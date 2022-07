UE rozmawia o nowych sankcjach na Rosję. Atak na Toreck

Światem mocno wstrząsnęła zwłaszcza historia kobiety i jej czteroletniej córeczki Lizy – dziecko zginęło w ataku, zostało znalezione martwe w wózku. Iryna, matka dziewczynki, trafiła do szpitala w stanie krytycznym, straciła nogę. Obie są przypadkowymi ofiarami wojny. Iryna w czwartek wybierała się z córką do centrum edukacyjnego, sądziła, że w oddali od frontu są bezpieczne (Winnica leży od 100 km w linii prostej od głównych działań bojowych i cztery godziny drogi do Kijowa).

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew... I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk