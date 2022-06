Sukces Kijowa. Ukraina bliżej statusu kandydata do UE

Kijów jest krok bliżej na swej drodze do europejskiej Wspólnoty. W piątek Komisja Europejska zarekomendowała przyznanie Ukrainie (a także Mołdawii) statusu kandydata do członkostwa w UE. Ostateczną zgodę na to musi jednomyślnie dać przyszłotygodniowy unijny szczyt.

Komisja Europejska zarekomendowała w piątek przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE. Po deklaracji kancelrza Niemiec Olafa Scholza w Kijowie wygląda na to, że za tydzień na szczycie cała UE zgodzi się z Komisją Europejską.

Jak donosi brukselski korespondent „Deutsche Welle” i „Polityki” Tomasz Bielecki, uznanie przez całą Wspólnotę Ukrainy jako formalnego kandydata do członkostwa byłoby bardzo ważnym, ale początkiem bardzo długiej, wieloletniej drogi do wejścia do UE. Oczywiście jeśli wszystko potoczyłoby się po myśli Brukseli i Kijowa.

Przywódcy Unii jeszcze na marcowym szczycie w Wersalu (trwa francuska prezydencja) nie potrafili jednoznacznie zadeklarować, że widzą przyszłość Ukrainy w UE. Teraz to się zmieniło. Ze statusem kandydacki nie wiążą się uprawnienia, nie ma gwarancji dostępu do środków europejskich, ale politycznie to bardzo mocny sygnał.

Ostateczna decyzja – także w sprawie Mołdawii - będzie teraz należała do rozpoczynającego się za tydzień szczytu UE, na którym musi być w tej sprawie jednomyślna zgoda.

Choć Niemcy po czwartkowej deklaracji kanclerza Scholza w Kijowie już nie są zaliczana do krajów wątpiących, czy przyznawać Ukrainie status kandydata do UE, wciąż trzeba kilka krajów przekonać. To m.in. Holandia, Belgia, Szwecja, Dania, które nie chcą dawać Ukraińcom fałszywych nadziei, że członkostwo jest łatwe do osiągnięcia. Chodzi też o koszty rozszerzenia – to argument, który również jest istotny w kilku europejskich stolicach.

Komisja Europejska zarekomendowała natomiast dziś, żeby Gruzji przyznać na razie tylko tzw. perspektywę europejską.

Macron, Scholz i Draghi w Kijowie

W czwartek do Kijowa przybyli prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi. Podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim dołączył do nich prezydent Rumunii Klaus Iohannis. W trakcie spotkania w Kijowie po raz drugi od ich przyjazdu zawyły syreny przeciwlotnicze. Wszyscy europejscy przywódcy poparli nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. „Ukraina sama zdecyduje o kontekście i formacie rozmów pokojowych, nigdy nie zażądamy od niej ustępstw w jej konflikcie z Rosją” – podkreślał prezydent Francji Emmanuel Macron. „Europa stoi ramię w ramię z Ukrainą. Chcemy, aby Ukraina była wolna i niezależna i by nastał pokój” – dodał Macron. Zapewnił też o dalszym wsparciu, także militarnym Ukrainy.

Wsparcie dla Ukrainy i Mołdawii w nadaniu im statusu kandydatów do UE deklarował także kanclerz Niemiec, choć zaznaczył, że państwa kandydujące do UE muszą spełnić szereg warunków, by uzyskać członkostwo. Jego zdaniem Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy i zgodzić się na rozmowy pokojowe. „Ukraina należy do rodziny europejskiej, weszła na drogę europejską i ważnym krokiem jest status kandydata do UE” – stwierdził Scholz. Premier Włoch Mario Draghi mówił z kolei, że należy wspierać Ukrainę w jej dążeniach do członkostwa w Unii Europejskiej, ale potrzebne są do tego konieczne reformy, które mają jej w tym pomóc. Podczas spotkania mówiono też o kwestii kryzysu żywnościowego i potrzebie odblokowania ukraińskich portów przez Rosję, pomoc w transporcie ukraińskiego zboża deklaruje Rumunia przez jej port w Konstancy i otwarcie kolejnych tras.

Zełeński podczas wspólnej konferencji prasowej, że rozmowy w Kijowie pokazały, że podstawowym celem Ukrainy jest broń: „Im więcej broni dostaniemy od sojuszników, tym prędzej wyzwolimy nasze ziemie” – podkreślił Zełeński. „Agresja Rosji przeciwko Ukrainie, to agresja przeciwko całej Europie, przeciwko naszym wspólnym wartościom” – mówił Zełenski. Mówił też o europejskich aspiracjach Ukrainy: „Oczekujemy od Unii Europejskiej odpowiedzi na nasz wniosek o status państwa kandydującego do UE. Będziemy pracować, by ten status otrzymać, bo na niego zasłużyliśmy” – dodał.

Zełenski mówił także, iż w czasie rozmów omawiano także konieczność rozwiązań dyplomatycznych, ale on sam uważa, że Rosja do takich rozmów nie jest gotowa i ich nie chce. Z kolei kanclerz Niemiec podkreślał, że wojska rosyjskie muszą wycofać się z Ukrainy, a następnie Rosja musi zgodzić się na rozmowy pokojowe.

Wcześniej po spotkaniu Scholz podziękował prezydentowi Ukrainy za przyjęcie zaproszenie na szczyt G7, który pod koniec czerwca odbędzie się w Niemczech.

Thank you, @ZelenskyyUA, for accepting my invitation to participate in @G7 Summit. Thank you for the reception in Kyiv with @EmmanuelMacron, PM Draghi and @KlausIohannis and the insightful conversation. We Europeans stand firmly by your side. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

„Chciałbym wysłać Ukraińcom sygnał wsparcia i europejskiej jedności” – powiedział Emmanuel Macron po przybyciu do Kijowa. Przywódcy Francji, Niemiec i Włoch udali się najpierw do podkijowskiego Irpienia, gdzie wojska rosyjskie dokonały masakry na ludności cywilnej. „Świat jest po waszej stronie” – stwierdził premier Włoch Mario Draghi podczas spotkania z władzami Irpienia. Macron zapewnił w Irpieniu, że Francja od pierwszego dnia stoi po stronie Ukrainy, gratulował Ukraińcom heroizmu w obronie ojczyzny i podkreślał, że Paryż dostarcza Kijowowi broń, a francuscy eksperci i żandarmi pomagają dokumentować rosyjskie zbrodnie wojenne.

Historyczna wizyta w Kijowie

Prawie 12-godzinna wizyta przywódców w Kijowie jest szeroko komentowana w mediach. Określa się ją jako „historyczną” i

„przełomową”. Sam Zełeński w codziennym wystąpieniu w mediach społecznościowych nazwał dzień wizyty europejskich liderów jako „naprawdę historyczny”. Przyznał też, że najważniejsze było dla niego usłyszeć od polityków, że są zgodni, że koniec wojny i pokój muszą być takie, jak widzi to Ukraina.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz i Mario Draghi na Ukrainę wjechali do Ukrainy przez granicę z Polską. Ich samoloty miały wcześniej wylądować w Rzeszowie, gdzie przesiedli się do specjalnego pociągu i skierowali się w kierunku ukraińskiej stolicy. Według wielu mediów trzej europejscy przywódcy mieli przywieźć do Kijowa „mocne przesłanie solidarności z Ukrainą i Ukraińcami”. Macron odwiedził niedawno sąsiadów Ukrainy, czyli Rumunię i Mołdawię, gdzie mówił o koniecznym wsparciu całej UE dla Ukrainy i jej narodu. Z drugiej strony przypomina się, że przed podróżą do Kijowa prezydent Francji oświadczył, że „ukraiński prezydent i jego urzędnicy powinni negocjować z Rosją” oraz że nie należy „upokarzać Rosji”.

Draghi, Macron et Scholz en direction de Kiev.

Photo via La @repubblica pic.twitter.com/escDKbhEGm — Alexis Karklins-Marchay (@alexiskarklins) June 16, 2022

Kreml pogardliwie o wizycie w Kijowie

Wizyta europejskich przywódców została zauważona także w Moskwie. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew na Twitterze skomentował ją tak: „Europejscy miłośnicy żab, pasztetowej i spaghetti uwielbiają odwiedzać Kijów. Z zerowym pożytkiem. Obiecają Ukrainie członkostwo w UE i stare haubice, upiją się wódką i pojadą do domu pociągiem, jak 100 lat temu. Wszystko jest w porządku. Ale to nie przybliży Ukrainy do pokoju. Zegar tyka”. Z kolei Dmitrij Pieskow stwierdził, że „Kreml ma nadzieję, że Macron, Draghi i Scholz w Kijowie nie skoncentrują się na pompowaniu broni na Ukrainę, ponieważ będzie to kontynuowało cierpienie ludzi”.

W NATO o Ukrainie

W czwartek w Brukseli spotkali się także ministrowie obrony NATO. Po tym spotkaniu Jens Stoltenberg zapowiedział, że na czerwcowym szczycie Sojuszu w Madrycie państwa członkowskie podejmą decyzje, które wzmocnią zdolności obronne i odstraszania NATO. Szef organizacji podkreślił, że Rosja jest obecnie największym zagrożeniem dla NATO. Podczas spotkania omawiano wsparcie Sojuszu dla Ukrainy, ale także Gruzji oraz przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii. Poruszano też kwestię budżetu organizacji, który obecnie jest niższy niż w latach 90., choć wtedy należało do niej 16, a nie jak teraz 30 państw. Polska opowiada się za zwiększeniem wydatków NATO. Minister obrony Mariusz Błaszczak stwierdził po spotkaniu, że jest szansa na przekształcenie batalionu NATO w brygadę, by wzmocnić wschodnią flankę w Polsce, ale ewentualna decyzja ma zapaść za dwa tygodnie w Madrycie.

Minister obrony USA Lloyd Austin mówił z kolei, że Finlandia i Szwecja podjęły historyczną decyzję, by ubiegać się o członkostwo, a to odzwierciedla atrakcyjność podstawowych wartości NATO, które jego zdaniem pozostaje podstawowym forum konsultacji, decyzji i działań w zakresie bezpieczeństwa transatlantyckiego. Podkreślał też, że zobowiązanie USA na rzecz NATO i artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącego zobowiązania sojuszników do kolektywnej obrony, pozostaje niewzruszone. Austin wzywał także sojuszników do zwiększenia dostaw broni dla Ukrainy, która w jego ocenie stoi przed decydującym momentem na polu bitwy.

W piątek Komisja Europejska ma wydać rekomendację w sprawie statusu Ukrainy jako kandydata do członkostwa w UE.

Rosyjski szpieg w MTK?

W rzeczywistości Siergiej Czerkasow podający się za Viktora Mullera Ferreirę w kwietniu przyleciał z Sao Paulo na lotnisko w Amsterdamie, gdzie aresztowały go holenderskie służby. W czwartkowym komunikacie holenderski wywiad AIVD poinformował, że zapobiegł w ten sposób zatrudnieniu mężczyzny jako stażysty w wydziale śledczym w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Ustalono, że mężczyzna w rzeczywistości jest szpiegiem GRU i miał uzyskać dostęp do informacji w MTK. Jest to o tyle istotne, że obecnie Trybunał bada sprawę zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.

Czytaj także: Czy Putin i inni mogą odpowiedzieć kiedyś za zbrodnie?

Kto jest gotów ustąpić Rosji?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zostanie zaproszony do przemówienia przywódców NATO na szczycie Sojuszu w Madrycie w dniach 28-29 czerwca, powiedział sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg confirms Zelensky to be invited to next NATO summit.



NATO Chief Jens Stoltenberg said on June 15 that President Volodymyr Zelensky will be invited to address NATO leaders at the alliance's summit in Madrid on June 28-29, European Pravda reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 15, 2022

Z sondażu przeprowadzonego przez think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) wynika, że obywatele 10 krajów – Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii – chcą zakończenia wojny w Ukrainie, nawet kosztem ustępstw wobec Rosji. Jedynie w Polsce więcej osób popiera ukaranie Moskwy za rozpoczętą agresję.

„W pewnym momencie, po tym jak pomogliśmy stawić opór, będziemy musieli negocjować z Rosją. Ukraiński prezydent będzie musiał negocjować. A my, Europejczycy, będziemy przy tym stole” – powiedział w środę prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Rumunii.

Czytaj też: Sondaż „Polityki”. Pierwszy szok minął. Co Polacy myślą dziś o wojnie i polityce?

Siewierodonieck się nie poddaje

Jak podaje Reuters Ukraińcy w Siewierodoniecku nie podporządkowali się rosyjskiemu ultimatum. Przypomnijmy: Rosja zażądała, by ukraińscy żołnierze zaszyci w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku złożyli broń do godz. 8 w środę czasu moskiewskiego. Według agencji nie ma żadnych oznak podporządkowania się Ukraińców rosyjskiemu ultimatum.

„Rosjanie zakazali mieszkańcom Mariupola zapalać w domu więcej niż jedną żarówkę” – taką informację przekazał w środę doradca ukraińskiego mera miasta Petro Andruszczenko. Powodem ma być słaba sieć elektryczna w okupowanym mieście. Mieszkańcy mają też być pozbawieni używania lodówek, klimatyzatorów, kuchenek elektrycznych, pralek i innych urządzeń codziennego użytku.

Zełenski: Wynik bitwy w Donbasie przesądzi o losach wojny

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w nocy z wtorku na środę, że starcie w Donbasie przesądzi o przebiegu wojny w Ukrainie. Najcięższe walki toczą się obecnie w Siewierodoniecku. Ukraińcy próbują odeprzeć Rosjan, by zablokować im drogę do pobliskich miejscowości, „ponoszą przy tym bolesne straty”.

Zełenski ponowił też apele do zachodnich przywódców o dostawy ciężkiej broni, której dramatycznie brakuje. Do odparcia Rosjan potrzeba zwłaszcza systemów antyrakietowych. „Nie ma uzasadnienia dla opóźnień w dostawach”, mówił Zełenski.

Wicepremier Ukrainy Hanna Malar szacuje, że Ukraina dostała 10 proc. tego, o co prosiła, i bez pomocy nie zwycięży: „Nieważne, jak bardzo Ukraina się stara, nieważne, jak profesjonalna jest nasza armia. Bez pomocy zachodnich partnerów nie wygramy tej wojny”.

Chersoń odmawia współpracy z okupantami

„Jesteśmy już nieodwołalnie Federacją Rosyjską. Trzeba o tym pamiętać, odbudować, zdobyć paszporty obywateli Federacji Rosyjskiej i pamiętać, że naprawdę będziemy się tam czuć jak w domu i dobrze” – stwierdził wiceszef narzuconej przez Rosję administracji wojskowo-cywilnej w okupowanym Chersoniu Kirył Stremousow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti.

Jednocześnie Stremousow grozi „karą” urzędnikom, nauczycielom i lekarzom, jeśli ci odmówią współpracy z władzami okupacyjnymi. W odpowiedzi mieszkańcy Chersonia opublikowali jego podobiznę, podali adres i napisali: „Idziemy po twoją głowę”. Chersońscy partyzanci rozpowszechniają też ulotki informujące o tym, kto kolaboruje z Rosjanami.

Collaborator Kirill #Stremousov threatens to "punish" officials, teachers, and medics who refuse to cooperate with the occupation authorities of the #Kherson region. pic.twitter.com/HH7EmAojxn — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2022

Natalija Aluszyna, szefowa Narodowej Agencji ds. Służby Państwowej Ukrainy podała we wtorek, że do ukraińskiej armii wstąpiło 3144 urzędników państwowych z jej kraju. 39 z nich zginęło, nie ma danych o tych, którzy trafili do niewoli.

Reuters donosi, że prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz pojadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rzeczniczka francuskiego rządu Olivia Gregoire powiedziała jednak, że decyzja co do wizyty Macrona w Kijowie jeszcze nie zapadła.

Franciszek: wojna została „być może w jakiś sposób sprowokowana”

Zdaniem papieża Franciszka przyczyny wojny w Ukrainie nie są czarno-białe, a wojna została „być może w jakiś sposób sprowokowana”. Dowiadujemy się tego z opublikowanego we wtorek zapisu rozmowy, którą Franciszek odbył w zeszłym miesiącu z redakcją jezuickich mediów.

Papież skrytykował jednak Rosję za jej działania w Ukrainie, mówiąc, że jej wojska były brutalne, okrutne i dzikie. Dodał, że wykorzystywanie przez Rosję najemników, w tym Czeczenów i Syryjczyków, jest „okrutne”. Pochwalił też Ukraińców za walkę o przetrwanie.