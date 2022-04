Sejm debatuje nad „polskimi sankcjami” na Rosję. Węgry zapłacą za gaz w rublach

Mocne słowa Zełenskiego przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. UE chce zakazać m.in. importu rosyjskiego węgla. W polskim Sejmie także trwa debata na ten temat. Zmarł nacjonalistyczny rosyjski polityk Władimir Żyrinowski. W masowym grobie obok cerkwi w Buczy może być od 150 do 300 ciał.

Według ukraińskich wojskowych Rosjanie nadal próbują wzmacniać swoje siły najemnikami z innych krajów, ale ich wykorzystanie nie będzie mieć znacznego wpływu na przebieg działań zbrojnych w Ukrainie ze względu na niewielką liczbę tych osób. Informują też, że rosyjskie dowództwo 200. brygady zmotoryzowanej 14. korpusu, z którego dwie batalionowe grupy taktyczne były skierowane na Ukrainę, przygotowuje się do uzupełnienia strat, które wynoszą ok. 30 proc. Jedna z tych grup została rozbita, a drugą wycofano do obwodu biełogrodzkiego w celu przywrócenia zdolności bojowej. Rosjanie nadal prowadzą blokadę Charkowa i ostrzeliwują miasto, nadal aktywnie wykorzystują też zabronioną przez międzynarodowe prawo humanitarne amunicję. Nie ustają próby szturmu Mariupola na południowym wschodzie kraju.

Ukraiński sztab generalny poinformował w środę rano, że główny wysiłek wroga skupia się na przygotowaniu się do agresywnej operacji, której celem jest ustanowienie pełnej kontroli nad terytorium donieckiego i ługańskiego. Sztab nie wyklucza wykorzystania terytorium separatystycznej republiki Naddniestrza w Mołdawii, by wesprzeć ofensywę na południowym zachodzie Ukrainy. Jak dodano w komunikacie, na lotnisku w Tyraspolu w Naddniestrzu trwają przygotowania do przyjęcia samolotów.

Wiceszef KO Marcin Kierwiński domagał się wprowadzenia do porządku obrad projektu blokującego sprzedaż części aktywów Lotosu węgierskiej spółce MOL. Węgierskiego prezydenta określił mianem „agenta Putina”. Z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy wykorzystał posiedzenie do skrytykowania rządu za lekceważenie problemu drożyzny. Na mównicy pojawił się z transparentem: "Ceny wzrosły o 10,9 proc. Drożyzna PiS".

W Sejmie trwa posiedzenie dotyczące rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. O godz. 10 rozpoczęło się I czytanie. Posłowie debatują na temat wprowadzenia embarga na import węgla z Rosji i możliwości zamrażania majątków osób i podmiotów wspierających Moskwę. „Ta ustawa to polskie sankcje na Rosję. To sankcje ponad to, co nałożyła UE” – stwierdził wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Premier Węgier Victor Orban rozmawiał w środę z Władimirem Putinem. Twierdzi, że poprosił prezydenta Rosji o wstrzymanie ognia w Ukrainie. Zaprosił go również do udziału w rozmowach pokojowych w Budapeszcie. Odpowiedź Putina miała być „pozytywna”, ale „pod pewnymi warunkami”. Orban stwierdził też, że jeśli Rosja tego chce, Węgry będą jej płacić za gaz w rublach.

Mer Buczy Anatolij Fedoruk ostrzegł przed zbyt szybkim powrotem do miasta, ponieważ po wycofaniu się rosyjskich wojsk nadal znajdują się tu miny. Według mera podczas okupacji przez rosyjskie wojska w Buczy przebywało ok. 3,7 tys. cywilów, czyli 10 proc. przedwojennej populacji miasta. Pierwsze ustalenia mówią o ponad 300 ofiarach śmiertelnych zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy.

We wtorek również biuro prokuratora generalnego Ukrainy wszczęło śledztwo po znalezieniu w Buczy ciał sześciu zabitych cywilów, które Rosjanie próbowali spalić, by ukryć zbrodnię. Na ciałach śledczy ujawnili ślady śmierci nienaturalnej i tortur. Prokurator generalna Irina Venediktova poinformowała, że w tej chwili prowadzone są śledztwa w sprawie prawie 5 tys. rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Liczba tych śledztw rośnie lawinowo, codziennie otwieranych jest kilkaset nowych.

Po wycofaniu się wojsk rosyjskich z niektórych terenów na jaw wychodzą kolejne dowody ich zbrodni. Rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała, że w masowym grobie przy cerkwi w Buczy może być pochowanych od 150 do 300 osób, planowana jest ekshumacja tego miejsca. Po wizycie w Buczy Denisowa poinformowała, że widziała także izbę tortur zorganizowaną przez czeczeńskich bojowników, tzw. kadyrowców. Znalezione tam ciała zostały zabrane na ekspertyzę, ale na ścianach i podłodze pozostały kałuże krwi: „Pomieszczenie, które w pośpiechu opuszczali bojownicy, pełne jest pustych butelek po alkoholu i resztek jedzenia odebranego mieszkańcom” – powiedziała. Według jej relacji praktycznie pół miasta zostało zniszczone, a podchodzenie do domów jest niebezpieczne ze względu na niewybuchy. Z kolei na drodze z Kijowa do Buczy i Irpienia widziała dziesiątki ostrzelanych samochodów, w których zginęli zwykli ludzie próbujący ratować życie.

Nie tylko Bucza. Rosyjskich zbrodni jest więcej

„Nie chcę straszyć. Ale mamy nie jedną taką Buczę. Mamy wioski, które wyzwalaliśmy. Bucza to oczywiście duże miasto, ale jeśli we wsi żyło 120 osób, a 15,17,20 zginęło, to jeśli spojrzymy na to proporcjonalnie, to też są to duże straty” – powiedział Oleksandr Staruch, szef władz obwodu zaporoskiego. Nie wymienił jednak nazwy żadnego innego miasta czy miasteczka.

„W Irpieniu znaleziono ciała dzieci poniżej 10. roku życia ze śladami gwałtu i tortur” – napisała we wtorek na Facebooku Ludmyła Denisowa. Według niej „niezliczone przypadki tortur na cywilach są odnotowywane na obszarach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji”. Irpień został odbity przez Ukraińców w piątek 1 kwietnia. Przed wojną mieszkało tu 62 tys. osób.

W położonym na północny zachód od Kijowa Hostomelu władze miasta nie odnalazły ok. 400 mieszkańców. Szef miejscowej administracji Taras Dumenko powiedział w lokalnej stacji radiowej, że istnieją potwierdzenia, że ludzie zostali zabici, są ich zdjęcia i nagrania wideo, ale wciąż nie można ich odnaleźć. Dumenko mówił też, że Rosjanie zacierali ślady swoich zbrodni. Przed wojną mieszkało tu 16 tys. osób, większość opuściła miasto.

W miejscowości Stary Krym pod Mariupolem rosyjscy żołnierze kilkukrotnie przejechali czołgami przez cmentarz. Informację tę podała agencja Unian. Rosyjskie wojska wkroczyły do tej miejscowości między 10 a 12 marca i zaczęły stacjonować w pobliżu cmentarza. Według agencji Rosjanie połamali krzyże i wielokrotnie przejechali czołgami po grobach, całkowicie je niszcząc. Mieszkańcy miejscowości określili te czyny świętokradztwem.

Prokurator Generalny poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji do 5 kwietnia w Ukrainie zginęło co najmniej 165 dzieci, a 266 zostało rannych od początku rosyjskiej inwazji. Statystyka ta nie uwzględnia ofiar z miast, gdzie wciąż toczą się walki zbrojne, jak np. Mariupol, Czernihów czy obwód ługański. Według tego raportu 78 dzieci zostało zabitych w rejonie Doniecka, 77 w obwodzie kijowskim, 61 w Charkowie i 49 w Czernihowie.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) poinformowało, że od początku agresji Rosji na Ukrainę do północy z poniedziałku na wtorek w efekcie działań wojennych na Ukrainie zginęło 1480 cywilów, a 2195 zostało rannych. Rzeczywista liczba cywilnych ofiar wojny jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż ta podawana w zestawieniach. OHCHR nie dysponuje jeszcze pełnymi informacjami, zwłaszcza z terenów objętych ciężkimi walkami.

We wtorek z oblężonych przez rosyjskie wojska miast w Ukrainie udało się ewakuować 3846 osób. Nadal zablokowany jest przez Rosjan korytarz humanitarny z okrążonego Mariupola, autokary nie mogą przedostać się w pobliże miasta. Sytuacja humanitarna dla ok. 16 tys. wciąż pozostających tu ludzi się pogarsza. Nie mają prądu, wody, ogrzewania, dostępu do leków.

Mocne słowa Zełenskiego na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ

We wtorek zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzenie zostało zwołane przez Wielką Brytanię dotyczy zbrodni wojennych w Ukrainie, w tym nowych informacji na temat masakry w podkijowskiej Buczy. „Widzimy wiarygodne doniesienia, że Rosjanie porywają na Ukrainie dzieci, przedstawicieli władz, dziennikarzy i duchownych – mówiła ambasador USA przy ONZ Theresa Thomas-Greenfield podczas posiedzenia. „Niektórzy z nich, według wiarygodnych doniesień, zostali zabrani do tzw. obozów filtracyjnych, gdzie dziesiątki tysięcy ukraińskich obywateli są zmuszani do relokacji do Rosji. Nie muszę mówić, jakie skojarzenia budzą te tzw. obozy filtracyjne” – dodała. Ambasador USA po raz kolejny wezwała do usunięcia Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ.

„Rosyjskie wojska zabijały w Buczy wszystkich, którzy służyli Ukrainie, kobiety, które dzwoniły do bliskich, gwałcili kobiety na oczach dzieci i miażdżyli ludzi w samochodach czołgami dla zabawy – mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wziął udział w posiedzeniu za pośrednictwem łączenia wideo.



Dodał, że Bucza jest tylko jednym z wielu przykładów rosyjskich zbrodni, wśród nich wyliczył też miażdżenie ludzi siedzących w samochodach czołgami, gwałcenie kobiet na oczach dzieci i porywanie dzieci. Jak mówił Zełenski do podobnych zbrodni dochodzi w innych miejscach w Ukrainie, pod Czernihowem, Mariupolem czy Charkowem. Ukraiński prezydent przywoływał rosyjskie reakcje po zestrzeleniu malezyjskiego boeinga w Donbasie i odpowiedzi na zbrodnie w Syrii: „Oskarżą wszystkich innych, by usprawiedliwić swoje działania, powiedzą że jest wiele różnych wersji i niemożliwe jest ustalenie, która z nich jest prawdziwa” – stwierdził Zełenski.

„Mamy do czynienia z państwem, które zmienia swoje weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w prawo do zabijania. To podważa całą architekturę globalnego bezpieczeństwa” – oświadczył. Według niego ONZ ma dwa wyjścia: usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa lub całkowite rozwiązanie organizacji.



Zełenski wezwał też do stworzenia trybunału do osądzenia zbrodni wojennych podobnego do tego z Norymbergi po drugiej wojnie światowej. „Chciałbym przypomnieć rosyjskim dyplomatom, że Ribbentrop nie uniknął kary” – podkreślił Zełenski.

Jego zdaniem to, co dzieje się na Ukrainie nie różni się w niczym od działania Państwa Islamskiego. „Jednak tego dokonuje się, o zgrozo, członek Rady Bezpieczeństwa ONZ” – mówił prezydent Ukrainy.

„Gdzie jest bezpieczeństwo, którego potrzebuje rada? Nie ma go. Gdzie jest ta gwarancja pokoju, którą powinien dać ONZ? Rosyjscy żołnierze celowo miażdżą ukraińskie miasta” – podkreślał Zełenski. Ukraiński prezydent mówił też, że świat widzi teraz, co Rosjanie zrobili w Buczy, a teraz musi zobaczyć, co zrobili w innych regionach kraju. „Teraz gwałcona jest karta ONZ, poczynając od pierwszego artykułu. Jaki jest cel jej w takim razie?” – pytał Zełenski.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który wziął udział w posiedzeniu, wezwał do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie zbrodni w Buczy. „Nigdy nie zapomnę przerażających obrazów cywilów zabitych w Buczy” – mówił i przyznał, że jest głęboko zszokowany osobistymi zeznaniami o zabójstwach, gwałtach i przemocy seksualnej.

Kolejny pakiet sankcji na Rosję

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła we wtorek propozycję piątego pakietu sankcji na Rosję po inwazji na Ukrainę. Obejmą one:

zakaz importu rosyjskiego węgla o wartości o wartości 4 mld euro rocznie;

całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich bankach, w tym drugim co do wielkości VTB;

wprowadzimy zakaz wstępu do portów UE statkom rosyjskim i statkom obsługiwanym przez Rosję;

zakaz importu, o wartości 5,5 mld euro, na różne produkty od drewna po cement, od owoców morza po alkohol;

unijny zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich;

zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych;

ukierunkowane zakazy eksportu o wartości 10 mld euro w obszarach, w których Rosja jest wrażliwa; obejmuje to m.in. komputery kwantowe i zaawansowane półprzewodniki;

„Wszyscy widzieliśmy makabryczne zdjęcia z Buczy i innych obszarów, które niedawno opuściły rosyjskie wojska. Te okrucieństwa nie mogą być i nie będą pozostawione bez odpowiedzi” – mówiła podczas konferencji prasowej von der Leyen. „Cztery pakiety sankcji mocno uderzyły w Kreml i ograniczyły opcje polityczne i gospodarcze. W świetle ostatnich wydarzeń musimy jeszcze bardziej zwiększyć naszą presję” – dodała.

Jak podkreśliła von der Leyen Unia pracuje nad dodatkowymi sankcjami, w tym na import ropy, i zastanawia się nad pomysłami państw członkowskich, takimi jak podatki czy kanały płatności. Unia chce objąć restrykcjami również kolejne osoby związane z rosyjskim reżimem. By sankcje weszły w życie muszą się na nie zgodzić wszystkie 27 państwa członkowskie UE. Nowy pakiet ma być zatwierdzony jeszcze w tym tygodniu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w tym tygodniu pojadą do Kijowa, by spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według rzecznika KE Erica Mamera ma to nastąpić przed wydarzaniem #StandUpForUkraine w sobotę w Warszawie.

W związku z doniesieniami o maskarze w Buczy nowe sankcje wobec Rosji wprowadziły także Stany Zjednoczone. Będzie to zakaz wszelkich nowych inwestycji w Rosji. Zaostrzone zostaną także istniejące sankcje przeciwko rosyjskim bankom i państwowym spółkom, obejmą one kolejnych członków rządu i ich rodziny. „The Wall Street Journal” podał, że Waszyngton rozważa objęcie sankcjami dwóch córek Władimira Putina oraz Sbierbanku, największego banku Rosji. Zdaniem dziennika sankcje mają dotknąć także rosyjski Alfa Bank.

Boris Johnson zwraca się do Rosjan

Brytyjski premier Boris Johnson we wtorek wieczorem w zamieszczonym na Twitterze nagraniu zwrócił się bezpośrednio do Rosjan, częściowo także po rosyjsku. Powiedział im, że zasługują na to, by znać prawdę o toczonej w Ukrainie wojnie. „Okrucieństwa popełnione przez wojska rosyjskie w Buczy, Irpieniu i w innych miejscach na Ukrainie przeraziły świat. Cywile masakrowani – rozstrzeliwani ze związanymi rękami. Kobiety gwałcone na oczach swoich małych dzieci. Ciała ordynarnie palone, wrzucane do masowych grobów lub po prostu pozostawiane na ulicy. Doniesienia są tak wstrząsające i obrzydliwe, że nic dziwnego, iż rząd stara się je przed wami ukryć” – mówił Johnson. Brytyjski premier zwracając się do Rosjan powiedział, że ich prezydent wie, gdyby mogli zobaczyć, co się dzieje, nie poparliby jego wojny. Wezwał Rosjan do korzystania z połączeń VPN, by uzyskać dostęp do niezależnych informacji, a gdy już poznają prawdę, by dzielili się nią z innymi.

Umowa na dostawę 250 abramsów podpisana

We wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams dla polskiego wojska: „Czołgi Abrams są najnowocześniejszymi czołgami na świecie, tak jak F-35 są najnowocześniejszymi samolotami na świecie. A więc zamawiamy, kupujemy sprzęt, który jest najlepszy” – podkreślał podczas

Z kolei ambasador Mark Brzezinski podkreślał, że relacje między USA a Polską nigdy nie były silniejsze. „Polska udowadnia, że jest zaangażowana we wzmacnianie całego sojuszu, pozyskując jako pierwszy europejski kraj czołgi Abrams” – mówił. Zdaniem ambasadora USA w Polsce umowa na zakup czołgów jest znaczącym krokiem naprzód dla polskiego wojska. „Pozyskując 250 czołgów M1A2 Abrams, Polska będzie dysponowała potężną siłą. Jest to jednak coś więcej niż tylko umowa. Jest to początek głębszego partnerstwa pomiędzy polskimi wojskami lądowymi i amerykańskimi siłami lądowymi” – podkreślał Brzeziński.

podpisana we wtorek umowa opiewa na 4 mld 740 mln dolarów. Pierwsze 28 czołgów do celów szkoleniowych trafi do Wojska Polskiego w 2022 r., a zakończenie dostaw planowane jest w 2026 r. Abramsy trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Prócz zakupu sprzętu umowa przewiduje pakiet logistyczny, szkoleniowy i symulatory.

Niecodzienne zdjęcia z Moskwy

Niecodzienny protest na ulicach Moskwy. Jeden z rosyjskich artystów sfotografował się w różnych miejscach stolicy Rosji upozowany w sposób przypominający ofiary z Buczy, których zdjęcia w weekend obiegły świat.

An artist in Russia recorded these images outside famous sites in Moscow to protest the Russian military's massacre of civilians in Bucha.

Europejskie kraje wydalają rosyjskich dyplomatów

We wtorek ministerstwa spraw zagranicznych szeregu europejskich krajów poinformowały o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. W geście oburzenia po ujawnieniu rosyjskich zbrodni w podkijowskiej Buczy Słowenia wydala 33 dyplomatów. Włochy wydaliły 30 osób ze względu na bezpieczeństwo narodowe, Hiszpania wydali 25, Dania 15, a Szwecja 3. Portugalia ogłosiła, że wydali 10 dyplomatów. Estonia poinformowała, że wydali z kraju 14 rosyjskich pracowników konsularnych oraz że zamyka konsulat generalny Rosji w Narwie i wydział konsularny ambasady Rosji w Tartu. Także Łotwa podjęła decyzję o zamknięciu konsulatów generalnych Rosji w Dyneburgu i Lipawie. Personel dyplomatyczny tych placówek został uznany za osoby niepożądane na Łotwie i osoby te muszą opuścić kraj do końca kwietnia.

„Taki krok, podjęty w porozumieniu z innymi partnerami europejskimi i atlantyckimi, okazał się konieczny z powodów związanych z naszym bezpieczeństwem narodowym, w kontekście aktualnego kryzysu w konsekwencji nieusprawiedliwionej agresji na Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej” – mówił włoski szef dyplomacji Luigi Di Maio podczas wtorkowej wizyty w Berlinie.



Według duńskich władz osoby zidentyfikowane jako oficerowie rosyjskich służb specjalnych pracowały jako dyplomaci w rosyjskiej ambasadzie w Kopenhadze. Uznani za persona non grata mają 14 dni na opuszczenie kraju. Duńskie MSZ nie chce zrywać stosunków dyplomatycznych z Rosją.

Ann Linde, szefowa szwedzkiego MSZ, poinformowała, że jej kraj wydala trzech rosyjskich dyplomatów, którzy w Szwecji nie przestrzegają konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Podkreśliła też, że nie wyklucza to wydalenia kolejnych. „Istnieje zwiększone zagrożenie ze strony obcych mocarstw, przede wszystkim Rosji” – stwierdziła Linde.



Wcześniej na wydalenie rosyjskich dyplomatów zdecydowała się Polska, Czechy, Irlandia, Holandia, a ostatnio Niemcy i Francja. Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni europejskie kraje wydaliły ok. 180 dyplomatów.

Masakra w Buczy. Zdjęcia satelitarne jako dowód

Amerykański dziennik „The New York Times” publikuje zestawienie zdjęć satelitarnych z 19 marca i porównuje je z tymi, wykonanymi 1 kwietnia w Buczy. Porównanie to obala twierdzenie Rosji, że do zabójstw ludności cywilnej na przedmieściach Kijowa doszło po tym, jak rosyjscy żołnierze opuścili Buczę. W weekend światowe media obiegły zdjęcia zmarłych cywilów leżących na ulicach Buczy, niektórzy mieli związane ręce, inni mieli rany postrzałowe w głowę. W niedzielę rosyjskie ministerstwo obrony zasugerowało, że ciała zostały niedawno umieszczone na ulicach po tym, jak „wszystkie rosyjskie jednostki całkowicie wycofały się z Buczy” około 30 marca. Zdjęcia przedstawione przez NYT pokazują, że były one dokładnie w tych samych miejscach 19 marca i 1 kwietnia.

Satellite images refute Russia's claim that the killing of civilians in Bucha, a suburb of Ukraine's capital, occurred after its soldiers had left town, a New York Times analysis found.

Własne zdjęcia satelitarne potwierdzające, że ciała ofiar na ulicach Buczy leżały tam przez co najmniej 10 dni, publikuje brytyjskie ministerstwo obrony.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine - 5 April 2022



Analysis of satellite imagery dated 21 March 2022 shows at least 8 bodies identified lying in a street in Bucha, Kyiv Oblast. Bucha was occupied by the Russian armed forces until 31 March 2022.



[Ukraine] #StandWithUkraine [Ukraine] pic.twitter.com/o1tQ0bVZ8v — Ministry of Defence [Wielka Brytania] (@DefenceHQ) April 5, 2022

Ukraińcy z polskim numerem PESEL

700 tys. obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, zarejestrowało się już w systemie PESEL, 96 proc. tych osób to kobiety i dzieci. Dokładniej 55 proc. tej liczby stanowią dzieci, 44 proc. to kobiety do 65. roku życia, 3 proc. to seniorzy powyżej 65. roku życia, w tym głównie kobiety, i 3 proc. to mężczyźni do 65. roku życia. Informacje te podał we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker. Numery PESEL ukraińskim uchodźcom nadawane są od 16 marca. Od początku rosyjskiej z Ukrainy do Polski przybyło 2,5 mln osób mln osób.

Numer PESEL umożliwia m.in. podjęcie pracy, a także dostęp do świadczeń na terytorium Polski.

Rosja straciła blisko 18,5 tys. żołnierzy

Według informacji ukraińskiego sztabu generalnego do 5 kwietnia Rosja straciła: około 18,5 tys. ludzi (zabitych, rannych, jeńców), a także: 676 czołgów, 1858 bojowych pojazdów opancerzonych, 332 systemy artyleryjskie, 107 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów obrony przeciwlotniczej, 150 samolotów, 134 śmigłowce, 1322 pojazdy kołowe, siedem jednostek pływających, 76 cystern, 94 bezzałogowce, cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

Horror w Buczy, Rosja zaprzecza oskarżeniom

Ukraiński prezydent w nagraniu wideo w poniedziałek powiedział, że w Buczy, gdzie po odbiciu miasta przez Ukrainę z rąk rosyjskich znaleziono masowe groby i ciała, zginęło co najmniej 300 cywilów, ale spodziewa się, że w Borodziance (ok. 50 km na północny zachód od stolicy Kijowa) i innych miejscowościach liczba ofiar może być jeszcze wyższa.

W poniedziałek wieczorem biuro prokurator generalnej Ukrainy poinformowało, że w sanatorium dla dzieci w Buczy znaleziono ciała kolejnych pięciu ofiar ze związanymi rękami.

Rosja zaprzecza oskarżeniom. Jej przedstawiciele zapowiedzieli, że przedstawią Radzie Bezpieczeństwa dowody na to, że jej siły nie brały udziału w okrucieństwach, choć analiza zdjęć satelitarnych dokonana przez „The New York Times” przeczy twierdzeniom, że cywile zginęli cywile po opuszczeniu miasta przez wojska.

Przedstawiciel Pentagonu o zbrodniach w Buczy: Widzimy te same zdjęcia, co wy

Niemiecki urząd ds. regulacji energetyki przejmuje kontrolę nad spółką Gazprom Germania, częścią rosyjskiego konglomeratu Gazprom. Informację tę ogłosił w poniedziałek wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield zapowiedziała, że jej kraj zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z wnioskiem o usunięcie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ. Szanse powodzenia są dość duże. Zgromadzenie Ogólne może usunąć członka Rady Praw Człowieka z jej składu większością 2/3 głosów.

Tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o mordzie w Buczy. Stwierdziła, że Unia jest gotowa wysłać wspólne zespoły śledcze, by z ukraińskim prokuratorem generalnym udokumentować zbrodnie wojenne.

.@vonderleyen: Rozmawiałam z Prezydentem @ZelenskyyUa o okrutnym mordzie na ludności cywilnej w Buczy i innych miastach w Ukrainie. UE jest gotowa wysłać wspólne zespoły śledcze, by z ukraińskim prokuratorem generalnym udokumentować zbrodnie wojenne. @Europol i @Eurojust będą pomagać.

Przedstawiciel Pentagonu na spotkaniu z dziennikarzami w poniedziałek, w taki sposób odniósł się do dyskusji wokół rosyjskich zbrodni w Buczy: „Nie mamy możliwości niezależnego potwierdzenia, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przez Rosjan zbrodniczych czynów, tak jak przedstawiają to w relacjach Ukraińcy. Widzimy te same zdjęcia co wy. Nie mamy powodu, by kwestionować zeznania Ukrainy. Ale nie ma też możliwości, by je niezależnie potwierdzić”.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden z kolei powtórzył swoje wcześniejsze słowa, że „Putin jest zbrodniarzem wojennym”.

Morawiecki krytykuje Merkel. Była kanclerz nadal przeciwna wstąpieniu Ukrainy do NATO

”Po 40 dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę nikt nie ma wątpliwości, że to, z czym mamy do czynienia, to jest czyste zło” – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Premier wspomniał o Buczy, Irpieniu, Hostomelu i Motyżynie, ukraińskich miejscowościach, których nazwy – stwierdził – każdy zapamięta do końca życia. „W miejscowości Bucza odkryto około 300 pomordowanych osób. Te krwawe masakry zasługują na nazwanie ich po imieniu. To jest ludobójstwo. Ta zbrodnia musi zostać osądzona” – tłumaczył premier Morawiecki.

Przypomnijmy: z odbitej przez Ukraińców Buczy docierają relacje o dokonanych przez Rosjan egzekucjach na cywilach. W Irpieniu znaleziono 643 obiekty wybuchowe pozostawione przez wycofujących się żołnierzy rosyjskich. O obu sprawach piszemy szerzej w dalszej części relacji. W odzyskanym lotnisku Hostomel znaleziono wiele zniszczonych samolotów, w tym największy na świecie samolot Mrija (Marzenie), który można było zobaczyć w podrzeszowskiej Jasionce przed wojną. Natomiast w Motyżynie znaleziono zwłoki zamordowanej naczelnik wsi Olhi Suchenko i jej rodziny, którzy zostali uprowadzeni przez rosyjskich żołnierzy.

Dzisiejszą Rosję premier nazwał państwem totalitarno-faszystowskim, którego działania są podstawą do tworzenia „mapy ludobójstwa XXI w.”. Następnie zaproponował powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tych zbrodni.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Krwawe masakry, których dopuszczają się Rosjanie, rosyjscy żołnierze zasługują na nazwanie ich po imieniu. To jest ludobójstwo i musi to być osądzone. Każdy kto pozwoli, żeby kolejna taka tragedia stawała się faktem, ponosi współodpowiedzialność.

Swoim zwyczajem nie omieszkał też zganić zachodnich sąsiadów. „Muszę zwrócić się do byłej Kanclerz Niemiec: Pani Kanclerz Angela Merkel, milczy Pani od początku wojny. Milczy Pani, a to polityka Niemiec doprowadziła do rosyjskiej agresji” – twierdził Morawiecki. I dodał: „Trzeba potępić to, co się dzieje, przyznać, że Pani polityka była błędem".

Angela Merkel natomiast podtrzymuje swoje zdanie o nieprzyjmowaniu Ukrainy do NATO wygłoszone podczas szczytu Sojuszu w Bukareszcie w 2008 roku. Słowa byłej kanclerz to reakcja na wypowiedź prezydenta Ukrainy Wolodymyra Zełenskiego. „Zwracam się do Merkel i Sarkozy'ego, aby odwiedzili Buczę i zobaczyli, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu ostatnich 14 lat” – powiedział w niedzielę Zełenski.

Tymczasem rzecznik rządu Piotr Müller w Radiu Gdańsk stwierdził, że Polska domaga się pilnego rozszerzenia sankcji wobec Rosji. Według niego ich rozszerzenie utrudniają „niektóre państwa Zachodu”. Rzecznik stwierdził też, że dotychczasowe obostrzenia nie przynoszą rezultatu.

Walki o Odessę. Atak na Charków

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie kontynuowały atak na miasta Ukrainy. Cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych w wyniku niedzielnego ostrzału na osiedle mieszkaniowe w Charkowie – poinformowała lokalna prokuratura.

Co najmniej 70 proc. Czernihowa zostało zniszczone przez wojska rosyjskie, powiedział w niedzielę mer miasta. Według lokalnych władz „konsekwencje” ataków są podobne do tych z innych poważnie zniszczonych miast na Ukrainie, takich jak Bucza i Mariupol.

W niedzielę we wczesnych godzinach rannych rosyjskie pociski uderzyły w „infrastrukturę krytyczną”, najprawdopodobniej w skład paliwa, w pobliżu południowego portu Ukrainy w Odessie. Nikt nie zginął.