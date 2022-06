Rosyjski atak blisko granicy z Polską. Putin stracił doradcę

Zięć byłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna zrezygnował z roli doradcy Putina. Rosjanie ostrzelali Beskidzki Tunel Kolejowy w obwodzie lwowskim. Wciąż trwają zaciekłe walki o Siewierodonieck.

Zaznaczył, że pozwolenie na siłowe zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego nie wchodzi w grę, a zamiast tego trudności trzeba rozwiązać kanałami dyplomatycznymi. „Jeśli chodzi o ultimata i «musicie oddać trzecią część swojego terytorium, a wtedy zostawimy was w spokoju i pozwolimy wam żyć», to nie jest coś, na co możemy się zgodzić” – podkreślił Zełenski.

„Nie jesteśmy gotowi oddać żadnych terytoriów, ponieważ to są nasze terytoria. To nasza niepodległość, nasza suwerenność, o to w tym chodzi” – oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax.

Tymczasem Walentyna Matwienko, przewodnicząca Rady Federacji powiedziała, że Moskwa jest gotowa do negocjacji i podpisania porozumienia pokojowego z Kijowem, „które zakończy wojnę cywilną na Ukrainie i doprowadzi do pokoju”. „Potrzebujemy dyplomatycznych, pokojowych rozwiązań, ale to wymaga woli obu krajów” – powiedziała w rozmowie z rosyjskim Interfaxem.

Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin byli w środę w Borodziance pod Kijowem, gdzie otwarto miasteczko kontenerowe dla uchodźców. „Spotkałem się z dziećmi i rodzinami dotkniętymi wojną. Bardzo bym sobie życzył, by to był dla nich ostatni taki dzień dziecka, a następny mogli już spędzić we własnych domach i kraju, gdzie panuje pokój” – mówił podczas wizyty premier Morawiecki.

„Kreml prawdopodobnie rozważa kilka opcji, od uznania tzw. republiki ludowej (...) po aneksję, jak Rosja zrobiła to na Krymie. To przewidywalna część rosyjskiego scenariusza, dlatego w dalszym ciągu bijemy na alarm” - powiedział Price podczas konferencji prasowej. Zwrócił przy tym uwagę m.in. na coraz częstsze wizyty rosyjskich oficjeli do okupowanego regionu, dekret prezydenta Putina o ułatwieniu wydawania paszportów dla obywateli Ukrainy, oraz plany wprowadzenia rubla jako waluty.

Biden zapowiedział również, że nie będzie naciskał na Ukrainę, by czyniła ustępstwa na rzecz Rosji. „Nie będę naciskał na ukraiński rząd – prywatnie ani publicznie – by czynił jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. To byłoby niesłuszne i sprzeczne z ugruntowanymi zasadami” – napisał Biden. Jak dodali urzędnicy Białego Domu, administracja jest zdania, że jeśli Rosja nie zapłaci wysokiej ceny za swoją agresję, mogłoby to zachęcić inne kraje do podbojów i podporządkowywania sobie innych krajów i w efekcie zniszczyć powojenny porządek.

Dostarczymy Ukrainie bardziej zaawansowane systemy rakietowe i bardziej precyzyjną amunicję – zadeklarował prezydent USA Joe Biden w tekście opublikowanym na łamach „New York Timesa”. Jak zapowiedział Biały Dom, nowy pakiet pomocy wojskowej będzie opiewał na 700 mln dol. i oprócz HIMARS będzie zawierał również m.in. radary obrony powietrznej, radary przeciwartyleryjskie, śmigłowce, amunicję oraz części do haubic M777, dodatkowe pociski przeciwpancerne Javelin i pojazdy opancerzone. Pakiet ma zostać szczegółowo zaprezentowany w środę. Ukraińcy mieli zobowiązać się do nieużywania rakiet do ataków na terytorium Rosji.

Zełenski podkreślił, że broń dalekiego zasięgu, o jaką pilnie apeluje Ukraina, ma służyć wyłącznie do obrony przed rosyjską agresją, a nie do atakowania Rosji na jej terytorium. „Nie interesuje nas, co dzieje się w Rosji. Jesteśmy tylko zainteresowani naszym terytorium na Ukrainie” – zaznaczył.

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa poinformowała we wtorek, że rozpocznie ściganie 80 podejrzanych zbrodniarzy wojennych. Polska jest jednym z krajów badających te zbrodnie.

Ewakuacja z Siewierodoniecka zawieszona

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie ostrzelali rakietami Słowiańsk w obwodzie donieckim, zabijając co najmniej trzy osoby i raniąc sześć innych, przekazał szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyryłenko. „Uszkodzona została szkoła i co najmniej siedem bloków mieszkalnych” – dodał.

Zaatakowany został też obwód ługański – dwie osoby zginęły, cztery zostały ranne. W nocy w Siewierodoniecku uszkodzono 12 domów, w Lisiczańsku – także 12 oraz lokal gastronomiczny, w Gorskim – dziewięć domów i przedszkole, a w szturowanej Toszkiwce – co najmniej sześć domów.

Leonid Pasiecznik, szef samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej powiedział rosyjskiej państwowej agencji TASS, że pod ich kontrolą znajduje się już jedna-trzecia Siewierodoniecka. Ich celem jest przejęcie całego miasta, a także Lisiczańska.

Mer Siewierodoniecka Ołeksandr Stryuk przyznał, że miasto podzielone jest na dwie częście. Jedną z nich kontrolują Rosjanie. Dodał, że z powodu walk toczących się na ulicach zawieszona została ewakuacja ludności.

Embargo na rosyjską ropę

Jest porozumienie ws. szóstego pakietu unijnych sankcji przeciwko Rosji. Obejmie ono ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do Unii Europejskiej, choć tymczasowo wyłączona będzie z niego ropa płynąca rurociągami. W konkluzji dotyczących Ukrainy unijni przywódcy podkreślili, że „W przypadku nagłych przerw w dostawach zostaną wprowadzone środki nadzwyczajne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw”. Komisja będzie monitorować i regularnie składać Radzie sprawozdania z wdrażania nowego pakietu. Sankcje mają służyć stopniowemu znoszenia zależności w sferze paliw kopalnych od Rosji. Unijni przywódcy uzgodni także, że UE będzie nadal wspierać Ukrainę w zakresie pomocy humanitarnej, płynności i odbudowy. Unia w 2022 r. udzieli Ukrainie pożyczek do 9 mld euro. „Chcemy zatrzymać rosyjska machinę wojenną i zatrzymać finansowanie rosyjskiego potencjału wojskowego za pomocą sankcji, które wywierają presję na Kreml” – stwierdził przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po zakończeniu pierwszego dnia szczytu. „W ostatnich dniach i godzinach pojawiały się spekulacje o braku jedności w Unii Europejskiej. Teraz, jak nigdy, ważne jest by pokazać, że potrafimy być silni i zdecydowani w obronie naszych wartości i interesów” – dodał.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uważa, że do końca roku zakazem importu może zostać obłożonych 90 proc. rosyjskiej ropy, która trafia obecnie do UE, co jest ważnym krokiem naprzód. W przypadku pozostałych10 proc. Unia ma wkrótce powrócić do tej kwestii.

Prócz embarga na rosyjską ropę w pakiecie znalazły się też inne sankcje: wyłączenie z systemu Swift rosyjskiego Sberbanku – największego banku Rosji; blokada trzech rosyjskich nadawców; sankcje na obywateli Rosji odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.

Pół miliona ton zboża skradzione z Ukrainy

Wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki ujawnił w poniedziałek, że Rosjanie ukradli z Ukrainy prawie pół miliona ton zboża. Jego zdaniem wywożą je przez okupowane przez siebie regiony kraju: chersoński, zaporoski, doniecki, charkowski i ługański. Również Krym stał się kanałem przesyłowym do wywózki zrabowanych zbóż.

Za kilka tygodni w Ukrainie rozpoczną się zbiory w południowych regionach. Wysocki twierdzi, że one także są zagrożone wywózką. „Mamy nadzieję, że do tego czasu uda się nam odzyskać te obszary” – mówi.

Jak donosi RMF FM, Unia Europejska szuka alternatywy do transportu zboża i chce wykorzystać w tym celu porty w krajach bałtyckich, w tym w Polsce. Nasz kraj byłby także tranzytowym, gdzie zboże byłoby przeładowywane i transportowane koleją do portów. Już dwa pociągi z ukraińskim zbożem dotarły do portu w Kłajpedzie na Litwie.

Tymczasem, jak poinformował Reuters, z portu w Mariupolu wypłynął pierwszy statek od czasu zajęcia miasta przez wojska rosyjskie. Zdaniem rzecznika portu statek płynie do rosyjskiego Rostowa nad Donem i przewozi ładunek 2,7 tysięcy ton metalu. Ukraina twierdzi, że wywożony towar pochodzi z grabieży.

Czytaj też: Szantaż zbożowy Putina. Czas gra na jego korzyść

Nowa ambasador USA w Ukrainie

USA nie przekażą Ukrainie pocisków o długim zasięgu, które mogłyby uderzyć w głąb Rosji – wynika ze słów prezydenta Joe Bidena. Waszyngton wciąż rozważa jednak wysłanie systemu artylerii rakietowej M270 MLRS. Według informacji „Washington Post” Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie rakiety, które mogą trafić w cel w odległości ok. 70 km.

W Kijowie jest już nowa ambasador USA Bridget Brink. W poniedziałek na Twitterze napisała, że jest dla niej „zaszczytem dołączenie do naszego fantastycznego zespołu ambasady USA w Kijowie na rzecz wsparcia Ukrainy”. Nowa ambasador została nominowana przez prezydenta Joe Bidena w kwietniu, a Senat zatwierdził tę kandydaturę 19 kwietnia, czyli w dniu ponownego otwarcia amerykańskiej placówki w Kijowie. Amerykańscy dyplomaci ze względów bezpieczeństwa wyjechali z Kijowa na dwa tygodnie przed rosyjską inwazją, przenosząc się najpierw do Lwowa, a następnie do Warszawy. Brink pracuje w amerykańskiej dyplomacji od 25 lat, m.in. w ambasadach w Uzbekistanie i Gruzji, a także w departamencie stanu i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

[USA] Honored to join our fantastic team at @USEmbKyiv as we stand with Ukraine.



{Ukraina] Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України. pic.twitter.com/VrZnKHIq44 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022

Francja wyśle więcej broni Ukrainie

Nowa szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą w Kijowie zapowiedziała, że Paryż zwiększy dostawy broni do Ukrainy. Prezydent Macron pod koniec kwietnia zapowiedział wysłanie Ukrainie sprzętu, zwłaszcza dział Cezar, które okazały się bardzo skuteczne na polu walki. Według minister Colonny dostawy sprzętu mogą nastąpić w najbliższych tygodniach, a wartość pomocy dla Kijowa szacowana jest na 2 mld dolarów (łącznie z pomocą humanitarną).

Ukraińskim obrońcom huty Azowstal schwytanym przez Rosjan grozi kara śmierci, przekazuje agencja AFP powołując się na swoje rosyjskie źródła.

Prokuratura generalna Ukrainy poszukuje Michaiła Romanowa, podejrzanego o przestępstwa wojenne. Romanow, jak twierdzi prokurator generalna Irina Venediktova, miał zamordować cywila i zgwałcić jego żonę. Jeżeli uda się go postawić przed sądem, będzie to pierwsza sprawa o gwałt podczas wojny w Ukrainie.

The first case of rape during the war by #Russian military was sent to court



War criminal Mikhail Romanov will be tried for "murder of a civilian husband and sexual abuse of his wife," said Prosecutor General Irina Venediktova. She noted that Romanov has not yet been detained. pic.twitter.com/uQFk1cEDwT — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2022

Tymczasem podczas rosyjskiego ataku w pobliżu Siewierodoniecka (o którym piszemy poniżej) zabity został francuski dziennikarz, Frédéric Leclerc-Imhoff, pracownik telewizji BFMTV. Zginął w samochodzie ewakuacyjnym. Jego śmierć wstrzymała dalszą akcję ewakuacyjną. O zdarzeniu poinformował w oświadczeniu gubernator regionu ługańskiego Serhij Hajdai.

„Francja żąda jak najszybszego wszczęcia śledztwa i ustalenia w sposób przejrzysty okoliczności tego zdarzenia” – powiedziała minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna.

Rosjanie w Siewierodoniecku

W poniedziałek rano Rosjanie wkroczyli na przedmieścia Siewierodoniecka, na wschodzie Ukrainy. Zabili dwóch mieszkańców, ranili pięciu. Serhij Hajdaj, gubernator obwodu ługańskiego przekazał, że wojska rosyjskie zaatakowały miasto z całą bronią, w tym ze wsparciem lotniczym. Wkroczyły na jego południowo-wschodnie i północno-wschodnie obszary.

Jeszcze w sobotę walki w Siewierodoniecku prowadzone były tylko w hotelu Mir na obrzeżach miasta; pozostały obszar znajdował się pod kontrolą ukraińskich żołnierzy – informował ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, cytowany przez agencję UNIAN. Siewierodonieck to nieformalna stolica część obwodu ługańskiego, która pozostaje najważniejszym celem inwazji Kremla na wschodzie Ukrainy.

Niemiecki dziennikarz Julian Röpcke poinformował w południe, że Rosjanie zdobywają kolejne terytoria. Walki trwają już na ulicach miasta. Nieliczni prorosyjscy mieszkańcy świętują.

„Kluczowa infrastruktura w mieście została już zniszczona prawie w 100 proc. Uszkodzono 90 proc. budynków mieszkalnych, z czego 60 proc. w stopniu krytycznym” – podał na Telegramie gubernator Hajdaj.