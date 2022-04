Rosyjskie rakiety spadły na pełen ludzi dworzec kolejowy w Kramatorsku

Wschód Ukrainy jest teraz najbardziej zagrożony. Rosjanie rano uderzyli rakietami w pełen ludzi dworzec kolejowy w Kramatorsku w obwodzie donieckim. W rejonie Kijowa trwa szacowanie strat. „Sytuacja w Borodziance jest jeszcze gorsza niż w Buczy”, mówił Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie nie zatrzymują się w bestialskim procederze atakowania miejsc i obiektów, w których chronią się cywile. Jak podała agencja Reutera, w piątek rano doszło do rakietowego ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Przebywali tam mieszkańcy miasta, którzy oczekiwali na ewakuację.

Według najnowszych danych ponad 30 osób zginęło i ponad 100 osób jest rannych, ale lokalne służby już podają, że ofiar może być więcej.

Awful images from the railway station in Kramatorsk this morning after it was reportedly struck by two missiles (looks like Tockha-U 9M79-1 tactical ballistic missiles). Initial reports are that more than 30 were killed. https://t.co/GLwTa6R5k5https://t.co/lPNXMOSfEf pic.twitter.com/jeND736SX5 — Rob Lee (@RALee85) April 8, 2022

Donbas jak II wojna światowa

Prezydent Wołodymyr Zełenski w ostatnim briefingu mówił m.in., że sytuacja w Borodziance jest jeszcze gorsza niż w oddalonej o 25 km Buczy. Miasteczko jest zniszczone, a liczba zamordowanych cywilów trudna do oszacowania. „Odwaga to nasza marka”, mówił Zełenski do Ukraińców. I ponownie zaapelował do Zachodu o bardziej stanowcze sankcje (w czwartek wieczorem Unia Europejska przyjęła piąty pakiet).

NATO spodziewa się „wielkiej bitwy o Donbas”, już porównywanej nawet do II wojny światowej. Resort obrony Wielkiej Brytanii poinformował, że już wszystkie rosyjskie wojska opuściły północ Ukrainy.

Władze Ukrainy apelują do mieszkańców wschodniej części kraju, by się bezzwłocznie ewakuowali. Rosjanie to jednak utrudniają. Ostrzał wojsk zablokował w czwartek trzy pociągi. „Wróg przeprowadził atak lotniczy na wiadukt koło stacji Barwinkowe, na donieckiej trasie kolejowej. To jedyny kontrolowany przez Ukrainę wyjazd drogą kolejową z takich miast jak Słowiańsk, Kramatorsk i Łyman” – napisał szef kolei ukraińskich Ołeksandr Kamyszin. Według jego słów zablokowana została „droga życia” dla cywilów. „To droga życia dla dziesiątków naszych obywateli” – dodał.

Tymczasem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że siły rosyjskie przygotowują się do ofensywy na wschodzie Ukrainy: prowadzą rozpoznanie, przegrupowują się, zwiększają możliwości swojego lotnictwa i systemów dowodzenia. Utrzymujący swoją pozycję w Iziumie Rosjanie skupiają się na ofensywie w kierunku Barwinkowa, Słowiańska, a także Popasnej, oraz na walkach o Siewierodonieck. Na południu i wschodzie kraju siły rosyjskie kontynuują ostrzały i naloty na obiekty cywilne. Oblężony Mariupol nadal się broni. Burmistrz miasta Vadym Boichenko mówi, że ewakuować musi się stąd jeszcze ok. 100 tys. osób. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje tymczasem, że Rosjanie przeprowadzili ok. setki ataków na szpitale i punkty medyczne.

Agencja Reutera poinformowała o odnalezieniu 26 ciał cywilów pod gruzami budynków w 12-tysięcznej Borodziance. To jedno z najbardziej zniszczonych miast Ukrainy, położone na linii natarcia sił rosyjskich na Kijów od strony Białorusi; od początku inwazji było intensywnie ostrzeliwane i bombardowane. Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa spodziewa się w Borodziance znacznie wyższej liczby ofiar, szacuje się, że w zbombardowanych blokach mogło zginąć nawet 2 tys. osób. Niemiecka agencja wywiadowcza przechwyciła tymczasem zarejestrowane rozmowy radiowe Rosjan z rejonów Buczy, świadczące o tym, że działali metodycznie i z zamiarem zabicia cywilów, najpierw przesłuchiwanych, a potem bestialsko rozstrzeliwanych.

Mieszkańcy wsi Obuchowyczi (na północny zachód od Kijowa) podzielili się ze stacją BBC historią nocy 14 marca. Blisko 150 osób wyprowadzanych siłą z domów i piwnic zostało zagnane pod bronią do szkolnej sali gimnastycznej i użyte przez osłabionych po kontrataku sił ukraińskich Rosjan jako żywe tarcze. „Zabrali nas z piwnic, w których się ukrywaliśmy, i zmusili do wyjścia. Staruszki, dzieci, wszystkich. To było przerażające”; „Bałam się, że wszystkich nas zastrzelą” – mówiły BBC mieszkanki wsi. Międzynarodowe prawo humanitarne zabrania wykorzystywania cywilów do ochrony sił zbrojnych przed atakami.

W czwartek podkijowską Buczę odwiedził zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths. Spotkał się z miejscowymi władzami i oglądał położony w centrum, przy Cerkwi św. Andrzeja i Wszystkich Świętych, masowy grób osób zabitych przez wojska rosyjskie. Według opowieści mieszkańców ciała te miały leżeć na ulicach, dopóki na zbiorowy pochówek blisko 300 osób nie zgodzili się Rosjanie. Jak donosi PAP, Griffiths obejrzał także nagrane telefonem wideo, na którym było widać, że cześć ofiar miała powypalane papierosami oczy. „Jestem zszokowany”, wyznał.

Bucza pojawiła się także w czwartek na łamach niemieckiej prasy. Tygodnik „Der Spiegel” poinformował, że Niemiecka Federalna Służba Wywiadu (BND) przechwyciła rozmowy stacjonujących w Buczy rosyjskich żołnierzy. Słychać na nich m.in. żołnierza chwalącego się koledze, że na głównej drodze 30-tysięcznego miasteczka właśnie zastrzelił rowerzystę. Treść rozmów znajduje pokrycie w rzeczywistości: po wyzwoleniu Buczy przez Ukraińców ciało wspominanego przez Rosjanina mężczyzny - podobnie jak inne ciała - leżało w miejscu opisanym w rozmowie. Wiarygodność rozmów potwierdzili także eksperci niemieckich służb specjalnych na podstawie wykonanych w Buczy fotografii.