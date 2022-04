UE szykuje kolejny pakiet sankcji. Kanclerz Austrii spotkał się z Putinem

Unia Europejska pracuje nad kolejnym, szóstym pakietem sankcji przeciwko Rosji. Możliwe, że będzie zawierał embargo na rosyjską ropę naftową. Rozpoczęło się moskiewskie spotkanie kanclerza Austrii Karla Nehammera z Władimirem Putinem. W nocy doszło do silnych eksplozji w Charkowie i Mikołajowie.

Minister spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofod powiedział w poniedziałek, że wewnątrz Unii Europejskiej toczą się rozmowy o szóstym pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Informację tę przekazał też Gabrielius Landsbergis, szef litewskiego MSZ. Możliwe, że w pakiecie znajdzie się embargo na rosyjską ropę. „Ze strony duńskiej będziemy gotowi posunąć się tak daleko, jak to możliwe, aby znaleźć konsensus w sprawie sankcji, w tym także w zakresie energii” – powiedział duński minister. Litewski z kolei, zapytany, czego jeszcze Ukrainie potrzeba od UE, odparł że „najlepiej pojechać do Kijowa, pojechać do Irpinia, pojechać do Buczy i przekonać się, dlaczego musimy nałożyć sankcje”.

”Zrobiliśmy wszystko, co możliwe i co niemożliwe; w poniedziałek prawdopodobnie stoczymy ostatnią walkę, ponieważ nie mamy już amunicji” - przekazała cytowana przez PAP ukraińska 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej im. Kontradmirała Mychajła Biłyńskiego, która broni oblężonego przez Rosjan Mariupola. „Walczyliśmy przez ponad miesiąc bez dostaw uzbrojenia, bez wody, bez jedzenia. Niemalże piliśmy wodę z kałuż, umieraliśmy całymi grupami. Prawie połowa naszej brygady to ranni. Ci, którym nie oderwało ręki lub nogi i mogą chodzić, wracają na pole walki. Cała piechota zginęła, dlatego do wroga strzelają już artylerzyści, żołnierze obrony przeciwlotniczej, łącznościowcy, a nawet kierowcy, kucharze i orkiestra. Oni giną, ale walczą”.

Thanks @trzaskowski_ for having us during the #StandUpForUkraine pledging event. Citizens of @warszawa & your administration are doing an incredible job hosting hundreds of thousands refugees from , most are women & children. This is solidarity among Europeans at its best. pic.twitter.com/Iu2vfdfZND

Podobnego zdania byli prezydenci innych miast. „Zdecydowałam, że w niedzielę nie zostaną uruchomione w Łodzi syreny alarmowe. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie nadużywanie tych sygnałów przez rząd i wojewodę, to skrajna nieodpowiedzialność” – napisała na Facebooku prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwszy włączenia syren odmówił prezydent Katowic Marcin Krupa, syreny należące do miasta nie zawyły także w innych miastach: Łodzi, Opolu, Gorzowie Wlkp., Sosnowcu, Sopocie, Lublinie, Poznaniu, Olsztynie, Płocku i in. „Ze względu na ukraińskich uchodźców, którzy uciekali przed rosyjską agresją i dźwiękami bomb, wydaje się, że to nie jest najstosowniejsza idea, żeby syrenami w Polsce czcić rocznicę katastrofy smoleńskiej” – mówił także szef PO Donald Tusk w Bydgoszczy.

Ukraina kandydatką do UE

Wicepremier Ukrainy Olga Stefaniszyna poinformowała w sobotę, że Ukraina otrzymała kwestionariusz członkostwa w UE. „Jesteśmy gotowi do szybkich działań” – napisała na Twitterze. Jak dodała: „To część naszej odbudowy i wygranej z rosyjskim agresorem, który chce zawrócić ukraiński kurs na demokrację”. Jak spodziewa się ukraiński rząd, status kandydata do UE może zostać przyznany Ukrainie w czerwcu, na kiedy zaplanowany jest unijny szczyt. Dokumenty, niezbędne do formalnego przedstawienie jej przez Komisję Europejską Radzie Europy, które strona ukraińska musi wypełnić, by zostać uznaną za państwo kandydujące do UE, przekazała prezydentowi Włodymyrowi Zełenskiemu przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w trakcie piątkowej wizyty w Kijowie.

Przywódcy UE odwiedzili Buczę i Kijów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef dyplomacji UE Josep Borrell przyjechali w piątek do Ukrainy. Wraz z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz premierem Słowacji Eduardem Gegerem wybrali się do Buczy, gdzie Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych na cywilach. „Nigdy nie wybaczymy wrogowi tych zbrodni. Współpracujemy z naszymi europejskimi partnerami, aby jak najszybciej powstrzymać agresora” – powiedział po tej wizycie premier Ukrainy. Swoje przesłanie do narodu ukraińskiego przewodnicząca KE przekazała na Twitterze: „Odpowiedzialni za okrucieństwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wasza walka jest naszą walką”.

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

W delegacji bierze udział 35 członków parlamentów narodowych oraz 11 europosłów z krajów UE. Z Polski są to Ryszard Czarnecki i Kosma Złotowski z PiS.

Już w Kijowie von der Leyen oraz Borrell spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy odbywały się w wąskim kręgu, po ich zakończeniu miała miejsce konferencja prasowa. Przewodnicząca KE zapowiedziała kolejne sankcje na Rosję. „Przechodzimy do systemu sankcji rolujących. I te sankcje mocno uderzają. Jeżeli popatrzycie na eksport towarów do Rosji, to spadł on o prawie 71 proc.” – tłumaczyła. Po czym dodała: „Dzisiaj przekazujemy dodatkowy miliard wsparcia. Ta suma składa się z trzech różnych filarów: 123 mln euro w ramach wsparcia dla budżetu, 330 mln z pakietu katastrofalnego i trzeci pakiet jest związany jest z pomocą makrofinansową i obejmuje kwotę 600 mln euro”.

Rosjanie ostrzelali dworzec w Kramatorsku

Rosjanie nie zatrzymują się w bestialskim procederze atakowania miejsc i obiektów, w których chronią się cywile. Jak podała agencja Reutera, w piątek rano doszło do rakietowego ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Przebywało tam kilka tysięcy mieszkańców miasta, którzy oczekiwali na ewakuację.

Według najnowszych danych 50 osób zginęło, a blisko 100 jest rannych, ale lokalne służby już podają, że ofiar może być więcej.

„Rosyjscy zbrodniarze wojenni z premedytacją wzięli na cel tysiące ludzi. Użyli bomb kasetowych” – stwierdził Pawło Kyryłenko, szef donieckiej administracji obwodowej. I dodał: „Najeźdźcy dobrze wiedzieli, gdzie uderzyć”. „To jest zło, które nie zna granic. Jeśli nie zostanie ukarane, to nigdy się nie skończy" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.