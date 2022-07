Scholz: Ten konflikt może potrwać jeszcze przez długi czas

Niemiecki kanclerz zaprzeczył, że Moskwa nie odczuwa w wystarczającym stopniu skutków zachodnich sankcji. USA ogłaszają nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 820 mln dolarów.

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie rakiety spadły na budynki cywilne w Odessie i tamtejszym obwodzie. „Doszło do ataku rakietowego na region Odessy przez strategiczne samoloty z kierunku Morza Czarnego. Jedna rakieta uderzyła w 9-piętrowy budynek mieszkalny, druga w centrum rekreacji w dzielnicy Biełhorod-Dniestr” – poinformował Serhij Bratczuk, rzecznik władz obwodowych. Według najnowszych informacji w ataku zginęło co najmniej 14 osób, a 30 jest rannych, w tym kilkoro dzieci.

„Władimir Putin przygotowywał się do inwazji na Ukrainę i podjął decyzję o zaatakowaniu sąsiedniego kraju co najmniej na rok przed inwazją. Ten konflikt może potrwać jeszcze przez długi czas” – mówił w rozmowie na antenie amerykańskiej telewizji CBS kanclerz Niemiec.

Będzie to 14. pakiet wojskowy wysłany z zapasów Departamentu Obrony do Ukrainy od sierpnia 2021 roku. W sumie USA przekazały Ukrainie ponad 8,8 mld dolarów w postaci broni i szkoleń wojskowych.

Pentagon zapowiedział również, że dostarczy Ukraińcom do 150 tys. sztuk amunicji do artylerii milimetrowej.

USA ogłosiły, że przekażą Ukrainie dodatkowe 820 mln dolarów pomocy wojskowej. Nowy pakiet pomocy obejmie nowe systemy rakietowe ziemia-powietrze i radary przeciwartyleryjskie, dwa systemy znane jako NASAMS – opracowany w Norwegii system przeciwlotniczy, który jest również wykorzystywany do ochrony przestrzeni powietrznej wokół Białego Domu i Kapitolu w Waszyngtonie – oraz dodatkową amunicję do systemów rakietowych średniego zasięgu, które USA dostarczyły Ukrainie już raz w czerwcu, znanych jako High Mobility Artillery Rocket Systems, czyli HIMARS.

Możliwe, że Władimir Putin pojawi się na listopadowym szczycie G20 na Bali. Rosja wciąż pozostaje członkiem tej grupy, mimo że została wydalona z G8, a Kreml zapowiedział, że Putin planuje osobiście pojawić się na szczycie. „Tak, został formalnie zaproszony. Myślę jednak, że tam nie pojedzie. Pytanie brzmi: czy my – jako kraje zachodnie – opuszczamy miejsca w G20 i pozostawiamy cały spór Chinom, Rosji?” – powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, dając do zrozumienia, że sam prawdopodobnie pojawi się na Bali.

„Rządy Turcji, Finlandii i Szwecji zgodziły się wzmocnić współpracę w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Obejmuje to dalsze dostosowanie ich krajowego prawodawstwa, rozprawienie się z działalnością PKK i zawarcie z Turcją umowy o ekstradycji” – dodał. W środę zachodni przywódcy oficjalnie zdecydowali o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, co oznacza najszybsze rozszerzenie NATO w historii.

Türkiye , Finland , and Sweden sign agreement paving the way for Finnish and Swedish #NATO membership #NATOSummit

Władimir Putin ostrzegł, że jeśli infrastruktura i sprzęt wojskowy NATO pojawią się w Szwecji i Finlandii, „Rosja odpowie tym samym”. „Nie mamy problemów ze Szwecją czy Finlandią, tak jak nie mamy ich z Ukrainą. Nie mamy żadnych sporów terytorialnych. Jeśli Finlandia i Szwecja tego sobie życzą, niech wstępują do NATO – mówił Putin w Turkmenistanie. – Niech dołączają do każdego sojuszu, jakiego chcą”. Putin dodał zarazem, że jeśli w krajach tych pojawi się sprzęt NATO, a Rosja poczuje się terytorialnie zagrożona, jej „odpowiedź będzie symetryczna”.

Żony żołnierzy z Buriacji walczących w Ukrainie po stronie rosyjskiej żądają powrotu mężów do domów. Nagrały apel, który ukazał się we wtorek na Twitterze lokalnej redakcji „Ludzie Bajkału". Ich mężowie odbywali szkolenia wojskowe na terytorium Białorusi, z której niespodziewanie zostali przeniesieni do Ukrainy.

Zełenski na szczycie NATO

„Stoimy przed wyborem – albo wsparcie Ukrainy i jej zwycięstwo nad Rosją, albo w przyszłości wojna Rosji z NATO” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas szczytu NATO w Madrycie. Dodał, że Rosja chce zniewolić kraje, które kiedyś należały do jej strefy wpływu. Jego zdaniem taki kraj nie powinien należeć do struktur, które próbuje zniszczyć. Zełenski po raz kolejny zaapelował o więcej broni, a także przypomniał o zbrodniach popełnionych przez Rosję w jego kraju. „Pytanie, kto jest dla Rosji następny: Mołdawia czy kraje bałtyckie albo Polska? Odpowiem: wszystkie te kraje” – mówił prezydent Zełenski.

„Na co dzień noszę w sercu kochaną i męczeńską Ukrainę, która wciąż jest biczowana barbarzyńskimi atakami, jak ten, który uderzył w centrum handlowe w Krzemieńczuku. Modlę się, aby ta szalona wojna wkrótce się skończyła i ponawiam swój apel o wytrwanie, niestrudzenie w modlitwie o pokój” – to z kolei słowa papieża Franciszka wygłoszone do wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w rozmowie z PAP powiedział, że Polska Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowy rosyjskich żołnierzy wykonane podczas wojny w Ukrainie. „Polska Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowy rosyjskich żołnierzy wykonane podczas trwającej agresji na Ukrainę” – tłumaczył Żaryn.

Nowe rozmieszczenie wojsk USA w Europie

Rosyjska agencja prasowa TASS przekazała w środę, że okupacyjne władze w regionie chersońskim przygotowują referendum w sprawie dołączenia regionu do Rosji. Rozkazy dotyczące organizacji tzw. referendum w sprawie przyłączenia do Rosji dostały też okupacyjne władze regionu donieckiego. Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko poinformował, że bezprawne głosowanie ma się odbyć 11 września.

Tymczasem prezydent USA Joe Biden ogłosił podczas szczytu NATO w Madrycie nowe rozmieszczenie wojsk USA w Europie. Zakłada ono stworzenie stałej kwatery głównej V korpusu armii USA w Polsce; wysłanie dodatkowej brygady rotacyjnej do Rumunii; dwóch dodatkowych eskadr F-35 do Wielkiej Brytanii; wzmocnienie wojsk rotacyjnych w krajach bałtyckich; wysłanie do hiszpańskiej marynarki wojennej dwóch dodatkowych niszczycieli i rozmieszczenie dodatkowej obrony przeciwlotniczej w Niemczech i Włoszech.

Zełeński w ONZ: Trzeba ukarać Rosję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się we wtorek do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, by sformułowali prawną definicję „państwa terrorystycznego” i ukarali Rosji za jej działania przeciwko ludności cywilnej. Dodał, że Rosja codziennie popełnia akty terroru.

„Niestety, obecnie ONZ nie posiada definicji państwa terrorystycznego, co do której zgadzają się wszystkie państwa członkowskie, ale ta wojna pokazuje konieczność zdefiniowania tego konceptu na poziomie ONZ i ukarania takich państw” - powiedział Zełenski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa dotyczącego rosyjskich ataków na ukraińskich cywilów.

President @ZelenskyyUa suggested introducing the term of "terrorist state" at the urgent meeting of UN Security Council.



"I call upon you to deprive the delegation of a terrorist state of powers in UN General Assembly, and it's possible."#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/4wnIRGQrwb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 28, 2022

Ukraiński przywódca wymienił długą listę wymierzonych w cywilów ataków, w tym ostatni ostrzał galerii handlowej w Krzemieńczuku i zabicie przez rosyjskie rakiety grupy ludzi stojących w kolejce po wodę w Lisiczańsku. Wezwał do wykluczenia Rosji z Rady Bezpieczeństwa i do ustanowienia międzynarodowego trybunału ds. zbrodni wojennych na Ukrainie.