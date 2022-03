Rosjanie chcą atakować dostawy broni dla Ukrainy. Zełenski: Porwany mer Melitopola jest torturowany

Rosjanie biorą na cel transporty broni dla Ukrainy. Zdjęcia satelitarne wskazują, że zbliżają się do Kijowa. Tymczasem polski Sejm przyjął ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy bez zapisu o urzędniczej bezkarności.

Moskwa będzie uznawała transporty broni dla Ukrainy za „legalne cele”. Tak stwierdził Siergiej Rabkow, wiceszef rosyjkiego MSZ. „Ostrzegaliśmy Stany Zjednoczone, że aranżowane przez nie pompowanie Ukrainy bronią z wielu krajów jest nie tylko niebezpiecznym posunięciem, ale są to działania, które z konwojów uczynią legalne cele” – powiedział w Kanale 1 telewizji.

Tymczasem, jak donosi w mediach społecznościowych zastępca chersońskiej rady regionalnej Siergiej Khlan, Rosjanie przygotowują referendum w sprawie utworzenia „Chersońskiej Republiki Ludowej”. Miasto od kilku dni jest zajęte przez rosyjskie wojska. Mieszkańcy protestują, w trakcie jednej z demonstracji okupanci aresztowali 400 osób.

Zełenski: Porwany mer Melitopola jest torturowany

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na konferencji prasowej w Kijowie, że w ciągu 17 dni wojny zginęło około 1300 ukraińskich żołnierzy. Dodał, że około 500-600 żołnierzy rosyjskich poddało się siłom ukraińskim.

„Jest szereg małych miasteczek w Ukrainie, których już nie ma. Zniknęli ludzie, wszyscy jesteśmy na froncie. Rosjanie zniszczyli Wołnowachę, centrum Charkowa. Na wschodzie nie ma już życia – mówił prezydent Ukrainy. I dodał: „Nawet jeśli przywiozą tutaj na rzeź milion Rosjan, to okupacja jest niemożliwa”.

Według Zełeńskiego jego ewentualne negocjacje z Władimirem Putinem powinny rozpocząć się od zawieszenia broni, a właściwym miejscem na rozmowy mogłaby być Jerozolima. Dodał, że rosyjskie i ukraińskie zespoły negocjacyjne zaczęły rozmawiać na konkretne tematy, zamiast wymieniać ultimatum.

Wspomniał także o Polsce. „Jestem wdzięczny Polakom, że przyjmują Ukraińców. W takich sytuacjach okazuje się, kto jest kim. W Polsce jest wiele Ukraińców. Wczoraj występowałem przed polskim parlamentem i mówiłem, że teraz łączą nas szczególne relacje”.

Prezydent Ukrainy dodał też w sobotę, że porwany mer Melitopola Iwan Fiodorow żyje, ale jest torturowany w rosyjskiej niewoli. Na Twitterze Zełeński napisał m.in.: „Rozmawiałem z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydetem Emmanuelem Macronem. Dyskutowaliśmy na temat przeciwstawiania się agresorowi oraz zbrodni popełnianych Federację Rosyjską przeciwko ludności cywilnej. Poprosiłem o pomoc w uwolnieniu uprowadzonego mera Melitopola”.

O to samo miał poprosić premiera Izraela Naftalego Beneta.

Rozmowa telefoniczna Macron-Scholz-Putin

Scholz i Macron rozmawiali dziś z Putinem i poprosili go o zawieszenie działań wojennych przed kolejnymi krokami dyplomatycznymi i negocjacjami. Francuska prezydencja (półroczne przywództwo w UE) ujawniła, że Putin nie wykazał chęci zakończenia w tej chwili wojny w Ukrainie. Jak donosi AFP cytowana przez BBC News, francuska prezydencja oskarżyła także Putina o „kłamstwa”, gdyż miał on powiedzieć, że to ukraińscy żołnierze są odpowiedzialni za łamanie praw człowieka.

W najbliższych dniach w Brukseli członkowie UE mają przeanalizować nowe sankcje w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia wojenne, w tym oblężenie Mariupola, który jest na skraju katastrofy humanitarnej (Macron wezwał Putin do przerwania ataku na to iasto). Celem kolejnych sankcji ma być - jak pisze BBC News - „osaczenie Putina i odsunięcie go od społeczności międzynarodowej”.

Pomoc dla uchodźców - tak, bezkarność - nie

Sejm przyjął w sobotę ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przypomnijmy: zakłada ona przyznanie uchodźcom m.in. prawa pobytu na terenie Polski przez 18 miesięcy, numeru PESEL, świadczeń pieniężnych, socjalnych i bezpłatnej pomocy psychologicznej. Ale pod pozorem pomocy uchodźcom w projekcie znalazł się też zapis o bezkarności urzędników za nadużycie uprawnień i naruszenie dyscypliny finansów publicznych podczas "obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii". Gdy zrobiło się o tym głośno zapis ten zniknął z projektu, żeby po kilkunastu godzinach do niego wrócić. W piątek Senat złożył poprawkę odrzucającą urzędniczą bezkarność. Sejm poprawkę tę przyjął. Przeciwko bezkarności urzędników głosowało trzech posłów PiS.

Największy sukces opozycji w tej kadencji. Zatrzymaliśmy bezkarność. Nie będzie amnestii dla przestępców! Idzie prawo i sprawiedliwość! — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) March 12, 2022

Rosjanie bliżej Kijowa. Atakują obiekty cywilne

Długa na 63 km kolumna rosyjskich wojsk zbliża się do Kijowa – wskazują dane satelitarne. W sobotę 12 marca rano w ukraińskiej stolicy zawyły syreny, było słychać eksplozje. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że wojna jest w strategicznym momencie, a rosyjskie wojska przegrupowują się, by uderzyć na Kijów. Z analiz amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War wynika, że Rosja nie czyni dużych postępów ani pod Kijowem, ani w okolicach Charkowa, grzęźnie, oczekując na konwoje z zaopatrzeniem.

Była wiceszefowa NATO, Rose Gottemoeller skromnie ocenia szansę sił rosyjskich w ewentualnym ataku na Kijów. „Zastanawiam się czy w tym momencie są w stanie się przegrupować. Ich logistyka jest w naprawdę złym stanie, nie mają zapasów paliwa, których potrzebowaliby do ataku na Kijów” - tłumaczy w rozmowie z BBC.

Popołudniu siły zbrojne Ukrainy poinformowały o zatrzymaniu kolumny wroga w rejonie Kijowa. „Rosjanie przywieźli do miasta około trzech tuzinów czołgów i bojowych wozów piechoty, ale wpadli w zasadzkę” - czytamy.

Mimo to, mer Kijowa Witalij Kliczko wzywa mieszkańców do tworzenia zapasów produktów, leków i niezbędnych towarów. Dodaje, że stolica wzmacnia punkty kontrolne. „Również trzeci dzień stolica pomaga regionowi kijowskiemu ewakuować mieszkańców Gostomel, Bucha, Vorzel, Irpień. Miasto zapewnia autobusy. A ci, którzy chcą wyjechać z Kijowa, są wysyłani pociągiem na Ukrainę Zachodnią" - mówi Kliczko w opublikowanym w sobotę nagraniu.

Ukraińskie miasta wciąż są pod ostrzałem, atakowane są obiekty cywilne. W trudnej sytuacji jest Mariupol, oblężony przez Rosjan, odcięty od elektryczności i sieci telefonicznej, w mieście kończą się zapasy wody i żywności. Rosyjskie wojska ostrzelały tamtejszy meczet, poinformowały w sobotę MSZ Ukrainy. Wewnątrz przed atakami schroniło się ponad 80 osób, w tym obywatele Turcji i dzieci.

Ukraińskie media piszą o porwaniu organizatorki demonstracji przeciwko rosyjskiej okupacji w Melitopolu. "Okupanci porwali Olhę Hajsumową bezpośrednio z manifestacji! Melitopol, wychodźcie!" - napisano w sobotę na jej profilu.

Jak doniósł Reuters, uprowadzony został też burmistrz zajętego Melitopola Iwan Fiodorow, oskarżany przez Rosjan o terroryzm – Ukraina oskarża Moskwę o łamanie prawa międzynarodowego. W piątek ostrzelano szpital onkologiczny w Mikołajowie. To portowe miasto jest przystankiem dla agresora ważnym przystankiem w drodze do Odessy, okrążanej, ale pozostającej w ukraińskich rękach.

W czasie szczytu Unii Europejskiej w Wersalu w piątek przywódcy zobowiązali się wesprzeć Ukrainę zbrojnie i dostarczać jej brakujące zapasy żywności. Stwierdzili, że „wojna wywołuje w Europie zmiany tektoniczne”, nie otworzyli jednak Ukrainie drzwi do członkostwa we wspólnocie.

Nocą z piątku na sobotę Rosjanie zbombardowali m.in. stadion miejski i bibliotekę w Czernihowie. Zginęły dwie osoby, dwie są ranne, a trzy znajdują się pod gruzami. Sami cywile. Prokuratura Obwodowa Czernihowa stwierdziła, że nalot naruszył prawa i zwyczaje wojenne i wszczęła w tej sprawie postępowanie. Dotyczy ono także zabójstwa z premedytacją.

Zaatakowany został też szpital psychiatryczny w pobliżu miasta Izium w obwodzie charkowskim. W szpitalu znajdowało się 330 osób, z czego 73 zostały już ewakuowane. 10 osób porusza się na wózkach inwalidzkich. To kolejny atak sił rosyjskich na cywilne obiekty medyczne w Ukrainie.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał w piątek sojusznicze kraje europejskie do zwiększenia budżetów obronnych. Stwierdził też, że wojna w Ukrainie nie powinna przerodzić się w wojnę NATO z Rosją, gdyż doprowadziłoby to do wielkiej liczby ofiar. „NATO rozumie frustrację Ukrainy spowodowaną niechęcią sojuszu do zamknięcia nieba nad krajem objętym wojną, ale eskalacja doprowadzi do ofiar i cierpienia poza granicami kraju” – tłumaczył.

Zełenski w polskim Sejmie: Z natury jesteśmy sobie bliscy

W piątek 1 marca po godz. 16 rozpoczęło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów RP z okazji 23. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. „Dziś, niestety, nie jest to chwila na radosne świętowanie. Spotykamy się w dramatycznym czasie, w chwili największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od drugiej wojny światowej” – rozpoczął swoje przemówienie prezydent Andrzej Duda. Dalej przypomniał słowa Ronalda Reagana o Rosji jako „imperium zła”. „To, co dzieje się na Ukrainie, pokazuje, że Rosja to wciąż imperium zła. Zatrzymajmy to zło. To jest wezwanie dla całego wolnego świata” – mówił prezydent Polski.

Stwierdził, że 12 marca 1997 r. zakończył się pojałtański podział świata. „Szanowni państwo, drodzy rodacy, Polska jest bezpieczna. NATO zapewnia bezpieczeństwo swoim członkom w sposób niezachwiany” – kontynuował. Dodał, że równie ważna, co obecność w NATO jest dala Polski obecność w Unii Europejskiej: „To fundamenty naszego bezpieczeństwa, to polska racja stanu”.

Z posłami i senatorami połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Z natury jesteśmy sobie bliscy, Ukraińcy i Polacy” – stwierdził. „Nad ranem 24 lutego nie miałem wątpliwości, kto wyciągnie do nas rękę. Polscy bracia i siostry, dziękuję”. Wspomniał też o katastrofie smoleńskiej. „Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko to dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się na naszego sąsiada” – mówił Zełenski. Swoje przemówienie zakończył po Polsku: „Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina”.

Następnie przemówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który zadeklarował: „Będziemy bronić każdego cala terytorium sojuszniczego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.