu dołączył zdjęcia zniszczonych przez rosyjskie naloty budynków, które oglądała prezydencka delegacja.

Borodianka - zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy od Kijowa. Prezydenci obejrzeli świat, który narodom wokół proponuje Rosja. Nie ma na to słów. pic.twitter.com/bbtW9Jjwcc — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) April 13, 2022

Delegacja europejskich prezydentów spotkała się także z Wołodymyrem Zełeńskim. Ukraiński prezydent mówił o krajach, które reprezentowali jego goście, że „są z nami zawsze ramię w ramię i byli od początku. Mając takich partnerów i przyjaciół, na pewno zwyciężymy”.

„Naszym celem jest wsparcie prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie” – powiedział PAP Kumoch, który wraz z szefem BBN Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem towarzyszył prezydentowi. „Państwa bałtyckie są naszymi kluczowymi partnerami w sprawach bezpieczeństwa w regionie. Wspólnie postanowiliśmy, że pojedziemy do Kijowa razem. Polska jest organizatorem wizyty i wraz z Ukrainą zapewnia jej logistykę i bezpieczeństwo” – dodał Kumoch.

„Jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, by bombardowali budynki mieszkalne i zabijali cywilów, to nie jest to wojna. To terroryzm i bandytyzm, to złamanie reguł prawa wojennego; dla tych, którzy te reguły łamią, nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej” - mówił podczas wspólnej konferencji w Kijowie Andrzej Duda. I dodawał: „Do mojego kraju, do Polski, przybyło ponad dwa i pół miliona uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim kobiet i dzieci. Wiele z nich jest cały czas w Polsce. Staramy się udzielać pomocy w miarę naszych możliwości, traktując naszych sąsiadów jako gości, a nie jako uchodźców, choć mamy pełną świadomość, że chronią się przed wojną, przed zagładą, przed śmiercią”

Wizyta prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie będzie pierwszą wizytą głów państw w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej agresji. Prezydent Andrzej Duda widział się z Wołodymyrem Zełeńskim dosłownie w przededniu rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę.

Dziś do Kijowa udała się grupa polskich senatorów z marszałkiem Tomaszem Grodzkim na czele. Pojechali razem z trójką senatorów i przedstawicieli czeskiego parlamentu. Odwiedzili Borodziankę, Buczę i Irpień. „Jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. To jest Golgota XXI wieku. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla haniebnej agresji Rosji na Ukrainę. Opłakujemy poległych, chylimy czoła przed bohaterskimi obrońcami” – napisał na Twitterze marszałek Grodzki.