Rosja stawia ultimatum. Zełenski: Donbas przesądzi o wyniku wojny

Ukraińskie siły są już kilkanaście kilometrów od okupowanego od marca Chersonia, nadal bronią się też w Siewierodoniecku. To tutaj toczą się teraz najcięższe walki. Zełenski ponowił apele o dostawy ciężkiego sprzętu. Ukraina dostała od zachodnich partnerów 10 proc. tego, o co prosiła.

Zełenski: Wynik bitwy w Donbasie przesądzi o losach wojny

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w nocy z wtorku na środę, że starcie w Donbasie przesądzi o przebiegu wojny w Ukrainie. Najcięższe walki toczą się obecnie w Siewierodoniecku. Ukraińcy próbują odeprzeć Rosjan, by zablokować im drogę do pobliskich miejscowości, „ponoszą przy tym bolesne straty”.

Zełenski ponowił też apele do zachodnich przywódców o dostawy ciężkiej broni, której dramatycznie brakuje. Do odparcia Rosjan potrzeba zwłaszcza systemów antyrakietowych. „Nie ma uzasadnienia dla opóźnień w dostawach”, mówił Zełenski.

Wicepremier Ukrainy Hanna Malar szacuje, że Ukraina dostała 10 proc. tego, o co prosiła, i bez pomocy nie zwycięży: „Nieważne, jak bardzo Ukraina się stara, nieważne, jak profesjonalna jest nasza armia. Bez pomocy zachodnich partnerów nie wygramy tej wojny”.

Rosja stawia ultimatum

Rosja postawiła ultimatum ukraińskim żołnierzom zaszytym w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku. Mają złożyć broń do godz. 8 w środę czasu moskiewskiego. Michaił Mizincew, szef rosyjskiego Centrum Zarządzania Obroną Narodową (to on zarządzał sytuacją w Mariupolu), powiedział, by „przestali stawiać bezsensowny opór”. Na środę zapowiedziano też utworzenie korytarza humanitarnego dla cywilów.

Pojawiają się tymczasem doniesienia, że ukraińscy żołnierze sami ewakuują ludność cywilną wtedy, kiedy „Rosjanie się wyciszają” i robią przerwy w ostrzale. Wszystkie trzy mosty łączące miasto z okolicą zostały przez agresora zniszczone, trasa ucieczki cywilów jest nieznana.

Stoltenberg: Trzeba wzmocnić wschodnią flankę

We wtorek spotkali się w Hadze przywódcy europejskich krajów NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Jen Stoltenberg mówił potem dziennikarzom, że wschodnia flanka musi zostać wzmocniona i być w stanie wyższej gotowości. NATO planuje wzmocnić na wschodzie swoje zdolności bojowe jeszcze przed szczytem Sojuszu w Madrycie pod koniec miesiąca. Szczegóły nie są znane. Stoltenberg odniósł się też do wniosku Szwecji i Finlandii o przystąpienie do NATO: „Bardzo mnie to cieszy. To historyczna decyzja. Wzmocnienie dla nich i wzmocnienie dla nas”.

W spotkaniu w Hadze wziął udział także premier Mateusz Morawiecki. Na zaproszenie premierów Danii i Holandii dotarli tu m.in. szefowie rządów Polski, Belgii, Łotwy oraz prezydent Rumunii.

Chersoń odmawia współpracy z okupantami

„Jesteśmy już nieodwołalnie Federacją Rosyjską. Trzeba o tym pamiętać, odbudować, zdobyć paszporty obywateli Federacji Rosyjskiej i pamiętać, że naprawdę będziemy się tam czuć jak w domu i dobrze” – stwierdził wiceszef narzuconej przez Rosję administracji wojskowo-cywilnej w okupowanym Chersoniu Kirył Stremousow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti.

Jednocześnie Stremousow grozi „karą” urzędnikom, nauczycielom i lekarzom, jeśli ci odmówią współpracy z władzami okupacyjnymi. W odpowiedzi mieszkańcy Chersonia opublikowali jego podobiznę, podali adres i napisali: „Idziemy po twoją głowę”. Chersońscy partyzanci rozpowszechniają też ulotki informujące o tym, kto kolaboruje z Rosjanami.

Collaborator Kirill #Stremousov threatens to "punish" officials, teachers, and medics who refuse to cooperate with the occupation authorities of the #Kherson region. pic.twitter.com/HH7EmAojxn — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2022

Natalija Aluszyna, szefowa Narodowej Agencji ds. Służby Państwowej Ukrainy podała we wtorek, że do ukraińskiej armii wstąpiło 3144 urzędników państwowych z jej kraju. 39 z nich zginęło, nie ma danych o tych, którzy trafili do niewoli.

Reuters donosi, że prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz pojadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rzeczniczka francuskiego rządu Olivia Gregoire powiedziała jednak, że decyzja co do wizyty Macrona w Kijowie jeszcze nie zapadła.

Franciszek: wojna została „być może w jakiś sposób sprowokowana”

Zdaniem papieża Franciszka przyczyny wojny w Ukrainie nie są czarno-białe, a wojna została „być może w jakiś sposób sprowokowana”. Dowiadujemy się tego z opublikowanego we wtorek zapisu rozmowy, którą Franciszek odbył w zeszłym miesiącu z redakcją jezuickich mediów.

Papież skrytykował jednak Rosję za jej działania w Ukrainie, mówiąc, że jej wojska były brutalne, okrutne i dzikie. Dodał, że wykorzystywanie przez Rosję najemników, w tym Czeczenów i Syryjczyków, jest „okrutne”. Pochwalił też Ukraińców za walkę o przetrwanie.