Rosjanie bombardują Charków. Zełenski: Ukraina odnosi „taktyczne sukcesy”

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski przyznał, że „sytuacja w obwodzie charkowskim jest trudna. Ale ukraińskie wojsko i wywiad odnoszą ważne taktyczne sukcesy”. Władimir Putin ponownie zagroził krajom Zachodu.

Rosja zbombardowała w piątek drugie miasto Ukrainy, Charków. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych „w wyniku uderzeń artyleryjskich i moździerzowych wroga” – poinformowała obwodowa administracja wojskowa Charkowa na Telegramie. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski przyznał, że „sytuacja w obwodzie charkowskim jest trudna. Ale ukraińskie wojsko i wywiad odnoszą ważne taktyczne sukcesy”.

W piątek siły ukraińskie poinformowały o odzyskaniu „strategicznie ważnej” wsi Ruska Łozowa, niedaleko Charkowa, i ewakuowały stamtąd setki cywilów.

Atak Rosji na Kijów w czasie wizyty sekretarza generalnego ONZ

Jak podały agencje informacyjne, w czwartek wieczorem w trakcie wizyty w Ukrainie sekretarza generalnego ONZ António Guterresa Rosjanie uderzyli w Kijów. Rakiety spadły na kijowski rejon szewczenkowski, a kolejne na najbliższe okolice ukraińskiej stolicy (na miejscowość Fastów).

W centrum miasta miały spać dwie rakiety, co potwierdził burmistrz Kijowa Witalij Kliczko. W tym czasie w dzielnicy rządowej przebywał Gutteres, który przyjechał do Ukrainy po wizycie w Moskwie i spotkaniu z Władimirem Putinem (zakończyło się ono spodziewanym komunikatem, że „nie doszło do rozwiązania kwestii Krymu i Donbasu”).

Wielki pakiet pomocy USA dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden poprosił Kongres USA o dodatkowe fundusze na pomoc dla napadniętej przez Rosję Ukrainy. Tym razem chodzi o ogromną sumę – 33 miliardów dolarów.

Ponad 20 mld dol. z pakietu ma być przeznaczona na dalszą pomoc wojskową dla broniącej się Ukrainy: dostawy broni, sprzętu oraz uzupełnienie zapasów sojuszników NATO, którzy oddają Kijowowi swoją broń na Ukrainę.

8,5 mld dol. przeznaczona będzie na pomoc ekonomiczną dla Ukrainy, której gospodarka jest w dużej części zrujnowana przez działania wojenne, a 3 mld dol. to środki na „pomoc humanitarną” dla Ukraińców, którzy stracili domy, oraz na zapasy żywności i lekarstw dla żyjących w wojennej rzeczywistości ludzi.

Wniosek o tak dużą pomoc Biały Dom skierował właśnie do Kongresu. Więcej o nowym pakiecie pisze na Polityka.pl Tomasz Zalewski w relacji z Waszyngtonu.

Ukraińcy się poddali, Rosjanie ich rozstrzelali

Ambasador USA do spraw światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Beth Van Schaack podała, że ma informacje o tym, że rosyjska jednostka, która operowała w okolicach Doniecka, rozstrzelała ukraińskich żołnierzy, którzy chcieli się poddać. „Zabili ich, zamiast wziąć do niewoli” – stwierdziła przypominając, że obowiązuje zakaz egzekucji na żołnierzach i cywilach, którzy z własnej woli nie podejmują walki lub nie są do niej zdolni.

Zapowiedziała pociągnięcie winnych do odpowiedzialności i zauważyła, że okrucieństwa rosyjskiej armii to nie są incydenty nieposłuszeństwa poszczególnych jednostek, ale wzorzec nadużyć, który obowiązuje w tej armii.

„Będziemy pomagać sądom krajowym na całym świecie w przypadku, gdyby przeprowadzały dochodzenia w sprawie rosyjskich zbrodni. Będziemy wspierać postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka” – dodała Van Schaack.

Putin grozi Zachodowi

Prezydent Rosji zagroził krajom Zachodu błyskawiczną reakcją za wtrącanie się w przebieg działań między Rosją i Ukrainą.

„Jeśli ktokolwiek odważy się ingerować z zewnątrz w trwające wydarzenia i stwarzać niedopuszczalne zagrożenie strategiczne dla Rosji, powinien wiedzieć, że nasze kontrataki zostaną przeprowadzone błyskawicznie. Mamy wszystkie narzędzia, którymi nikt nie może się pochwalić. I nie chwaląc się, wykorzystamy je w razie potrzeby” — powiedział w środę Władimir Putin na posiedzeniu Rady Ustawodawców na Kremlu. Te słowa Putina zacytował rosyjski BBC.

Putin rytualnie też zapewnił, że Rosja osiągnie założone cele w ramach „wojskowej operacji specjalnej na Ukrainie” (tak nieprawdziwie rosyjska władza mówi o bestialskiej wojnie, którą wywołała). „Nasi żołnierze i funkcjonariusze, milicja Donbasu, bohatersko wypełniają swoje obowiązki. Wszystkie wyznaczone zadania będą zrealizowane – stwierdził Putin.

Rosja przykręca kurek z gazem. Polsce i nie tylko

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo potwierdziło we wtorek informację, którą jako pierwszy podał Onet.pl, że Gazprom wstrzyma od środy dostawy gazu dla Polski. Powodem jest to, że Polska – tak jak cała Unia Europejska – nie poddaje się szantażowi Władimira Putina i nie zamierza płacić Rosji za gaz w rublach. Co zresztą nie byłoby zgodne z tzw. kontraktem jamalskim, który rosyjska firma tym samym zerwała.

Dekret o obowiązku płacenia w rublach za rosyjski gaz Putin podpisał pod koniec marca, a należności w rosyjskiej walucie miały obowiązywać od 1 kwietnia. Klienci Gazpromu mieli otworzyć rachunki rublowe w Gazprombanku i za jego pośrednictwem płacić za surowiec. Komisja Europejska dekret Putina uznała za jednostronne naruszenie kontraktów i próbę omijania sankcji nałożonych na Rosję za atak na niepodległą Ukrainę.

Podczas wieczornej konferencji minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że Polska „jest w pełni gotowa na pełne odcięcie” od gazu z Rosji. Razem z Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, zapewniali, że „wszystkie potrzeby gazowe mogą być zrealizowane z innych kierunków”, a nasze magazyny gazu są napełnione w niemal 80 proc. PGNiG będzie też sprowadzać kolejne partie tego surowca z Zachodu, a także LNG z innych kierunków, m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Kataru.

Wieczorem o podobnej decyzji Gazpromu poinformowała Bułgaria, której import gazu w większości pochodzi z Rosji.

Blinken: Ukraińcy wygrali bitwę o Kijów

„W Kijowie widzieliśmy oznaki tętniącego życiem miasta: ludzie jedzący na ulicach, siedzący na ławkach, spacerujący. (...) Ukraińcy wygrali bitwę o Kijów, mimo wszystkich cierpień, jakie znosili. Po całej masakrze, którą nadal cierpią z powodu brutalnej rosyjskiej inwazji, Ukraina była i będzie wolnym i niepodległym krajem” – mówił we wtorek sekretarz stanu USA Anthony Blinken na posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych w Waszyngtonie.

Rakiety w rocznicę awarii w Czarnobylu

26 kwietnia to rocznica katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej w 1986 r. Jak skomentował w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski, Rosja powinna obchodzić tę rocznicę jak cały cywilizowany świat, tymczasem Rosjanie „właśnie dzisiaj wystrzelili trzy rakiety, które przeleciały nad naszymi elektrowniami atomowymi”. Zełenski wymienił elektrownie Zaporoską, Chmielnicką i Południowoukraińską. Prezydent zauważył także, że zagrożenie, jakie stwarza obecnie Rosja, może przewyższać tragedię w Czarnobylu.

W rocznicę katastrofy z 1986 r. do Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej przybył dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi wraz z zespołem ekspertów i sprzętem, do przeprowadzania kontroli radiologicznych i naprawy systemów zdalnego monitoringu, które po wybuchu wojny na Ukrainie przestały przesyłać dane do siedziby MAEA. Grossi zapowiedział, że MAEA wesprze stronę ukraińską w usuwaniu zniszczeń powstałych w siłowni w wyniku działań wojsk rosyjskich, które przejęły nad nią kontrolę od 24 lutego do 31 marca 2022 r.

36 lat temu 350 000 osób musiało opuścić domy z powodu wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu.



Dziś Rosja zagraża bezpieczeństwu jądrowemu Europy. Wzywamy Moskwę do zwrócenia Ukrainie kontroli nad elektrownią w Zaporożu i zaprzestania działań wymierzonych w obiekty jądrowe. — Komisja Europejska (@EUinPL) April 26, 2022

Tymczasem, jak poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski, 169 pracowników Gwardii Narodowej, którzy pilnowali elektrowni atomowej w Czarnobylu, wciąż przebywa w rosyjskiej niewoli. Negocjacje ws. ich wymiany trwają.

Kijów. Zdemontowano pomnik Przyjaźni Narodów

W Kijowie zdemontowano we wtorek pomnik Przyjaźni Narodów – ukraińskiego i rosyjskiego – stojący dotychczas pod łukiem o tej samej nazwie. Ośmiometrową konstrukcję tworzyły rzeźby dwóch robotników, Ukraińca i Rosjanina, którzy trzymali sowiecki Order Przyjaźni Narodów. To niejedyny obiekt, który zostanie w Kijowie zdemontowany: na liście znalazło się około 60 pomników, rzeźb i płaskorzeźb do rozbiórki. Łuk znad rozebranego pomnika otrzyma nową nazwę, podobnie jak blisko 500 kijowskich ulic, których nazwy łączą się w jakikolwiek sposób z ZSRR, Rosją lub Białorusią.

Ukraina to dopiero początek? Rosyjskie prowokacje w Naddniestrzu

W separatystycznej republice Naddniestrza na terytorium Mołdawii od poniedziałku do wtorkowego wieczora odnotowano szereg incydentów określanych jako prowokacje służb rosyjskich. W poniedziałek nieznani sprawcy ostrzelali z granatników sztab ministerstwa bezpieczeństwa w Tyraspolu, głównym mieście Naddniestrza, zniszczono także dwa rosyjskie przekaźniki radiowe w miejscowości Maiac oraz zaatakowano jednostkę wojskową we wsi Parkany pod Tyraspolem. Jak twierdzi doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, w ten sposób Moskwa dąży do zdestabilizowania sytuacji w Naddniestrzu i zasygnalizowania władzom w Mołdawii, że powinny spodziewać się „gości”. „Jeśli Ukraina nie wytrzyma i ulegnie Rosji, to jutro wróg stanie u bram Kiszyniowa” – ostrzegał na Twitterze Podolak.

„Prowokacje Rosji w Naddniestrzu przeprowadziła Federalna Służba Bezpieczeństwa, a ich celem jest otwarcie dodatkowego frontu w obwodzie odeskim. Taka sytuacja zmusi ukraińskie siły zbrojne do przemieszczenia sił w tym kierunku i ich osłabienia w obwodzie mikołajowskim” – komentuje sytuację centrum ds. walki z dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO). Jak donosi PAP, centrum wskazuje jeszcze kilka innych przyczyn poniedziałkowo-wtorkowych rosyjskich prowokacji w Naddniestrzu: (1) zaangażowanie republiki w konflikt według scenariusza białoruskiego, czyli poprzez „poparcie Rosji bez udziału w aktywnej fazie wojny”; (2) usprawiedliwienie własnych działań w Ukrainie: jeśli to armia ukraińska zostanie oskarżona o ataki w Naddniestrzu, Rosja zyska wygodne uzasadnienie dla wkroczenia do Ukrainy, a śmierć rosyjskich żołnierzy stworzy pretekst do „ratowania swoich”; (3) odciągnięcie uwagi od rosyjskich zbrodni wojennych i ludobójstwa narodu ukraińskiego w Mariupolu.

Władze Mołdawii wyraziły zaniepokojenie sytuacją. Według biura ds. reintegracji przy rządzie tego kraju celem incydentów „jest stworzenie pretekstu do zaostrzenia sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionie naddniestrzańskim, niekontrolowanym przez władze konstytucyjne”. O spokój do mieszkańców zaapelowała prezydent Mołdawii Maia Sandu. W regionie ogłoszono 15-dniowy alarm antyterrorystyczny, odwołano też paradę z okazji Dnia Zwycięstwa w II Wojnie Światowej zaplanowaną na 9 maja.

Naddniestrze to zdominowana przez ludność rosyjskojęzyczną separatystyczna republika na terytorium Mołdawii, jej niepodległości nie uznaje żadne państwo, nawet Rosja, która jednak kontroluje i wspiera politycznie i gospodarczo republikę. W Naddniestrzu stacjonuje blisko 1,5 tys. rosyjskich żołnierzy. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, siły te zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej.

Zajęcie Donbasu i południa Ukrainy to cele „drugiego etapu operacji” w Ukrainie. Takie informacje przekazał w piątek urzędnik Kremla gen. Rustam Minnekajew. Zajmując te rejony, Rosja utorowałaby sobie drogę do Naddniestrza. Wołodymyr Zełenski skomentował te plany: „Ukraina to dopiero początek”. W ocenie ukraińskiego prezydenta Rosja chce utworzyć korytarz na Krym i dalej, do Mołdawii.

Zełenski skomentował także pretekst do ataku, czyli rzekome „wyzwalanie” uciskanej ludności rosyjskojęzycznej: „Szczerze mówiąc, terytorium, na którym Rosja powinna wspierać ludność rosyjskojęzyczną, jest sama Rosja. Kraj bez wolności słowa, bez wolności wyboru. W którym nie ma prawa do sprzeciwu. W którym kwitnie ubóstwo, a ludzkie życie nie ma wartości. Do tego stopnia, że ci, którzy przyszli walczyć do nas, kradną to, co imituje normalne życie”.

W Ramstein przeciw „niesprawiedliwej inwazji Rosji”

W amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech odbyła się konferencja 43 ministrów obrony krajów NATO i spoza tego sojuszu. Dotyczyła dalszego wzmacniania ukraińskich sił zbrojnych podczas trwającego konfliktu z Rosją. W poniedziałek minister obrony Lloyd Austin stwierdził, że celem USA jest zapewnienie, by Ukraina była w stanie bronić swojej niepodległości, a Rosja została osłabiona na tyle, by nie mogła powtórzyć swojej napaści i odbudować strat poniesionych w obecnej wojnie.