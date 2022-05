Szturm Azowstalu wznowiony. Dane z USA pomogły zabijać generałów?

USA przekazywały Ukrainie informacje wywiadowcze na temat ruchów rosyjskich jednostek, które pomagały Ukraińcom namierzać i zabijać rosyjskich generałów – podał w czwartek dziennik „New York Times”. Trwa ostrzał huty Azowstal w Mariupolu, Ukraińcy ewakuowali z miasta kilkaset osób.

W ciągu ostatniej doby ukraińskie jednostki obrony przeciwlotniczej strąciły dziewięć celów: cztery bezzałogowce, trzy pociski manewrujące i dwa samoloty Su-30 – podał w czwartek rano na Facebooku sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. „W obwodzie donieckim i ługańskim odparto 11 ataków wroga, zniszczono pięć czołgów, siedem sztuk bojowych wozów opancerzonych i pięć pojazdów kołowych. Z informacji ukraińskiego dowództwa wynika, że Rosjanie nadal prowadzą ostrzał Charkowa i okolic Iziumu. Artyleria operuje też na froncie w rejonie taurydzkim i donieckim. „Nieprzyjaciel używa samolotów operacyjno-taktycznych i wojskowych do przeprowadzania ataków rakietowych i bombowych w celu powstrzymania działań naszych wojsk. W rejonie Mariupola rosyjscy okupanci koncentrują wysiłki na blokowaniu i próbie zniszczenia naszych jednostek w rejonie Azowstalu. W wyniku udanych działań ukraińskich obrońców nieprzyjaciel stracił kontrolę nad kilkoma osadami na pograniczu obwodów mikołajowskiego i chersońskiego. Jednocześnie nieprzyjaciel prowokuje napięcia w regionie naddniestrzańskim Republiki Mołdawii" - podkreślił ukraiński sztab generalny. W obwodzie ługańskim w ciągu doby znaleziono ciała pięciu osób zabitych w rosyjskich ostrzałach, ale wiele domów wciąż płonie – powiadomił szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Rosjanie wzięli do niewoli strażaka-ratownika, który wcześniej służył w marynarce wojennej. „Znaleziono ciała jeszcze pięciu mieszkańców” – podał Hajdaj. W obwodzie miało miejsce 18 ostrzałów. Ostrzeliwane były Siewierodonieck, Popasna, Hirske oraz Lisiczańsk. Hajdaj poinformował również, że Rosjanie wzięli do niewoli ratownika z miejscowości Swatowe. „NYT”: dane z USA pomagały zabijać rosyjskich generałów USA przekazywały Ukrainie informacje wywiadowcze na temat ruchów rosyjskich jednostek, które pomagały Ukraińcom namierzać i zabijać rosyjskich generałów – podał w czwartek dziennik „New York Times”, powołując się na anonimowe źródła rządowe w USA. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że na liniach frontu zabito około 12 rosyjskich generałów, a tak wysoka liczba zdumiewa analityków spraw wojskowych – podkreśla „NYT”. Źródła nie ujawniły, ilu z tych generałów zlikwidowano dzięki danym wywiadowczym z USA. Pomoc w namierzaniu wysokiej rangi oficerów to część utajnionego programu przekazywania w czasie rzeczywistym informacji wywiadowczych Ukrainie. Dane zawierają też prognozy ruchów rosyjskiego wojska na podstawie amerykańskiej oceny tajnego planu Moskwy na działania wojenne w Donbasie na wschodzie Ukrainy – powiedziało źródło. USA skupiały się na przekazywaniu informacji o położeniu mobilnych centrów dowodzenia rosyjskiej armii. Ukraińscy urzędnicy łączyli te dane z własnymi informacjami wywiadowczymi, w tym z przechwyconej komunikacji, by przeprowadzać ostrzały artyleryjskie i inne ataki, w których ginęli rosyjscy oficerowie. Wznowiony szturm na Azowstal, trwa ewakuacja Mariupola Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza – poinformował w czwartek rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. „W Mariupolu okupanci skupili się na blokowaniu i próbach likwidacji naszych oddziałów w rejonie Azowstalu. Przy wsparciu lotnictwa przeciwnik wznowił atak, dążąc do zdobycia kontroli nad terytorium zakładów” – podano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku. W środę władze ukraińskie poinformowały, że oddziały rosyjskie zdołały się przedrzeć na teren Azowstalu. Zakłady są ostatnim ośrodkiem ukraińskiego oporu w Mariupolu, niemal całkowicie zniszczonym przez wojska rosyjskie. Na terenie kombinatu broni się Pułk Azow ukraińskiej Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. W środę późnym wieczorem dowódca Azowa poinformował na Twitterze, że siły ukraińskie „utrzymują obronę”. Strona ukraińska podkreśla, że na terenie zakładów Azowstal znajdują się także cywile. W środę z Mariupola i okolic ewakuowano do Zaporoża 344 osoby – powiedział w nocy z środy na czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Cywile uciekają z Mariupola do miasta Zaporoże, które pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. By tam dotrzeć, muszą przejechać kilkaset kilometrów przez tereny opanowane przez Rosjan – informowały wcześniej media. „Jestem wdzięczny wszystkim, dzięki którym operacja ewakuacyjna się udaje” – powiedział Zełenski. Wezwał przy tym do zawieszenia broni i umożliwienia ewakuacji pozostałych osób przebywających wciąż w Mariupolu, w tym w zakładach metalurgicznych Azowstal. „Prowadzimy negocjacje i mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej ratować ludzi z Azowstalu, z Mariupola. Wciąż są tam cywile, kobiety, dzieci. Potrzebujemy dalszego zawieszenia broni, by ich uratować” – powiedział prezydent Ukrainy. Pentagon: Ukraina wciąż otrzymuje pomoc Ostatnie ataki rakietowe Rosji nie wpłynęły na zdolność do dostarczania wsparcia wojskowego żołnierzom ukraińskim – poinformował w środę rzecznik Pentagonu John Kirby, dodając, że pomoc cały czas jest wysyłana. „Rosjanie próbowali zniszczyć to, co uważamy za cele krytycznej infrastruktury na zachodzie Ukrainy, w tym miejsca dostaw energii, węzły transportowe itd. Postrzegamy to jako próbę podważenia zdolności Ukrainy do odbudowy swoich sił” – mówił Kirby. Zapewnił, że pomimo rosyjskich ataków USA zachowują wszelkie możliwości dostarczania pomocy wojskowej Ukrainie, w tym systemów uzbrojenia. Według Kirby'ego USA i inne kraje zachodnie mają wiele sposobów na transport niezbędnej pomocy na Ukrainę. „Wiemy, że materiały, broń i amunicja docierają do Ukraińców” – oświadczył rzecznik Pentagonu. Rosja odpowiada na sankcje UE W reakcji na przedstawiony w środę nowy, szósty pakiet unijnych sankcji na Rosję (o którym piszemy więcej w dalszej części tekstu) Władimir Putin ogłosił dekret o sankcjach wobec firm i osób z państw, które „podejmują działania nieprzyjazne względem Federacji Rosyjskiej”. Dekret ten zakazuje rosyjskim organom władzy państwowej i samorządowej, a także wszelkim organizacjom i osobom fizycznym podległym rosyjskiej jurysdykcji dokonywać transakcji z firmami i osobami z „nieprzyjaznych” państw. Lista podmiotów ma zostać zatwierdzona w ciągu 10 dni. Putin wypowie wojnę Ukrainie? CNN, powołując się na zachodnich urzędników i analityków, podała, że 9 maja, gdy w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie lub ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę. To by oznaczało koniec narracji o „specjalnej operacji wojskowej”, jak Rosja nazywa swój atak na Ukrainę zapoczątkowany 24 lutego. Według źródeł CNN Putin wykorzysta znaczenie symboliczne i wartość propagandową Dnia Zwycięstwa, by ogłosić sukces militarny na Ukrainie, znaczne nasilenie działań wojennych albo obie te rzeczy. „Wypowiedzenie wojny jest najmocniejszym scenariuszem” – uważa cytowany przez CNN analityk z think tanku International Crisis Group (ICG) Oleg Ignatow. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stanowczo skrytykował doniesienia telewizji. Informację o możliwym wypowiedzeniu wojny Ukrainie 9 maja nazwał „bzdurami i fałszem”. Ale nawet jeżeli nie ogłosi wojny, Putin może skorzystać z przepisów pozwalających na ogłoszenie pełnej lub częściowej mobilizacji w wypadku agresji lub groźby agresji przeciwko Rosji. To umożliwiłoby nie tylko pobór do wojska, ale też przełączenie gospodarki na tryb wojenny. Tymczasem wywiad ukraińskiego ministerstwa obrony twierdzi, że Kreml wysyła swoich urzędników do Mariupola, by przygotowali tam paradę na 9 maja. Tak wynika z oświadczenia resortu cytowanego przez agencję Interfax-Ukraina. Zdaniem wywiadu ukraińskie miasto ma być głównym ośrodkiem wydarzeń związanych z rosyjskim Dniem Zwycięstwa. „W tym celu okupanci oczyszczają centralne ulice z gruzów, ciał zabitych i niewybuchów. Jednocześnie trwa zakrojona na szeroką skalę kampania propagandowa, podczas której Rosjanom zostaną pokazane historie o radości mieszkańców Mariupola ze spotkania z okupantami” – podaje strona ukraińska. Białoruś prowadzi ćwiczenia wojskowe O nagłych ćwiczeniach zdolności bojowej białoruskiej armii informuje w środę agencja Reuters, cytując tamtejsze ministerstwo obrony. Ma w nich uczestniczyć „znaczna liczba pojazdów wojskowych, które mogą spowolnić ruch na drogach publicznych”. W ocenie resortu testy białoruskich wojsk nie powinny niepokoić sąsiednich państw ani społeczności europejskiej. Mariupol pod ostrzałem. Unia zablokuje import rosyjskiej ropy Wzmożone ataki Rosjan w Mariupolu mają przyspieszyć decyzję Brukseli o nałożeniu nowych sankcji – w akcjach ewakuacji z ostatnich dni udało się wydostać z miasta 156 osób, które dotarły we wtorek bezpiecznie do Zaporoża, ale w samej hucie ukrywa się wciąż 200 cywilów i ok. 2 tys. żołnierzy. W Mariupolu nadal przebywa ok. 100 tys. jego mieszkańców. „Mamy wreszcie pierwszy wynik naszej akcji ewakuacyjnej w Azowstalu, którą organizujemy już od bardzo dawna – podsumował prezydent Wołodymyr Zełenski. – Wymagało to wiele wysiłku, długich negocjacji i rozmaitych mediacji”.

Po chwilowym zawieszeniu broni Rosjanie znów prowadzą ostrzał w mieście. W całym obwodzie donieckim zginęło we wtorek 21 cywilów, 27 zostało rannych – jak podkreślił gubernator tego rejonu Pawło Kyrylenko, to największa liczba ofiar jednego dnia od ataku na pociąg w Kramatorsku, gdy ucierpiało 50 osób. W środę planowane są kolejne ewakuacje do Zaporoża, „jeśli sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli”, jak podkreśliła wicepremier Ukrainy Iryna Werieszczuk. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w środę kolejne sankcje przeciwko Rosji. Nowy, szósty pakiet sankcji przede wszystkim uderza w import rosyjskiej ropy naftowej – dziś Rosja dostarcza krajom wspólnoty średnio 25 proc. zapotrzebowania. Przewodnicząca KE stwierdziła, że zdobycie zgody 27 państw UE, konieczne, by sankcje weszły w życie, będzie „niełatwe”. Szczególnie niepewna jest decyzja Węgier i Słowacji. Agencja Reutera podała, powołując się na unijne źródła, że kraje te będą mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku w ramach istniejących kontraktów. Ma to zapobiec ewentualnemu wetu z ich strony. „Budapeszt nie jest gotowy do poparcia szóstego pakietu sankcji wobec Rosji w obecnej formie” – oznajmił węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. W środę wątpliwości zgłosili też Czechy i Słowacja. Z kolei wicepremier Bułgarii Asen Wasilew powiedział, że jeżeli Komisja Europejska przewiduje wyjątki od zakazu importu rosyjskiego surowca przez kraje unijne, to Sofia chciałaby zostać wyłączona z ewentualnego embargo. Kluczowa była zmiana podejścia Niemiec, które już ograniczyły import rosyjskiej ropy z 35 proc. w ubiegłym roku do 12 proc. Dziennik „Financial Times” pisał jeszcze w poniedziałek, że Niemcy zaostrzają kurs wobec Rosji i wzywają do stopniowego wprowadzania zakazu importu ropy do UE, chcąc w ten sposób nakłonić KE do szybszego znalezienia kompromisu pomiędzy podzielonymi w tej sprawie członkami UE. Hamulcowymi mają być m.in. Węgry, Austria, Słowacja, Hiszpania, Włochy oraz Grecja. Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó we wtorek oświadczył: „To proste: dostawy energii do Węgier nie mogą być zagrożone, bo nikt nie może oczekiwać, że Węgrzy będą płacić za tę wojnę”. „W ramach UE prowadzimy działania kampanię na rzecz wspólnego wycofywania rosyjskiej ropy naftowej w ramach (przygotowywanego) szóstego pakietu sankcji” – powiedziała z kolei w telewizji ARD minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Potwierdziła jednocześnie, że jej kraj popiera embargo na dostawy rosyjskiej ropy. Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck dodał, że jego kraj jest gotowy poprzeć embargo na rosyjską ropę, ale musi się odpowiednio do tego przygotować. „Należy wziąć także pod uwagę zależność innych krajów Unii od surowców z Rosji” – dodał. „Polska jest gotowa do całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiej ropy naftowej i jest gotowa wspierać inne kraje w ograniczaniu dostaw paliw kopalnych z Rosji” – stwierdziła Anna Moskwa z resortu środowiska przed spotkaniem unijnych ministrów odpowiedzialnych za energię. Jak się szacuje, wart 1,8 bilionów dol. majątek Rosji skurczy się wskutek sankcji najmocniej od 1991 r. Władimir Putin w rozmowie z Emmanuelem Macronem we wtorek oświadczył, że „zachodnie kraje mogłyby zatrzymać zbrodnie ukraińskiego wojska”. Rosyjski prezydent podpisał też dekret w sprawie kontrsankcji, choć szczegóły nie są znane. Rosja zapowiedziała zbojkotowanie planowanego na środę posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (to instytucja pomocnicza przy Radzie Europejskiej, odpowiedzialna za politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i kwestie obrony). Biden w fabryce Lockheed Martin: Dyktatorów trzeba powstrzymać Prezydent USA Joe Biden odwiedził we wtorek siedzibę fabryki Lockheed Martin w miejscowości Troy w stanie Alabama. To znany na świecie producent uzbrojenia, tu powstają m.in. wykorzystywane przez Ukraińców pociski przeciwpancerne Javelin. Na front wysłano ich ok. 5,5 tys. Biden przypomniał, że USA przeznaczą na wsparcie dla Ukrainy jeszcze więcej środków – w kolejnym pakiecie mowa aż o 33 mld dol., które musi jeszcze zatwierdzić Senat. W sumie Amerykanie wydali na ten cel 3 biliony dol. „Musimy mieć pewność, że pomoc będzie płynąć do Ukrainy nieprzerwanie”, mówił Joe Biden. „W przeciwnym razie, jak uczy historia, dyktatorzy wciąż powracają. Ciągle przychodzą. Ich głód władzy ciągle rośnie”. Jak dodał, Ukraińcy są tak skuteczni, że „szczerze mówiąc, rosyjscy żołnierze wychodzą na głupców”. Biden przypomniał, że ważnym komponentem pocisków są półprzewodniki – Rosja głównie je importuje, a teraz, dzięki sankcjom, ma niedobory także w tej kwestii. Prezydent USA podkreślił, że Rosji nie można dostarczać zaawansowanej technologii, by nie wykorzystała jej do wzmocnienia swojej armii. „Ta broń, która była w waszych rękach – mówił do pracowników Lockheed Martin – czyni w Ukrainie różnicę”.