Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Zełenski odwiedził żołnierzy w Donbasie

Rosjanie uderzyli w Kijów, po raz pierwszy od ponad miesiąca. Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł, że Moskwa zaatakuje nowe cele, jeśli Zachód dostarczy Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu. Trwają zaciekłe walki o Siewierodonieck.

Wołodymir Zełenski w Donbasie

Prezydent Ukrainy ogłosił w nocy z niedzieli na poniedziałek na Telegramie, że odwiedził ukraińskich żołnierzy w Donbasie. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wizyta miała miejsce, ale na nagraniach widać jak rozmawia z żołnierzami w okolicach Łysyczańska pod Siewierodonieckiem i Sołedaru. „Jestem dumny z każdego, kogo tam spotkałem, z każdego, z kim uścisnąłem dłoń, z każdego, komu wyraziłem swoje poparcie” – napisał na Telegramie.

Wymiana poległych żołnierzy

2 czerwca w obwodzie zaporoskim między Ukrainą a Rosją miała miejsce wymiana ciał poległych żołnierzy obu stron. Wymiana nastąpiła „w formule 160 na 160”, poinformowało w sobotę ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów okupowanych.

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował w sobotę, że władze okupacyjne w Mariupolu wyburzają zniszczone ostrzałami budynki bez sprawdzenia, czy nie ma w nich ciał zabitych. Według Andriuszczenki Rosjanie niszczą w ten sposób dowody swoich zbrodni, nie tracąc czasu na poszukiwanie ciał w zniszczonych ostrzałami budynkach – stwierdził. „Po wyburzeniu wszystko jest wywożone na wysypisko śmieci. Jeśli w budynkach były ciała, to razem z gruzem trafiły na wysypisko”, napisał w mediach społecznościowych.

Sekretarz obrony USA zapowiada kolejny szczyt ws. Ukrainy

W Brukseli odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, poinformował gen. Llyod Austin na Twitterze. Narada z udziałem ministrów obrony z całego świata będzie dla szefa Pentagonu finałem jego przyszłotygodniowych podróży. Oprócz analizy ukraińskiego kryzysu i kontynuacji rozmów o rekcji na rosyjską inwazję na Ukrainę w Ramstein na posiedzeniu państw NATO dyskutowane będą wnioski Szwecji i Finlandii o przystąpienie do sojuszu.

„Chciałbym pojechać na Ukrainę, ale muszę poczekać”

Tak odpowiedział ukraińskiemu dziecku papież Franciszek. W sobotę w Watykanie odbyło się spotkanie głowy Kościoła katolickiego z dziećmi, uczestniczyły w nim dzieci z niepełnosprawnościami, a także mali Ukraińcy. Jeden z nich, chłopiec o imieniu Sachar zwrócił się do papieża: „Nie mam pytania, a raczej prośbę: czy możesz przyjechać na Ukrainę, aby ratować wszystkie dzieci, które teraz tam cierpią?”. „Cieszę się, że tu jesteście: dużo myślę o dzieciach w Ukrainie i z tego powodu wysłałem tam kilku kardynałów, aby pomogli i byli blisko wszystkich ludzi, ale przede wszystkim dzieci. Chciałbym pojechać na Ukrainę. Muszę po prostu poczekać, żeby to zrobić, wiesz, bo nie jest łatwo podjąć decyzję, która może wyrządzić całemu światu więcej szkody niż pożytku. Muszę poczekać na odpowiedni moment, aby to zrobić” – odpowiedział dziecku Franciszek.

Papież dodał, że wkrótce spotka się z władzami Ukrainy i dowie się, czy taka podróż byłaby możliwa.

Zełenski wzywa miasta USA do zerwania stosunków z Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał burmistrzów amerykańskich miast do zerwania stosunków z Rosją. Zaznaczył, że do tej pory kilkadziesiąt miast w USA jest miastami partnerskimi z miastami w Rosji: np. Chicago z Moskwą czy Jacksonville z Murmańskiem.

W ocenie Zełenskiego relacje te Stnom Zjednoczonym nie dają niczego, a tylko legitymizują konflikt w Ukrainie i dają poczucie, że strona rosyjska nie jest izolowana. Prawie 2,5 tys. różnych pocisków rakietowych wykorzystali dotąd przeciwko Ukrainie Rosjanie, znaczna część z nich wystrzelona została w kierunku miast. Zełenski podsumował, że pod rosyjską okupacją znalazło się łącznie 3620 ukraińskich miejscowości. „W wielu z nich nie ma już warunków do cywilizowanego życia” – mówił prezydent.

Rosjanie ostrzelali Ławrę Świętogórską

W sobotę doszło do ponownego ataku na Ławrę Świętogórską w obwodzie donieckim. Jak poinformował w sobotę minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko, oprócz mnichów i mniszek prawosławnych w monastyrze przebywali także uchodźcy, wśród nich niepełnosprawni, starsi, dzieci, a nawet niemowlęta – blisko 300 osób. .

Ławra Świętogórska jest jednym z trzech dużych męskich monastyrów znajdujących się na Ukrainie. Podlega Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. W wyniku ostrzału zapłonęła jedna ze świątyń – pustelnia Wszystkich Świętych, największa drewniana świątynia na Ukrainie. Agencja UNIAN opublikowała wideo ukazujące szalejący pożar w samym środku budowli z 1912 r.

Do wydarzenia odniósł się w swoim cyklicznym wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwrócił uwagę, że od początku agresji wojska rosyjskie zniszczyły lub uszkodziły już 113 świątyń, w tym obiekty historyczne, które przetrwały II wojnę światową, ale nie oparły się rosyjskiej okupacji. Dla Zełenskiego to wystarczający powód, by wykluczyć Rosję z UNESCO, bowiem „Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje żadnych praw dla terrorystów, a UNESCO nie jest miejscem dla barbarzyńców”. „Okupanci dokładnie wiedzą, jaki obiekt jest ostrzeliwany. Wiedzą, że na terenie Ławry Świętogorskiej nie ma celów wojskowych” – przekonywał prezydent w mediach społecznościowych.