Siewierodonieck jak Mariupol. Ukraina ma nowego ambasadora w Polsce

Wasyl Zwarycz, nowy ambasador Ukrainy w Polsce, przybył do Warszawy. Mer Charkowa przyznał, że Rosjanie używają coraz mocniejszych bomb do ostrzeliwania miasta, m.in. broni kasetowej, zakazanej prawem międzynarodowym. W zakładach Azot w Siewierodoniecku chroni się ok. pół tysiąca cywilów.

Natalja Pokłońska, prawniczka i była deputowana do Dumy Państwowej Rosji, została odwołana przez Putina w trybie natychmiastowym. Pokłońska odgrywała jedną z kluczowych propagandowych ról podczas aneksji Krymu, po zajęciu którego pełniła tam funkcję prokuratora generalnego. Od marca wzywała do zakończenia wojny z Ukrainą. W jednym z wywiadów oświadczyła, że „Ukraina to nie Rosja”. W internetowej telewizji natomiast nazwała literę „Z”, symbol tej wojny, „symbolem tragedii i żalu”. „Rosyjscy żołnierze i Rosjanie też umierają, a rodzice otrzymują różne wieści. To katastrofa” – powiedziała.

The @EU_Commission is preparing ⁰our recommendation for EU Member States.My discussions today with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal will enable us to finalise our assessment.The path is known. I appreciate the efforts and determination of Ukraine in this process. pic.twitter.com/wBJmOJ2P5x

Jak donosi agencja Reutera, wniosek Ukrainy zostanie rozpatrzony do końca przyszłego tygodnia. Chodzi o uznanie kraju za kandydata na członka wspólnoty, a to z kolei otwiera drogę do akcesji. Na razie Bruksela (specjalny organ wykonawczy) wyda w tej kwestii rekomendację, na przyznanie statusu kandydata musi się potem jeszcze zgodzić wszystkich 27 krajów UE. Kandydaci, zanim zostaną przyjęci, muszą spełnić szereg kryteriów. „Zrobiliście sporo w kwestii praworządności, ale wciąż potrzebne są reformy np. do walki z korupcją” – mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie konferencji w Kijowie.

Rosyjskie siły twierdzą, że zestrzeliły trzy ukraińskie samoloty: dwa migi-29 w rejonie Mikołajowa i myśliwiec Su-25 w okolicy Charkowa. Trudno to zweryfikować. Co wiadomo na pewno, to że Ukraina otrzymała od SpaceX nowe systemy łączności Starlink, a od niemieckiej firmy Rolls-Royce dwa generatory supermocy, zdolne zapewnić energię dowolnemu kompleksowi szpitalnemu.

Na kontrolowanych terenach w Chersoniu i Melitopolu Rosjanie zaczęli rozdawać paszporty – donosi rosyjska agencja Tass. Drogę do uzyskania rosyjskiego paszportu dla mieszkańców obwodów chersońskiego i zaporoskiego skrócił Władimir Putin, podpisując w maju stosowny dekret. Kijów komentował wówczas, że to złamanie prawa międzynarodowego. Szybka ścieżka oznacza zwolnienie z obowiązku mieszkania w Rosji i testu znajomości języka rosyjskiego. Podobne procedury obowiązują we wschodnich regionach Ukrainy: tzw. ludowych republikach ługańskiej i donieckiej.

„W naszym kraju na początku konfliktu ginęło średnio 100 osób dziennie, a w armii rosyjskiej 1000 dziennie przez pierwsze 20-30 dni. Teraz najmniej 200-300 dziennie. Proporcje strat ukraińskich do rosyjskich, to 1:5, 1:3, 1:6, wahają się” – wyjaśnił Arestowicz. Według raportów ukraińskiej armii, od początku wojny z Ukrainą armia rosyjska straciła około 31,9 tys. żołnierzy.

Zełenski o brytyjskiej pomocy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pochwalił brytyjskie przywództwo i pomoc Ukrainie, jaką Zjednoczone Królestwo udzieliło jej po rosyjskiej inwazji. „Wojna pokazuje, kto jest naszym przyjacielem lub przyjaciółmi: nie tylko strategicznymi przyjaciółmi, ale również tymi prawdziwymi. Wierzę, że Wielka Brytania jest przyjacielem Ukrainy” – powiedział Zełenski w piątek podczas spotkania z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallacem w Kijowie.

Wojna w Ukrainie pogłębi problem głodu na świecie

Od 11 do 19 milionów osób będzie w przyszłym roku cierpiało chroniczny głód – takie zdaniem agencji Narodów Zjednoczonych ds. żywności będą konsekwencje ograniczonego eksportu pszenicy i innych artykułów spożywczych z Ukrainy i Rosji. Na oba kraje przypada prawie jedna trzecia światowych dostaw pszenicy. Rosja jest też kluczowym eksporterem nawozów, a Ukraina głównym dostawcą oleju kukurydzianego i słonecznikowego. Rosnące ceny zbóż, olejów spożywczych, paliw i nawozów – to wszystko przyczynia się do światowy kryzys żywnościowy.

”Rosyjska inwazja na Ukrainę odbija się echem na całym świecie, wpływając na życie milionów ludzi. Zagrożone jest w szczególności bezpieczeństwo żywnościowemu na całym świecie” – napisała kilka dni temu na Twitterze Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Po czym przedstawiła cztery obszary działań dla UE w obliczu kryzysu żywnościowego.

Pierwszy z nich to pozostawienie otwartych rynków i podtrzymywanie handlu. Drugi: wsparcie dla najbardziej zagrożonych krajów. Trzeci to inwestycje w produkcję żywności na lokalnych rynkach. Czwarty zaś to zorganizowanie globalnego instrumentu reagowania na zagrożenia związane z żywnością, zwłaszcza w Afryce.

The Russian invasion of Ukraine reverberates around the world, affecting the lives of millions.



Threatening, in particular, food security worldwide.



Our response must be clear and determined. I see 4 areas of actions that we should focus on, together ↓ https://t.co/ivriRMtQGf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 8, 2022

Unia popiera starania Ukrainy o przyznanie statusu kandydata

„Zostaliśmy wezwani, by ponownie stanąć w obronie naszych wolności. Jeśli tego nie zrobimy, wygrają ci, którzy wierzą w zupełnie inny świat i zupełnie inne wartości” – powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podczas przemówienia na spotkaniu ambasadorów przy UE. Dodała, że Unia zdecydowanie popiera starania Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Wspólnoty. „Ukraina jest już częścią naszej europejskiej rodziny, ale najwyższy czas, aby dać jej realną możliwość przystąpienia do naszej Unii Europejskiej. Chodzi w takim samym stopniu o wzmocnienie UE, jak i Ukrainy” – wyjaśniła.

“We’re being called to stand up for our freedoms once again. If we don’t those who believe in a very different world and very different values will win,” siger @EP_President Roberta Metsola til @AoDemocracies #eudk #Ukraine #DefendDemocracy pic.twitter.com/fJcOXwE2ir — EU-Parlamentet i DK (@Europarl_DK) June 10, 2022

Tymczasem, jeżeli chodzi o akcesję Szwecji i Finlandii do NATO, zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana powiedział podczas odbywającego się Szczytu Demokracji w Kopenhadze: „Jesteśmy przekonani, że Szwecja i Finlandia dołączą do naszych szeregów”. Dodał, że jest przekonany, iż odbędzie się to mimo sprzeciwu Turcji.