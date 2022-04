Rośnie liczba ofiar na Ukrainie. Zatrzymany prorosyjski polityk

W samym Mariupolu mogło zginąć 21 tys. cywilów, liczba ofiar masakry w Buczy przekroczyła już 400. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała Wiktora Medwedczuka. Prezydent Niemiec przyjechał do Warszawy na rozmowy m.in. o rosyjskiej agresji.

Według najnowszych szacunków, od początku inwazji Rosji na Ukrainę w oblężonym przez Rosjan Mariupolu zginęło 21 tys. cywilów – powiedział we wtorek mer tego miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez agencję Reuters. Bojczenko dodał, że w Mariupolu pozostaje ok. 120 tys. osób.

Według informacji niemieckiego tabloidu „Bild” Steinmeier chciał pojechać do Kijowa w ślad za innymi delegacjami krajów Unii Europejskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski miał jednak nie wyrazić zgody na przyjazd Niemca do stolicy Ukrainy.

We wtorek z wizytą w Polsce przebywa niemiecka para prezydencka: prezydent Frank-Walter Steinmeier oraz pierwsza dama Elke Buedenbender. Polska jest pierwszym państwem, do którego prezydent Niemiec przybył z wizytą po swojej reelekcji. Głównym tematem rozmów z Andrzejem Dudą była rosyjska agresja na Ukrainę i współpraca obu krajów, by doprowadzić do zakończenia konfliktu.

Dotychczas znaleziono 403 ciała ofiar rosyjskiej agresji w podkijowskiej Buczy - poinformował we wtorek mer tego miasta Anatolij Fedoruk. Nie wykluczył, że bilans zabitych wzrośnie. Fedoruk przekazał podczas briefingu, że we wtorek rozpoczęto prace związane z drugim masowym grobem w mieście. Zaznaczył, że jest zbyt wcześnie na to, by mieszkańcy wracali do domów.

W związku z częściową okupacją rosyjską miast Popasna i Rubiżne w obwodzie ługańskim zabici i zmarli są chowani na podwórkach osiedli mieszkaniowych - poinformował we wtorek szef władz tego obwodu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. „Kostnice są przepełnione ciałami zmarłych i zabitych cywilów” - napisał Hajdaj w komunikatorze Telegram. Prądu nie ma w ogóle albo jest z przerwami.

Według oficjalnych informacji biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) odnotowano do tej pory 4450 ofiar cywilnych wojny: 1892 zabitych i 2558 rannych. Większość odnotowanych ofiar była spowodowana użyciem broni wybuchowej o szerokim obszarze rażenia, w tym ostrzałem ciężkiej artylerii i systemów rakietowych, a także nalotami powietrznymi.

OHCHR uważa, że faktyczny bilans ofiar cywilnych jest znacznie wyższy, ale z niektórych miejsc, w których toczą się intensywne działania wojenne, dane spływają bardzo powoli. OHCHR odnotowuje wtorkowy raport Prokuratury Generalnej Ukrainy, według którego zginęło już 186 dzieci, a co najmniej 344 zostało rannych.

Zełenski w litewskim parlamencie

Katowanie niemowląt to obraz rosyjskiego wojska, oto historia walki o rosyjski świat – powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do posłów litewskiego parlamentu.

„Cały świat zapamiętał nazwę miasta Bucza, ale to tylko jeden z symboli zbrodni Federacji Rosyjskiej" – zaznaczył ukraiński prezydent. Dodał, że we wszystkich miastach zajmowanych przez dłuższy czas przez Rosjan „okupanci zrobili to samo, co w Buczy”.

„Prawie codziennie znajdowane są nowe masowe groby, tysiące ofiar, setki przypadków zakatowania na śmierć. Znajdujemy ciała w kanalizacji, ciała zniekształcone. W dużych wsiach prawie nie ma mieszkańców, są setki dzieci bez rodziców, osieroconych. Nie znamy dokładnej liczby ofiar. Dowiadujemy się o setkach przypadków gwałtów, w tym na niepełnoletnich dziewczynkach” – mówił.

Podkreślił dramat południa i wschodu Ukrainy, Mariupola i Wołnowachy, „niemal doszczętnie zniszczonych przez armię rosyjską". Zełenski zaznaczył, że Ukraina może okazać się tylko jedną z ofiar Moskwy, a następne mogą być kraje bałtyckie, Mołdawia, Gruzja, Polska czy kraje Azji Środkowej. Jako podstawowy sposób na powstrzymanie rosyjskich ambicji mocarstwowych wskazał stanowczą decyzję o uniezależnieniu się od rosyjskiego gazu. „Tylko wtedy rosyjski rząd może zrozumieć, że musi dążyć do pokoju”.

„Wojna nie złamie ani nas, ani was. Jestem przekonany, że jej koniec nadejdzie niebawem” – zakończył Zełenski.

Spotkanie kanclerza Austrii z Putinem

Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w poniedziałek z Władimirem Putinem. To pierwszy europejski przywódca, który przyjechał do prezydenta Rosji od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego. „Bezpośrednie, otwarte, twarde” – w taki sposób austriacki kanclerz opisał trwającą ponad godzinę rozmowę w rezydencji Nowo-Ogariowo pod Moskwą. Nehammer, cytowany przez Reuters, powiedział, że nie było to przyjacielskie spotkanie. Dodał, że jego najważniejszym przesłaniem dla rosyjskiego przywódcy było to, że wojna musi się skończyć, ponieważ „w wojnie są tylko przegrani po obu stronach”.