Rosja planuje aneksję na wschodzie Ukrainy. Izrael reaguje na słowa Ławrowa

W poniedziałek rozpoczęła się ewakuacja cywilów z Mariupola, zapowiadana przez prezydenta Zełeńskiego. „Zgodnie z pierwotnymi uzgodnieniami autobusy zabiorą ludzi w miejscowości Manhusz i w Bedriańsku. Do kolumny można też dołączać własnymi środkami transportu” – powiedział mer miasta Petro Andriuszczenko, cytowany przez Radio Swoboda. W Manhuszu ewakuowani mają być poddani „filtracji”, wyjaśnił za pośrednictwem Telegramu, dodał jednak, że Rosjanie obiecali, że przeprowadzą ją szybko. „Mamy nadzieję, że tysiące naszych mieszkańców, którzy utknęli w drodze z Mariupola do Zaporoża (nie przepuszczali ich okupanci), dziś wieczorem albo jutro rano dotrą do Zaporoża” – cytuje Andriuszczenkę Radio Swoboda.

Już po rozpoczęciu ewakuacji mer Andruszczenko napisał na Telegramie, że Rosjanie wywożą z Mariupola zwłoki mieszkańców tymi samymi ciężarówkami, którymi wwożą „pomoc humanitarną”. „W przypadku dużego nagromadzenia ciał w jednym budynku ciężarówki podjeżdżają bezpośrednio do budynku. Jeśli nie ma dużego nagromadzenia, załadunek odbywa się w magazynach obok sklepu Metro, gdzie pakowane są ciała zabitych” – wyjaśnił dodając jednocześnie, że są to na razie wstępne ustalenia, które wymagają weryfikacji.

W zakładach Azowstal nadal uwięzionych jest ok. 200 osób, a w całym mieście pozostaje 100 tys. mieszkańców. We wtorek Rosjanie znów prowadzili tu potężne ataki.

Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, jeden z zauszników Putina, w wywiadzie dla włoskiej telewizji Rete 4 powtarzał w niedzielę propagandowe rosyjskie kłamstwa m.in. o tym, że masakra cywilów w Buczy to mistyfikacja Ukraińców, a Rosja atakuje wyłącznie ukraińskie cele wojskowe.

W pewnym momencie wrócił do putinowskiej tezy z początku obecnej wojny, że Ukrainę należy „denazyfikować”. Na uwagę, że prezydent Wołodymyr Zełenski ma żydowskie pochodzenie, Ławrow stwierdził m.in., że „Hitler też miał żydowskie pochodzenie”. „Od dawna słyszeliśmy, jak mądrzy Żydzi mówili, że największymi antysemitami są sami Żydzi” – miał dodać szef rosyjskiego MSZ.

Izraelski rząd zareagował na słowa Ławrowa ostro, MSZ wezwał do siebie rosyjskiego ambasadora Anatolija Wiktorowa. Z kolei szed izraelskiej dyplomacji Jair Lapid określił słowa swojego rosyjskiego odpowiednika jako „niewybaczalne i oburzające".

„Uwagi ministra spraw zagranicznych Ławrowa są zarówno niewybaczalnym i oburzającym oświadczeniem, jak i straszliwym błędem historycznym. Żydzi nie mordowali się w Holokauście. Najniższym poziomem rasizmu wobec Żydów jest oskarżanie samych Żydów o antysemityzm” – napisał Lapid na Twitterze.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.