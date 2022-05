Rosjanie przejęli pełną kontrolę nad kombinatem Azowstal w Mariupolu

Prezydent Zełenski stwierdził w swoim ostatnim briefingu, że Rosjanie urządzili Ukraińcom w Donbasie piekło. Wojska rosyjskie kontrolują teraz cały teren zakładów Azowstal, podała agencja Reutera.

Tymczasem Antony Blinken właśnie oskarżył rosyjskie władze o to, że traktują żywność jak broń, blokując ukraińskie porty i dostęp do Morza Czarnego. Odpowiedział na te zarzuty były prezydent, obecnie urzędnik ds. bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew; jak stwierdził, Zachód nie może oczekiwać, że dociskana sankcjami Rosja pozwoli na swobodny eksport ukraińskiej żywności. „To tak nie działa, nie jesteśmy idiotami”, dodał.

Amerykański Senat zgodził się na przekazanie Ukrainie wsparcia wartości 40 mln dol. W stuosobowej izbie 86 senatorów zagłosowało „za”, 11 było przeciw. W pierwotnym projekcie Joe Bidena była mowa o 33 mld, ale Kongres USA przeforsował większą sumę, która ma wzmocnić Ukrainę i kraje sojusznicze. To kolejny pakiet pomocy – w marcu Ameryka przekazała 13,6 mld. Tym razem suma jest dużo wyższa. Jak podkreślał prezydent Biden, chodzi o to, by z Rosją wygrać.

Our latest visual investigation: New evidence of war crimes obtained by The Times, including previously unpublished CCTV videos, shows how Russian paratroopers executed 8 captured Ukrainian volunteer fighters in Bucha in March. https://t.co/fEvlE62dcn

„The New York Times” przeprowadził wizualne śledztwo dotyczące zbrodni wojennych w Buczy. Nagrania z kamer, do których dotarł dziennik pokazują, jak rosyjscy spadochroniarze rozstrzelali ośmiu ukraińskich bojowników schwytanych w marcu. Materiały, bardzo drastyczne, znalazły się też na Telegramie.

Gerard Schroeder, były kanclerz Niemiec, ustąpił pod naporem Parlamentu Europejskiego i odszedł z zarządu rosyjskiej spółki naftowej Rosnieft. Zarząd opuścił też biznesmen Matthias Warnig, poinformował w piątek Rosnieft, dziękując obu za „stałe wsparcie”. Przypomnijmy: PE zagroził wcześniej Schroederowi, że wpisze go na czarną listę, jeżeli nie opuści on rosyjskiej spółki.

Przypomnijmy: w środę Turcja zablokowała wstępną decyzję o rozpatrzeniu wniosków Finlandii i Szwecji o przystąpienie do NATO na spotkaniu ambasadorów Sojuszu. Jak donosi „Financial Times” przez sprzeciw Ankary nie doszło nawet do głosowania. Swoje wnioski kraje skandynawskie złożyły w środę rano (o czym więcej piszemy poniżej).

Szwecja i Finlandia nie chcą broni jądrowej na swoim terytorium po ewentualnym wstąpieniu do NATO. Fińska premier Sanna Marin powiedziała to w rozmowie z włoską gazetą „Corriere della Sera”. Dodała, że jej kraj nie życzy sobie też stałych baz Sojuszu. Szwedzka premier Magdalena Andersson zapowiedziała to samo.

„Nie powinniśmy być naiwni i zakładać, że niedźwiedź jest już na kolanach. Rosja nie wykorzystała wszystkich swoich zasobów. W jej przypadku liczy się nie jakość, ale ilość” – zauważył podczas konferencji gen. Piotr Błazeusz, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dodał, że Rosjanie, gdy są przyparci do muru, potrafią wyciągać wnioski i dostosować się do sytuacji. Jako przykłady podał rok 1945, gdy mimo wielu porażek wreszcie dotarli do Berlina oraz Gruzję w 2008 roku, gdzie z początku też im się nie wiodło. Zdaniem gen. Błazeusza odpowiedzią Zachodu musi być „jedność, spójność, solidarność i mówienie jednym głosem”.

Rozpoczęła się konferencja PISM Strategic Arc w Warszawie. „Dochodzi do mnie, że pojawiają się zabiegi, by pozwolić Putinowi w jakiś sposób zachować twarz. Ale jak można ocalić coś, co zostało tak doszczętnie stracone?” – powiedział podczas otwarcia premier Mateusz Morawiecki. „Dyplomacja wymaga dialogu, ale nie można negocjować z terrorystą. Zbrodniarze muszą stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości” – dodał.

The prosecutor's office in #Kyiv demanded a life sentence for Russian serviceman Vadim Shishimarin, accused of killing a civilian. "I shot to let them leave me alone": this is how the #Russian serviceman Shishimarin explained in court why he shot an unarmed man. pic.twitter.com/7Zw6p5UOi4

Europa chce odejść od surowców z Rosji

Komisja Europejska przedstawiła w środę trzyetapowy plan, którego celem jest uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych i – w dłuższym okresie – przejście na odnawialne źródła energii. Pierwszy cel ma zostać osiągnięty do 2027 roku, poprzez przejście na import większej ilości nierosyjskiego gazu. Kolejne etapy zakładają szybsze wprowadzenie energii odnawialnej i więcej wysiłków na rzecz oszczędzania energii. Mają w tym pomóc nowe przepisy europejskie, zalecenia dla rządów krajów członkowskich i nowe programy dotacyjne. Oraz 210 miliardów euro do 2027 roku i kolejne 300 miliardów euro, by wypełnić cele klimatyczne. Z czego 86 miliardów euro ma zostać przeznaczonych na energię odnawialną, 56 – na oszczędzanie energii, 29 – na sieci energetyczne, a 27 miliardów – na infrastrukturę wodorową.

Planowy skutek? 45 proc. energii UE w 2030 roku ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. To o 5 punktów proc. więcej w stosunku do poprzedniej propozycji.

Prócz tego KE przedstawiła też zapowiadaną wcześniej pomoc finansową dla Ukrainy. Jej wysokość to 9 miliardów euro w bieżącym roku. „Ukraina jest na pierwszej linii frontu i broni wartości europejskich. Będziemy stać po ich stronie przez całą wojnę i kiedy zaczną odbudowywać swój kraj” – powiedziała szefowa Komisji Ursula von der Leyen.

We will continue to be by Ukraine's side - throughout this war and when they start rebuilding.



We are proposing new macro-financial assistance for Ukraine of up to €9 billion in 2022. pic.twitter.com/zC1dTTq49o — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

Szwecja i Finlandia podjęły decyzję

Szwecja i Finlandia oficjalnie złożyły dziś wnioski o dołączenie do NATO. Ruch ten zapowiedzieli we wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto oraz premier Szwecji Magdalena Andersson. W czwartek mają się spotkać z prezydentem USA Joe Bidenem, aby omówić ich wnioski.

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

„Jesteście naszymi najbliższymi partnerami, a wasze członkostwo w NATO wzmocni nasze wspólne bezpieczeństwo” – powiedział w środę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg w trakcie ceremonii przekazania wniosków.

Decyzja o dołączeniu do NATO tych dwóch krajów jest związana z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Oba kraje były neutralne w czasie zimnej wojny i ich decyzje to jedna z najważniejszych zmian w architekturze bezpieczeństwa Europy od dziesięcioleci. Odzwierciedlają one przemiany w opinii publicznej w krajach nordyckich po rosyjskiej inwazji – wskazuje agencja Reuters.

Wniosek ma teraz zostać rozpatrzony przez 30 krajów członkowskich Sojuszu. Może to zająć około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku i nie jest ściśle sformalizowany. Jak pisze AP, Sojusz zamierza go przyspieszyć w przypadku Finlandii i Szwecji.

Turcja, jeden z krajów Sojuszu, wyraziła zastrzeżenia dotyczące członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. Stoltenberg w środę wyraził przekonanie, że te problemy mogą zostać rozwiązane, a dołączenie dwóch krajów do NATO ma silne poparcie wszystkich pozostałych państw sojuszniczych.

Przedstawiciel Watykanu w Ukrainie

W środę rozpoczyna się wizyta sekretarza do spraw relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Paula Gallaghera w Ukrainie. To pierwsza podróż szefa dyplomacji Watykanu od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej wyjaśnił na Twitterze, że oficjalnym powodem wizyty jest 30-lecie relacji dyplomatycznych między Ukrainą a Watykanem. Abp Gallagher ma odwiedzić Kijów, Lwów oraz miejsca szczególnie dotknięte przez wojnę, aby „okazać bliskość papieża i Stolicy Apostolskiej i potwierdzić znaczenie dialogu dla przywrócenia pokoju”.

Szef watykańskiej dyplomacji spotka się też z przewodniczącym polskiego episkopatu arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który wraz z delegacją jest w Ukrainie z wizytą solidarnościową. Na piątek planowane jest też spotkanie abp. Gallaghera z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą.

Ewakuacja z Azowstalu

Jak podaje Reuters, co najmniej siedem autobusów z ukraińskimi żołnierzami wyjechało we wtorek z huty Azowstal w Mariupolu. Obrońcy eskortowani są przez siły prorosyjskie. Jeden ze świadków stwierdził, że opuszczając zakłady nie wyglądali na rannych. „Ratowanie żołnierzy z Azowstalu się nie zakończyło” – zapowiedziała we wtorek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. „Będziemy kontynuować tę operację, dopóki wszyscy ci ludzie nie trafią na terytorium kontrolowane przez Ukrainę” – dodała.

W poniedziałek wieczorem wiceminister obrony Ukrainy Anna Maljar poinformowała, że w ramach wymiany jeńców z Azowstalu ewakuowano ponad 260 żołnierzy. 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości. „Dzięki obrońcom Mariupola Ukraina zyskała krytycznie ważny czas. Spełnili wszystkie swoje zadania. Ale odblokowanie Azowstalu środkami militarnymi było niemożliwe” – powiedziała. Wcześniej Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy w komunikacie umieszczonym na Facebooku poinformował, że obrońcy kombinatu wypełnili swoje zadanie i naczelne dowództwo poleciło dowódcom oddziałów w w Azowstalu ratowanie życia personelu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek późnym wieczorem w nagraniu wideo podkreślał, że ma nadzieję, iż obrońcy Azowstalu zostaną uratowani. „Ukraina potrzebuje swoich bohaterów żywych” – powiedział Zełenski.