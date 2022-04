Rosjanie ostrzelali Charków. Papież Franciszek: Jakie jest zwycięstwo we wbiciu flagi w stos gruzu?

Papież Franciszek zaapelował o "wielkanocny rozejm" w Ukrainie. Rosjanie zniszczyli lotnisko w Dnieprze. Mimo sprzeciwu ekspertów i prezydentów kilkunastu miast w całej Polsce o 8:41 można było usłyszeć syreny alarmowe.

„W uchodźstwie wojennym podstawą jest wyciszenie i nieprzywracanie wspomnień. Podstawową informacją dla rodzin z Ukrainy goszczących w Polsce powinna być ta: nie oglądajcie w telewizji cały czas zdjęć z wojny i nie proście Ukraińców o komentowanie tego, co widzicie. To są podstawowe rzeczy, jestem zdumiony, że rządzący nie mają o tym pojęcia” – tłumaczył ekspert na łamach Wp.pl. I dodał, że pamięć o ofiarach katastrofy lotniczej w Smoleńsku nie musi oznaczać „braku elementarnej empatii dla tych, którzy uciekli przed wojną do naszego kraju”.

Podobnego zdania byli prezydenci innych miast. „Zdecydowałam, że w niedzielę nie zostaną uruchomione w Łodzi syreny alarmowe. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie nadużywanie tych sygnałów przez rząd i wojewodę, to skrajna nieodpowiedzialność” – napisała na Facebooku prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwszy włączenia syren odmówił prezydent Katowic Marcin Krupa, syreny należące do miasta nie zawyły także w innych miastach: Łodzi, Opolu, Gorzowie Wlkp., Sosnowcu, Sopocie, Lublinie, Poznaniu, Olsztynie, Płocku i in. „Ze względu na ukraińskich uchodźców, którzy uciekali przed rosyjską agresją i dźwiękami bomb, wydaje się, że to nie jest najstosowniejsza idea, żeby syrenami w Polsce czcić rocznicę katastrofy smoleńskiej” – mówił także szef PO Donald Tusk w Bydgoszczy.

W Warszawie jest 300 tys. uchodźców, nie mamy możliwości przyjmowania kolejnych – powiedział w TVN24 Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy tłumaczył, że w związku z eskalacją konfliktu należy spodziewać się kolejnej fali uchodźców, przede wszystkim ze wschodu i południa Ukrainy. Jak zwrócił uwagę, wielu polityków PiS jest przeciwnych relokacji osób napływających do Polski, „nie rozumiem tego”, mówił. – Nie rozumiem, dlaczego rządzący nie zwracają się do Unii Europejskiej, do ONZ o uruchomienie całego systemu – kontynuował. Trzaskowski sprzeciwił się także uruchomieniu syren alarmowych w rocznicę katastrofy w Smoleńsku. „Rząd zarządził włączenie syren na rocznicę katastrofy smoleńskiej. W mieście, w którym jest 120 tys. straumatyzowanych ukraińskich dzieci, reagujących nerwowo nawet na dźwięk samolotu” – napisał na Twitterze. I w kierunku wojewody: „Apeluję o ciszę!”.

Ukraina kandydatką do UE

Wicepremier Ukrainy Olga Stefaniszyna poinformowała w sobotę, że Ukraina otrzymała kwestionariusz członkostwa w UE. „Jesteśmy gotowi do szybkich działań” – napisała na Twitterze. Jak dodała: „To część naszej odbudowy i wygranej z rosyjskim agresorem, który chce zawrócić ukraiński kurs na demokrację”. Jak spodziewa się ukraiński rząd, status kandydata do UE może zostać przyznany Ukrainie w czerwcu, na kiedy zaplanowany jest unijny szczyt. Dokumenty, niezbędne do formalnego przedstawienie jej przez Komisję Europejską Radzie Europy, które strona ukraińska musi wypełnić, by zostać uznaną za państwo kandydujące do UE, przekazała prezydentowi Włodymyrowi Zełenskiemu przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w trakcie piątkowej wizyty w Kijowie.

Przywódcy UE odwiedzili Buczę i Kijów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef dyplomacji UE Josep Borrell przyjechali w piątek do Ukrainy. Wraz z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz premierem Słowacji Eduardem Gegerem wybrali się do Buczy, gdzie Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych na cywilach. „Nigdy nie wybaczymy wrogowi tych zbrodni. Współpracujemy z naszymi europejskimi partnerami, aby jak najszybciej powstrzymać agresora” – powiedział po tej wizycie premier Ukrainy. Swoje przesłanie do narodu ukraińskiego przewodnicząca KE przekazała na Twitterze: „Odpowiedzialni za okrucieństwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wasza walka jest naszą walką”.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

W delegacji bierze udział 35 członków parlamentów narodowych oraz 11 europosłów z krajów UE. Z Polski są to Ryszard Czarnecki i Kosma Złotowski z PiS.

Już w Kijowie von der Leyen oraz Borrell spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy odbywały się w wąskim kręgu, po ich zakończeniu miała miejsce konferencja prasowa. Przewodnicząca KE zapowiedziała kolejne sankcje na Rosję. „Przechodzimy do systemu sankcji rolujących. I te sankcje mocno uderzają. Jeżeli popatrzycie na eksport towarów do Rosji, to spadł on o prawie 71 proc.” – tłumaczyła. Po czym dodała: „Dzisiaj przekazujemy dodatkowy miliard wsparcia. Ta suma składa się z trzech różnych filarów: 123 mln euro w ramach wsparcia dla budżetu, 330 mln z pakietu katastrofalnego i trzeci pakiet jest związany jest z pomocą makrofinansową i obejmuje kwotę 600 mln euro”.

Rosjanie ostrzelali dworzec w Kramatorsku

Rosjanie nie zatrzymują się w bestialskim procederze atakowania miejsc i obiektów, w których chronią się cywile. Jak podała agencja Reutera, w piątek rano doszło do rakietowego ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Przebywało tam kilka tysięcy mieszkańców miasta, którzy oczekiwali na ewakuację.

Według najnowszych danych 50 osób zginęło, a blisko 100 jest rannych, ale lokalne służby już podają, że ofiar może być więcej.

„Rosyjscy zbrodniarze wojenni z premedytacją wzięli na cel tysiące ludzi. Użyli bomb kasetowych” – stwierdził Pawło Kyryłenko, szef donieckiej administracji obwodowej. I dodał: „Najeźdźcy dobrze wiedzieli, gdzie uderzyć”. „To jest zło, które nie zna granic. Jeśli nie zostanie ukarane, to nigdy się nie skończy" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Awful images from the railway station in Kramatorsk this morning after it was reportedly struck by two missiles (looks like Tockha-U 9M79-1 tactical ballistic missiles). Initial reports are that more than 30 were killed. https://t.co/GLwTa6R5k5https://t.co/lPNXMOSfEf pic.twitter.com/jeND736SX5 — Rob Lee (@RALee85) April 8, 2022

Moskwa wydala polskich dyplomatów

Dziś rano do rosyjskiego MSZ został wezwany ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. Jak ustalił portal Onet.pl, Rosjanie zdecydowali się wydalić ze swojego kraju 38 polskich dyplomatów.

To działanie w ramach retorsji, bo pod koniec marca Warszawa poinformowała o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów z rosyjskiej placówki w Warszawie. Moskwa uznała to za wrogi gest i już wtedy zapowiadała działania odwetowe.

Donbas jak II wojna światowa

Prezydent Wołodymyr Zełenski w ostatnim briefingu mówił m.in., że sytuacja w Borodziance jest jeszcze gorsza niż w oddalonej o 25 km Buczy. Miasteczko jest zniszczone, a liczba zamordowanych cywilów trudna do oszacowania. „Odwaga to nasza marka”, mówił Zełenski do Ukraińców. I ponownie zaapelował do Zachodu o bardziej stanowcze sankcje (w czwartek wieczorem Unia Europejska przyjęła piąty pakiet).

NATO spodziewa się „wielkiej bitwy o Donbas”, już porównywanej nawet do II wojny światowej. Resort obrony Wielkiej Brytanii poinformował, że już wszystkie rosyjskie wojska opuściły północ Ukrainy.

Władze Ukrainy apelują do mieszkańców wschodniej części kraju, by się bezzwłocznie ewakuowali. Rosjanie to jednak utrudniają. Ostrzał wojsk zablokował w czwartek trzy pociągi. „Wróg przeprowadził atak lotniczy na wiadukt koło stacji Barwinkowe, na donieckiej trasie kolejowej. To jedyny kontrolowany przez Ukrainę wyjazd drogą kolejową z takich miast jak Słowiańsk, Kramatorsk i Łyman” – napisał szef kolei ukraińskich Ołeksandr Kamyszin. Według jego słów zablokowana została „droga życia” dla cywilów. „To droga życia dla dziesiątków naszych obywateli” – dodał.

Tymczasem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że siły rosyjskie przygotowują się do ofensywy na wschodzie Ukrainy: prowadzą rozpoznanie, przegrupowują się, zwiększają możliwości swojego lotnictwa i systemów dowodzenia. Utrzymujący swoją pozycję w Iziumie Rosjanie skupiają się na ofensywie w kierunku Barwinkowa, Słowiańska, a także Popasnej, oraz na walkach o Siewierodonieck. Na południu i wschodzie kraju siły rosyjskie kontynuują ostrzały i naloty na obiekty cywilne. Oblężony Mariupol nadal się broni. Burmistrz miasta Vadym Boichenko mówi, że ewakuować musi się stąd jeszcze ok. 100 tys. osób. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje tymczasem, że Rosjanie przeprowadzili ok. setki ataków na szpitale i punkty medyczne.

Agencja Reutera poinformowała o odnalezieniu 26 ciał cywilów pod gruzami budynków w 12-tysięcznej Borodziance. To jedno z najbardziej zniszczonych miast Ukrainy, położone na linii natarcia sił rosyjskich na Kijów od strony Białorusi; od początku inwazji było intensywnie ostrzeliwane i bombardowane. Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa spodziewa się w Borodziance znacznie wyższej liczby ofiar, szacuje się, że w zbombardowanych blokach mogło zginąć nawet 2 tys. osób. Niemiecka agencja wywiadowcza przechwyciła tymczasem zarejestrowane rozmowy radiowe Rosjan z rejonów Buczy, świadczące o tym, że działali metodycznie i z zamiarem zabicia cywilów, najpierw przesłuchiwanych, a potem bestialsko rozstrzeliwanych.

Mieszkańcy wsi Obuchowyczi (na północny zachód od Kijowa) podzielili się ze stacją BBC historią nocy 14 marca. Blisko 150 osób wyprowadzanych siłą z domów i piwnic zostało zagnane pod bronią do szkolnej sali gimnastycznej i użyte przez osłabionych po kontrataku sił ukraińskich Rosjan jako żywe tarcze. „Zabrali nas z piwnic, w których się ukrywaliśmy, i zmusili do wyjścia. Staruszki, dzieci, wszystkich. To było przerażające”; „Bałam się, że wszystkich nas zastrzelą” – mówiły BBC mieszkanki wsi. Międzynarodowe prawo humanitarne zabrania wykorzystywania cywilów do ochrony sił zbrojnych przed atakami.

W czwartek podkijowską Buczę odwiedził zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths. Spotkał się z miejscowymi władzami i oglądał położony w centrum, przy Cerkwi św. Andrzeja i Wszystkich Świętych, masowy grób osób zabitych przez wojska rosyjskie. Według opowieści mieszkańców ciała te miały leżeć na ulicach, dopóki na zbiorowy pochówek blisko 300 osób nie zgodzili się Rosjanie. Jak donosi PAP, Griffiths obejrzał także nagrane telefonem wideo, na którym było widać, że cześć ofiar miała powypalane papierosami oczy. „Jestem zszokowany”, wyznał.

Bucza pojawiła się także w czwartek na łamach niemieckiej prasy. Tygodnik „Der Spiegel” poinformował, że Niemiecka Federalna Służba Wywiadu (BND) przechwyciła rozmowy stacjonujących w Buczy rosyjskich żołnierzy. Słychać na nich m.in. żołnierza chwalącego się koledze, że na głównej drodze 30-tysięcznego miasteczka właśnie zastrzelił rowerzystę. Treść rozmów znajduje pokrycie w rzeczywistości: po wyzwoleniu Buczy przez Ukraińców ciało wspominanego przez Rosjanina mężczyzny - podobnie jak inne ciała - leżało w miejscu opisanym w rozmowie. Wiarygodność rozmów potwierdzili także eksperci niemieckich służb specjalnych na podstawie wykonanych w Buczy fotografii.