Świat czekał na tę informację: wszyscy cywile ewakuowani z Azowstalu

Wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze z Azowstalu zostały ewakuowane – poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Sześć rosyjskich pocisków uderzyło w sobotę w odeską fabrykę mebli i miejscowe lotnisko.

Zakłady Azowstal to ostatni punkt ukraińskiego oporu w Mariupolu. Wraz z broniącymi się tu żołnierzami z pułku Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej w podziemiach kombinatu do soboty przebywali cywile, w tym dzieci.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zarzuciła wojskom rosyjskim, że nie respektują wstrzymania ognia na czas ewakuacji, co wydłużyło całą akcję i spowodowało, że nie udało się zabrać ludzi z innego miejsca w Mariupolu. „Jeśli żołnierze rosyjscy zabiją ludzi w kombinacie metalurgicznym Azowstal, dalsze rozmowy staną się niemożliwe” – zapowiadał prezydent Ukrainy w opublikowanym jeszcze w nocy z piątku na sobotę nagraniu wideo. Zełenski dodał, że podejmowane są wysiłki dyplomatyczne, aby uratować żołnierzy broniących się w Azowstalu, w co zaangażowane są także inne państwa. Nie podał jednak bliższych szczegółów.

„Chcę powiedzieć, że razem z całym światem jesteśmy na drodze do zwycięstwa. Cały czas nasze państwo funkcjonuje. Nasz kontynent zjednoczył miliony ludzi. Tyrania przegra” – mówił prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski w zdalnym przemówieniu podczas konferencji darczyńców na rzecz Ukrainy w Warszawie. Dodał, że jego kraj robi wszystko, by zapewnić szczęśliwe życie swoim obywatelom, a także odbudować to, co zostało zrujnowane. „Chcemy, aby do naszego kraju płynęły inwestycje, aby agresor wiedział, że nas nie złamie, że się nie poddamy” – stwierdził.

Szefowa KE Ursula von der Leyen zabrała głos w sprawie gazu importowanego z Rosji podczas piątkowej konferencji zorganizowanej przez niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Musimy uwolnić się od naszej zależności od rosyjskiego gazu. Dziś Europa importuje 90 proc. swojego gazu. 45 proc. tego importu pochodzi z Rosji. Najpóźniej po wydarzeniach ubiegłego tygodnia – Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii – stało się ostatecznie dla wszystkich jasne, że dalej tak nie może być z tą zależnością” – tłumaczyła. Po czym dodała, że Kreml wykorzystuje swoją pozycję rynkową, by straszyć i szantażować Europę. „Nie możemy dalej być zależni od takiego dostawcy i nie możemy umożliwiać miliardowych zysków krajowi, który napada na swojego sąsiada” – stwierdziła von der Leyen.

Unia Europejska wprowadzi embargo na rosyjską ropę za 9 miesięcy, poinformował europejski komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. Jednak nie wszystkie kraje będą musiały się do niego zastosować od razu. Według źródeł Agencji Reutera Komisja Europejska przedłuży Węgrom, Słowakom i Czechom okres do obowiązywania embarga na ten surowiec. To oznacza, że kraje te będą mogły kupować ropę od Rosji – Węgry i Słowacja do końca 2024 r., Czechy do czerwca 2024 r. (pod warunkiem że wcześniej nie dostaną ropy rurociągiem z południa Europy).

Prezydent Joe Biden w piątek ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W jego składzie znajdzie się dodatkowa amunicja artyleryjska, radary i inny sprzęt dla Ukrainy. Joe Biden w pisemnym oświadczeniu, w którym poinformował o nowym wsparciu Ukrainy, nie podał jej wartości ani dodatkowych szczegółów. Według amerykańskich mediów wartość tego pakietu wyniesie ok. 150 mln dol. To trzeci pakiet pomocowy ogłoszony przez Bidena, w dwóch poprzednich znalazły się haubice holowane M777 kalibru 155mm wraz z 184 tys. sztuk amunicji, mobilne radary przeciwartyleryjskie MPQ-64 i drony-kamikaze Switchblade. Wartość poprzednich pakietów wyniosła łącznie 1,8 mld dol.

Ławrow w wywiadzie dla włoskiej telewizji Rete 4 powtarzał w ostatnią niedzielę propagandowe rosyjskie kłamstwa m.in. o tym, że masakra cywilów w Buczy to mistyfikacja Ukraińców, a Rosja atakuje wyłącznie ukraińskie cele wojskowe. W pewnym momencie wrócił do putinowskiej tezy z początku wojny, że Ukrainę należy „denazyfikować”. Na uwagę, że prezydent Wołodymyr Zełenski ma żydowskie pochodzenie, Ławrow stwierdził m.in., że „Hitler też miał żydowskie pochodzenie”. „Od dawna słyszeliśmy, jak mądrzy Żydzi mówili, że największymi antysemitami są sami Żydzi” – miał dodać szef rosyjskiego MSZ.

Sojusz zapowiedział już zwiększenie swojej obecności wokół granic Szwecji oraz na Morzu Bałtyckim podczas rozpatrywania wniosku tego kraju. „Od momentu złożenia wniosku przez Szwecję, na co NATO się zgadza, Sojusz czuje się silnie zobowiązany do zagwarantowania bezpieczeństwa przyszłemu członkowi” – powiedział w szwedzkiej telewizji publicznej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Jeżeli Finlandia i Szwecja złożą formalne wnioski o przystąpienie do NATO to Polska udzieli pełnego wsparcia dla ich szybkiego przystąpienia do Sojuszu. https://t.co/1p3j0oXbmy

Doradca prezydenta Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz powiedział, że nie przewiduje kontrofensywy Ukrainy przed połową czerwca, kiedy to jego kraj ma otrzymać więcej broni od sojuszników, donosi Reuters. Nie spodziewa się też, żeby rosyjska ofensywa w Ukrainie przyniosła znaczące rezultaty do 9 maja, gdy w Rosji obchodzony będzie Dzień Zwycięstwa.

W obwodzie ługańskim w ciągu doby znaleziono ciała pięciu osób zabitych w rosyjskich ostrzałach, ale wiele domów wciąż płonie – powiadomił szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Rosjanie wzięli do niewoli strażaka-ratownika, który wcześniej służył w marynarce wojennej. „Znaleziono ciała jeszcze pięciu mieszkańców” – podał Hajdaj. W obwodzie miało miejsce 18 ostrzałów. Ostrzeliwane były Siewierodonieck, Popasna, Hirske oraz Lisiczańsk. Hajdaj poinformował również, że Rosjanie wzięli do niewoli ratownika z miejscowości Swatowe.

„NYT”: dane z USA pomagały zabijać rosyjskich generałów

USA przekazywały Ukrainie informacje wywiadowcze na temat ruchów rosyjskich jednostek, które pomagały Ukraińcom namierzać i zabijać rosyjskich generałów – podał w czwartek dziennik „New York Times”, powołując się na anonimowe źródła rządowe w USA. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że na liniach frontu zabito około 12 rosyjskich generałów, a tak wysoka liczba zdumiewa analityków spraw wojskowych – podkreśla „NYT”. Źródła nie ujawniły, ilu z tych generałów zlikwidowano dzięki danym wywiadowczym z USA.

Pomoc w namierzaniu wysokiej rangi oficerów to część utajnionego programu przekazywania w czasie rzeczywistym informacji wywiadowczych Ukrainie. Dane zawierają też prognozy ruchów rosyjskiego wojska na podstawie amerykańskiej oceny tajnego planu Moskwy na działania wojenne w Donbasie na wschodzie Ukrainy – powiedziało źródło. USA skupiały się na przekazywaniu informacji o położeniu mobilnych centrów dowodzenia rosyjskiej armii. Ukraińscy urzędnicy łączyli te dane z własnymi informacjami wywiadowczymi, w tym z przechwyconej komunikacji, by przeprowadzać ostrzały artyleryjskie i inne ataki, w których ginęli rosyjscy oficerowie.

Ten sam dziennik napisał również, że Stany Zjednoczone dostarczyły w zeszłym miesiącu informacje wywiadowcze, które pomogły Ukraińcom zlokalizować, uderzyć i zatopić krążownik „Moskwa”, flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Wznowiony szturm na Azowstal, trwa ewakuacja Mariupola

Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza – poinformował w czwartek rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. „W Mariupolu okupanci skupili się na blokowaniu i próbach likwidacji naszych oddziałów w rejonie Azowstalu. Przy wsparciu lotnictwa przeciwnik wznowił atak, dążąc do zdobycia kontroli nad terytorium zakładów” – podano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku.

W środę władze ukraińskie poinformowały, że oddziały rosyjskie zdołały się przedrzeć na teren Azowstalu. Zakłady są ostatnim ośrodkiem ukraińskiego oporu w Mariupolu, niemal całkowicie zniszczonym przez wojska rosyjskie. Na terenie kombinatu broni się Pułk Azow ukraińskiej Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. W środę późnym wieczorem dowódca Azowa poinformował na Twitterze, że siły ukraińskie „utrzymują obronę”. Strona ukraińska podkreśla, że na terenie zakładów Azowstal znajdują się także cywile.

W środę z Mariupola i okolic ewakuowano do Zaporoża 344 osoby – powiedział w nocy z środy na czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Cywile uciekają z Mariupola do miasta Zaporoże, które pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. By tam dotrzeć, muszą przejechać kilkaset kilometrów przez tereny opanowane przez Rosjan – informowały wcześniej media.

„Jestem wdzięczny wszystkim, dzięki którym operacja ewakuacyjna się udaje” – powiedział Zełenski. Wezwał przy tym do zawieszenia broni i umożliwienia ewakuacji pozostałych osób przebywających wciąż w Mariupolu, w tym w zakładach metalurgicznych Azowstal.

„Prowadzimy negocjacje i mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej ratować ludzi z Azowstalu, z Mariupola. Wciąż są tam cywile, kobiety, dzieci. Potrzebujemy dalszego zawieszenia broni, by ich uratować” – powiedział prezydent Ukrainy.

Pentagon: Ukraina wciąż otrzymuje pomoc

Ostatnie ataki rakietowe Rosji nie wpłynęły na zdolność do dostarczania wsparcia wojskowego żołnierzom ukraińskim – poinformował w środę rzecznik Pentagonu John Kirby, dodając, że pomoc cały czas jest wysyłana.

„Rosjanie próbowali zniszczyć to, co uważamy za cele krytycznej infrastruktury na zachodzie Ukrainy, w tym miejsca dostaw energii, węzły transportowe itd. Postrzegamy to jako próbę podważenia zdolności Ukrainy do odbudowy swoich sił” – mówił Kirby.

Zapewnił, że pomimo rosyjskich ataków USA zachowują wszelkie możliwości dostarczania pomocy wojskowej Ukrainie, w tym systemów uzbrojenia. Według Kirby'ego USA i inne kraje zachodnie mają wiele sposobów na transport niezbędnej pomocy na Ukrainę. „Wiemy, że materiały, broń i amunicja docierają do Ukraińców” – oświadczył rzecznik Pentagonu.

Rosja odpowiada na sankcje UE

W reakcji na przedstawiony w środę nowy, szósty pakiet unijnych sankcji na Rosję Władimir Putin ogłosił dekret o sankcjach wobec firm i osób z państw, które „podejmują działania nieprzyjazne względem Federacji Rosyjskiej”. Dekret ten zakazuje rosyjskim organom władzy państwowej i samorządowej, a także wszelkim organizacjom i osobom fizycznym podległym rosyjskiej jurysdykcji dokonywać transakcji z firmami i osobami z „nieprzyjaznych” państw. Lista podmiotów ma zostać zatwierdzona w ciągu 10 dni.

Putin wypowie wojnę Ukrainie?

CNN, powołując się na zachodnich urzędników i analityków, podała, że 9 maja, gdy w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie lub ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę. To by oznaczało koniec narracji o „specjalnej operacji wojskowej”, jak Rosja nazywa swój atak na Ukrainę zapoczątkowany 24 lutego. Według źródeł CNN Putin wykorzysta znaczenie symboliczne i wartość propagandową Dnia Zwycięstwa, by ogłosić sukces militarny na Ukrainie, znaczne nasilenie działań wojennych albo obie te rzeczy. „Wypowiedzenie wojny jest najmocniejszym scenariuszem” – uważa cytowany przez CNN analityk z think tanku International Crisis Group (ICG) Oleg Ignatow.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stanowczo skrytykował doniesienia telewizji. Informację o możliwym wypowiedzeniu wojny Ukrainie 9 maja nazwał „bzdurami i fałszem”.

Ale nawet jeżeli nie ogłosi wojny, Putin może skorzystać z przepisów pozwalających na ogłoszenie pełnej lub częściowej mobilizacji w wypadku agresji lub groźby agresji przeciwko Rosji. To umożliwiłoby nie tylko pobór do wojska, ale też przełączenie gospodarki na tryb wojenny.

Tymczasem wywiad ukraińskiego ministerstwa obrony twierdzi, że Kreml wysyła swoich urzędników do Mariupola, by przygotowali tam paradę na 9 maja. Tak wynika z oświadczenia resortu cytowanego przez agencję Interfax-Ukraina. Zdaniem wywiadu ukraińskie miasto ma być głównym ośrodkiem wydarzeń związanych z rosyjskim Dniem Zwycięstwa. „W tym celu okupanci oczyszczają centralne ulice z gruzów, ciał zabitych i niewybuchów. Jednocześnie trwa zakrojona na szeroką skalę kampania propagandowa, podczas której Rosjanom zostaną pokazane historie o radości mieszkańców Mariupola ze spotkania z okupantami” – podaje strona ukraińska.