Senat przyjął ustawę o obronie ojczyzny. Barbarzyński atak na teatr w Mariupolu

Senat przyjął ustawę o obronie ojczyzny bez poprawek. Rosyjska waluta, choć wciąż słaba, umacnia się. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wydał wyrok w sprawie rosyjskiej agresji. W środę po południu Rosjanie zbombardowali Teatr Dramatyczny i pływalnię w Mariupolu, gdzie ukrywało się ponad tysiąc cywili, głównie kobiety i dzieci.

Wcześniej Biden mówił w Białym Domu, że Putin będzie nadal izolowany na światowej scenie, jego pozycja będzie słabła. „Atakują szpitale. To niewyobrażalne, to okrucieństwa wojenne” – mówił. Dodał, że „to może być długa wojna, ale będziemy zdeterminowani, by pomóc tym, którzy walczą o wolność i przetrwanie”.

Prezydent Ukrainy przemawiał w środę online przed niemieckim Bundestagiem. Podobnie, jak we wcześniejszych przemówieniach, tak i teraz odniósł się do historii kraju, do którego się zwraca: „Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan powiedział kiedyś w Berlinie ''zburzcie ten mur!''. Chcę powiedzieć teraz Wam, kanclerzu Scholz, zniszczcie ten mur! Dlaczego kraj zza oceanu jest nam bliższy? Bo tu w Europie jest mur. Dajcie sobie szansę na przywództwo, na jakie zasługujecie. Żeby Wasi potomkowie mogli być dumni. Wspierajcie nas, wspierajcie pokój, wspierajcie każdego Ukraińca, zatrzymajcie wojnę! Pomóżcie nam ją powstrzymać” - mówił.

Witnesses reported a huge bomb blast near the city’s Donetsk regional theatre of drama in #Mariupol . “We don’t know if there are any survivors,” one said. “The bomb shelter is also covered with debris … there are both adults and children there.” #ukraine #war #Russia #invasion pic.twitter.com/GZpYouqc9t

"Children" was spelled out on two sides of Mariupol theater before bombing, satellite images show. https://t.co/feb3xMNVwU (: @Maxar ) pic.twitter.com/ejq1VilSjD

Mikhail Fridman, właściciel Alpha Bank, jeden z najbogatszych rosyjskich oligarchów powiedział Bloombergowi, że wywieranie nacisku na Putina przez rosyjskich oligarchów to cel nierealistyczny. Stwierdził też, że sankcje nie powstrzymają Władimira Putina przed kontynuowaniem inwazji na Ukrainę. „Jeśli ludzie rządzący w UE uważają, że z powodu sankcji mogę zwrócić się do pana Putina i powiedzieć mu, żeby przerwał wojnę, a to zadziała, to obawiam się, że wszyscy mamy duże kłopoty” - powiedział. „Oznacza to, że ci, którzy podejmują tę decyzję, nie rozumieją, jak działa Rosja. A to jest niebezpieczne dla przyszłości” - dodał.

Prezydent Andrzej Duda poleciał w środę do Ankary, stolicy Turcji, gdzie spotkał się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. „Głównym tematem naszej długiej rozmowy były relacje bilateralne, czyli polsko-tureckie. Mamy wspólną ambicję, by nasze wspólne obroty gospodarcze przekroczyły 10 miliardów euro” - powiedział Duda po zakończeniu rozmowy. Z kolei prezydent Erdogan powiedział: „Kontaktujemy się ze stroną rosyjską. Jutro będziemy też rozmawiać ze stroną ukraińską. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować współpracę również z Polską. To, co prezentuje Polska, jest godne podziwu”.

Po porwaniu Rosjanie obsadzili fotel mera radną Hałyną Danylczenko. Po objęciu merostwa zaapelowała do mieszkańców Melitopola, by „dostosowali się do nowej rzeczywistości, żeby zacząć jak najszybciej żyć w nowych warunkach”. Groziła tym, którzy chcą „destabilizować”.

„Agresja to najcięższe naruszenie pokoju, Karty Narodów Zjednoczonych i bezpieczeństwa międzynarodowego. Gorszej rzeczy państwo popełnić nie może. Rosja jest agresorem i z punktu widzenia prawa odpowiada za tę agresję. Pytanie, na ile ta odpowiedzialność może być wyegzekwowana bez przegrania przez nią wojny” – mówi kilka dni temu w rozmowie z Ewą Siedlecką prof. Jerzy Kranz , specjalista prawa międzynarodowego i UE. I dodawał: „Zwracając się do MTS, Ukraina postąpiła w sposób prawnie wyrafinowany, bo otworzyła Trybunałowi możliwość badania ludobójstwa, a pośrednio rosyjskiej agresji. Rosja uzasadniła bowiem swoje działanie zbrojne ludobójstwem dokonywanym przez Ukrainę w rejonie Doniecka i Ługańska. Ukraina wnosi o zbadanie, czy ludobójstwo miało miejsce, bo jeśli nie miało, to działania zbrojne Rosji są bezzasadne i bezprawne”.

Według Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera, podróż była przygotowywana od kilku dni. Kierunkowe decyzje zapadły na szczycie w Wersalu, w gronie najważniejszych przywódców. „Potem zaczęły się przygotowania, ściśle z partnerami europejskimi, a to, kto jedzie do Kijowa to były decyzje osobiste każdego z przywódców” – mówił Dworczyk na konferencji we wtorek.

W Kijowie 12-piętrowy budynek mieszkalny został uszkodzony w wyniku porannego rosyjskiego ostrzału. W nocy Rosjanie zaatakowali także drugie co do wielkości miasto Ukrainy, Charków. Potwierdzono śmierć dwóch osób i zniszczenie dwóch budynków mieszkalnych – poinformowały dziś rano państwowe służby ratownicze. Około godziny 3 nad ranem zaatakowano również jedną ze szkół, niszcząc część budynku. Służby ratunkowe poinformowały w środę, że od czasu inwazji Rosji 24 lutego zginęło co najmniej 500 mieszkańców Charkowa.

„Dziś Ukraińscy bronią nie tylko swojego kraju. Walczymy o wartości Europy i całego świata, płacąc za to życiem. Dlatego Amerykanie pomagają dziś nie tylko Ukrainie, ale całej Europie i światu. Mam 45 lat, ale moje serce stanęło w momencie śmierci tej setki dzieci” - mówił Zełenski. Swoje przemówienie zakończył życzeniami do prezydenta Joe Bidena, by „stał się liderem świata”. „A bycie liderem świata, oznacza bycie liderem pokoju” - doprecyzował.

Ukrainian President Zelenskyy showed this powerful video to Congress, depicting Ukraine before and during the invasion. The video ends with a familiar call for a no-fly zone: "Close the sky over Ukraine." pic.twitter.com/8nG0w9sv4y

Według ujawnionego raportu brytyjskiego wywiadu wojskowego, Rosja miała zainstalować własnego burmistrza w Melitopolu po piątkowym uprowadzeniu jego ukraińskiego poprzednika. Brytyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi też, że rosyjskie siły oddały strzały ostrzegawcze do protestujących przeciwko rosyjskiej okupacji. „Rosja może dążyć do przeprowadzenia «referendum» w Chersoniu, żeby usankcjonować ten obszar jako «republikę separatystyczną» podobną do tych z Doniecka, Ługańska i Krymu” – wynika z raportu.

Apartment building in Kyiv on fire after Russian overnight shelling. The fire was put out by 6:51 a.m., according to the State Emergency Service. One person has been hospitalized.

Stoltenberg o nowej militarnej pozycji NATO

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg odniósł się we wtorek do oskarżeń Rosji wobec Ukrainy dotyczących rzekomych laboratoriów pracujących nad bronią chemiczną. Zarzuty te, podobnie, jak sugestie, że w pracy nad nielegalną bronią Ukrainę wspierają Stany Zjednoczone, nazwał absurdalnymi. „To kolejne kłamstwo. Jesteśmy zaniepokojeni, że Rosja może próbować prowokacji z zastosowaniem broni chemicznej” – mówił.

Dodał, że NATO intensywnie monitoruje swoją przestrzeń powietrzną i obszary graniczne. Stwierdził, że Chiny powinny wraz z całym światem potępić brutalność Rosji wobec Ukrainy. Oraz, że Sojusz musi ustawić od nowa swoją militarną pozycję w nowej rzeczywistości. „Jutro ministrowie rozpoczną ważną dyskusję nad konkretnymi środkami, by zwiększyć nasze bezpieczeństwo w długotrwałym wymiarze. Oznaczać to będzie znacząco więcej wojsk lądowych na wschodniej flance NATO, a także wzmocnienie sił lotniczych i morskich” - stwierdził Jens Stoltenberg.

Protest w rosyjskiej TV

Podczas programu Kanału 1 rosyjskiej państwowej telewizji w poniedziałek wieczorem na wizji pojawiła się kobieta z ręcznie wykonanym transparentem po rosyjsku i angielsku: „«Nie» wojnie. Nie wierzcie propagandzie. Oni wam kłamią”.

Absolutely astonishing. During Russian Channel 1’s evening news broadcast, a woman ran onto the set with a sign: “No war…Don’t believe the propaganda. They’re lying to you here.” pic.twitter.com/wBdFGtzTsg — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 14, 2022

Okazło się, że kobieta to Maria Owsiannikowa, redaktorka w putinowskiej telewizji. Przed swoim protestem nagrała oświadczenie, że pochodzi z mieszanej rodziny: jej ojciec jest Ukraińcem a matka – Rosjanką. Owsiannikowa stwierdziła, że sprzeciwia się wojnie i wstydzi się pracy w medium rozpowszechniającym kremlowską propagandę.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022

Według informacji z rosyjskiego Twittera kobieta była dziś wieczorem przesłuchiwana na jednym z moskiewskich komisariatów. Zgodnie ze świeżo uchwalonym prawem, osoby kwestionujące wojnę Rosji z Ukrainą i podważające oficjalne informacje władz mogą zostać skazane nawet na 15-letnie więzienie.

W środę dziennikarka wypowiedziała się dla agencji Reutersa. Mówiła, że boi się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Nie ma zamiaru opuszczać kraju. Dodała, że ma nadzieję, że nie zostaną jej postawione zarzuty kryminalne i że jej protest nie pójdzie na marne. „Mam nadzieję, że Rosjanie otworzą oczy i będą krytycznie podchodzić do wojennej propagandę” - powiedziała.

Nowe sankcje wobec Rosji

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE zatwierdzili czwarty pakiet sankcji wobec Rosji – podała francuska prezydencja Unii. Pakiet jest skierowany „przeciwko osobom i podmiotom zaangażowanym w agresję na Ukrainę, a także kilku sektorom rosyjskiej gospodarki”. Sankcje wejdą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Wtedy też będą znane ich szczegóły.

Restrykcje będą zapewne w dużym stopniu analogiczne do ogłoszonych przez prezydenta USA Joe Bidena. Czwarty pakiet ma objąć kolejnych rosyjskich oligarchów, a także – jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej – zakazać eksportu do Rosji dóbr luksusowych, jak diamenty czy drogie samochody. Rosja ma zostać pozbawiona klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu z Unią. Wprowadzony ma być też zakaz importu towarów z sektora hutniczego.

Nową rundę sankcji wobec Rosji ogłosiła we wtorek też Wielka Brytania. Represje wymierzone są w rosyjskich biznesmenów, przedstawicieli wojska i osoby z kręgu Władimira Putina: m.in. ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, sekretarza prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa i rzeczniczkę ministerstwa spraw zagranicznych Marię Zacharową. Według agencji Reutersa Londyn wprowadza też zakaz eksportu dóbr luksusowych do Rosji - pojazdy, modę i dzieła sztuki. Jest też lista towarów, które zostaną objęte dodatkowymi karnymi cłami w wysokości 35 proc. (żelazo, stal, drewno, miedź, aluminium, srebro, ołów).

Ośmiogodzinny maraton. Rozmowy USA-Chiny w Rzymie

Wojna na Ukrainie była głównym tematem prowadzonych przez osiem godzin w poniedziałek w Rzymie rozmów doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana z głównym dyplomatą Komunistycznej Partii Chin Yangiem Jiechim. Według strony amerykańskiej Sullivan przestrzegł Pekin przed udzieleniem wsparcia Rosji.

U.S. adviser Jake Sullivan made clear during an “intense” seven-hour meeting that the Biden administration has deep concerns about China’s alignment with Russia. https://t.co/bQAs2uJOJE — HuffPost Politics (@HuffPostPol) March 14, 2022

Biały Dom ogłosił, że przedstawiciele oby krajów „podkreślili znaczenie utrzymania otwartych linii komunikacji między USA i Chinami”. „Celem spotkania było bardzo jasne wyrażenie wobec Pekinu naszego zaniepokojenia, jeśli chodzi o ich zaangażowanie” i powtórzenie, że „jakiekolwiek wsparcie dla Moskwy – militarne czy ekonomiczne – będzie miało konsekwencje” – powiedział z kolei rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

Według agencji Reuters Waszyngton miał poinformować sojuszników, że Chiny wyraziły gotowość do pomocy Rosji. Odpowiedzią USA na taką pomoc miałyby być sankcje. Price odmówił bezpośredniego komentowania tych doniesień, ale zaznaczył, że USA „nie będą stały z boku i pozwalały, by Chiny czy jakiekolwiek inne państwo rekompensowało straty Rosji”.

Francja może przyjąć 100 tys. uchodźców z Ukrainy

„Obecnie możemy przyjąć 100 tys. uchodźców z Ukrainy, pracujemy nad zwiększeniem tych możliwości” – poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin. Do Francji od początku wojny w Ukrainie przyjechało 13,5 tys. uchodźców wojennych, z czego zaledwie 4,6 tys. pozostało w kraju, a reszta wyjechała do innych państw, m.in. do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Francuski rząd i samorządy lokalne dysponują obecnie 50 tys. miejsc noclegowych dla Ukraińców. „To duży wysiłek państwa i społeczności lokalnych. Nadal pracujemy nad scenariuszami, w których moglibyśmy powitać więcej uchodźców” – powiedział Darmanin podczas briefingu prasowego. W Paryżu zostanie otwarte centrum recepcyjne dla uchodźców w jednej z hal centrum wystawienniczego Porte de Versailles i zastąpi od środy punkt przyjęć znajdujący się na północy stolicy - poinformował szef francuskiego biura ds. imigracja i integracja (Ofii) Didier Leschi.

Przerwa w IV rundzie rozmów Rosji i Ukrainy

W rozmowach ukraińsko-rosyjskich nastąpiła przerwa techniczna, która potrwa do wtorku – napisał w poniedziałek na Twitterze doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jeden z uczestników tych negocjacji Mychajło Podolak. Dodał, że przerwa przeznaczona jest „na dodatkową pracę w podgrupach roboczych i doprecyzowanie pewnych określeń”. Zapewnił, że „rozmowy trwają”.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Wcześniej w poniedziałek Podolak relacjonował, że komunikacja ze stroną rosyjską jest trudna, ale jest mimo tego kontynuowana. Czwartą rundę rozmów rozpoczęto w poniedziałek rano. Dotyczą one – jak zapowiadał Podolak – pokoju, zawieszenia broni, natychmiastowego wycofania rosyjskich żołnierzy z Ukrainy i gwarancji bezpieczeństwa.

Szef polskiej dyplomacji w Radzie Bezpieczeństwa

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał w poniedziałek Radę Bezpieczeństwa, żeby zrobiła wszystko w swojej mocy, by zatrzymać agresję Rosji na Ukrainę. Minister przemawiał w Nowym Jorku w imieniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), której w tym roku przewodniczy Polska. Jego zdaniem Rosja używała rozmów dyplomatycznych, by kupować czas i przygotować swój atak.

– Działania Rosji na Ukrainie stanowią akt państwowego terroryzmu – stwierdził minister Rau. – Nie mogę być bezstronny w obliczu rażącego łamania prawa humanitarnego, obojętność sprzyja agresorowi. Rosyjska agresja zagraża samemu istnieniu OBWE i stabilności porządku międzynarodowego opartego o zasady. Dymiące ruiny Charkowa i Mariupola i śmierć tysięcy niewinnych pokazują nam cenę obojętności wobec użycia siły.

Stanieją paliwa w kraju

Ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone o 34 gr/l w przypadku oleju napędowego i o 20 gr/l w przypadku benzyny – wynika z poniedziałkowego wpisu prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka w mediach społecznościowych. Orlen jest liderem rynku w kraju, inne firmy zwykle dostosowują swoje ceny do polityki koncernu.

Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 14, 2022

W ostatnich dniach ceny ropy i paliw na światowych rynkach spadły. Po skoku do około 140 dol. za baryłkę ropy Brent, notowana dziś zbliżyły się do 100 dol. Na spadek cen paliw wpływ ma także pewne uspokojenie na rynkach walutowych. Kurs dolara, który sięgał już 4,6 zł dziś spadł do około 4,30 zł.

Dostawy ropy dla PKN Orlen są zabezpieczone dzięki szeregowi umów z różnymi dostawcami – oświadczył w poniedziałek Obajtek na konferencji prasowej. „Dobraliśmy tak koszyk rop, żeby nasze rafinerie mogły pracować, nawet gdyby ropa przestała płynąć [z Rosji – red.] rurociągiem Drużba” - oświadczył Obajtek na konferencji prasowej w gdańskim naftoporcie. „Jesteśmy w pełni zdywersyfikowani, by zabezpieczyć nie tylko rynek polski, ale także region i nasze rafinerie, które posiadamy w regionie".

Jak dodał Obajtek, PKN Orlen analizuje z Saudi Aramco nowy projekt petrochemiczny, niewykluczone, że zostanie on zlokalizowany w Gdańsku.

Zełeński: walczymy o Europę, jaką znamy, którą cenimy

„Zadajemy wrogowi takie straty, że nie wie już, gdzie szukać rezerw” – powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo na Facebooku. „Ale nie mamy prawa się rozluźniać. Państwo rosyjskie od dziesięcioleci przygotowywało się do wojny. Zgromadzili znaczne zasoby wojskowe w imię zła, w celu podbicia swoich sąsiadów. I w imię zniszczenia Ukrainy, Europy jaką znamy, którą cenimy. Dlatego trzeba się trzymać, trzeba walczyć, aby wygrać. Żeby osiągnąć pokój, na który zasłużyli Ukraińcy. Uczciwy pokój. Z gwarancjami bezpieczeństwa dla naszego państwa, dla naszych ludzi”.

Wezwał też do odbudowy gospodarczej kraju - w miarę dostępnych możliwości. „Dopóki państwo jest w stanie wojny, gospodarka Ukrainy powinna być zachowywana i odbudowywana. W miarę możliwości. Życie powinno pojawiać się na ulicach miast, gdzie pozwala na to bezpieczeństwo. Tam, gdzie mogą je zapewnić tylko ludzie: apteki, handel, każdy biznes, który może dziś działać. Aby kraj mógł żyć, aby rozpoczęła się odbudowa Ukrainy. To zależy od każdego z nas, od każdego, kto może pracować. Gospodarcze zdławienie Ukrainy jest jednym z celów wojny przeciwko nam”.

Poinformował też, że informacje o trwających negocjacjach rosyjsko-ukraińskich zostaną podane wieczorem.