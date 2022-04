Rozpoczęła się rosyjska ofensywa w obwodzie ługańskim. Ostrzelany Lwów

Rosjanie ponawiają ataki na Kijów w odwecie za zatopienie krążownika „Moskwa”. W niedzielę od rana w stolicy było słychać wybuchy. Zdaniem ekspertów chcą w ten sposób zneutralizować i okrążyć obrońców, zanim ruszą do pełnej ofensywy na wschodzie kraju.

Russian troops pressed their offensive in the ruins of Mariupol. If the city falls, it would be Russia's biggest prize of the war so far https://t.co/j7dGzST7o6 pic.twitter.com/H9ljXqOKmx