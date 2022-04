Rosja zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ. Mobilizacja na wschodzie Ukrainy

Szefowie NATO omawiali kwestię dodatkowego wsparcia dla Ukrainy, a Rosja została zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ. Trwa ewakuacja z Donbasu i okolic.

Mobilizacja na wschodzie Ukrainy

Ostrzał wojsk rosyjskich zablokował w czwartek trzy pociągi ewakuacyjne na wschodzie Ukrainy. „Wróg przeprowadził atak lotniczy na wiadukt koło stacji Barwinkowe, na donieckiej trasie kolejowej. To jedyny kontrolowany przez Ukrainę wyjazd drogą kolejową z takich miast jak Słowiańsk, Kramatorsk i Łyman” – napisał szef kolei ukraińskich Ołeksandr Kamyszin. Według jego słów zablokowana została „droga życia” dla cywilów. „To droga życia dla dziesiątków naszych obywateli” – dodał Kamyszin.

Tymczasem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że siły rosyjskie przygotowują się do ofensywy na wschodzie Ukrainy: prowadzą rozpoznanie, przegrupowują się, zwiększają możliwości swojego lotnictwa i systemów dowodzenia. Utrzymujący swoją pozycję w Iziumie Rosjanie skupiają się na ofensywie w kierunku Barwinkowa, Słowiańska, a także Popasnej, oraz na walkach o Siewierodonieck. Na południu i wschodzie kraju siły rosyjskie kontynuują ostrzały i naloty na obiekty cywilne.

Agencja Reutera poinformowała o odnalezieniu 26 ciał cywilów pod gruzami budynków w 12-tysięcznej Borodziance. To jedno z najbardziej zniszczonych miast Ukrainy, położone na linii natarcia sił rosyjskich na Kijów od strony Białorusi; od początku inwazji rosyjskiej było intensywnie ostrzeliwane i bombardowane. Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa spodziewa się w Borodziance znacznie wyższej liczby ofiar, szacuje się, że w zbombardowanych blokach mogło zginąć nawet 200 osób.

Mieszkańcy wsi Obuchowyczi (na północny zachód od Kijowa) podzielili się ze stacją BBC historią nocy 14 marca. Blisko 150 osób wyprowadzanych siłą z domów i piwnic zostało zagnane pod bronią do szkolnej sali gimnastycznej i użyte przez osłabionych po kontrataku sił ukraińskich Rosjan jako żywe tarcze. „Zabrali nas z piwnic, w których się ukrywaliśmy, i zmusili do wyjścia. Staruszki, dzieci, wszystkich. To było przerażające”; „Bałam się, że wszystkich nas zastrzelą” – mówiły BBC mieszkanki wsi. Międzynarodowe prawo humanitarne zabrania wykorzystywania cywilów do ochrony sił zbrojnych przed atakami.

W czwartek podkijowską Buczę odwiedził zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths. Spotkał się z miejscowymi władzami i oglądał położony w centrum, przy Cerkwi św. Andrzeja i Wszystkich Świętych, masowy grób osób zabitych przez wojska rosyjskie. Według opowieści mieszkańców ciała te miały leżeć na ulicach, dopóki na zbiorowy pochówek blisko 300 osób nie zgodzili się Rosjanie. Jak donosi PAP, Griffiths obejrzał także nagrane telefonem wideo, na którym było widać, że cześć ofiar miała powypalane papierosami oczy. „Jestem zszokowany” - wyznał.

Bucza pojawiła się także w czwartek na łamach niemieckiej prasy. Tygodnik „Der Spiegel” poinformował, że Niemiecka Federalna Służba Wywiadu (BND) przechwyciła rozmowy stacjonujących w Buczy rosyjskich żołnierzy. Słychać na nich m.in. żołnierza chwalącego się koledze, że na głównej drodze 30-tysięcznego miasteczka właśnie zastrzelił rowerzystę. Treść rozmów znajduje pokrycie w rzeczywistości: po wyzwoleniu Buczy przez Ukraińców ciało wspominanego przez Rosjanina mężczyzny - podobnie jak inne ciała - leżało w miejscu opisanym w rozmowie. Wiarygodność rozmów potwierdzili także eksperci niemieckich służb specjalnych na podstawie wykonanych w Buczy fotografii.

„Polskie sankcje” na Rosję przegłosowane

Sejm przegłosował w czwartek Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. „Ta ustawa to polskie sankcje na Rosję. To sankcje ponad to, co nałożyła UE” – stwierdził jeszcze w środę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie embarga na węgiel z Rosji, możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainę, zakaz propagowania i powielania symboli rosyjskiej agresji. Sejm przyjął poprawkę Koalicji Obywatelskiej wykreślającą zapis obligujący ministra spraw wewnętrznych do publikowania listy osób objętych sankcjami w środkach masowego przekazu. Informacje te mają być zamieszczanie w biuletynie informacji publicznej.

Dyskusja w Sejmie była gorąca. Borys Budka skrytykował rząd za opieszałość. „Przez 40 dni niestety nie zrobiliście nic, żeby skutecznie zablokować majątek rosyjskich oligarchów. Inne kraje potrafiły bardzo szybko zajmować wille, jachty, blokować akcje natomiast wy opowiadaliście o potrzebie zmian konstytucji, zwoływaliście spotkania u prezesa Rady Ministrów, a tymczasem rosyjscy oligarchowie wyprowadzali majątek do spółek i spółeczek na Cyprze i innych krajach” – grzmiał z mównicy poseł KO.

Wiceszef KO Marcin Kierwiński domagał się wprowadzenia do porządku obrad projektu blokującego sprzedaż części aktywów Lotosu węgierskiej spółce MOL. Węgierskiego prezydenta określił mianem „agenta Putina”. Z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy skrytykował przy okazji rząd za lekceważenie drożyzny. Na mównicy wystąpił z transparentem: „Ceny wzrosły o 10,9 proc. Drożyzna PiS”.

Rosja zawieszona w Radzie Praw Człowieka

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zdecydowało w czwartek o zawieszeniu Rosji w Radzie Praw Człowieka z powodu rażących i systematycznych naruszeń praw człowieka w Ukrainie. „Za” opowiedziały się 93 kraje, „przeciw” 24, od głosu wstrzymało się 58. Głosowanie przeprowadzono na wniosek Stanów Zjednoczonych.

Członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ zawieszone; Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęto historyczną decyzję pic.twitter.com/NKWmGNdlym — Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) April 7, 2022

NATO o dostawach broni. G7: Brutalne oblicze rosyjskiej agresji

W czwartek w Brukseli odbyła się narada szefów NATO poświęcona wojnie w Ukrainie. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał ustalenia ministrów podczas konferencji prasowej ok. godz. 16. NATO ma wzmocnić „odważnych Ukraińców”, przekazując im m.in. większe wsparcie finansowe i humanitarne. „Cały świat bacznie obserwuje, co dzieje się w Ukrainie. Widzimy, że Chiny nie chcą potępić rosyjskiej agresji, przyłączyć się do sankcji i kwestionują prawo krajów do samostanowienia. To ważne wyzwanie. Sankcje wprowadzone przez NATO są bezprecedensowe i dewastujące dla Rosji” – mówił Stoltenberg. „Najprostszym sposobem, by zakończyć tę wojnę, jest wycofanie się Putina i podjęcie przez niego wysiłków dyplomatycznych na rzecz rozwiązania kryzysu”, podkreślił. „Ale bądźmy realistami: nic nie wskazuje, żeby Putin się wycofał. Jego celem jest kontrolowanie Ukrainy i zwycięstwo na polu bitwy. (...) Co widzimy, to przegrupowania i przemieszczanie się wojsk. Spodziewamy się wielkiej bitwy w Donbasie”.

Nie podał jednak szczegółów dotyczących pomocy militarnej dla Ukrainy. „W pełni rozumiem pytania o konkretne uzbrojenie dla Ukrainy, ale uważam, że czasem nie należy tego ujawniać – mówił dziennikarzom. – Możecie być pewni, że sojusznicy zapewniają szeroki wachlarz systemów uzbrojenia”. Stoltenberg podkreślił ponadto, że Sojusz przyjmuję odległą perspektywę i zabezpieczy się na przyszłość.

NATO większą ochroną obejmie także Gruzję oraz Bośnię i Hercegowinę. Stoltenberg mówił o planach pogłębienia współpracy w zakresie komunikacji i cyberprzestrzeni.

Pytany o agendę czwartkowej narady w NATO minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba odparł przed południem krótko: „Broń, broń i jeszcze raz broń”.

Took part in the NATO Foreign Ministerial. Strong sense of unity behind Ukraine among allies and partners. More importantly, a strong resolve to take very concrete steps to support us. I laid out priorities and stressed the urgency. Follow-up from a number of allies are coming. pic.twitter.com/PZZFj48muJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Jeszcze w środę Stoltenberg mówił, że wojna „wkracza w krytyczną fazę”. „Widzimy, że Rosja wysyła wszystkie siły na wschód tego kraju”, oświadczył i dodał, że NATO opracowuje w związku z tym nową koncepcję strategiczną, „mapę drogową” dla Sojuszu. Stoltenberg: „Sojusz powinien nadal konsekwentnie wspierać Kijów dostawami sprzętu wojskowego. Chodzi zarówno o ciężkie zestawy artyleryjskie, jak też lekkie przeciwpancerne. Ukraina zgłasza duże zapotrzebowanie w tym względzie. Widzimy, jaką różnicę na korzyść Ukrainy stwarza na polu walki sprzęt państw NATO”.