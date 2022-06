Rosjanie i Ukraińcy wymienili ciała swoich poległych. Trwają walki o Siewierodonieck

W sobotę doszło do ponownego ataku na Ławrę Świętogórską, zapłonęła największa drewniana świątynia w Ukrainie. „Chciałbym pojechać na Ukrainę, ale muszę czekać na właściwy moment” – powiedział papież Franciszek. Trwają zaciekłe walki o Siewierodonieck.

Do wydarzenia odniósł się w swoim cyklicznym wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwrócił uwagę, że od początku agresji wojska rosyjskie zniszczyły lub uszkodziły już 113 świątyń, w tym obiekty historyczne, które przetrwały II wojnę światową, ale nie oparły się rosyjskiej okupacji. Dla Zełenskiego to wystarczający powód, by wykluczyć Rosję z UNESCO, bowiem „Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje żadnych praw dla terrorystów, a UNESCO nie jest miejscem dla barbarzyńców”.

Siły rosyjskie ostrzeliwały w sobotę pozycje ukraińskich wojsk wzdłuż całej linii frontu na kierunku donieckim, główne wysiłki koncentrując na kierunku Siewierodoniecka i Bachmutu. Trwają walki o odzyskanie przez siły ukraińskie pełnej kontroli nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim. Jak przekonywał w sobotę mer Ołeksandr Striuk, nie można go nazwać miastem okupowanym, mimo iż wcześniej Rosjanie zajęli znaczną jego część. „Jednak naszym żołnierzom udało się przegrupować, zbudować linię obrony. Teraz podejmują wszelkie działania, aby miasto znów było pod całkowitą kontrolą Ukrainy”, relacjonował Striuk w ukraińskiej telewizji. W mieście ze 100 tys. dotychczasowych mieszkańców pozostało 13 tys., to osoby, które nie mogą się ewakuować ze względu na walki uliczne i nieustanne ostrzały artyleryjskie. Blisko 800 ludzi ukrywa się pod fabryką Azot. „Ukryli się tam miejscowi, których poproszono o opuszczenie miasta. Ale odmówili. W tych schronach są też dzieci, ale niewiele” – przekazał BBC gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. W Azocie nadal znajdują się zapasy niebezpiecznych chemikaliów.

W briefingu w nocy z czwartku na piątek Zełenski mówił, że Ukraińcy odnoszą w Siewierodoniecku pewne sukcesy, ale za wcześnie na szczegóły. W ocenie jego sztabu właśnie w tym rejonie i pobliskich miastach (Lisiczańsk, Bachmut) sytuacja jest najtrudniejsza. W Lisiczańsku – to dane lokalnych władz – zniszczono 60 proc. infrastruktury. W mieście przebywa wciąż ok. 20 tys. osób (przed wybuchem wojny w mieście mieszkało prawie 100 tys. osób).

Zaznaczył, że pozwolenie na siłowe zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego nie wchodzi w grę, a zamiast tego trudności trzeba rozwiązać kanałami dyplomatycznymi. „Jeśli chodzi o ultimata i »musicie oddać trzecią część swojego terytorium, a wtedy zostawimy was w spokoju i pozwolimy wam żyć«, to nie jest coś, na co możemy się zgodzić” – podkreślił Zełenski.

„Nie jesteśmy gotowi oddać żadnych terytoriów, ponieważ to są nasze terytoria. To nasza niepodległość, nasza suwerenność, o to w tym chodzi” – oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax.

Papież Franciszek z kolei zaapelował do władz Rosji o zniesienie blokady eksportu pszenicy z Ukrainy. „Zboże nie może być używane jako broń wojenna” – przemówił w środę do ludzi zgromadzonych na placu Świętego Piotra.

Tymczasem Walentyna Matwienko, przewodnicząca Rady Federacji, powiedziała, że Moskwa jest gotowa do negocjacji i podpisania porozumienia pokojowego z Kijowem, „które zakończy wojnę cywilną na Ukrainie i doprowadzi do pokoju”. „Potrzebujemy dyplomatycznych, pokojowych rozwiązań, ale to wymaga woli obu krajów” – powiedziała w rozmowie z rosyjskim Interfaxem.

Wir senden der Ukraine seit Kriegsbeginn Waffen, auch schwere Waffen. Nichts anderes sind Gepard und Panzerhaubitze 2000. Wir stimmen uns eng mit unseren Partnern ab und liefern, was nützt - so nun auch das hochmoderne IRIS-T-System, das Großstädte vor Luftangriffen schützt.

„Od początku wojny wysyłamy broń na Ukrainę, w tym broń ciężką, np. gepardy i haubice Panzerhaubitze 2000. Ściśle koordynujemy współpracę z naszymi partnerami i dostarczamy to, co pożyteczne – w tym ultranowoczesny system IRIS-T, który może ochronić duże miasta przed nalotami” – napisał na Twitterze Scholz.

Zełenski podkreślił, że broń dalekiego zasięgu, o jaką pilnie apeluje Ukraina, ma służyć wyłącznie do obrony przed rosyjską agresją, a nie do atakowania Rosji na jej terytorium. „Nie interesuje nas, co dzieje się w Rosji. Jesteśmy tylko zainteresowani naszym terytorium na Ukrainie” – zaznaczył.

Nuklearne ćwiczenia Rosji

Rosyjskie siły nuklearne przeprowadzają ćwiczenia manewrowe w obwodzie iwanowskim, na północny wschód od Moskwy – podała w środę rano agencja informacyjna Interfax, powołując się na ministerstwo obrony Rosji.

Według ministerstwa w ćwiczeniach tych bierze udział około tysiąca żołnierzy i ponad 100 pojazdów, w tym wyrzutni międzykontynentalnych rakiet balistycznych Jars.

Biden: nowe dostawy dla Ukrainy

Dostarczymy Ukrainie bardziej zaawansowane systemy rakietowe i bardziej precyzyjną amunicję – zadeklarował prezydent USA Joe Biden w tekście opublikowanym na łamach „New York Timesa”. Jak zapowiedział Biały Dom, nowy pakiet pomocy wojskowej będzie opiewał na 700 mln dol. i oprócz HIMARS będzie zawierał również m.in. radary obrony powietrznej, radary przeciwartyleryjskie, śmigłowce, amunicję oraz części do haubic M777, dodatkowe pociski przeciwpancerne Javelin i pojazdy opancerzone. Pakiet ma zostać szczegółowo zaprezentowany w środę. Ukraińcy mieli zobowiązać się do nieużywania rakiet do ataków na terytorium Rosji.

Biden zapowiedział również, że nie będzie naciskał na Ukrainę, by czyniła ustępstwa na rzecz Rosji. „Nie będę naciskał na ukraiński rząd – prywatnie ani publicznie – by czynił jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. To byłoby niesłuszne i sprzeczne z ugruntowanymi zasadami” – napisał Biden. Jak dodali urzędnicy Białego Domu, administracja jest zdania, że jeśli Rosja nie zapłaci wysokiej ceny za swoją agresję, mogłoby to zachęcić inne kraje do podbojów i podporządkowywania sobie innych krajów i w efekcie zniszczyć powojenny porządek.

Biden zapowiedział również, że będzie kontynuował wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Dodał też, że mimo retorycznego „wymachiwania nuklearną szabelką” nie ma jak dotąd żadnych przesłanek mówiących o użyciu broni jądrowej przez Rosję. Przestrzegł jednocześnie, że taki ruch – „na jakąkolwiek skalę” pociągnąłby za sobą „ciężkie konsekwencje”.

USA: Rosja chce wchłonąć Chersoń

Rosja może wkrótce starać się zaanektować Chersoń lub stworzyć „Chersońską Republikę Ludową”, choć jej władze okupacyjne poniosły porażkę w uzyskaniu legitymacji miejscowych mieszkańców – powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

„Kreml prawdopodobnie rozważa kilka opcji, od uznania tzw. republiki ludowej (...) po aneksję, jak Rosja zrobiła to na Krymie. To przewidywalna część rosyjskiego scenariusza, dlatego w dalszym ciągu bijemy na alarm” - powiedział Price podczas konferencji prasowej. Zwrócił przy tym uwagę m.in. na coraz częstsze wizyty rosyjskich oficjeli do okupowanego regionu, dekret prezydenta Putina o ułatwieniu wydawania paszportów dla obywateli Ukrainy, oraz plany wprowadzenia rubla jako waluty.