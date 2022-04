Rosyjski krążownik „Moskwa” zatonął. Senatorowie pojechali do Kijowa

W czwartek do ukraińskiej stolicy udała się grupa polskich i czeskich senatorów. Ukraińcy podali, że trafili rakietami rosyjski krążownik rakietowy „Moskwa”, ten sam, który żądał poddania się od obrońców stacjonujących na Wyspie Węży.

Zełenski: „Zarabianie pieniędzy cudzą krwią”

Prezydent Ukrainy w rozmowie z BBC oskarżył kraje europejskie, które nadal kupują rosyjską ropę, „o zarabianie pieniędzy cudzą krwią”. Wołodymir Zełenski wspomniał, że Niemcy i Węgry blokują według niego wysiłki na rzecz embarga na sprzedaż energii, z czego Rosja ma w tym roku zarobić nawet 326 miliardów dolarów. „Niektórzy z naszych przyjaciół i partnerów rozumieją, że teraz jest inny czas, że nie jest to już kwestia biznesu i pieniędzy, że jest to kwestia przetrwania” – powiedział.

Tymczasem Turcja nadal pracuje nad zorganizowaniem spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Żeleńskiego, potwierdził turecki minister spraw zagranicznychf. Rzecznik Kremla Dmitrij Peskow powiedział, że warunkiem spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy jest dokument gotowy do podpisania przez obu przywódców.

Rosja straszy Szwecję i Finlandię ws. NATO

Jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do Sojuszu Północnoatlantyckiego, reakcja Rosji będzie „jednoznaczna” – twierdzi były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. „Jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO, długość granic lądowych Sojuszu z Rosją zwiększy się ponad dwa razy. Oczywiście granice te muszą zostać wzmocnione. Należałoby poważnie wzmocnić formacje wojsk lądowych i obronę przeciwlotniczą, a w Zatoce Fińskiej rozmieścić znaczne siły morskie. Wówczas nie może być mowy o niejądrowym statusie regionu bałtyckiego, równowaga musi zostać przywrócona. Jak na razie Rosja nie podjęła takich działań i nie zamierza ich podejmować” – stwierdził wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Według premier Litwy, Ingridy Simonyte, rosyjska groźna zwiększenia obecności wojskowej w rejonie Bałtyku, w tym rozmieszczenia tam broni atomowej, to „nic nowego”. Z kolei minister obrony Litwy w rozmowie z serwisem BNS stwierdził, że broń jądrowa jest już rozmieszczona w obwodzie kaliningradzkim i stało się to jeszcze przed wojną w Ukrainie.

Prezydenci Estonii, Litwy, Łotwy i Polski w Ukrainie

Andrzej Duda odwiedził miejscowość Borodzianka pod Kijowem. Wraz z nim byli prezydenci Estonii, Litwy i Łotwy, którzy także przyjechali w środę z wizytą do Ukrainy. „Prezydenci obejrzeli świat, który narodom wokół proponuje Rosja. Nie ma na to słów” – napisał Jakub Kumoch na Twitterze. Do wpisu dołączył zdjęcia zniszczonych przez rosyjskie naloty budynków, które oglądała prezydencka delegacja.

Borodianka - zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy od Kijowa. Prezydenci obejrzeli świat, który narodom wokół proponuje Rosja. Nie ma na to słów. pic.twitter.com/bbtW9Jjwcc — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) April 13, 2022

Delegacja europejskich prezydentów spotkała się także z Wołodymyrem Zełeńskim. Ukraiński prezydent mówił o krajach, które reprezentowali jego goście, że „są z nami zawsze ramię w ramię i byli od początku. Mając takich partnerów i przyjaciół, na pewno zwyciężymy”.

„Naszym celem jest wsparcie prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie” – powiedział PAP Kumoch, który wraz z szefem BBN Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem towarzyszył prezydentowi. „Państwa bałtyckie są naszymi kluczowymi partnerami w sprawach bezpieczeństwa w regionie. Wspólnie postanowiliśmy, że pojedziemy do Kijowa razem. Polska jest organizatorem wizyty i wraz z Ukrainą zapewnia jej logistykę i bezpieczeństwo” – dodał Kumoch.

„Jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, by bombardowali budynki mieszkalne i zabijali cywilów, to nie jest to wojna. To terroryzm i bandytyzm, to złamanie reguł prawa wojennego; dla tych, którzy te reguły łamią, nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej” - mówił podczas wspólnej konferencji w Kijowie Andrzej Duda. I dodawał: „Do mojego kraju, do Polski, przybyło ponad dwa i pół miliona uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim kobiet i dzieci. Wiele z nich jest cały czas w Polsce. Staramy się udzielać pomocy w miarę naszych możliwości, traktując naszych sąsiadów jako gości, a nie jako uchodźców, choć mamy pełną świadomość, że chronią się przed wojną, przed zagładą, przed śmiercią”

Wizyta prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie będzie pierwszą wizytą głów państw w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej agresji. Prezydent Andrzej Duda widział się z Wołodymyrem Zełeńskim dosłownie w przededniu rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę.

Dziś do Kijowa udała się grupa polskich senatorów z marszałkiem Tomaszem Grodzkim na czele. Pojechali razem z trójką senatorów i przedstawicieli czeskiego parlamentu. Odwiedzili Borodziankę, Buczę i Irpień. „Jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. To jest Golgota XXI wieku. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla haniebnej agresji Rosji na Ukrainę. Opłakujemy poległych, chylimy czoła przed bohaterskimi obrońcami” – napisał na Twitterze marszałek Grodzki.

Odwiedziliśmy dziś Borodziankę, Buczę i Irpień. Jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. To jest Golgota XXI wieku. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla haniebnej agresji Rosji na Ukrainę. Opłakujemy poległych, chylimy czoła przed bohaterskimi obrońcami. Ще не вмерла Українa! pic.twitter.com/U9k3baWUup — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) April 14, 2022

Rosja potwierdza: krążownik „Moskwa” uszkodzony

Jak podała ukraińska armia, udało jej się trafić rosyjski krążownik „Moskwa”. Szef odeskiej administracji Maksym Marczenko precyzował, że okręt miał zostać „poważnie uszkodzony”

Ukraina miała użyć do ostrzału rakiet Neptun. „Krążownik „Moskwa” udał się dziś tam, gdzie wysłali go nasi strażnicy graniczni na Wyspie Węży. Rakiety Neptun strzegące Morza Czarnego spowodowały bardzo poważne uszkodzenia rosyjskiego statku" – opisywał Marczenko.

Jest to bowiem ten sam okręt, który w pierwszych dniach wojny żądał poddania się od obrońców stacjonujących na Wyspie Węży. Pograniczników, którzy w niewybrednych słowach odmówili oddania w ręce Rosjan Wyspy Węży, na której stacjonowali. Do historii przejdzie zapis dźwiękowy z ostatnich chwil jej obrony i słynne zdanie: „Rosyjski okręcie wojenny: Pi...e się”.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przyznało natomiast, że na krążowniku rakietowym doszło do pożaru, w wyniku którego doszło do eksplozji amunicji. Załogę ewakuowano.

Krążowniki śmigłowcowe typu Moskwa to seria radzieckich okrętów, które przenoszą śmigłowce zwalczające okręty podwodne. Cały projekt składał się z dwóch jednostek: „Moskwy” i „Leningradu”. Trzeci „Kijew” został zarzucony niedługo po położeniu stępki, gdyż do realizacji wszedł nowy projekt.

Sejm przeciw zakazowi LPG z Rosji

Sejm przyjął dziś tzw. ustawę sankcyjną, choć nie obyło się bez kontrowersji i głosowań wbrew hucznym zapowiedziom premiera Mateusza Morawieckiego i innych polityków PiS o konieczności natychmiastowego odejścia od importu surowców energetycznych z Rosji

Przyjęta ustawa mówi m.in. o zakazie importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także o zamrożeniu funduszy i zasobów gospodarczych osób oraz podmiotów wskazanych na specjalnej liście.

We wtorek Senat wprowadził do ustawy 30 poprawek. Proponował m.in. zakaz importu i tranzytu gazu płynnego LPG z Rosji i z Białorusi. Zdominowany przez PiS i Solidarną Polskę Sejm na taką poprawkę się nie zgodził. Odrzucono ją głosami 230 posłów. Jak taką decyzję uzasadniał jeszcze przed głosowanie wicepremier i szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin? Stwierdził, że to poprawka zła i szkodliwa, bo… 3,5 mln Polaków - kierowców samochodów napędzanych gazem LPG - pozbawionych byłoby możliwości kupna tańszego paliwa. Zapewniał, że od importu z Rosji surowców energetycznych Polska ma odejść do końca roku – w tym także od sprowadzania LPG.

Senat chciał też, by o tym, kto trafi na listę sankcyjną, decydował premier, a nie szef MSWiA. I tę poprawkę Sejm odrzucił, co oznacza, że taką władzę dostanie do ręki Mariusz Kamiński.

USA ogłaszają kolejny wojskowy pakiet pomocy

Prezydent Joe Biden poinformował, że najnowszy amerykański pakiet pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy będzie warty 800 mln dol. „Nowy pakiet będzie zawierał wiele z wysoce skutecznych systemów broni, które już dostarczamy, a także nowe elementy skrojone pod szerszy atak Rosji, którego spodziewamy się na wschodniej Ukrainie” - dodał prezydent USA. Chodzi m.in. o systemy i amunicja artyleryjska, pojazdy opancerzone oraz śmigłowce.

USA kontynuują też pomoc w przekazywaniu sprzętu wojskowego od innych sojuszników. "Nie możemy na tym poprzestać. Zapewniłem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Amerykanie będą dalej wspierać odważny naród ukraiński w jego walce o wolność" – mówił Biden.

Całkowita pomoc USA dla Ukrainy od początku rosyjskiej agresji przekroczyła wartość 2,4 mld dolarów.

Szwecja i Finlandia chcą do NATO

Premier Szwecji Magdalena Andersson podjęła decyzję, że jej kraj w czerwcu złoży wniosek o członkostwo w NATO – podała w środę szwedzka gazeta „Svenska Dagbladet”. Premier Finlandii Sanna Marin z kolei stwierdziła, że parlament jej kraju zajmie się kwestią członkostwa w Sojuszu w przyszłym tygodniu. Ogłosiła to na wspólnej konferencji prasowej z szwedzką premier w Sztokholmie.

W poniedziałek brytyjski „The Times” stwierdził, że Rosja popełniła „poważny błąd strategiczny” prowokując swoimi działaniami Finlandię i Szwecję do wstąpienia do Sojuszu. Rozmowy już się toczą – ministrowie spraw zagranicznych państw NATO w ubiegłym tygodniu spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami Szwecji i Finlandii. Zdaniem dziennika oba kraje mogą do niego wstąpić już latem. Premier Andersson stwierdziła w środę, że nie widzi powodu, by przedłużać ewentualny proces wstąpienia Szwecji do NATO. „Jesienią w Szwecji odbędą się wybory i należy się na nich skupić” – powiedziała. Jak podaje „Svenska Dagbladet” premier Andersson chciałaby, by jej kraj został członkiem Sojuszu jeszcze w czerwcu. Podpowiedzią dokładniejszej daty może być szczyt NATO w Madrycie, który odbędzie się w dniach 29 i 30 czerwca.

Premier Marin powiedziała natomiast na konferencji Finlandia musi być przygotowana na działania ze strony Rosji, nawet już w trakcie debaty nad członkostwem w Sojuszu. Dodała, że wstąpienie jej kraju do struktur Sojuszu to „raczej tygodni niż miesięcy”.